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Ивайло Мирчев: 12 експертизи не са готови! Защо беше това за "Петрохан"?!

Ивайло Мирчев: 12 експертизи не са готови! Защо беше това за "Петрохан"?!

15 Септември, 2026 20:20 496 19

  • ивайло мирчев-
  • пресконференция-
  • петрохан-
  • околчица

Това, което се случи с пресконференцията за "Петрохан", беше отговор на сложната ситуация, в която беше поставена президента Йотова

Ивайло Мирчев: 12 експертизи не са готови! Защо беше това за "Петрохан"?! - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Това, което се случи с пресконференцията за "Петрохан", беше отговор на сложната ситуация, в която беше поставена президента Йотова.

Такава теза представи пред БНР Ивайло Мирчев, съпредседател на "Да, България", депутат от ДБ.

"Изразявам съжаление, че беше използвано по този начин. И ние искаме истината за "Петрохан", но вчера не получихме нови доказателства. Разследването продължава. 12 експертизи още не са готови. Защо въобще беше направена тази пресконференция?!

Какви сигнали са получавали институциите през годините? Как са работили по тях? Защо държавата не е реагирала, ако е имало някакъв риск за деца? Трябва да излезе цялата истина".

Той коментира и дали поредният взрив в "ЕМКО" би дал отражение върху президентския вот.

"Големият проблем не са самите взривове. Големият проблем е реакцията на държавата и това, че такава липсва. В последните 10-15 години има десетина подобни случая в различни фирми. Българската държава не е реагирала адекватно. И тук е основно ролята на прокуратурата. МВР в голяма степен си е вършило работата. Ние ще поискаме временна комисия в НС да разгледа всички тези случаи от последните години. Ще поискаме и изслушване на съответните министри.

Започвам да се притеснявам от високото ниво на колебание на президента Йотова. Когато е освобождавала наркотрафиканти, не е подписала с голямо колебание, но когато трябва да се свика КСНС по изключително важна тема за страната, тя каза, че обмисляла, колебаела се.

В момента се държим като руски васал. Ние се снишаваме".

Мирчев обясни още, че от формацията му ще държат на пълната забрана на рекламата на хазарт.

"Трябва да бъде предложен нов модел за финансиране на спорта".


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Миризлив пор

    4 1 Отговор
    То хубаво Мирчев се изказва ама нещо се събират куриери от глово.

    20:23 15.09.2026

  • 2 Как защо ?

    5 4 Отговор
    От тотално безсилие и шубе какво ще последва ! Ни очи , ни срама ! Подигравка с екзекутираните , както и с българските граждани , стараещи се безуспешно да ги манипулират !

    Коментиран от #7

    20:24 15.09.2026

  • 3 истината я знае

    9 0 Отговор
    Мирчев може да научи истината от Сандов и от В.Терзиев, спонсорирал и почивал семейно в хижата 7-8 пъти в лятната прохлада по обявени самопризнания.

    20:25 15.09.2026

  • 4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 0 Отговор
    АТАНАСОВ И МИРЧЕВ СА ВЕЧЕ МЕБЕЛИ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
    .... ОТ ТОЛКОВА ВРЕМЕ СА ТАМ
    ......
    И ЧАК ПРЕДИ НЯКОЛКО МЕСЕЦА РАЗБРАХА ЧЕ Е БЪЛГАРИЯ ИМАО ОПГ - ТА
    .....
    ДО ТОГАВА ДЕБИЛИТЕ НЕ ЗНАЕХА ЧЕ ИМА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНОСТ??????

    20:26 15.09.2026

  • 5 хаха

    5 0 Отговор
    БКП Крушаре пак започна с опорките. Ама къде бе Тъпирчев??? С тези 2 пръста чело?

    20:27 15.09.2026

  • 6 Мдаа

    7 0 Отговор
    Мирчев, всички сте от един дол дренки. Скимтите докато не захапете кокала, после народа кучета го яли.

    20:29 15.09.2026

  • 7 по инерция

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Как защо ?":

    Преди година управлението желязков "прикриваше" екзекуции, а сега управлението на прогресивните "прикрива" екзекуции, утре извънземните ще ги "прикриват" - само предполагаеми защитни гузни твърдения.

    20:31 15.09.2026

  • 8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 2 Отговор
    ПП ДБ НЕ МОГАТ ДА СЕ ОПРАВЯТ
    ОЩЕ ОТКАКТО РАЗСТРЕЛЯХА ТРАКТОРА
    ......
    ГРЪМНАХА ИМ ГЛАВНИЯ СПОНСОР И ВСИЧКО ТРЪГНА НАДОЛУ

    20:31 15.09.2026

  • 9 Дзак

    0 0 Отговор
    Г-групата ни от факти.бг най-много настояваше!

    20:33 15.09.2026

  • 10 Старлинка

    2 0 Отговор
    на Околчица е разковничето!Ни стон,ни вопъл!

    20:33 15.09.2026

  • 11 Петрохан

    1 0 Отговор
    колко бързо измести ,,помилването"!

    20:34 15.09.2026

  • 12 Мисира

    1 0 Отговор
    Защото лъхате на развалено отвсякъде!

    20:35 15.09.2026

  • 13 Експерти

    0 0 Отговор
    не достигат,затова не са готови!

    20:36 15.09.2026

  • 14 О, Морес

    2 0 Отговор
    О,Мирчев,мархаба! 25 октомври иде.Добре,че не те избраха тебе за "кандидат",един резил по-малко,в иначе добре подредения ти живот.С малко помощ от 112,разбира се.Юначага !

    20:37 15.09.2026

  • 15 ЕЙ ТАКИВА ПЕТРОХАНЦИ

    6 0 Отговор
    КАТО ТИ ИЗЧАЛАСТРЯТ ДЕТЕТО,ТОГАВА ЩЕ ПИТАМ ТЕБ КОН БОБ ЯДЕ ЛИ. МЪРША

    20:39 15.09.2026

  • 16 Горски

    2 1 Отговор
    Какви закони ще създава човек, който е защитавал и пускал на свобода престъпници? Калушев е умрял и няма как да си понесе последиците от действията, но има ли как тези, които са живи и са отговорни за това, че цялата му група е действала спокойно години наред да бъдат наказани по съответния закон? Има ли как да се гаранира, че дори в момента няма още няколко десетки такива педофила, които са много добре известни на полицията и които изнасилват няколко десетки деца на ден? При това, както се вижда, много често това е със знанието на родителите им, които просто не искат да признаят, че са си затрили децата с лека ръка. И това няма да спре, докато няма крути наказания, но такива, които да се изпълняват, не само на хартия! Представете си в каква държава наистина живеем, щом това може да се случи със знанието и лиценза на правителството! А какво стана с онова училище, дето се казваше Космос, закриха ли го? Жена, която от над десет години е харизала детето си на група мъже-психопати / които в крайна сметка и го затриха/ се оплаква от криминалния психолог, коментирал патологичното й поведение. "Майката" от ппдб/ЛГБТ завела сина си Калушев да му смени пола! Какво прави държавата, че такива персонажи са на свобода и дават интервюта в нацистките медии? Цитат - " Николай Златков, който загина " - НЕ ЗАГИНА , а беше УБИТ, по народному УТРЕПАН. Загина е когато умреш в БОЙ, за някаква кауза, за някаква идея, а не затрит в някакъв кемпер. Айде стига с това героизиране.

    20:39 15.09.2026

  • 17 Гробар

    2 0 Отговор
    Шопар, пребори ли разносвачите на пици?

    20:40 15.09.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 ДРО.ГАрката Еско.бар шише Йот

    0 0 Отговор
    Кръв повръщаме, пари не връщаме.
    Не човек , а ДРО.Г.р! Не кому.нист! тихо изсъскал прЕцедента.

    20:47 15.09.2026

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