Ивайло Мирчев: 12 експертизи не са готови! Защо беше това за "Петрохан"?!

Това, което се случи с пресконференцията за "Петрохан", беше отговор на сложната ситуация, в която беше поставена президента Йотова.

Такава теза представи пред БНР Ивайло Мирчев, съпредседател на "Да, България", депутат от ДБ.

"Изразявам съжаление, че беше използвано по този начин. И ние искаме истината за "Петрохан", но вчера не получихме нови доказателства. Разследването продължава. 12 експертизи още не са готови. Защо въобще беше направена тази пресконференция?!

Какви сигнали са получавали институциите през годините? Как са работили по тях? Защо държавата не е реагирала, ако е имало някакъв риск за деца? Трябва да излезе цялата истина".

Той коментира и дали поредният взрив в "ЕМКО" би дал отражение върху президентския вот.

"Големият проблем не са самите взривове. Големият проблем е реакцията на държавата и това, че такава липсва. В последните 10-15 години има десетина подобни случая в различни фирми. Българската държава не е реагирала адекватно. И тук е основно ролята на прокуратурата. МВР в голяма степен си е вършило работата. Ние ще поискаме временна комисия в НС да разгледа всички тези случаи от последните години. Ще поискаме и изслушване на съответните министри.

Започвам да се притеснявам от високото ниво на колебание на президента Йотова. Когато е освобождавала наркотрафиканти, не е подписала с голямо колебание, но когато трябва да се свика КСНС по изключително важна тема за страната, тя каза, че обмисляла, колебаела се.

В момента се държим като руски васал. Ние се снишаваме".

Мирчев обясни още, че от формацията му ще държат на пълната забрана на рекламата на хазарт.

"Трябва да бъде предложен нов модел за финансиране на спорта".