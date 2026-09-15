Психолог за случая "Петрохан-Околчица": Мистична секта, зад която се крият трафик на дрога, педофилия, хомосексуализъм

Аз мисля като колегите от вчера. За мен това е една мистична секта, зад която се крият и разни други неща - трафик на дрога, педофилия, хомосексуализъм. Аз знам, че не само с тези две деца е имало проблем. Тези хора са организирали "зелени училища" в района на Петрохан, без да имат лиценз за това. Искали са огромни суми, за да провеждат лечение на екранна зависимост на деца.
Това заяви в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS психологът Иван Игов, който коментира темата за случая "Петрохан-Околчица" и изнесените вчера данни от разследващите.
"Данни за сексуални контакти с децата имаше още при първите експертизи. Проблемът е и с училище "Космос", където едното дете е било записано, но дори не е стъпвало. Училището не е предприело нищо и не е сигнализирало, а това е задължително", добави той.
"Авторитетът на училището в България е много нисък. Родителите са готови да пазят децата си с цената на всичко. Трябва да се реформират законите за образованието и службите, които се занимават с децата. Настоящият закон за образованието е писан в най-мракобесните комунистически години. Няма как да се прилага в наши дни", завърши Иван Игов.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Какво Друго Да очакваш ?
19:24 15.09.2026
2 Гробар
Коментиран от #11, #19
19:25 15.09.2026
3 Име
19:25 15.09.2026
4 Още
Въпрос- защо тогава са трупали пари? За кого?
19:28 15.09.2026
5 Ха ха
Така хубаво се крият, че няма нито едно доказателство и по тази причина има само бля-бля от определени индивиди за народонаселението.
19:29 15.09.2026
6 Дзак
Коментиран от #10
19:29 15.09.2026
7 оня с коня
19:31 15.09.2026
8 Кина
19:31 15.09.2026
9 Криене
19:31 15.09.2026
10 Какво
До коментар #6 от "Дзак":Ти е ясно? Кажи и на нас! Или, с този твой ключ си отключи мозъка!
19:32 15.09.2026
11 Някой
До коментар #2 от "Гробар":Викаш Епщайн не му е трябвал цял остров ли?
Коментиран от #22
19:33 15.09.2026
12 РЕАЛИСТ
19:33 15.09.2026
13 Пременил се Илия пак с тия
Коментиран от #18
19:34 15.09.2026
14 Живко
19:34 15.09.2026
15 ПEДOФИЛA РУМEH PAДЕB
19:35 15.09.2026
16 Както ни информира факти днес..
19:36 15.09.2026
17 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
станал на по-малко от 60 км
и пак през зимата,
и пак имаше убити 6 човека,
и пак имаше убити кучета,
и пак имаше закупени нови МПС,
и пак веднага само педофилия коментираха,
и пак.....
никой не отваряше дума как случен човек убива шест души🤔
дали няма замесени професионалисти и поръчка 🤔
19:37 15.09.2026
18 РЕАЛИСТ
До коментар #13 от "Пременил се Илия пак с тия":Не в собственост, а в купена от Искра Фидосова. Калушев с парите от ППДБ я е купил. Ясно.
19:40 15.09.2026
19 Малко статистика
До коментар #2 от "Гробар":Стана ми интересно и пуснах на чата.
Значи купуват хижата в началото на 2020. От тогава са минали 10 правителства, които са ни служили както следва:
28 месеца ГЕРБ
26 месеца служебни (т.е. Румбата)
7 месеца ПП
10 месеца сглобка. Това даже не знам къде да го пиша. Дидко може би:)
19:41 15.09.2026
20 Как така
19:42 15.09.2026
21 Важното е че днес във 🚾-то
19:44 15.09.2026
22 Гробар
До коментар #11 от "Някой":Кирчо и Василка не са от ранга на клиентите на Епщайн.
19:44 15.09.2026