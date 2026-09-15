Психолог за случая "Петрохан-Околчица": Мистична секта, зад която се крият трафик на дрога, педофилия, хомосексуализъм

Аз мисля като колегите от вчера. За мен това е една мистична секта, зад която се крият и разни други неща - трафик на дрога, педофилия, хомосексуализъм. Аз знам, че не само с тези две деца е имало проблем. Тези хора са организирали "зелени училища" в района на Петрохан, без да имат лиценз за това. Искали са огромни суми, за да провеждат лечение на екранна зависимост на деца.

Това заяви в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS психологът Иван Игов, който коментира темата за случая "Петрохан-Околчица" и изнесените вчера данни от разследващите.

"Данни за сексуални контакти с децата имаше още при първите експертизи. Проблемът е и с училище "Космос", където едното дете е било записано, но дори не е стъпвало. Училището не е предприело нищо и не е сигнализирало, а това е задължително", добави той.

"Авторитетът на училището в България е много нисък. Родителите са готови да пазят децата си с цената на всичко. Трябва да се реформират законите за образованието и службите, които се занимават с децата. Настоящият закон за образованието е писан в най-мракобесните комунистически години. Няма как да се прилага в наши дни", завърши Иван Игов.