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Психолог за случая "Петрохан-Околчица": Мистична секта, зад която се крият трафик на дрога, педофилия, хомосексуализъм

Психолог за случая "Петрохан-Околчица": Мистична секта, зад която се крият трафик на дрога, педофилия, хомосексуализъм

15 Септември, 2026 19:20 531 22

  • иван игов-
  • убийства-
  • петрохан-
  • околчица

Данни за сексуални контакти с децата имаше още при първите експертизи. Проблемът е и с училище "Космос", където едното дете е било записано, но дори не е стъпвало. Училището не е предприело нищо и не е сигнализирало, а това е задължително

Психолог за случая "Петрохан-Околчица": Мистична секта, зад която се крият трафик на дрога, педофилия, хомосексуализъм - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Аз мисля като колегите от вчера. За мен това е една мистична секта, зад която се крият и разни други неща - трафик на дрога, педофилия, хомосексуализъм. Аз знам, че не само с тези две деца е имало проблем. Тези хора са организирали "зелени училища" в района на Петрохан, без да имат лиценз за това. Искали са огромни суми, за да провеждат лечение на екранна зависимост на деца.

Това заяви в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS психологът Иван Игов, който коментира темата за случая "Петрохан-Околчица" и изнесените вчера данни от разследващите.

"Данни за сексуални контакти с децата имаше още при първите експертизи. Проблемът е и с училище "Космос", където едното дете е било записано, но дори не е стъпвало. Училището не е предприело нищо и не е сигнализирало, а това е задължително", добави той.

"Авторитетът на училището в България е много нисък. Родителите са готови да пазят децата си с цената на всичко. Трябва да се реформират законите за образованието и службите, които се занимават с децата. Настоящият закон за образованието е писан в най-мракобесните комунистически години. Няма как да се прилага в наши дни", завърши Иван Игов.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Какво Друго Да очакваш ?

    2 3 Отговор
    По Тези Географски Ширини !

    19:24 15.09.2026

  • 2 Гробар

    6 3 Отговор
    Ако някой иска да се отдаде на педофилия и хомосексуализъм няма да се вдигне да ходи на газа на географията. Виж, трафик - това е друго нещо. Да се обяви за коя партийна каса са заработвали.

    Коментиран от #11, #19

    19:25 15.09.2026

  • 3 Име

    2 4 Отговор
    Много правилно.

    19:25 15.09.2026

  • 4 Още

    6 3 Отговор
    Един кретен пропя в хора! Много некадърно внушение от психолог - те са ненормалници, и нормално е да се гръмнат сами!
    Въпрос- защо тогава са трупали пари? За кого?

    19:28 15.09.2026

  • 5 Ха ха

    4 1 Отговор
    "зад която се крият трафик на дрога, педофилия, хомосексуализъм"

    Така хубаво се крият, че няма нито едно доказателство и по тази причина има само бля-бля от определени индивиди за народонаселението.

    19:29 15.09.2026

  • 6 Дзак

    1 3 Отговор
    Така е, но няма нищо мистично. Единствено неизвестно какво е отключило процеса на Унищожаване! Хората са донякъде прави, че ключът е скрит, макар извършителят зае ясен.

    Коментиран от #10

    19:29 15.09.2026

  • 7 оня с коня

    4 1 Отговор
    Така му е удобно на Мунчо нали, продажнико 🤢

    19:31 15.09.2026

  • 8 Кина

    0 1 Отговор
    Психиатър е лекар..! Психолог е аматьор..!

    19:31 15.09.2026

  • 9 Криене

    3 1 Отговор
    Абе зад случая опеделено се крие руска връзка. Всички са били убити от наемници.

    19:31 15.09.2026

  • 10 Какво

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Дзак":

    Ти е ясно? Кажи и на нас! Или, с този твой ключ си отключи мозъка!

    19:32 15.09.2026

  • 11 Някой

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Гробар":

    Викаш Епщайн не му е трябвал цял остров ли?

    Коментиран от #22

    19:33 15.09.2026

  • 12 РЕАЛИСТ

    1 2 Отговор
    В "мракобесните комунистически години" такива случаи бяха невъзможни. Въоръжени педофили, обратни, трафиканти, финансирани от кмета на София. Шапка слагам на Слави , че се зае да разплете този гнусен случай докрай.

    19:33 15.09.2026

  • 13 Пременил се Илия пак с тия

    3 1 Отговор
    Никой не каза, че хижата е собственост на гербаджийката Искра Фидосова защо бе продажници ?

    Коментиран от #18

    19:34 15.09.2026

  • 14 Живко

    4 0 Отговор
    Както каза някой, щом впрегнаха и Резидента да мрънка, работата е дебела.

    19:34 15.09.2026

  • 15 ПEДOФИЛA РУМEH PAДЕB

    4 0 Отговор
    Лама-Вожда на масковската секта БЕЗПРОСВЕТНИЦИ ПБ-Прогресивни Болшевики , педофила НАРКО БАРОН и масковски терорист , товариш pумeH paдeB е бил забелязан със по три гранати в ръка да обикаля около една от оръжейните фабрики на Гебрев . На три крачки зад него е забелязан ПЕДОФИЛА-ГЕРБЕРАСТ ,Кошаревския Психопат Лама Росен Йорданов , и той с по три гранати в ръка !

    19:35 15.09.2026

  • 16 Както ни информира факти днес..

    0 0 Отговор
    Протеста преди малко започна и прииждат още хора към хилядите на площада

    19:36 15.09.2026

  • 17 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор
    Как пък един не си припомни за случай
    станал на по-малко от 60 км
    и пак през зимата,
    и пак имаше убити 6 човека,
    и пак имаше убити кучета,
    и пак имаше закупени нови МПС,
    и пак веднага само педофилия коментираха,
    и пак.....
    никой не отваряше дума как случен човек убива шест души🤔
    дали няма замесени професионалисти и поръчка 🤔

    19:37 15.09.2026

  • 18 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Пременил се Илия пак с тия":

    Не в собственост, а в купена от Искра Фидосова. Калушев с парите от ППДБ я е купил. Ясно.

    19:40 15.09.2026

  • 19 Малко статистика

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Гробар":

    Стана ми интересно и пуснах на чата.
    Значи купуват хижата в началото на 2020. От тогава са минали 10 правителства, които са ни служили както следва:
    28 месеца ГЕРБ
    26 месеца служебни (т.е. Румбата)
    7 месеца ПП
    10 месеца сглобка. Това даже не знам къде да го пиша. Дидко може би:)

    19:41 15.09.2026

  • 20 Как така

    0 0 Отговор
    За пръв път някой да се ипусне.Казва дрога.

    19:42 15.09.2026

  • 21 Важното е че днес във 🚾-то

    0 0 Отговор
    е празник и овчите глави, роби и бъдещи данъкоплатци са на линия строени.Но пък в едно училище са ходели с каски в знак на протест за ремонт на покрива от който миналата година е паднала керемида върху дете, но пък е важно , че има 10 000 000€ за ремонт на 2000 машини за гласуване.Много лицемерна държавичка.Що не ремонтирахте покрива докато децата бяха във ваканция бре? Трябвало да се пренаредят малка площ керемиди сигурно за 2-3000€ бягайте с 300 от това 🚾 всичко е на обратно тук.

    19:44 15.09.2026

  • 22 Гробар

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Някой":

    Кирчо и Василка не са от ранга на клиентите на Епщайн.

    19:44 15.09.2026

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