Шефът на КЗП: За последната година са направени 15 000 активни проверки, санкционирани са 10% от проверените търговци

Покрай 15 септември наблюдаваме значителни повишения на стоки като раници, тетрадки и други учебни пособия. Това каза в предаването "Още от деня" по БНТ председателят на Комисията за защита на потребителите Александър Колячев.

Скоро ще имаме резултати от проверките. Призоваваме потребителите да бъдат малко по-бдителни и да пазаруват отговорно, добави той.

Нашата дейност през тази една година, през която действаше Законът за еврото, беше контролна. Ние не сме ценови регулатор, ние изследвахме, когато една цена се увеличава, дали увеличението е измислено от търговеца, за да бъде ощетен потребителят, посочи Колячев.

Според мен санкциите, предвидени в Закона за въвеждане на еврото, не бяха достатъчно дисциплиниращи, особено за големите търговци. Последните законови промени в Закона за защита на потребителите обаче чувствително завишиха санкциите. Посланието е бизнесът да спазва правилата. За последната година са направени 15 000 активни проверки, като сме санкционирали 10% от проверените търговци, а общият размер на санкциите е 1,5 млн. евро. Със законовите промени е възможно само една наша санкция да достигне 1,5 млн. евро. Това е и призив търговците да преосмислят поведението си и да не вдигат необосновано цените, подчерта шефът на КЗП.

При въвеждането на еврото у нас, по-голямата част от бизнеса подходи отговорно и опита по всякакъв начин да следва правилата. Важно беше да се премине плавно през приемането на еврото. Ние бяхме на терен и показахме, че контрол има и ще има. Откакто е в сила новият Закона за защита на потребителите, търговците много внимават за своето поведение, коментира Александър Колячев.

По отношение на цените тази година се събраха много фактори. Въвеждането на еврото доведе до стрес на пазара и стремеж на търговците да закръглят цените. Отделно имаме и войните, геополитическите фактори. Но това нещо вече прекъсва - три месеца поред имаме намаление на месечната инфлация. Считаме, че към момента нещата са спокойни, каза още Колячев.