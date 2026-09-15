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Шефът на КЗП: За последната година са направени 15 000 активни проверки, санкционирани са 10% от проверените търговци

Шефът на КЗП: За последната година са направени 15 000 активни проверки, санкционирани са 10% от проверените търговци

15 Септември, 2026 19:43 413 10

  • александър колячев-
  • кзп-
  • санкции-
  • търговци

Със законовите промени е възможно само една наша санкция да достигне 1,5 млн. евро. Това е и призив търговците да преосмислят поведението си и да не вдигат необосновано цените

Шефът на КЗП: За последната година са направени 15 000 активни проверки, санкционирани са 10% от проверените търговци - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Покрай 15 септември наблюдаваме значителни повишения на стоки като раници, тетрадки и други учебни пособия. Това каза в предаването "Още от деня" по БНТ председателят на Комисията за защита на потребителите Александър Колячев.

Скоро ще имаме резултати от проверките. Призоваваме потребителите да бъдат малко по-бдителни и да пазаруват отговорно, добави той.

Нашата дейност през тази една година, през която действаше Законът за еврото, беше контролна. Ние не сме ценови регулатор, ние изследвахме, когато една цена се увеличава, дали увеличението е измислено от търговеца, за да бъде ощетен потребителят, посочи Колячев.

Според мен санкциите, предвидени в Закона за въвеждане на еврото, не бяха достатъчно дисциплиниращи, особено за големите търговци. Последните законови промени в Закона за защита на потребителите обаче чувствително завишиха санкциите. Посланието е бизнесът да спазва правилата. За последната година са направени 15 000 активни проверки, като сме санкционирали 10% от проверените търговци, а общият размер на санкциите е 1,5 млн. евро. Със законовите промени е възможно само една наша санкция да достигне 1,5 млн. евро. Това е и призив търговците да преосмислят поведението си и да не вдигат необосновано цените, подчерта шефът на КЗП.

При въвеждането на еврото у нас, по-голямата част от бизнеса подходи отговорно и опита по всякакъв начин да следва правилата. Важно беше да се премине плавно през приемането на еврото. Ние бяхме на терен и показахме, че контрол има и ще има. Откакто е в сила новият Закона за защита на потребителите, търговците много внимават за своето поведение, коментира Александър Колячев.

По отношение на цените тази година се събраха много фактори. Въвеждането на еврото доведе до стрес на пазара и стремеж на търговците да закръглят цените. Отделно имаме и войните, геополитическите фактори. Но това нещо вече прекъсва - три месеца поред имаме намаление на месечната инфлация. Считаме, че към момента нещата са спокойни, каза още Колячев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Проверки

    4 0 Отговор
    15 000 проверки и санкции за 1 500 000. По 100 евро за проверка. Ми те заплатите
    не могат да оправдаят бе, нищо, че отчитат 50 проверки на ден.

    Коментиран от #5

    19:50 15.09.2026

  • 2 Оги

    3 0 Отговор
    И ефектът за обикновения човек е точно равен на нула. Нищо, че заплатите са ви по 5 бона евраци без премиите.

    19:50 15.09.2026

  • 3 Умря циганката където ги хвалеше

    3 0 Отговор
    И сега трябва да го правят , сами!

    19:51 15.09.2026

  • 4 Мнение

    2 0 Отговор
    От как-то се говори за цени, стоките са поскъпнали драстично. Говорим едно, правим друго, абсолютна измама

    19:53 15.09.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Проверки":

    15 000 проверки за година❗
    По няма и 50 (ПЕТДЕСЕТ ) проверки на ден❗
    теА са се скъсАле да проверяват❗

    19:54 15.09.2026

  • 6 Мунчо Прогреса

    2 0 Отговор
    И колко събрахте бе плужек само за осигуровките ви няма 🙉

    19:56 15.09.2026

  • 7 На тоя г-н

    1 0 Отговор
    Само заплатата е по голяма от имитиращите глоби 😂👋

    20:07 15.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 ШЕФА

    1 0 Отговор
    Този жалък канцеларски плъх явно скоро не е влизал магазин за хр.стоки, рестоорант, бензиностанция и тн.Явно плъхчо добре се храни от държавната хранилка !

    20:44 15.09.2026

  • 10 Бухалка

    0 0 Отговор
    200 човека, 50 проверки на ден, убихте се бе, няма и 1 проверка на човек. 200х2000 евро заплата е 400 000х 12 месеца е 4,8 милиона евро и още близо 5 милиона за издръжка и осигуровки е близо 10 милиона срещу 1,5 милиона глоби.

    20:46 15.09.2026

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