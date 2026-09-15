Диана Сивинова: Йотова иска да води независима кампания, за да увлече по-широк вот

Госпожа Йотова иска да води независима кампания, за да увлече по-широк вот. Това каза пред БНР политологът Диана Сивинова.
Съветът за електронни медии ще извършва традиционния мониторинг по време на предизборната кампания за президентския вот върху обществените медии. Споразумение за това подписа днес медийният регулатор с Централната избирателна комисия. Освен програмите на БНР и БНТ, ще се контролират и 13 търговски телевизии и радиа.
Сивинова отбеляза, че този път компроматната война е започнала още преди официалния старт на кампанията.
"Обикновено се изчаква втората част – последните две седмици. Този път и двете страни са явно в добра кондиция. Подготвени са със съответните компромати и ги развиват с пълна сила. Едните по-институционално, защото имат тази възможност, другите – чисто партийно".
Политологът смята, че щабът на Илияна Йотова се е готвил по-дълго да позитивна кампания и реален дебат.
"Докато ПП сега удариха първи".
Сивинова очаква от ДПС също да издигнат своя кандидатура за президентската надпревара.
"Те обичат да участват, дори и за спорта".
Тя прогнозира, че "в тази кампания ще видим поне един сериозен дебат".
"Гюров ми се струва като човек, който би влязъл директно в боя, Йотова вече го заяви".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тази
Коментиран от #3, #21
20:56 15.09.2026
2 Госпожа Йотова да каже
Мисирките да недремат, а до питат! Това им е работата!
Коментиран от #4, #11, #12
20:56 15.09.2026
3 Пиши нещо умно
До коментар #1 от "Тази":само драскате тука!
Коментиран от #7
20:58 15.09.2026
4 Замазват тези въпроси
До коментар #2 от "Госпожа Йотова да каже":с наркобарони!
Това се нарича отклоняване на вниманието!
21:00 15.09.2026
5 гърне и похлупак
Не е важно какво заявяват, а е важно какво вършат.
По думите на Радан Кънев, Гюров като избран от Йотова служебен премиер "изгради образ на модерен и демократичен" премиер.
21:02 15.09.2026
6 Посоки
Коментиран от #15
21:02 15.09.2026
7 Пиша
До коментар #3 от "Пиши нещо умно":Нещо вярно, а вярното е умно!
Ако не си съгласна, напиши нещо по умно, да ни покажеш!
21:02 15.09.2026
8 Йоцата е зависима,
Мръсни тайни! Мислещите хора няма да я подкрепят. Стадото му е все тая. Те си искат рундите въпреки всичко!
21:05 15.09.2026
9 Даа⁷
21:05 15.09.2026
10 СЛАВА БЪЛГАРИЯ
Коментиран от #13
21:05 15.09.2026
11 СЛАВА БЪЛГАРИЯ
До коментар #2 от "Госпожа Йотова да каже":питай евроатлантиците те самите на кой са шпиони
21:07 15.09.2026
12 Даа
До коментар #2 от "Госпожа Йотова да каже":Сега пък този компромат ли измислихте!??. След като си вкарахте автогол с компромат за помилването, което се оказа бумеранг за ПП-ДБ!!! Защото техните министри, настоявали , да бъде освободен човекът с нелечима тежка болест......
21:09 15.09.2026
13 Сигурно
До коментар #10 от "СЛАВА БЪЛГАРИЯ":Някаква диетоложка, виж колко е слаба!
21:09 15.09.2026
14 Политологията не е "твоето",
21:17 15.09.2026
15 Стив
До коментар #6 от "Посоки":Народа бяга да работи във всички посоки вече, само и само да избяга от българските робовладелци, чорбаджии и феодали които ще ги експлоатират и ще ги уморат от глад тука.
21:21 15.09.2026
16 Министрите на ПП ДБ
21:25 15.09.2026
17 Според мен
1. Каква съдебна реформа ще прави човек, който е защитавал и пускал на свобода престъпници?
2. Какви въпроси по националната сигурност ще обсъжда човек, който е защитавал и пускал на свобода престъпници?
3. Какво закони ще създава човек, който е защитавал и пускал на свобода престъпници?
21:29 15.09.2026
18 Баба Гошка
21:32 15.09.2026
19 Наркос
21:46 15.09.2026
20 Хмм
22:09 15.09.2026
21 Гробар
До коментар #1 от "Тази":Сочно и .бливо. Достатъчно да си изкара хляба.
22:11 15.09.2026
22 Келтака
22:17 15.09.2026
23 Йотова
22:20 15.09.2026