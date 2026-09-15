Диана Сивинова: Йотова иска да води независима кампания, за да увлече по-широк вот

Госпожа Йотова иска да води независима кампания, за да увлече по-широк вот. Това каза пред БНР политологът Диана Сивинова.

Съветът за електронни медии ще извършва традиционния мониторинг по време на предизборната кампания за президентския вот върху обществените медии. Споразумение за това подписа днес медийният регулатор с Централната избирателна комисия. Освен програмите на БНР и БНТ, ще се контролират и 13 търговски телевизии и радиа.

Сивинова отбеляза, че този път компроматната война е започнала още преди официалния старт на кампанията.

"Обикновено се изчаква втората част – последните две седмици. Този път и двете страни са явно в добра кондиция. Подготвени са със съответните компромати и ги развиват с пълна сила. Едните по-институционално, защото имат тази възможност, другите – чисто партийно".

Политологът смята, че щабът на Илияна Йотова се е готвил по-дълго да позитивна кампания и реален дебат.

"Докато ПП сега удариха първи".

Сивинова очаква от ДПС също да издигнат своя кандидатура за президентската надпревара.

"Те обичат да участват, дори и за спорта".

Тя прогнозира, че "в тази кампания ще видим поне един сериозен дебат".

"Гюров ми се струва като човек, който би влязъл директно в боя, Йотова вече го заяви".