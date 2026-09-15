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Диана Сивинова: Йотова иска да води независима кампания, за да увлече по-широк вот

Диана Сивинова: Йотова иска да води независима кампания, за да увлече по-широк вот

15 Септември, 2026 20:51 629 23

  • диана сивинова-
  • йотова-
  • кампания

Тя отбеляза, че този път компроматната война е започнала още преди официалния старт на кампанията

Диана Сивинова: Йотова иска да води независима кампания, за да увлече по-широк вот - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Госпожа Йотова иска да води независима кампания, за да увлече по-широк вот. Това каза пред БНР политологът Диана Сивинова.

Съветът за електронни медии ще извършва традиционния мониторинг по време на предизборната кампания за президентския вот върху обществените медии. Споразумение за това подписа днес медийният регулатор с Централната избирателна комисия. Освен програмите на БНР и БНТ, ще се контролират и 13 търговски телевизии и радиа.

Сивинова отбеляза, че този път компроматната война е започнала още преди официалния старт на кампанията.

"Обикновено се изчаква втората част – последните две седмици. Този път и двете страни са явно в добра кондиция. Подготвени са със съответните компромати и ги развиват с пълна сила. Едните по-институционално, защото имат тази възможност, другите – чисто партийно".

Политологът смята, че щабът на Илияна Йотова се е готвил по-дълго да позитивна кампания и реален дебат.

"Докато ПП сега удариха първи".

Сивинова очаква от ДПС също да издигнат своя кандидатура за президентската надпревара.

"Те обичат да участват, дори и за спорта".

Тя прогнозира, че "в тази кампания ще видим поне един сериозен дебат".

"Гюров ми се струва като човек, който би влязъл директно в боя, Йотова вече го заяви".


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тази

    10 1 Отговор
    Повече разбира от кюфтета и мешана скара, отколкото от политология!

    Коментиран от #3, #21

    20:56 15.09.2026

  • 2 Госпожа Йотова да каже

    8 5 Отговор
    дала ли е българско гражданство на руски шпиони и колко на брой?
    Мисирките да недремат, а до питат! Това им е работата!

    Коментиран от #4, #11, #12

    20:56 15.09.2026

  • 3 Пиши нещо умно

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Тази":

    само драскате тука!

    Коментиран от #7

    20:58 15.09.2026

  • 4 Замазват тези въпроси

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Госпожа Йотова да каже":

    с наркобарони!
    Това се нарича отклоняване на вниманието!

    21:00 15.09.2026

  • 5 гърне и похлупак

    3 1 Отговор
    ------"Гюров ми се струва като човек, който би влязъл директно в боя, Йотова вече го заяви"------
    Не е важно какво заявяват, а е важно какво вършат.
    По думите на Радан Кънев, Гюров като избран от Йотова служебен премиер "изгради образ на модерен и демократичен" премиер.

    21:02 15.09.2026

  • 6 Посоки

    2 2 Отговор
    Президент, премиер, гледат на изток. Народа бяга на запад да работи. Сблъсъка между власт и управление изглежда неизбежен.

    Коментиран от #15

    21:02 15.09.2026

  • 7 Пиша

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Пиши нещо умно":

    Нещо вярно, а вярното е умно!

    Ако не си съгласна, напиши нещо по умно, да ни покажеш!

    21:02 15.09.2026

  • 8 Йоцата е зависима,

    6 2 Отговор
    на къса рундьова каишка. Кой й финансира кампанията? Олигарсите на агент Гоце и Гергов? масонската секта? Наркосите? Бюджета?
    Мръсни тайни! Мислещите хора няма да я подкрепят. Стадото му е все тая. Те си искат рундите въпреки всичко!

    21:05 15.09.2026

  • 9 Даа⁷

    2 2 Отговор
    Сглобкаджии от всички страни, съединявайте се! На балотажа , ако кандидата на ПП- ДБ стигне до там, той на 101 процента ще бъде подкрепен отново от ГЕРБ- ДПС! Както стана на кметските избори в София, когато Боко през цялото време заплашваше, че не дава непосилна подкрепа, всъщност се спазариха пак и си избраха Терзиев за кмет ? ( цялата сглобка вкупом- ГЕРБ- ДПС + ПП, ДБ!!!) Но този път и това няма да им помогне!!!!

    21:05 15.09.2026

  • 10 СЛАВА БЪЛГАРИЯ

    2 0 Отговор
    тая коя е !?

    Коментиран от #13

    21:05 15.09.2026

  • 11 СЛАВА БЪЛГАРИЯ

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "Госпожа Йотова да каже":

    питай евроатлантиците те самите на кой са шпиони

    21:07 15.09.2026

  • 12 Даа

    3 5 Отговор

    До коментар #2 от "Госпожа Йотова да каже":

    Сега пък този компромат ли измислихте!??. След като си вкарахте автогол с компромат за помилването, което се оказа бумеранг за ПП-ДБ!!! Защото техните министри, настоявали , да бъде освободен човекът с нелечима тежка болест......

    21:09 15.09.2026

  • 13 Сигурно

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "СЛАВА БЪЛГАРИЯ":

    Някаква диетоложка, виж колко е слаба!

    21:09 15.09.2026

  • 14 Политологията не е "твоето",

    2 0 Отговор
    опитай на околовръстното

    21:17 15.09.2026

  • 15 Стив

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Посоки":

    Народа бяга да работи във всички посоки вече, само и само да избяга от българските робовладелци, чорбаджии и феодали които ще ги експлоатират и ще ги уморат от глад тука.

    21:21 15.09.2026

  • 16 Министрите на ПП ДБ

    5 0 Отговор
    били настоявали йоцата да помилва наркодилъри? Това може да го изтропа само супернеграмотник! Експертите единодушно заявиха, че помилването е индивидуален акт, а комисията задължително се свиква след молба за помилване. Свиква се от министрите на правосъдието и здравеопазването. Комисията не е онговорна за помилването

    21:25 15.09.2026

  • 17 Според мен

    4 0 Отговор
    Всички които са участвали в помилването на разпространителите и търговците на дрога следва да поемат политическа и обществена отговорност и да напуснат политиката и телевизия. Следва дори да излежат присъдите на освободените от тях. Така е редно.

    1. Каква съдебна реформа ще прави човек, който е защитавал и пускал на свобода престъпници?

    2. Какви въпроси по националната сигурност ще обсъжда човек, който е защитавал и пускал на свобода престъпници?

    3. Какво закони ще създава човек, който е защитавал и пускал на свобода престъпници?

    21:29 15.09.2026

  • 18 Баба Гошка

    2 1 Отговор
    Свърши ли срока за записване на кандидатки за президентки? Кат ще гласувате за баббишшкери, да се запиша и аз. То не са самодоволни маззни усмивки, хитър поглед, важна осанка на леллка - шеффка. Все качествени качества.

    21:32 15.09.2026

  • 19 Наркос

    2 1 Отговор
    Това е моят президент.

    21:46 15.09.2026

  • 20 Хмм

    1 0 Отговор
    случаят с освободените от затвора наркоси показва, че йотова не може да води независима политика като президент, все някой я подвел, все някой ѝ пречи

    22:09 15.09.2026

  • 21 Гробар

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Тази":

    Сочно и .бливо. Достатъчно да си изкара хляба.

    22:11 15.09.2026

  • 22 Келтака

    0 0 Отговор
    Йотова не я харесвам, нито като визия, нито като човек-едно комунде.Но,с тези простащани срещу нея, ще я подкрепя напук на розовите понита.

    22:17 15.09.2026

  • 23 Йотова

    0 0 Отговор
    Боря се за хуманно отношение към наркобосовете и конкуренция на пазара за дрога за да има справедливи цени. Всичко правя за децата на България и съм уверена че родителите им ще ме подкрепят на изборите.

    22:20 15.09.2026

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