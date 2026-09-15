Ралица Асенова с остри критики към криминалния психолог от брифинга за „Петрохан–Околчица“

Ралица Асенова, майката на Николай Златков, който загина под връх Околчица, отправи остри критики към поведението на психолога и експерт Росен Йорданов по време на вчерашния брифинг на прокуратурата и МВР за случая „Петрохан–Околчица“.
В публикация във фейсбук профила ѝ тя поставя под съмнение неговата безпристрастност и професионалния му подход при представянето на данните от разследването.
"Нетърпението на този индивид да вземе думата се усещаше като вибрация в цялата зала. И веднага щом я взе, ни се похвали, че има най-много опит с медиите и затова, общо взето, най-много ще говори. И така започна садистичната му пледоария по всичкознание. Веднага започна и с лъжите, като ни обясни, че откакто е привлечен като вещо лице, е запазил мълчание в следващите повече от шест месеца и не е давал интервюта", пише Ралица Асенова.
Асенова посочва, че Йорданов е привлечен като вещо лице по случая на 17 март 2026 г., но само четири месеца по-късно е дал интервю пред медия, в което е коментирал разследването и е заявил, че версията за външна намеса и шесторно убийство е „пълни глупости и измишльотини“. Според нея това противоречи на заявеното от него на брифинга, че след привличането му като вещо лице е запазил мълчание.
Тя поставя и въпроса как човек, който публично е изразявал мнение за конкретна версия по случая, впоследствие може да бъде привлечен като независимо вещо лице, което трябва да я изследва.
Така изглежда „мълчанието“ на вещото лице, което вчера започна да ни лъже още в началото на арогантната му пледоария.
"А цялото абсурдно свободно съчинение, което слушахме вчера, общо взето той го е говорил още през февруари. И тук идва другият въпрос: как човек, който още през февруари публично е изградил и защитавал конкретна версия за случилото се, на 17 март е привлечен като независимо вещо лице, което впоследствие трябва да изследва именно тази версия? Но нека не издребняваме. Все пак се намираме в България – тук невъзможни неща няма".
По думите ѝ той няколко пъти е използвал израза „Повярвайте ми“, представяйки професионалната си оценка.
Особено остро тя реагира на твърдение на експерта относно състоянието на ръцете на един от загиналите – Ивей. По думите на Асенова Йорданов е заявил пред сестрата на починалия, че по ръцете му „нищо им няма“, а след като тя го е оспорила, я е обвинил, че лъже.
"По едно време ни каза и че е психотерапевт и съвсем се объркахме – криминален психолог ли е, социален психолог ли е, психотерапевт ли е, или е медиен психолог, на когото трябва просто да повярваме, защото той ни е казал така. После последва категоричното мнение, изразено с подвиквания, че няма никакви данни Иво да е имал сексуални контакти с жена и никога не се бил появявал такъв свидетел. Ами всички, които се интересуват от случая, знаят за жената, която неведнъж писа публично и настояваше да бъде разпитана, за да разкаже за двегодишната си връзка с Иво. Но може би, когато си „експерт“ и го заявяваш категорично, това е достатъчно. Всичко друго са конспиративни теории, според този “експерт”".
В края на публикацията тя определя брифинга като „срам и позор“ и заявява, че случаят „Петрохан–Околчица“ ще остане в историята, както и записът от поведението на участниците в пресконференцията.
Асенова посочва още, че след брифинга Росен Йорданов и журналистът Явор Дачков са се поздравили и са тръгнали заедно. Тя използва това като повод да отправи допълнителна критика към отношенията между институции, експерти и публични фигури.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ку-ку
17:24 15.09.2026
2 Пост
ПРЕКРАСНИ ВЪПРОСИ!
Отговорите премиерът лесно могат да бъдат получени. Стига да извика ресорния МВР министър Иван, Парите, Демерджиев. И да го пита: Абе, Иване, кой издаде тези разрешителни за оръжия на педофилската секта?!??
Ако Парите не се сети, аз ще помогна. Понеже пръв публикувах информацията за „арсенала“ на петроханската секта. Вчера стана дума, че застреляният от Калушев като куче в главата Николай Златков в караваната на Околчица не е носел в себе си законният пистолет. И това е улеснило Калушев.
Та………..Златков, тогава 18-годишен, получава разрешително за оръжие №20230876511/24.02.2023 г. За пистолет „Хеклер и Кох“.
Тогава служебен вътрешен министър в поредния кабинет на Радев е…..Иван Демерджиев.
Коментиран от #20
17:25 15.09.2026
3 Пич
17:26 15.09.2026
4 Колю Гаубицата
Шест трупа, а те паметник му направиха!!!!!
Това не е истина!
Коментиран от #7
17:27 15.09.2026
5 Това е грабеж
17:28 15.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Много си глупав
До коментар #4 от "Колю Гаубицата":Щом вярваш на експертизи и т.н"факти" всичко е манипулирано за да издържи версията!!!
Коментиран от #12, #13
17:29 15.09.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Пустиня(к)
17:31 15.09.2026
10 Твърде
От всички май само Дечо Василев е някой, щом имал счетоводна кантора и служители.
17:32 15.09.2026
11 майка или мащеха
Ореола на природозащитник и тартор на НАКЗТ е бил силно заплашен от разобличение от категоричен баща на друг тйинейджър. Дума срещу дума, но изградения фалшив образ би приключил.
17:33 15.09.2026
12 Колю Гаубицата
До коментар #7 от "Много си глупав":А, забравих.....че Путин ги изби като кучета!
Коментиран от #18
17:34 15.09.2026
13 Верно ли бе
До коментар #7 от "Много си глупав":Не бе вярвам на ПП/ДБ , и на тая малоумница дето си дала сина за отглеждане при мъж. А защо не покажат и майката на другото , по малкото дете ? Дето била касиерка , 2 дена работела , 2 почивала и 2 години не ходила да го види какво става с него защото била много уморена ?
17:34 15.09.2026
14 Горски
2. Какви въпроси по националната сигурност ще обсъжда човек, който е защитавал и пускал на свобода престъпници?
3. Какви закони ще създава човек, който е защитавал и пускал на свобода престъпници? Калушев е умрял и няма как да си понесе последиците от действията, но има ли как тези, които са живи и са отговорни за това, че цялата му група е действала спокойно години наред да бъдат наказани по съответния закон? Има ли как да се гаранира, че дори в момента няма още няколко десетки такива педофила, които са много добре известни на полицията и които изнасилват няколко десетки деца на ден? При това, както се вижда, много често това е със знанието на родителите им, които просто не искат да признаят, че са си затрили децата с лека ръка. И това няма да спре, докато няма крути наказания, но такива, които да се изпълняват, не само на хартия! Представете си в каква държава наистина живеем, щом това може да се случи със знанието и лиценза на правителството! А какво стана с онова училище, дето се казваше Космос, закриха ли го?
17:35 15.09.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Едно е ясно
Коментиран от #29
17:38 15.09.2026
17 от мексиканеца
17:38 15.09.2026
18 Щото
До коментар #12 от "Колю Гаубицата":Си праззз бе, Колю, затова забравяш.
17:39 15.09.2026
19 Повръща ми се
17:40 15.09.2026
20 Чичо Тони
До коментар #2 от "Пост":Това е въпрос към съответния КОС-аджия. Минисъра не раздава разрешителни за оръжие. Ама то се изисква минимум IQ за да знаеш това.
Коментиран от #22
17:41 15.09.2026
21 Парадокс
17:43 15.09.2026
22 Пост
До коментар #20 от "Чичо Тони":Носи отговорност за подчинените си. И защо досега още не е разпитан твоя отговорен КОС
17:44 15.09.2026
23 Защо Пък ?
Толкоз !
Може Човека !
----------------
Въпроса Е ?
Кой го Е !
Турил !
Там ?
17:44 15.09.2026
24 Не се ли
17:44 15.09.2026
25 Мдаа!🤔
17:45 15.09.2026
26 Тити на Кака
Класика!
17:52 15.09.2026
27 Мда
17:53 15.09.2026
28 рамбо
17:54 15.09.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Зевзек
18:01 15.09.2026
31 Янчо
18:02 15.09.2026
32 Мнение
18:03 15.09.2026
33 А бе
18:05 15.09.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Очевидец
18:05 15.09.2026