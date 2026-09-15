Новини
България »
Ралица Асенова с остри критики към криминалния психолог от брифинга за „Петрохан–Околчица“

Ралица Асенова с остри критики към криминалния психолог от брифинга за „Петрохан–Околчица“

15 Септември, 2026 17:21 1 282 35

  • ралица асенова-
  • росен йорданов-
  • пресконференция-
  • убийства-
  • петрохан

Веднага започна и с лъжите, като ни обясни, че откакто е привлечен като вещо лице, е запазил мълчание в следващите повече от шест месеца и не е давал интервюта

Ралица Асенова с остри критики към криминалния психолог от брифинга за „Петрохан–Околчица“ - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ралица Асенова, майката на Николай Златков, който загина под връх Околчица, отправи остри критики към поведението на психолога и експерт Росен Йорданов по време на вчерашния брифинг на прокуратурата и МВР за случая „Петрохан–Околчица“.

В публикация във фейсбук профила ѝ тя поставя под съмнение неговата безпристрастност и професионалния му подход при представянето на данните от разследването.

"Нетърпението на този индивид да вземе думата се усещаше като вибрация в цялата зала. И веднага щом я взе, ни се похвали, че има най-много опит с медиите и затова, общо взето, най-много ще говори. И така започна садистичната му пледоария по всичкознание. Веднага започна и с лъжите, като ни обясни, че откакто е привлечен като вещо лице, е запазил мълчание в следващите повече от шест месеца и не е давал интервюта", пише Ралица Асенова.

Асенова посочва, че Йорданов е привлечен като вещо лице по случая на 17 март 2026 г., но само четири месеца по-късно е дал интервю пред медия, в което е коментирал разследването и е заявил, че версията за външна намеса и шесторно убийство е „пълни глупости и измишльотини“. Според нея това противоречи на заявеното от него на брифинга, че след привличането му като вещо лице е запазил мълчание.

Тя поставя и въпроса как човек, който публично е изразявал мнение за конкретна версия по случая, впоследствие може да бъде привлечен като независимо вещо лице, което трябва да я изследва.

Така изглежда „мълчанието“ на вещото лице, което вчера започна да ни лъже още в началото на арогантната му пледоария.

"А цялото абсурдно свободно съчинение, което слушахме вчера, общо взето той го е говорил още през февруари. И тук идва другият въпрос: как човек, който още през февруари публично е изградил и защитавал конкретна версия за случилото се, на 17 март е привлечен като независимо вещо лице, което впоследствие трябва да изследва именно тази версия? Но нека не издребняваме. Все пак се намираме в България – тук невъзможни неща няма".

По думите ѝ той няколко пъти е използвал израза „Повярвайте ми“, представяйки професионалната си оценка.

Особено остро тя реагира на твърдение на експерта относно състоянието на ръцете на един от загиналите – Ивей. По думите на Асенова Йорданов е заявил пред сестрата на починалия, че по ръцете му „нищо им няма“, а след като тя го е оспорила, я е обвинил, че лъже.

"По едно време ни каза и че е психотерапевт и съвсем се объркахме – криминален психолог ли е, социален психолог ли е, психотерапевт ли е, или е медиен психолог, на когото трябва просто да повярваме, защото той ни е казал така. После последва категоричното мнение, изразено с подвиквания, че няма никакви данни Иво да е имал сексуални контакти с жена и никога не се бил появявал такъв свидетел. Ами всички, които се интересуват от случая, знаят за жената, която неведнъж писа публично и настояваше да бъде разпитана, за да разкаже за двегодишната си връзка с Иво. Но може би, когато си „експерт“ и го заявяваш категорично, това е достатъчно. Всичко друго са конспиративни теории, според този “експерт”".

В края на публикацията тя определя брифинга като „срам и позор“ и заявява, че случаят „Петрохан–Околчица“ ще остане в историята, както и записът от поведението на участниците в пресконференцията.

Асенова посочва още, че след брифинга Росен Йорданов и журналистът Явор Дачков са се поздравили и са тръгнали заедно. Тя използва това като повод да отправи допълнителна критика към отношенията между институции, експерти и публични фигури.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 26 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ку-ку

    33 16 Отговор
    Тая е готова да се кандидатира за президент....изцъклен поглед, бръщолеви небивалици и търси въображаеми "убийци", но пък спокойно си е оставила детето на отглеждане при "ламата"....а и се е възползвала от почивките по цял свят.... 🤣🤣🤣

    17:24 15.09.2026

  • 2 Пост

    26 9 Отговор
    Как НПО, свързано с „педофилия и погазване на морални норми“, се е радвало на финансова и политическа подкрепа, как е разполагало с огромна територия и е възпрепятствало свободното движение на български граждани там, как е било регистрирано такова огромно количество оръжие, недоумява премиерът.“

    ПРЕКРАСНИ ВЪПРОСИ!

    Отговорите премиерът лесно могат да бъдат получени. Стига да извика ресорния МВР министър Иван, Парите, Демерджиев. И да го пита: Абе, Иване, кой издаде тези разрешителни за оръжия на педофилската секта?!??

    Ако Парите не се сети, аз ще помогна. Понеже пръв публикувах информацията за „арсенала“ на петроханската секта. Вчера стана дума, че застреляният от Калушев като куче в главата Николай Златков в караваната на Околчица не е носел в себе си законният пистолет. И това е улеснило Калушев.

    Та………..Златков, тогава 18-годишен, получава разрешително за оръжие №20230876511/24.02.2023 г. За пистолет „Хеклер и Кох“.

    Тогава служебен вътрешен министър в поредния кабинет на Радев е…..Иван Демерджиев.

    Коментиран от #20

    17:25 15.09.2026

  • 3 Пич

    15 15 Отговор
    Абе, щом дъртите комунисти и ченгета от ДС днес впрегнаха Военнио Летец да се офлянква и тъпанарства, работата представете си колко е дебела, и дали ще разберете нещо!!!

    17:26 15.09.2026

  • 4 Колю Гаубицата

    27 11 Отговор
    Ама синът ѝ не е загинал под Околчица. Синът ѝ е убит от Калушев. Какво има да се дъвче повече.
    Шест трупа, а те паметник му направиха!!!!!
    Това не е истина!

    Коментиран от #7

    17:27 15.09.2026

  • 5 Това е грабеж

    15 0 Отговор
    Флашка с който е взета като ония бизнесмен приятеля на гимнастичката и той е обран от същата банда и до ден днеш Ен не се знае кой го е убил запалил в Драгалевци

    17:28 15.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Много си глупав

    14 8 Отговор

    До коментар #4 от "Колю Гаубицата":

    Щом вярваш на експертизи и т.н"факти" всичко е манипулирано за да издържи версията!!!

    Коментиран от #12, #13

    17:29 15.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Пустиня(к)

    2 2 Отговор
    Язе са минах и го гледах. Не кат да не съм знаял г.е.р.б.е.р.уг.а.т.а кви ше ги дроби, ма се имах неква надежда да не е баш па такъв к.а.т.и.л. И друго, четах по некви сайтове, и не беа малко, "криминалният психолог на МВР". Бе, убаво, ма баш такова лепнато кат прекор, кат оня тарикат, "бащата на Сияна". Да го чекаме ли, така кво бега от баце, да праи партия или нема толко топки?

    17:31 15.09.2026

  • 10 Твърде

    7 4 Отговор
    Твърде много процесорно време за 5 броя неуки хора начело с осмокласника насилник Калуш ага.
    От всички май само Дечо Василев е някой, щом имал счетоводна кантора и служители.

    17:32 15.09.2026

  • 11 майка или мащеха

    7 2 Отговор
    Критиките по процедурни противоречия може и да са справедливи, но тези критики не променят обявените установени факти. Защо ги е манипулирал да се самоубият? Защо е убил тийнейджърите?
    Ореола на природозащитник и тартор на НАКЗТ е бил силно заплашен от разобличение от категоричен баща на друг тйинейджър. Дума срещу дума, но изградения фалшив образ би приключил.

    17:33 15.09.2026

  • 12 Колю Гаубицата

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Много си глупав":

    А, забравих.....че Путин ги изби като кучета!

    Коментиран от #18

    17:34 15.09.2026

  • 13 Верно ли бе

    18 5 Отговор

    До коментар #7 от "Много си глупав":

    Не бе вярвам на ПП/ДБ , и на тая малоумница дето си дала сина за отглеждане при мъж. А защо не покажат и майката на другото , по малкото дете ? Дето била касиерка , 2 дена работела , 2 почивала и 2 години не ходила да го види какво става с него защото била много уморена ?

    17:34 15.09.2026

  • 14 Горски

    6 9 Отговор
    1. Каква съдебна реформа ще прави човек, който е защитавал и пускал на свобода престъпници?

    2. Какви въпроси по националната сигурност ще обсъжда човек, който е защитавал и пускал на свобода престъпници?

    3. Какви закони ще създава човек, който е защитавал и пускал на свобода престъпници? Калушев е умрял и няма как да си понесе последиците от действията, но има ли как тези, които са живи и са отговорни за това, че цялата му група е действала спокойно години наред да бъдат наказани по съответния закон? Има ли как да се гаранира, че дори в момента няма още няколко десетки такива педофила, които са много добре известни на полицията и които изнасилват няколко десетки деца на ден? При това, както се вижда, много често това е със знанието на родителите им, които просто не искат да признаят, че са си затрили децата с лека ръка. И това няма да спре, докато няма крути наказания, но такива, които да се изпълняват, не само на хартия! Представете си в каква държава наистина живеем, щом това може да се случи със знанието и лиценза на правителството! А какво стана с онова училище, дето се казваше Космос, закриха ли го?

    17:35 15.09.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Едно е ясно

    8 16 Отговор
    Поведението на "психолога" беше меко казано смущаващо. Внушения, нападки, подигравки... При изказаните съболезнования удобно пропусна имената на присъстващите роднини. Един истински психолог никога не би си позволил подобно нещо.

    Коментиран от #29

    17:38 15.09.2026

  • 17 от мексиканеца

    9 0 Отговор
    Периода от времето, когато Калушев придобива собственост в Мексико как е обяснен?

    17:38 15.09.2026

  • 18 Щото

    3 3 Отговор

    До коментар #12 от "Колю Гаубицата":

    Си праззз бе, Колю, затова забравяш.

    17:39 15.09.2026

  • 19 Повръща ми се

    12 2 Отговор
    От жълтото пиле " майка". Доклада е налипен в медиите, за който не му се вечеря.

    17:40 15.09.2026

  • 20 Чичо Тони

    8 5 Отговор

    До коментар #2 от "Пост":

    Това е въпрос към съответния КОС-аджия. Минисъра не раздава разрешителни за оръжие. Ама то се изисква минимум IQ за да знаеш това.

    Коментиран от #22

    17:41 15.09.2026

  • 21 Парадокс

    7 6 Отговор
    Росен е простовато момче, което изкарва доста кинти от държавата.

    17:43 15.09.2026

  • 22 Пост

    5 2 Отговор

    До коментар #20 от "Чичо Тони":

    Носи отговорност за подчинените си. И защо досега още не е разпитан твоя отговорен КОС

    17:44 15.09.2026

  • 23 Защо Пък ?

    3 2 Отговор
    Остри Критики !

    Толкоз !

    Може Човека !

    ----------------

    Въпроса Е ?

    Кой го Е !

    Турил !

    Там ?

    17:44 15.09.2026

  • 24 Не се ли

    8 3 Отговор
    Срамуваш,бе жена?Как можа да си оставиш детето?

    17:44 15.09.2026

  • 25 Мдаа!🤔

    10 3 Отговор
    "Майката" от ппдб/ЛГБТ завела сина си Калушев да му смени пола! Какво прави държавата, че такива персонажи са на свобода и дават интервюта в нацистките медии???

    17:45 15.09.2026

  • 26 Тити на Кака

    8 3 Отговор
    Жена, която от над десет години е харизала детето си на група мъже-психопати / които в крайна сметка и го затриха/ се оплаква от криминалния психолог, коментирал патологичното й поведение...
    Класика!

    17:52 15.09.2026

  • 27 Мда

    5 3 Отговор
    Тази женица, захвърлила детето си на някой си , защо не се смири ! Да почива в мир детето!

    17:53 15.09.2026

  • 28 рамбо

    6 2 Отговор
    ДОКОГА ще показвате тази психически объркана жена? собствения и съпруг каза , че е такава и че онзи педофил се е възползвал от това, за да изкопчи пари от нея без той да знае...

    17:54 15.09.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Зевзек

    4 0 Отговор
    Що не коментират детето което е избягало от педофила два дена преди събитията?

    18:01 15.09.2026

  • 31 Янчо

    1 1 Отговор
    Психопат експерт

    18:02 15.09.2026

  • 32 Мнение

    1 1 Отговор
    Психолозите станаха разследващи полицаи и следователи. Никой не говори за фактите и не се усещат, че хората им се подиграват и че доверието към органите на реда се подкопава по този начин.

    18:03 15.09.2026

  • 33 А бе

    2 0 Отговор
    Росенчото е сикаджииска герб п-д-ога какво да се очаква от такава о-р--ка

    18:05 15.09.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Очевидец

    0 0 Отговор
    Цитат - " Николай Златков, който загина " - НЕ ЗАГИНА , а беше УБИТ, по народному УТРЕПАН. Загина е когато умреш в БОЙ, за някаква кауза, за някаква идея, а не затрит в някакъв кемпер. Айде стига с това героизиране. Някакви аналолюбци стават едва ли не герои.

    18:05 15.09.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове