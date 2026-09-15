Москва обвини Киев: Режимът на Зеленски цинично използва западни политици като жив щит

Режимът на украинския президент Володимир Зеленски "цинично" използва западни политически туристи като "жив щит", за да прикрива своите "военни ешелони", заяви говорителката на руското външно министерство Мария Захарова

"Целта на раздуваната информационна кампания е очевидна — за пореден път да се измоли военна помощ за режима на Зеленски, като обикновеният европеец бъде сплашен с някаква "руска заплаха пред портите на НАТО", изтъкна тя по повод информацията за руски удар срещу пътнически влак, превозващ политици и представители на власти от западни държави.

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Захарова подчерта, че Москва е предупредила дипломатическия персонал да напусне Киев още през май тази година, както и че е призовала западните държави техни представители да не пътуват до Украйна.

Тя посочи, че железопътните възли и локомотивите, използвани за превоз на оръжия за украинските военни, са "легитимни цели".