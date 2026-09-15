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Москва обвини Киев: Режимът на Зеленски цинично използва западни политици като жив щит
  Тема: Украйна

Москва обвини Киев: Режимът на Зеленски цинично използва западни политици като жив щит

15 Септември, 2026 21:03 1 572 74

  • русия-
  • украйна-
  • володимир зеленски-
  • владимир путин-
  • мария захарова-
  • киев

Захарова подчерта, че Москва е предупредила дипломатическия персонал да напусне Киев още през май тази година, както и че е призовала западните държави техни представители да не пътуват до Украйна

Москва обвини Киев: Режимът на Зеленски цинично използва западни политици като жив щит - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Режимът на украинския президент Володимир Зеленски "цинично" използва западни политически туристи като "жив щит", за да прикрива своите "военни ешелони", заяви говорителката на руското външно министерство Мария Захарова

"Целта на раздуваната информационна кампания е очевидна — за пореден път да се измоли военна помощ за режима на Зеленски, като обикновеният европеец бъде сплашен с някаква "руска заплаха пред портите на НАТО", изтъкна тя по повод информацията за руски удар срещу пътнически влак, превозващ политици и представители на власти от западни държави.

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Захарова подчерта, че Москва е предупредила дипломатическия персонал да напусне Киев още през май тази година, както и че е призовала западните държави техни представители да не пътуват до Украйна.

Тя посочи, че железопътните възли и локомотивите, използвани за превоз на оръжия за украинските военни, са "легитимни цели".


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    12 48 Отговор
    100 000 българи и 50 000 украинци в центъра на София искат оставка на Радев.

    Коментиран от #13, #14, #18, #27, #42, #45, #73

    21:05 15.09.2026

  • 2 От тези на

    29 5 Отговор
    снимката няма един които да е с рейтинг над 25%. Един да хванеш и наред да удр@ш !!

    21:06 15.09.2026

  • 3 Що Путлето се премести от бункера

    10 25 Отговор
    От Сочи във бункера във Валдай ма?

    21:06 15.09.2026

  • 4 Нема по тъпа патка

    11 30 Отговор
    от руската патка!

    21:07 15.09.2026

  • 5 Много

    32 9 Отговор
    Ясно, предупредихте, чуха ви! Това че не ви отчетоха, си е тяхната глупост!
    Удрете!

    21:07 15.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 име

    29 9 Отговор
    А на вас какво ви пречат западащите политици, които идват в Kийф? Мятайте редовно бомби и да стоят без ток, вода и парно!

    21:08 15.09.2026

  • 8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    7 20 Отговор
    аре бе Магучая..!! най-после ще стигнете ли до Лисабон? и тука един меси погачи , чака ви на Дунава...вече май драска и от оня свят-изчака му се чакането

    21:08 15.09.2026

  • 9 Цецка Смучкова.

    22 5 Отговор
    Тези от с снимката. докато не им дойде белята няма да повярвате..! Медиите не могат постоянно да прикриват факта че технологиите които използват военните могат да бъдат използвани и от цивилното население..! Скоро някой дрон ще цунка някой алчен политик..!

    21:08 15.09.2026

  • 10 az СВО Победа 81

    26 8 Отговор
    Те всичките западни "политически туристи" са с отпаднала необходимост, така че ако бъдат похарчени на никого няма да липсват, особенно в своите държави! 😂

    Коментиран от #17

    21:08 15.09.2026

  • 11 риторично

    6 14 Отговор
    Защо ли не атакуваха влака на зетя на Тръмп в Киев с тези аргументи, след посещението му в Москва?

    21:08 15.09.2026

  • 12 Тамън ми беше домъчняло за тоя руски

    10 18 Отговор
    Пар цал.

    21:09 15.09.2026

  • 13 Всички заедно

    22 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Да се товарят на конски вагони и ..на фронта! Да си отдъхнем бе.

    21:09 15.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Антируснак

    11 20 Отговор
    Руските тъ.панари отдавна са известни с циничните си и глупави лъжи - какво да ги коментираме тия нещастници!

    21:09 15.09.2026

  • 16 Отреазвяващ

    11 3 Отговор
    Кво ви пука?Мавайте!Те тъй или иначе ще си идат на ,,онова" място.

    21:09 15.09.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 КРАДЕВ ША НАПРАЙ НАФТАТА

    5 10 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    ЕДИН ЛЕВ КИЛОТО И СИИИИИЧКИ ША КЛЕКНАТ....

    21:10 15.09.2026

  • 19 Радев ке падне

    6 15 Отговор
    скоро.

    Коментиран от #71

    21:10 15.09.2026

  • 20 Тая що се разпищя?

    6 11 Отговор
    Нали Киев за два дня?

    21:11 15.09.2026

  • 21 точно така е

    19 5 Отговор
    Киевски наркоман демострира публично колко е зависим и жалък. След срещата с Къшнър и Уитков заяви: "Днес вие, Уитков и Къшнър, се представихте по-добре от ПВО системата Патриот в защитата на нашите граждани и столица. Благодаря ви, идвайте по-често и така гражданите ни ще имат възможността да поживеят малко по-дълго."

    Наркомана дори си е признавал, че неможе да допуснат цивилните да се изнесат от градовете, защото руснаците щели да напредват много бързо.

    21:11 15.09.2026

  • 22 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 6 Отговор

    До коментар #14 от "200 000 читатели":

    ,,интелигентната ,,версия на Козлодуй

    21:11 15.09.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Напред Русия! Бог е с Вас!

    13 8 Отговор
    Удряйте по натовските капацуни и по всички които подкрепят фашистка Украйна!

    Коментиран от #28, #34

    21:12 15.09.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Така ли?

    6 15 Отговор
    ВСУ ви смазват като хлебарки.
    !

    21:13 15.09.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 ПАРАФРАЗА

    7 15 Отговор

    До коментар #24 от "Напред Русия! Бог е с Вас!":

    Руската наглост и Космосът са безкрайни, за второто не съм сигурен....

    21:15 15.09.2026

  • 29 Гориил

    14 6 Отговор
    Не бих казал, че западните политици са наивни и простодушни овце, които позволяват да бъдат използвани като човешки щитове за Бандера. Тези цинични и неморални хора са напълно безразлични към Украйна и украинците. Главната, всепоглъщаща цел на войната е, разбира се, Русия, на която вие се опитвате да попречите и да ѝ навредите. Подкрепата за Бандера е просто пристъп на омраза (и, ако щете, завист) към богата и просперираща страна. Вие несъмнено ще загубите тази война, която разчита на колосални и неизчерпаеми ресурси. Вие нямате такива ресурси.Европа се превръща във все по-малко значим и влиятелен играч на световната сцена, като непрекъснато се придвижва към периферията на световната икономика, търговия и финанси. Това е видно от намаляването на дела на Европейския съюз в световния БВП.

    21:16 15.09.2026

  • 30 Руснакът е мръсно противно животно

    6 18 Отговор
    Трепе се!!!

    21:18 15.09.2026

  • 31 Точен

    14 6 Отговор
    Баба европа е с отпаднала необходимост, тъй че на никого няма да му е мъчно за старицата...

    21:18 15.09.2026

  • 32 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ

    5 14 Отговор
    АЙДЕ КУПЕЙКИ

    ЧЕСТИТО ЗА ПОРЕДНИЯТ ГЕНЕРАЛ
    УТРЕПАН В УКРАЙНА.

    ГЕНЕРАЛ МАЙОР АНТОН ГРУНИС

    УРААА УРААА УРААА

    КОНЦЕРТЪТ НА КАБЗОН
    ЗА РУСКИТЕ ГЕНЕРАЛИ
    ПРОДЪЛЖАВА С ПЪЛНА СИЛА.



    НЯМА КРАЙ ПУТИНСКИЯ ПОЗОР
    НЯМА
    ТОЛКОВА ГЕНЕРАЛИ НЕ СА ИЗБИТИ ДАЖЕ .
    И ЛРЕЗ ВТОРАТА СВЕТОВНАТА ВОЙНА

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    Коментиран от #35, #36, #69

    21:19 15.09.2026

  • 33 1111

    13 4 Отговор
    Аве, не мога да разбера кво ги пазите тия западни политици - щом са влезли там, правете ги на кайма и сгответе русенско варено и тва е...

    21:20 15.09.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Град Козлодуй

    4 1 Отговор

    До коментар #32 от "ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ":

    Дано се оправи човека.

    21:21 15.09.2026

  • 36 Мдаа

    6 8 Отговор

    До коментар #32 от "ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ":

    Генерал-майор Антон Грунис е загинал при"неясни" обстоятелства.
    Слава ВСУ!

    21:24 15.09.2026

  • 37 дипломатическия "персонал"

    11 5 Отговор
    Дали не знаят че Киев не е безопасен ? Дали са завършени олигофрени? А? Или всеки път когато там отидат златни плакети по 250-300 грама под формата на награди получават. Или си мислите че храната в Киев им харесва а?

    21:28 15.09.2026

  • 38 Тоя влак

    8 4 Отговор
    Като е превозвал политици и представители на власти от западни държави да не е по различен в някое отношение? А? И въобще къв го дирят там тея нищожества. Кое е това което в един конферентен разговор не могат да свършат? И когато тероризъм подкрепяш той неминуемо и при теб идва рано или късно. Неблагодарници. А можеше и направо да ги увъглят ...

    21:37 15.09.2026

  • 39 КОЛЬО ПАРЪМА

    7 5 Отговор
    На тая снимка Само Боклуци и наркомана

    21:38 15.09.2026

  • 40 ГУНДЯЕВ

    4 8 Отговор
    СЛЕД КАТО МОЩИТЕ
    НА АЛЕКСАНДЪР НЕВСКИ
    И КНЯЗ ДИМИТРИЙ ДОНСКИ.
    НЕ ПОМОГНАХА ,
    ЗНАЧИ САМО
    МОЩИТЕ НА ПУТИН
    ЩЕ ПОМОГНАТ ЗА ПОБЕДАТА СРЕШУ УКРАЙНА.

    НЯКОЙ ТРЯБВА ДА ПОРАБОТИ НАД
    ВЪПРОСА .

    Коментиран от #53

    21:39 15.09.2026

  • 41 ММАЙМУНИ БЕ,НА ВСИЧКО С СПОСОБНИ ДЕБИЛИ

    4 4 Отговор
    ПРЕДУПРЕДЕНИ СА!!! НЕ ГИ ЖАЛИ , БИЙ НАРЕД !! КАТО ИЗГЪРМАТ ЕДИН , ДВАМА , СЛЕДВАЩ ЕКСКУРЗИАНТ НЕМА ДА ИМА !
    АМИ ИЗПОЛЗВАТ ТОЛЕРАНТНОСТТА НА ПУТИН , И ТЕ ГО ЗНАЯТ , ТА ЗАТУЙ СЕ ПРАВЯЪТ НА СМЕЛИ !
    ТЪРСЯТ СЕНЗАЦИ , ИСЦИНИРОКИ , ДА ПОКАЖАТ ОТНОВО ПРЕД СВЕТА КОЛКО СА "НЕПРИДИЗВИКАТЕЛНИ",С" ДОБРИ ХУМАННИ "НМЕРЕНИЯ ПОСЕТИТЕЛИ !!
    МИСЛЯТ СИ ,ЧЕ ХОРАТА СА КАТО ТЯХ ТТЪПИ , И НЕ РАЗБИРАТ ФАШИСТКИТЕ ИМ ИЗРОДСКИ ПОХОЖДЕНИЯ. ЖАЛКИ НАФУКАНИ ВЕЛМОЖИ , КОИТО РУСИЯ ПАРИРА ОТ ВСЯКЪДЕ ,ТА
    ТЪРСЯТ ПОДМОЛНИ МИШИ ПЪТИЩА ЗА ДИПЛОМАТИЧЕСКА АТАКА ! ОТЧАЯНИ ТТЪПАШКИ ХОДОВЕ НА ДДОЛНОПРОБНИ ИИЗЧАДИЯ!

    21:39 15.09.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Гошката

    5 2 Отговор
    Русия към Украйна :
    Извинете се ,че ви нападнахме и не ви превзехме за 3 дена ! :DD

    21:47 15.09.2026

  • 44 След инцидента с влака на Борис Джонсън

    8 2 Отговор
    Захарова предупреди западните политици да "си опичат акъла"...Западните политици и дипломати трябва да си направят "трезва" оценка на риска при визитите си в Украйна. Това предупреди Русия чрез говорителката на руското външно министерство...

    21:48 15.09.2026

  • 45 Оги

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Как, направо са си 1 милион, даже 10 милиона, какви 100 хиляди… хахахахахааааа

    21:48 15.09.2026

  • 46 А тъй , точно тъй

    4 3 Отговор
    железопътните възли и локомотивите, използвани за превоз на оръжия за украинските военни, са "легитимни цели".... и на българите !

    21:50 15.09.2026

  • 47 А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА

    2 5 Отговор
    За два дни два руски генерал денацифицирани!

    21:51 15.09.2026

  • 48 Дедо

    2 7 Отговор
    Путин е легитимна цел на украинската армия. Ако украинците го хванат ще го напълнят като руска матрьошка с ориз.

    Коментиран от #62

    21:55 15.09.2026

  • 49 Име

    1 2 Отговор
    Умна, Красива и Работлива!

    21:56 15.09.2026

  • 50 Джонсън

    5 0 Отговор
    е прекарвал джапане под дипломатически имунитет!

    22:00 15.09.2026

  • 51 Хмм

    6 1 Отговор
    обстреляли са локомотив на влак на украинска теротория, а те сами си признаат, че влакът от Полша с представители на Мерц, ЕС и Джонсън щялда бъде прикачен към този локомотив на път за Киев, нека Джосън види какво е война, страх за живота

    22:01 15.09.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 ИНТЕРЕСНО?

    1 7 Отговор

    До коментар #40 от "ГУНДЯЕВ":

    Предопределено е! Войната в Украйна ще свърши, едва когато изгоним от БЪЛГАРИЯ всички РУСНАЦИ-ПУТИНИСТИ, а за русофилиците ни организираме заведения за превъзпитание …Това ще е болезнен удар от който русия ще се вразуми...Слава Богу, и слава на Украйна, че на БЪЛГАРИТЕ най-сетне им се поотвориха очите за "Авантюрите на русия в ...България".
    Крайно време е малка България да сложи край на тази война в героична и велика Украйна! Слава Україні-Героям Слава! Смерть ворогам!

    Коментиран от #59, #72

    22:04 15.09.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Феномен

    5 0 Отговор
    На гарата са предупредили,че след двайсетина минути влака ше бъде ударен от дрон???

    22:05 15.09.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Тервел

    1 5 Отговор
    За кръвожадния руски империалист всичко е легитимна цел

    22:05 15.09.2026

  • 58 Пандемии

    1 1 Отговор
    и войни заприличват на плоскоземна конспирация!

    22:06 15.09.2026

  • 59 Путин

    3 1 Отговор

    До коментар #53 от "ИНТЕРЕСНО?":

    Жалко, че баща ти те е събрал от хасъра!

    22:07 15.09.2026

  • 60 Цецко

    1 4 Отговор

    До коментар #56 от "ВВП":

    Ти не си достоен за цивилизация, отивай си в Сибир и тундрата .

    Коментиран от #66

    22:08 15.09.2026

  • 61 А пък

    0 2 Отговор
    американските им колеги,спасиха Путин!

    22:08 15.09.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 ВВП

    4 1 Отговор
    Западът иска през сила и теероризъм да принуди Москва на мир ..Обаче Москва не иска така ..Много Тягаво ще става ..6000 ядрени ракети е сериозен проблем.За 15 мин ше стане апокалипсис..Да живее България!!.И Бургас..!!Без София ,тия умрели селяндури ..са за теккириссжа..

    22:09 15.09.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 ВВП

    2 1 Отговор
    Много Тягаво ше става . Бензинът ше бъде 10 лева .. Богоизбрани ше карат коли .другите ше ги карат в Киев. .Ако го има ,след месец .Хехехе .Само янките не се съмняват в руския апокалипсис ..Окропите са в транс. Хехехе

    22:15 15.09.2026

  • 66 Цуцко

    1 0 Отговор

    До коментар #60 от "Цецко":

    Коя цивилизация ве дюнержи европа ли?

    22:20 15.09.2026

  • 67 ВВП

    1 1 Отговор
    На това няма какво да се коментира ..Москва затяга обръча..Няма Чорни мори за окропитеците ..Няма износ на токсично с зърно..

    22:21 15.09.2026

  • 68 Бай Джо

    0 1 Отговор
    като ходи в Киев,руснаците и птичка не пуснаха да мине в Украйна!

    22:24 15.09.2026

  • 69 Ба бааааа

    1 1 Отговор

    До коментар #32 от "ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ":

    Само глупости дрънкаш нищо не може да спре Русия и ти много добре го знаеш

    22:24 15.09.2026

  • 70 ВВП

    2 1 Отговор
    Окропите ,ше изпитат много болка и гадост..Да благодарят на Зелю ,и режима .дето ще ги вкарва в НАТО..и така . Обаче Путин не дава ..И точка!!.Край на приказката

    22:24 15.09.2026

  • 71 КЕ ТИ ПАДНЕ .....

    0 1 Отговор

    До коментар #19 от "Радев ке падне":

    КЕРЕМИДе ПО КРАТУНЕТО

    22:24 15.09.2026

  • 72 Гориил

    1 2 Отговор

    До коментар #53 от "ИНТЕРЕСНО?":

    Руснаците врагове ли са на България? Да, сред тях има хора с различен произход, образование и култура, но всички те, още от ранно детство, винаги са имали топло и приятелско отношение към България и българите. Колкото повече руснаци получат правото да живеят в България, толкова по-голям е просперитетът и благополучието на тази красива и слънчева страна.Много сме близки и искаме да запазим тази близост.

    22:25 15.09.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

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