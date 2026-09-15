Москва обвини Киев: Режимът на Зеленски цинично използва западни политици като жив щит

Режимът на украинския президент Володимир Зеленски "цинично" използва западни политически туристи като "жив щит", за да прикрива своите "военни ешелони", заяви говорителката на руското външно министерство Мария Захарова
"Целта на раздуваната информационна кампания е очевидна — за пореден път да се измоли военна помощ за режима на Зеленски, като обикновеният европеец бъде сплашен с някаква "руска заплаха пред портите на НАТО", изтъкна тя по повод информацията за руски удар срещу пътнически влак, превозващ политици и представители на власти от западни държави.
Захарова подчерта, че Москва е предупредила дипломатическия персонал да напусне Киев още през май тази година, както и че е призовала западните държави техни представители да не пътуват до Украйна.
Тя посочи, че железопътните възли и локомотивите, използвани за превоз на оръжия за украинските военни, са "легитимни цели".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #13, #14, #18, #27, #42, #45, #73
21:05 15.09.2026
2 От тези на
21:06 15.09.2026
3 Що Путлето се премести от бункера
21:06 15.09.2026
4 Нема по тъпа патка
21:07 15.09.2026
5 Много
Удрете!
21:07 15.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 име
21:08 15.09.2026
8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
21:08 15.09.2026
9 Цецка Смучкова.
21:08 15.09.2026
10 az СВО Победа 81
Коментиран от #17
21:08 15.09.2026
11 риторично
21:08 15.09.2026
12 Тамън ми беше домъчняло за тоя руски
21:09 15.09.2026
13 Всички заедно
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Да се товарят на конски вагони и ..на фронта! Да си отдъхнем бе.
21:09 15.09.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Антируснак
21:09 15.09.2026
16 Отреазвяващ
21:09 15.09.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 КРАДЕВ ША НАПРАЙ НАФТАТА
До коментар #1 от "Последния Софиянец":ЕДИН ЛЕВ КИЛОТО И СИИИИИЧКИ ША КЛЕКНАТ....
21:10 15.09.2026
19 Радев ке падне
Коментиран от #71
21:10 15.09.2026
20 Тая що се разпищя?
21:11 15.09.2026
21 точно така е
Наркомана дори си е признавал, че неможе да допуснат цивилните да се изнесат от градовете, защото руснаците щели да напредват много бързо.
21:11 15.09.2026
22 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #14 от "200 000 читатели":,,интелигентната ,,версия на Козлодуй
21:11 15.09.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Напред Русия! Бог е с Вас!
Коментиран от #28, #34
21:12 15.09.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Така ли?
!
21:13 15.09.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 ПАРАФРАЗА
До коментар #24 от "Напред Русия! Бог е с Вас!":Руската наглост и Космосът са безкрайни, за второто не съм сигурен....
21:15 15.09.2026
29 Гориил
21:16 15.09.2026
30 Руснакът е мръсно противно животно
21:18 15.09.2026
31 Точен
21:18 15.09.2026
32 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ
ЧЕСТИТО ЗА ПОРЕДНИЯТ ГЕНЕРАЛ
УТРЕПАН В УКРАЙНА.
ГЕНЕРАЛ МАЙОР АНТОН ГРУНИС
УРААА УРААА УРААА
КОНЦЕРТЪТ НА КАБЗОН
ЗА РУСКИТЕ ГЕНЕРАЛИ
ПРОДЪЛЖАВА С ПЪЛНА СИЛА.
НЯМА КРАЙ ПУТИНСКИЯ ПОЗОР
НЯМА
ТОЛКОВА ГЕНЕРАЛИ НЕ СА ИЗБИТИ ДАЖЕ .
И ЛРЕЗ ВТОРАТА СВЕТОВНАТА ВОЙНА
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
Коментиран от #35, #36, #69
21:19 15.09.2026
33 1111
21:20 15.09.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Град Козлодуй
До коментар #32 от "ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ":Дано се оправи човека.
21:21 15.09.2026
36 Мдаа
До коментар #32 от "ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ":Генерал-майор Антон Грунис е загинал при"неясни" обстоятелства.
Слава ВСУ!
21:24 15.09.2026
37 дипломатическия "персонал"
21:28 15.09.2026
38 Тоя влак
21:37 15.09.2026
39 КОЛЬО ПАРЪМА
21:38 15.09.2026
40 ГУНДЯЕВ
НА АЛЕКСАНДЪР НЕВСКИ
И КНЯЗ ДИМИТРИЙ ДОНСКИ.
НЕ ПОМОГНАХА ,
ЗНАЧИ САМО
МОЩИТЕ НА ПУТИН
ЩЕ ПОМОГНАТ ЗА ПОБЕДАТА СРЕШУ УКРАЙНА.
НЯКОЙ ТРЯБВА ДА ПОРАБОТИ НАД
ВЪПРОСА .
Коментиран от #53
21:39 15.09.2026
41 ММАЙМУНИ БЕ,НА ВСИЧКО С СПОСОБНИ ДЕБИЛИ
АМИ ИЗПОЛЗВАТ ТОЛЕРАНТНОСТТА НА ПУТИН , И ТЕ ГО ЗНАЯТ , ТА ЗАТУЙ СЕ ПРАВЯЪТ НА СМЕЛИ !
ТЪРСЯТ СЕНЗАЦИ , ИСЦИНИРОКИ , ДА ПОКАЖАТ ОТНОВО ПРЕД СВЕТА КОЛКО СА "НЕПРИДИЗВИКАТЕЛНИ",С" ДОБРИ ХУМАННИ "НМЕРЕНИЯ ПОСЕТИТЕЛИ !!
МИСЛЯТ СИ ,ЧЕ ХОРАТА СА КАТО ТЯХ ТТЪПИ , И НЕ РАЗБИРАТ ФАШИСТКИТЕ ИМ ИЗРОДСКИ ПОХОЖДЕНИЯ. ЖАЛКИ НАФУКАНИ ВЕЛМОЖИ , КОИТО РУСИЯ ПАРИРА ОТ ВСЯКЪДЕ ,ТА
ТЪРСЯТ ПОДМОЛНИ МИШИ ПЪТИЩА ЗА ДИПЛОМАТИЧЕСКА АТАКА ! ОТЧАЯНИ ТТЪПАШКИ ХОДОВЕ НА ДДОЛНОПРОБНИ ИИЗЧАДИЯ!
21:39 15.09.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Гошката
Извинете се ,че ви нападнахме и не ви превзехме за 3 дена ! :DD
21:47 15.09.2026
44 След инцидента с влака на Борис Джонсън
21:48 15.09.2026
45 Оги
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Как, направо са си 1 милион, даже 10 милиона, какви 100 хиляди… хахахахахааааа
21:48 15.09.2026
46 А тъй , точно тъй
21:50 15.09.2026
47 А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА
21:51 15.09.2026
48 Дедо
Коментиран от #62
21:55 15.09.2026
49 Име
21:56 15.09.2026
50 Джонсън
22:00 15.09.2026
51 Хмм
22:01 15.09.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 ИНТЕРЕСНО?
До коментар #40 от "ГУНДЯЕВ":Предопределено е! Войната в Украйна ще свърши, едва когато изгоним от БЪЛГАРИЯ всички РУСНАЦИ-ПУТИНИСТИ, а за русофилиците ни организираме заведения за превъзпитание …Това ще е болезнен удар от който русия ще се вразуми...Слава Богу, и слава на Украйна, че на БЪЛГАРИТЕ най-сетне им се поотвориха очите за "Авантюрите на русия в ...България".
Крайно време е малка България да сложи край на тази война в героична и велика Украйна! Слава Україні-Героям Слава! Смерть ворогам!
Коментиран от #59, #72
22:04 15.09.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Феномен
22:05 15.09.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Тервел
22:05 15.09.2026
58 Пандемии
22:06 15.09.2026
59 Путин
До коментар #53 от "ИНТЕРЕСНО?":Жалко, че баща ти те е събрал от хасъра!
22:07 15.09.2026
60 Цецко
До коментар #56 от "ВВП":Ти не си достоен за цивилизация, отивай си в Сибир и тундрата .
Коментиран от #66
22:08 15.09.2026
61 А пък
22:08 15.09.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 ВВП
22:09 15.09.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 ВВП
22:15 15.09.2026
66 Цуцко
До коментар #60 от "Цецко":Коя цивилизация ве дюнержи европа ли?
22:20 15.09.2026
67 ВВП
22:21 15.09.2026
68 Бай Джо
22:24 15.09.2026
69 Ба бааааа
До коментар #32 от "ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ":Само глупости дрънкаш нищо не може да спре Русия и ти много добре го знаеш
22:24 15.09.2026
70 ВВП
22:24 15.09.2026
71 КЕ ТИ ПАДНЕ .....
До коментар #19 от "Радев ке падне":КЕРЕМИДе ПО КРАТУНЕТО
22:24 15.09.2026
72 Гориил
До коментар #53 от "ИНТЕРЕСНО?":Руснаците врагове ли са на България? Да, сред тях има хора с различен произход, образование и култура, но всички те, още от ранно детство, винаги са имали топло и приятелско отношение към България и българите. Колкото повече руснаци получат правото да живеят в България, толкова по-голям е просперитетът и благополучието на тази красива и слънчева страна.Много сме близки и искаме да запазим тази близост.
22:25 15.09.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Този коментар е премахнат от модератор.