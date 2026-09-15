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Учител: Над половината ученици са функционално неграмотни

Учител: Над половината ученици са функционално неграмотни

15 Септември, 2026 18:16 734 32

  • грамотност-
  • ученици-
  • образование

По думите му един от най-сериозните проблеми в системата е огромната административна тежест, която отнема от времето на учителите

Учител: Над половината ученици са функционално неграмотни - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Тежката административна рамка, неравенството между училищата и липсата на време за творчество са сред основните проблеми пред българската образователна система. Това коментира предприемачът и учител Александър Иванов в ефира на „Пресечна точка“.

Първият звънец поставя началото на новата учебна година за хиляди ученици и техните родители. Наред с вълнението от първия учебен ден обаче отново на дневен ред е и въпросът за необходимите промени в българското образование. Иванов си спомня за 2014 г., когато резултатите от PISA показват сериозни дефицити при българските ученици.

„Тогава заглавието беше: 45% от българските деца са функционално неграмотни. По това време това ми се струваше абсолютното дъно, което е възможно да постигнем. Оказва се, че не е. Процентът вече е над 55%. Което означава, че повечето деца са функционално неграмотни. И това е много сериозен проблем“, коментира той.

По думите му един от най-сериозните проблеми в системата е огромната административна тежест, която отнема от времето на учителите.

„Видях прекалено много неща, които може би не исках да видя. Един от основните проблеми е изключително тежката административна рамка, която изисква от учителите да робуват на бумащина, а не да се фокусират върху основната си мисия – да подготвят децата за реалната среда след училище“, посочи той.

Според Иванов учителите прекарват твърде много време в административни дейности и им остава недостатъчно време за подготовка, обмен на опит и осмисляне на начина, по който преподават.

„Те препускат от часове в часове и нямат време за рефлексия. Нямат време за обмяна на опит. Не им остава време да вникват в дълбочина и да се опитат да преподадат материала по начин, който е близък до учениците“, каза още той.

Иванов сподели, че вижда смисъл в част от обсъжданите промени в образователната система, особено тези, които са насочени към дефицитите на средата, в която растат децата.

„Има много деца в България, които не говорят български вкъщи. Ето това е много сериозен дефицит“, посочи той.

Според него разликата между децата, които растат в големите градове и имат достъп до успешни училища и повече възможности, и тези, които живеят в малки населени места и селски райони, продължава да се увеличава. По думите му езиковата бариера допълнително задълбочава проблема.

„Когато нямаш базовото разбиране на материята, а въобще не разбираш езика, на който материята се преподава, ти не можеш да напреднеш и всъщност оставаш аутсайдер“, каза Иванов.

Той коментира и все по-широкото използване на изкуствения интелект от учениците. Макар да се определя като негов привърженик и да разчита активно на технологиите, Иванов предупреждава за възможните негативни ефекти.

„Използването на изкуствен интелект, въпреки че аз съм голям привърженик и много разчитам на технологиите, вече доказано задълбочава проблема с активното мислене“, каза той.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ти за какво вземаш заплата,

    9 7 Отговор
    че и за по-голяма мрънкаш!

    18:19 15.09.2026

  • 2 Хаха

    6 6 Отговор
    На вас работници не ви ли трябват,не може всички да са професори!

    18:19 15.09.2026

  • 3 Така

    7 5 Отговор
    ги учиш!

    18:20 15.09.2026

  • 4 Факт

    9 2 Отговор
    Какъв умен поглед

    18:20 15.09.2026

  • 5 Връщай

    5 2 Отговор
    парите!Бе!

    18:20 15.09.2026

  • 6 Овчар

    15 2 Отговор
    От 1999г е въведена болонската образователна система която ти забранява да мислиш..! Завършваш и започваш да търсиш нещо да продадеш без да произвел ,да станеш чиновник или да оправяш административни документи нищо повече пълен тапигйоз..!Това е най новото оръжие на запада да не МИСЛИШ..

    18:22 15.09.2026

  • 7 Бъдещи гласоподаватели

    11 3 Отговор
    За Гербесарите! Ту-тууу има нужда от последователи!

    18:22 15.09.2026

  • 8 Иван

    13 3 Отговор
    То и 55 % от така наречените "учители" са функционално неграмотни.
    Та каквито " учители" , такива и учениците .
    ЗА СЪЖАЛЕНИЕ!!!

    18:25 15.09.2026

  • 9 Горски

    14 2 Отговор
    Щом вече пред училищата учениците пушат заедно с учителите без да се крият . Е ясна образователната система. Преди няколко дена младо момче се качва в трамвай и чете книга. Една група от 4 млада е го гледаха учудено със зяпнала уста . И почнаха нещо да си говорят на ухо , но чух ето един зубър вместо да гледа в телефона чете книга. В днешно време, влизат в училище глупави и излизат още по-глупави.Като допълним и факта, че над 50% от тях са сиукси, картинката е ясна. До 10 г. ще сме щата Пенджаб. Който може нека бяга далеч от това прокълнато място, наречено България.

    18:25 15.09.2026

  • 10 Тити на Кака

    8 3 Отговор
    Не разбирам защо някой се чуди как така при над 35% неподатливи на обучение мургави ученици в училищата ни е налице толкова висок % на функционална неграмотност. Изключете от статистиката този пласт от деца и резултатите на образователната ни система моментално скачат в ТОП 5 на ЕС.

    18:25 15.09.2026

  • 11 Акцентирайте !

    1 3 Отговор
    На Зазубрянето !

    Така Ще имате Резултат !

    Който Лесно !

    Се Оценява !

    18:25 15.09.2026

  • 12 Ми и те като вас

    7 0 Отговор
    само, че не взимат пари за неможенето!
    Като ги гледам госпожите как гледат жадно с късите поли без гащи и с издуханите коси и маникюр са се подготвили за Порнохъб!!!!

    18:26 15.09.2026

  • 13 Жоро

    7 0 Отговор
    Стига със смесените неща. Направете парите за училищата свързани със успехите на самото училище и неговите ученици. Да имат стимул да предлагат качество. И да събират съответните ученици, хубавите учещи, по набавите, неучащи. Децата няма да са дискриминирани защото който му се учи ще учи и ще си отива в каквото училище иска. Който не му се учи насила няма как да го накараш и ще му е тежко в прекалено трудно училище. Естествено и корупцията ще трябва да се преодолее защото и повечето родители не са в ред. Но няма да стане. Управниците не искат мислещи хора, искат стадо. И не им пука.

    Коментиран от #25

    18:26 15.09.2026

  • 14 БеГемот

    4 3 Отговор
    А при родителите как стоят нещата....

    Коментиран от #16

    18:26 15.09.2026

  • 15 Хе хе

    4 2 Отговор
    "По думите му един от най-сериозните проблеми в системата е огромната административна тежест, която отнема от времето на учителите."

    Що бе не ви остава време да се натискате с колежките по хранилищата ли? По мое време учителя по физическо винаги намираше време за физичката през междучасията хе хе хе

    18:27 15.09.2026

  • 16 Фактура

    5 2 Отговор

    До коментар #14 от "БеГемот":

    Зелен кон и у мен даскал няма

    18:29 15.09.2026

  • 17 Хохо Бохо

    4 0 Отговор
    А защо са ви толкова високи заплатите чичо?

    18:29 15.09.2026

  • 18 Троян

    4 3 Отговор
    Човека е прав. Като се съберат ашлаците под терасата и стоят до един и половина мога да чуя такива приказки които не можеш да чуеш и на пристанището във Хамбург. Основна вина носят родителите. Семейството е основното училище.

    18:30 15.09.2026

  • 19 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    5 1 Отговор
    Еми неграмотни да щото вие даскалите не си вършете работата ! Щото ци,Гани преобладават в училищата ,щото ГАНКА не иска да ражда и абортира - УБИВА нон стоп децата още в корема си ,,щото ГАНКА иска да е К,,У,,Р,,В,,А И ПРО,СТИТУТКА ,,ИСКА В ДУБАЙ К,,У,,Р,,ВАТА Г,,Я,,У,,Р,,С,,К,,А продажна ,,за пари и майка си продава о детето си продава и баща си продава ! Къде сте виждали ци,Ганка да прави аборт да си убива детето !??? Това само българка му бе да го направи -- САМОУБИЙСТВОТО И ЛИПСАТА НА САМОСЪХРАНЕНИЕ Е ХАРАКТЕРНО ЗА ГАНКА ! КОМУНИЗМА ДОКАРА ДО ТАМ ЧЕ БЪЛГАРКАТА ДА Е ПО НИЗША ДОРИ И ОТ ЦИ,ГАНКАТА И ИНДИЙКАТА

    18:30 15.09.2026

  • 20 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    4 2 Отговор
    Еми неграмотни са щото вие даскалите не си вършете работата ! Щото ци,Гани преобладават в училищата ,щото ГАНКА не иска да ражда и абортира - УБИВА нон стоп децата още в корема си ,,щото ГАНКА иска да е К,,У,,Р,,В,,А И ПРО,СТИТУТКА ,,ИСКА В ДУБАЙ К,,У,,Р,,ВАТА Г,,Я,,У,,Р,,С,,К,,А продажна ,,за пари и майка си продава и детето си продава и баща си продава ! Къде сте виждали ци,Ганка да прави аборт да си убива детето !??? Това само българка може да го направи -- САМОУБИЙСТВОТО И ЛИПСАТА НА САМОСЪХРАНЕНИЕ Е ХАРАКТЕРНО ЗА ГАНКА ! КОМУНИЗМА ДОКАРА ДО ТАМ ЧЕ БЪЛГАРКАТА ДА Е ПО НИЗША ДОРИ И ОТ ЦИ,ГАНКАТА И ИНДИЙКАТА

    18:32 15.09.2026

  • 21 Гласове от зайчарника в Банкя

    3 2 Отговор
    Бацо гонеше 80%, така че този или послъгва или е оптимист😉

    18:36 15.09.2026

  • 22 ДАСКАЛ ГЕНЧО

    3 0 Отговор
    "Учител: Над половината ученици са функционално неграмотни" - . Щом с оценка "Среден" се влиза в филологиите и вече съгласно закона са защитени трудно ще коментираме качеството на образованието. Докато средното образование е превърнато в печатница за дипломи ще бъде така. Това рефлектира и във висшето образовани, не може с оценка по БЕЛ да кандидатстваш за инженерна специалност. За това след първия семестър 50% отпадат .

    18:40 15.09.2026

  • 23 ЧОЧО

    3 0 Отговор
    Как да ни е добро образованието, като в Парламента създателите на Закони са случайници , партийни активисти. Каква е работата на разни генерали пенсионери в парламента , станали по на 80 години щели да оправят БГ, целта им да си увеличат банковите сметки,но няма да имат време да ги похарчат. Комунист насита няма.

    18:41 15.09.2026

  • 24 Васил

    3 1 Отговор
    Повечето са кръгли нули даже две ако питаш кой е Фики веднага знаят ама ако ги попиташ кои са границите на България малко вероятно да отговорят.

    18:42 15.09.2026

  • 25 ЧОЧО

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Жоро":

    Да , но ще дойде ден точно тия не ощети ще станат управляващи. Под крушата пада круша.

    18:44 15.09.2026

  • 26 ДЪРТ ДАСКАЛ

    3 1 Отговор
    1. Бумащината я създават чиновниците, които чрез нея оправдават присъствието си.
    2. НПО-тата и бесните родители нямат място в училище.
    3. Децата в 9-10 клас масово се оправдават, че не могат да помнят, защото от ранна детска възраст не са ги учили на стихчета и песнички, които да развият механичната им памет.
    4. Същите масово не могат да извършват елементарни събирания и изваждания с 3 и4 цифрени числа, защото часовете по математика са рязко съкратени, но учат компютърно програмиране.
    5. До 8-ми клас телефони, компютри и ИИ нямат място в училище. ИИ убива естествения интелект на децата.
    6. При социализма в България имаше 17 ВУЗ-а. Сега са 52, които връчват дипломи срещу съответното заплащане без никакво покритие.
    7. В системата влязох през далечната 1978 г. при министър Дража Вълчева, която започна "реформа" в образованието. И то сега то е в постоянна реформа, която все повече води до неговото не само затъване, но и унищожаване.

    18:44 15.09.2026

  • 27 Никой

    1 0 Отговор
    Откакто " Прогресивна България " спечели изборите и водата в морето стана по чиста и пясъка по чист , цените тръгнаха на долу , заплатите литнаха на горе , корупцията изчезна , а олигарсите ех.... !

    18:50 15.09.2026

  • 28 Механик

    2 1 Отговор
    Много са му ниски критериите на този човек. Не над половината, а над 3/4.
    И не само това. Те не могат да говорят. И понеже инстинктивно усещат тоя факт, за да го маскират говорят бързо и недоизричайки думите.
    За 37 години, от що-годе интелигентно племе се превърнахме в... и аз не знам точно в какво се превърнахме.

    18:51 15.09.2026

  • 29 Бай Хасан

    1 1 Отговор
    Че то всичките ученици са в тик тока забранете тик тока в България и ще има промяна на живо се снимат в тик тока как да учат българските ученици са на всеки километър

    18:57 15.09.2026

  • 30 Чапай

    1 0 Отговор
    След години някои от същите тези ученици ще станат учители (и не само учители),как ли ще е тогава.

    18:59 15.09.2026

  • 31 Елементарно , бе Уотсън !

    0 0 Отговор
    Неграмотни българи ? Че то това е целта на натото ( Малобритания , Турция , Израел ) . Мислете , анализирайте ! 😜

    19:02 15.09.2026

  • 32 Не е ли прекалено голяма бройката

    0 0 Отговор
    На учителите спрямо бройката на учениците , падат се седем и половина ученика на един учител , над 7000000 ученика се трудели цели 90000 учители , и пак неграмотни , явно неграмотни учат неграмотни

    19:03 15.09.2026

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