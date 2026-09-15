Учител: Над половината ученици са функционално неграмотни

Тежката административна рамка, неравенството между училищата и липсата на време за творчество са сред основните проблеми пред българската образователна система. Това коментира предприемачът и учител Александър Иванов в ефира на „Пресечна точка“.
Първият звънец поставя началото на новата учебна година за хиляди ученици и техните родители. Наред с вълнението от първия учебен ден обаче отново на дневен ред е и въпросът за необходимите промени в българското образование. Иванов си спомня за 2014 г., когато резултатите от PISA показват сериозни дефицити при българските ученици.
„Тогава заглавието беше: 45% от българските деца са функционално неграмотни. По това време това ми се струваше абсолютното дъно, което е възможно да постигнем. Оказва се, че не е. Процентът вече е над 55%. Което означава, че повечето деца са функционално неграмотни. И това е много сериозен проблем“, коментира той.
По думите му един от най-сериозните проблеми в системата е огромната административна тежест, която отнема от времето на учителите.
„Видях прекалено много неща, които може би не исках да видя. Един от основните проблеми е изключително тежката административна рамка, която изисква от учителите да робуват на бумащина, а не да се фокусират върху основната си мисия – да подготвят децата за реалната среда след училище“, посочи той.
Според Иванов учителите прекарват твърде много време в административни дейности и им остава недостатъчно време за подготовка, обмен на опит и осмисляне на начина, по който преподават.
„Те препускат от часове в часове и нямат време за рефлексия. Нямат време за обмяна на опит. Не им остава време да вникват в дълбочина и да се опитат да преподадат материала по начин, който е близък до учениците“, каза още той.
Иванов сподели, че вижда смисъл в част от обсъжданите промени в образователната система, особено тези, които са насочени към дефицитите на средата, в която растат децата.
„Има много деца в България, които не говорят български вкъщи. Ето това е много сериозен дефицит“, посочи той.
Според него разликата между децата, които растат в големите градове и имат достъп до успешни училища и повече възможности, и тези, които живеят в малки населени места и селски райони, продължава да се увеличава. По думите му езиковата бариера допълнително задълбочава проблема.
„Когато нямаш базовото разбиране на материята, а въобще не разбираш езика, на който материята се преподава, ти не можеш да напреднеш и всъщност оставаш аутсайдер“, каза Иванов.
Той коментира и все по-широкото използване на изкуствения интелект от учениците. Макар да се определя като негов привърженик и да разчита активно на технологиите, Иванов предупреждава за възможните негативни ефекти.
„Използването на изкуствен интелект, въпреки че аз съм голям привърженик и много разчитам на технологиите, вече доказано задълбочава проблема с активното мислене“, каза той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ти за какво вземаш заплата,
18:19 15.09.2026
2 Хаха
18:19 15.09.2026
3 Така
18:20 15.09.2026
4 Факт
18:20 15.09.2026
5 Връщай
18:20 15.09.2026
6 Овчар
18:22 15.09.2026
7 Бъдещи гласоподаватели
18:22 15.09.2026
8 Иван
Та каквито " учители" , такива и учениците .
ЗА СЪЖАЛЕНИЕ!!!
18:25 15.09.2026
9 Горски
18:25 15.09.2026
10 Тити на Кака
18:25 15.09.2026
11 Акцентирайте !
Така Ще имате Резултат !
Който Лесно !
Се Оценява !
18:25 15.09.2026
12 Ми и те като вас
Като ги гледам госпожите как гледат жадно с късите поли без гащи и с издуханите коси и маникюр са се подготвили за Порнохъб!!!!
18:26 15.09.2026
13 Жоро
Коментиран от #25
18:26 15.09.2026
14 БеГемот
Коментиран от #16
18:26 15.09.2026
15 Хе хе
Що бе не ви остава време да се натискате с колежките по хранилищата ли? По мое време учителя по физическо винаги намираше време за физичката през междучасията хе хе хе
18:27 15.09.2026
16 Фактура
До коментар #14 от "БеГемот":Зелен кон и у мен даскал няма
18:29 15.09.2026
17 Хохо Бохо
18:29 15.09.2026
18 Троян
18:30 15.09.2026
19 Тракиец 🇺🇦🇮🇷
18:30 15.09.2026
20 Тракиец 🇺🇦🇮🇷
18:32 15.09.2026
21 Гласове от зайчарника в Банкя
18:36 15.09.2026
22 ДАСКАЛ ГЕНЧО
18:40 15.09.2026
23 ЧОЧО
18:41 15.09.2026
24 Васил
18:42 15.09.2026
25 ЧОЧО
До коментар #13 от "Жоро":Да , но ще дойде ден точно тия не ощети ще станат управляващи. Под крушата пада круша.
18:44 15.09.2026
26 ДЪРТ ДАСКАЛ
2. НПО-тата и бесните родители нямат място в училище.
3. Децата в 9-10 клас масово се оправдават, че не могат да помнят, защото от ранна детска възраст не са ги учили на стихчета и песнички, които да развият механичната им памет.
4. Същите масово не могат да извършват елементарни събирания и изваждания с 3 и4 цифрени числа, защото часовете по математика са рязко съкратени, но учат компютърно програмиране.
5. До 8-ми клас телефони, компютри и ИИ нямат място в училище. ИИ убива естествения интелект на децата.
6. При социализма в България имаше 17 ВУЗ-а. Сега са 52, които връчват дипломи срещу съответното заплащане без никакво покритие.
7. В системата влязох през далечната 1978 г. при министър Дража Вълчева, която започна "реформа" в образованието. И то сега то е в постоянна реформа, която все повече води до неговото не само затъване, но и унищожаване.
18:44 15.09.2026
27 Никой
18:50 15.09.2026
28 Механик
И не само това. Те не могат да говорят. И понеже инстинктивно усещат тоя факт, за да го маскират говорят бързо и недоизричайки думите.
За 37 години, от що-годе интелигентно племе се превърнахме в... и аз не знам точно в какво се превърнахме.
18:51 15.09.2026
29 Бай Хасан
18:57 15.09.2026
30 Чапай
18:59 15.09.2026
31 Елементарно , бе Уотсън !
19:02 15.09.2026
32 Не е ли прекалено голяма бройката
19:03 15.09.2026