Ген. Румен Миланов: Реалната обстановка на брифинга за „Петрохан“ беше потресаваща. Развълнува ме

От пресконференцията на прокуратурата разбрах, че са насрочени още експертизи. От тях много важна е ситуационната. Не успях да разбера новото от представените факти по случая „Петрохан“. Големият проблем е как и защо си правим тези илюзии да възлагаме на неправителствени организации държавни функции. Това заяви ген. Румен Миланов от "Прогресивна България" в предаването „Лице в лице“ по БТВ.

По думите му най-важните доказателства са тези, събрани в първите 24 часа, на тази база се формирало обвинението.

"Не виждам полза за който и да е от кандидат-президентите от изнесените данни. Да вадим този случай за политическа употреба е несериозно", коментира той.

Отидох лично на брифинга, за да видя реалната картина. Тя има много измерения. Виждате едно представяне, виждате определено поведение на журналисти, на близки. Реалната обстановка беше потресаваща. Развълнува ме, призна той.

Не ги ли виждате тези хора какво правят? Имат ли оръжие, нямат ли? Със сигурност горските служители са ги видели. Има едно бездействие на институциите. Имало е сигнали и въпросът е защо не се е реагирало. Трябва да си извадим поуката, че подобни подценявания не бива да се случват, смята ген. Миланов.

Ако там е имало сътрудници, каква е тяхната роля? Какво ще дадат? Освен, ако те са извършвали някаква незаконна дейност. Малко вероятно е да приема, че са сътрудници на службите. Най-вероятно са имали някакъв косвен чадър. Ако се разровят, могат да установят. Но няма да е редно това да стане преди президентските избори. Нека да минат те и да се извадят, призова той.

Има два извода – всички действия, които трябва да предприеме държавата да се извършат по закона и бездействието на службите поражда негативно действие, обобщи Миланов.

Подготвят се изменения и допълнения в Закона за МВР. Основното в него е да стабилизираме кариерното развитие. То оказваше влияние в последните години. В ДАНС има едно предложение, с което се прави окрупняване в структурите, касаещо намаляването на разходите за служители, но те да са по-ефективни, коментира експертът.

По думите му в конфликта с Украйна трябва да сме в кондиция и координация с партньорските служби. Трябва да продължим да противодействаме на хибридните атаки, които ще продължат. Трябва да се обърне внимание в повишаване на подготовката и квалификацията на т.нар. агенти на ДАНС.