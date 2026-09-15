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Ген. Румен Миланов: Реалната обстановка на брифинга за „Петрохан“ беше потресаваща. Развълнува ме

Ген. Румен Миланов: Реалната обстановка на брифинга за „Петрохан“ беше потресаваща. Развълнува ме

15 Септември, 2026 18:50 500 8

  • ген. румен миланов-
  • брифинг-
  • петрохан-околчица

Не виждам полза за който и да е от кандидат-президентите от изнесените данни. Да вадим този случай за политическа употреба е несериозно

Ген. Румен Миланов: Реалната обстановка на брифинга за „Петрохан“ беше потресаваща. Развълнува ме - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

От пресконференцията на прокуратурата разбрах, че са насрочени още експертизи. От тях много важна е ситуационната. Не успях да разбера новото от представените факти по случая „Петрохан“. Големият проблем е как и защо си правим тези илюзии да възлагаме на неправителствени организации държавни функции. Това заяви ген. Румен Миланов от "Прогресивна България" в предаването „Лице в лице“ по БТВ.

По думите му най-важните доказателства са тези, събрани в първите 24 часа, на тази база се формирало обвинението.

"Не виждам полза за който и да е от кандидат-президентите от изнесените данни. Да вадим този случай за политическа употреба е несериозно", коментира той.

Отидох лично на брифинга, за да видя реалната картина. Тя има много измерения. Виждате едно представяне, виждате определено поведение на журналисти, на близки. Реалната обстановка беше потресаваща. Развълнува ме, призна той.

Не ги ли виждате тези хора какво правят? Имат ли оръжие, нямат ли? Със сигурност горските служители са ги видели. Има едно бездействие на институциите. Имало е сигнали и въпросът е защо не се е реагирало. Трябва да си извадим поуката, че подобни подценявания не бива да се случват, смята ген. Миланов.

Ако там е имало сътрудници, каква е тяхната роля? Какво ще дадат? Освен, ако те са извършвали някаква незаконна дейност. Малко вероятно е да приема, че са сътрудници на службите. Най-вероятно са имали някакъв косвен чадър. Ако се разровят, могат да установят. Но няма да е редно това да стане преди президентските избори. Нека да минат те и да се извадят, призова той.

Има два извода – всички действия, които трябва да предприеме държавата да се извършат по закона и бездействието на службите поражда негативно действие, обобщи Миланов.

Подготвят се изменения и допълнения в Закона за МВР. Основното в него е да стабилизираме кариерното развитие. То оказваше влияние в последните години. В ДАНС има едно предложение, с което се прави окрупняване в структурите, касаещо намаляването на разходите за служители, но те да са по-ефективни, коментира експертът.

По думите му в конфликта с Украйна трябва да сме в кондиция и координация с партньорските служби. Трябва да продължим да противодействаме на хибридните атаки, които ще продължат. Трябва да се обърне внимание в повишаване на подготовката и квалификацията на т.нар. агенти на ДАНС.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 🖕😆🖕

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    Този ДС генерал от прогресистите и той не може да разбере политиките на ученика му Мунчо🐵

    18:53 15.09.2026

  • 2 И кой беше тоя предател да питам

    1 0 Отговор
    Дето е възлагал на неправителствени организации държавни функции ?

    18:58 15.09.2026

  • 3 Убийство

    2 0 Отговор
    Аксиома: Във всяко убийство има руска връзка или жена.

    18:58 15.09.2026

  • 4 Г-н Фекалиев

    0 1 Отговор
    Всички институции и политически фигури които са финансирали НПО са престъпници и трябва да бъдат разследвани а за хибридните атаки е ясно кой стой зеления бял нос ..! Как ще противодейства държавата като няма НИЩО освен едно НАТО което ще избяга първо ако играта загрубее.

    18:59 15.09.2026

  • 5 Днес е празник във 🚾

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  • 6 Горски

    1 0 Отговор
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    19:02 15.09.2026

  • 7 Иван

    0 0 Отговор
    ГНУС МЕ Е ОТ ТОЗИ СПЕРМАТОЗОИД

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  • 8 оня с коня

    1 0 Отговор
    За да замаже бакиите на Йотова която е помилвала 5 наркотрафиканта излезе с претоплена манджа.

    19:04 15.09.2026

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