Пламен Тончев за случая "Петрохан": ДАНС е дала данни на прокуратурата още през януари 2025 г.

Проверете делото, образувано в прокуратурата през януари 2025 г. по информация на ДАНС. Там има всички пунктове и точки, които са изнесени в обвинението и днес, само че тогава, ако някой беше реагирал навреме, тези хора може би щяха да бъдат живи. Това каза председателят на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) Пламен Тончев във връзка със случая „Петрохан“, предават от БТА.
Попитан дали от ДАНС са подавали сигнал в прокуратурата за евентуална педофилия, Тончев уточни, че това е едно от обвиненията, изведени в документа на агенцията от януари. Той добави, че тогава е предоставена официална справка с материали в прокуратурата.
БТА припомня, че преди дни от прокуратурата съобщиха, че не се променя изводът за липса на чужда намеса по случая "Петрохан" във връзка с шестимата починали.
Също така прокуратурата води и второ досъдебно производство, в рамките на което се извършва разследване на обстоятелства, свързани с финансирането на дейности и извършвани финансови операции във връзка с неправителствената организация, стопанисваща хижа „Петрохан“. Установени са банкови сметки на свързани лица в България, както и чуждестранна банкова сметка, попадаща в юрисдикцията на Съединените американски щати
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Какви
17:11 17.09.2026
2 Ченгене до ченгенето,мила моя майнольо
17:17 17.09.2026
3 Пич
Въпрос - Защо отявлени оберкомандиси от паеавоенна групировка не са респектирали бащата на "единствената свидетелка" за педофилия, след като успешно са респектирали цялата околия, ДАНС, МВР и Прокуратурата.....???!!!
Как такива успешни респектьори се уплашват толкова много от един чичак, че решават да се самоубиват.....???!!!
Коментиран от #4
17:17 17.09.2026
4 ...
До коментар #3 от "Пич":Паевоенна - паравоенна
17:18 17.09.2026
5 9689
Коментиран от #22
17:18 17.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Георги
17:26 17.09.2026
9 !!!?
17:26 17.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Тончо фигуранта
17:28 17.09.2026
12 Госあ
17:30 17.09.2026
13 Въпрос
Ивайло Калушев бил ли е Щатен или Не Щатен Сътрудник на Военно Разузнаване, ДАНС, МВР?
Коментиран от #15, #18
17:31 17.09.2026
14 ДАНС, Военно Разузнаване са длъжни
Коментиран от #16
17:34 17.09.2026
15 Георги
До коментар #13 от "Въпрос":естествено, открил е истината за Царичина дупка и вулкана на Витоша. Затова и ДСил е искал да го назмачи за пъдар там. Обаче, това дето изправял гънки на нуждаещи се му изиграло лоша шега.
17:36 17.09.2026
16 Георги
До коментар #14 от "ДАНС, Военно Разузнаване са длъжни":много ясно! жалко, че не следят форума на факти.
17:37 17.09.2026
17 Камерите в Хижа Петрохан са и
17:37 17.09.2026
18 добър въпрос
До коментар #13 от "Въпрос":В полза на коя държава? Щото нали разбираш, очевидно е, че нямаме традиции за такава извратения в разузнаването...?
17:38 17.09.2026
19 Засекретена ли е Дейността която
17:39 17.09.2026
20 Въпрос защо ДАНС са
Това е показание на Кмета на близкото Село че ДАНС са влезли на място престъплението първи, преди МВР, Прокуратура, Следователи?
Същият Кмет се отрича от Показанията си че ДАНС са влезли първи на Место Престъплението няколко маса по късно или ден по късно?
Въпрос какво налага ДАНС да са преди всички на место престъплението?
17:48 17.09.2026
21 Да се чете,
Въпрос какво налага ДАНС да са преди всички на место престъплението?
Коментиран от #25
17:50 17.09.2026
22 мун чо
До коментар #5 от "9689":а мен ме устройва тоже!
17:51 17.09.2026
23 Да но в прокуратурата
Вие не разбрахте ли че прокурори и висши съдии движат цялата система под въздействието на нпо-та и тази неправителствена тераска Държавна агенция е действала с тяхното съдействие и на тази партия кокорчовска. Смешници
Коментиран от #24
17:57 17.09.2026
24 Забравих да прибавя
До коментар #23 от "Да но в прокуратурата":Нищо лично.
Не съм привърженик на никой а просто реалист
17:59 17.09.2026
25 Георги
До коментар #21 от "Да се чете,":как какво? Сега управлява чичо румен, но до преди 2 години беше кирчо обратното на острото, а преди него батман. Шефовете на службите може и да се менят, но редовите служители, тези, които реално извършват услугата са си все същите.
18:01 17.09.2026
26 Възможно ли е, има ли вероятност
Тук, да поясня че и за която Агенция да работите (XYZ personal) ЦРУ, КГБ
МИ 6, Мосад или БГ Военно Разузнаване пътят навън от тези Агенции е единствено с краката напред.
18:04 17.09.2026
27 избирател
18:05 17.09.2026