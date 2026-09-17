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Пламен Тончев за случая "Петрохан": ДАНС е дала данни на прокуратурата още през януари 2025 г.

Пламен Тончев за случая "Петрохан": ДАНС е дала данни на прокуратурата още през януари 2025 г.

17 Септември, 2026 17:05 912 27

  • пламен тончев-
  • данс-
  • петрохан-
  • прокуратура-
  • информация-
  • 2025 г.

Попитан дали от ДАНС са подавали сигнал в прокуратурата за евентуална педофилия, Тончев уточни, че това е едно от обвиненията, изведени в документа на агенцията от януари. Той добави, че тогава е предоставена официална справка с материали в прокуратурата.

Пламен Тончев за случая "Петрохан": ДАНС е дала данни на прокуратурата още през януари 2025 г. - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Проверете делото, образувано в прокуратурата през януари 2025 г. по информация на ДАНС. Там има всички пунктове и точки, които са изнесени в обвинението и днес, само че тогава, ако някой беше реагирал навреме, тези хора може би щяха да бъдат живи. Това каза председателят на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) Пламен Тончев във връзка със случая „Петрохан“, предават от БТА.

Попитан дали от ДАНС са подавали сигнал в прокуратурата за евентуална педофилия, Тончев уточни, че това е едно от обвиненията, изведени в документа на агенцията от януари. Той добави, че тогава е предоставена официална справка с материали в прокуратурата.

БТА припомня, че преди дни от прокуратурата съобщиха, че не се променя изводът за липса на чужда намеса по случая "Петрохан" във връзка с шестимата починали.

Също така прокуратурата води и второ досъдебно производство, в рамките на което се извършва разследване на обстоятелства, свързани с финансирането на дейности и извършвани финансови операции във връзка с неправителствената организация, стопанисваща хижа „Петрохан“. Установени са банкови сметки на свързани лица в България, както и чуждестранна банкова сметка, попадаща в юрисдикцията на Съединените американски щати


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Какви

    6 10 Отговор
    данни е дала, мекере рундьово

    17:11 17.09.2026

  • 2 Ченгене до ченгенето,мила моя майнольо

    9 9 Отговор
    Психолог до психолога. Не ви ли омръзна да се упражнявате по криминалистика. Кой убиец би разследвал собственото си престъпление, питам само ?

    17:17 17.09.2026

  • 3 Пич

    8 10 Отговор
    Пробутват ни единствено внушения!!!
    Въпрос - Защо отявлени оберкомандиси от паеавоенна групировка не са респектирали бащата на "единствената свидетелка" за педофилия, след като успешно са респектирали цялата околия, ДАНС, МВР и Прокуратурата.....???!!!
    Как такива успешни респектьори се уплашват толкова много от един чичак, че решават да се самоубиват.....???!!!

    Коментиран от #4

    17:17 17.09.2026

  • 4 ...

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Паевоенна - паравоенна

    17:18 17.09.2026

  • 5 9689

    9 2 Отговор
    Все пак прокуратерата е на мутрата и шопара.

    Коментиран от #22

    17:18 17.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Георги

    5 3 Отговор
    щом толкова много лица в и около ппдбт+ да навързани с ламата и финансирането на петроханци, то заплахатя от издънка след изпуснатото момипе би било собър повод да си покрият аледите. Може пък да са прави, че някой ги е самоубил, но най-логично, засега, е точно те да са поръчители. Особено есин кмет ходил там с дъщерите аи, а тях ги няма по записите от камери.

    17:26 17.09.2026

  • 9 !!!?

    11 4 Отговор
    Доказателство, че службите и институциите на Мистър Кеш не са си свършили работата, като с действието и бездействието си са играли ролята на съучастници, както при създаването на НПО "Петрохан" така за нейното ликвидиране, чрез директно или индиректно склоняване към убийство и последващо самоубийство !!!?

    17:26 17.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Тончо фигуранта

    9 2 Отговор
    Креатура рундьова защо не си "разказал" на шефа си за кримката?

    17:28 17.09.2026

  • 12 Госあ

    7 5 Отговор
    охооо дебела става работата за петроханци. затова започнаха да врякат за петричкия дилър, който е помилван въз основа на медицинска експертиза от тяхна комисия!

    17:30 17.09.2026

  • 13 Въпрос

    10 3 Отговор
    Ивайло Калушев извършвал ли е Задачи поставяни от Военно Разузнаване, Гранична Полиция Разузнаване в България и Чужбина като Картография на Подводен Карст, Геодезически и Геотермални Проучвания на Подводни Карстови Зони?

    Ивайло Калушев бил ли е Щатен или Не Щатен Сътрудник на Военно Разузнаване, ДАНС, МВР?

    Коментиран от #15, #18

    17:31 17.09.2026

  • 14 ДАНС, Военно Разузнаване са длъжни

    8 0 Отговор
    да отговорят?

    Коментиран от #16

    17:34 17.09.2026

  • 15 Георги

    0 1 Отговор

    До коментар #13 от "Въпрос":

    естествено, открил е истината за Царичина дупка и вулкана на Витоша. Затова и ДСил е искал да го назмачи за пъдар там. Обаче, това дето изправял гънки на нуждаещи се му изиграло лоша шега.

    17:36 17.09.2026

  • 16 Георги

    1 2 Отговор

    До коментар #14 от "ДАНС, Военно Разузнаване са длъжни":

    много ясно! жалко, че не следят форума на факти.

    17:37 17.09.2026

  • 17 Камерите в Хижа Петрохан са и

    4 1 Отговор
    и масивът от DATA (Информация) са били на разположение на ДАНС, Военно Разузнаване, Гранична Полиция Разузнаване?

    17:37 17.09.2026

  • 18 добър въпрос

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "Въпрос":

    В полза на коя държава? Щото нали разбираш, очевидно е, че нямаме традиции за такава извратения в разузнаването...?

    17:38 17.09.2026

  • 19 Засекретена ли е Дейността която

    1 5 Отговор
    Ивайло Калушев е извършвал за Военно Разузнаване и Гранична Полиция Разузнаване?

    17:39 17.09.2026

  • 20 Въпрос защо ДАНС са

    1 1 Отговор
    първите допуснати Хижа Петрохан, сутринта след Убийствата, Самоубийствата на тримата в Хижа Петрохан?

    Това е показание на Кмета на близкото Село че ДАНС са влезли на място престъплението първи, преди МВР, Прокуратура, Следователи?
    Същият Кмет се отрича от Показанията си че ДАНС са влезли първи на Место Престъплението няколко маса по късно или ден по късно?

    Въпрос какво налага ДАНС да са преди всички на место престъплението?

    17:48 17.09.2026

  • 21 Да се чете,

    4 0 Отговор
    "Същият Кмет се отрича от Показанията си че ДАНС са влезли първи на Место Престъплението няколко Часа по късно или ден по късно?

    Въпрос какво налага ДАНС да са преди всички на место престъплението?

    Коментиран от #25

    17:50 17.09.2026

  • 22 мун чо

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "9689":

    а мен ме устройва тоже!

    17:51 17.09.2026

  • 23 Да но в прокуратурата

    0 1 Отговор
    са наясно че столичното кметче, кокорче оня ниско двупръсточеловия и цялата пасмина дерасти са вътре и с двата крака и ще стане скандал до орталъка урсуза и еп а оттам от нпо да идват парички за техните чавета които учат в престижни колежи западния естествено и са решили да потулят цялата информация.
    Вие не разбрахте ли че прокурори и висши съдии движат цялата система под въздействието на нпо-та и тази неправителствена тераска Държавна агенция е действала с тяхното съдействие и на тази партия кокорчовска. Смешници

    Коментиран от #24

    17:57 17.09.2026

  • 24 Забравих да прибавя

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Да но в прокуратурата":

    Нищо лично.
    Не съм привърженик на никой а просто реалист

    17:59 17.09.2026

  • 25 Георги

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Да се чете,":

    как какво? Сега управлява чичо румен, но до преди 2 години беше кирчо обратното на острото, а преди него батман. Шефовете на службите може и да се менят, но редовите служители, тези, които реално извършват услугата са си все същите.

    18:01 17.09.2026

  • 26 Възможно ли е, има ли вероятност

    0 0 Отговор
    Ивайло Калушев да е предоставил информация на Чуждо Разузнаване за Дейности на БГ Военно Разузнаване, Гранична Полиция Разузнаване в процеса на което Ивайло Калушев и Групата от Хижа Петрохан са премахнати поради риск за Bulgarian Security Agencies и Военно Разузнаване.

    Тук, да поясня че и за която Агенция да работите (XYZ personal) ЦРУ, КГБ
    МИ 6, Мосад или БГ Военно Разузнаване пътят навън от тези Агенции е единствено с краката напред.

    18:04 17.09.2026

  • 27 избирател

    0 0 Отговор
    ще излезе ли наяве истината или само лъжи и недомлъвки правят хората на бълъзци

    18:05 17.09.2026

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