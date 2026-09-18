Борислав Сандов: Прокуратурата не ми е връчвала никакъв документ за привличането ми като обвиняем

Днес разбирам от медиите, че Прокуратурата подвига обвинение на бивш министър на околната среда и водите, заради някакво рамково споразумение, което наподобява това по-долу. Но понеже името ми не е споменато в прес-съобщението и понеже вече съм дал показания и съм показал документа, който категорично не съответства на описаното от Прокуратурата, може и да става въпрос за някой друг министър. На мен Прокуратурата не ми е връчвала никакъв документ за привличането ми като обвиняем.
Това написа във "Фейсбук" бившият екологичен министър Борислав Сандов.
Явно и в тази предизборна кампания ще имаме един извънреден участник, в лицето на Прокуратурата. Дано този път мнозинството от хората не се вържат на ‘съшитите с бели конци’ версии и пледоарии.
И понеже нямам какво ново да ви кажа за въпросното рамково споразумение, само ви припомням какво по същество е то и как само по себе си то оборва тезите за правомощия, облаги и прочее.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Зевзек
Коментиран от #18
15:24 18.09.2026
2 честен ционист
Коментиран от #6
15:25 18.09.2026
3 мда
15:25 18.09.2026
4 Киро и Росен
15:27 18.09.2026
5 Гост
15:27 18.09.2026
6 Бай ставре Европееца
До коментар #2 от "честен ционист":Санде ,Санде чакам те....
15:28 18.09.2026
7 Красимир Петров
15:30 18.09.2026
8 Зевзек
15:31 18.09.2026
9 Трол
15:32 18.09.2026
10 Никой
15:32 18.09.2026
11 Кабакрадев
Коментиран от #24
15:33 18.09.2026
12 хах
15:34 18.09.2026
13 Този
15:47 18.09.2026
14 лама Иво
15:50 18.09.2026
15 евроатлантик
15:54 18.09.2026
16 Анонимен
15:57 18.09.2026
17 Лошо
15:58 18.09.2026
18 Общи
До коментар #1 от "Зевзек":Интереси и любов към децата.
15:59 18.09.2026
19 Васко Ухото
16:00 18.09.2026
20 стоян георгиев
16:02 18.09.2026
21 Митьо Пищова
16:04 18.09.2026
22 Вече
16:08 18.09.2026
23 Никой
Коментиран от #25
16:11 18.09.2026
24 Карлово
До коментар #11 от "Кабакрадев":И околноста всички са гербаджии,затова и там и мътна и кървава.Отидете в селата около Карлово,този красив край да им видите улиците всичко е в дупки,боклука се събира от кофите един път в седмицата да не говориме че друг боклук няма кой да го извозва.Живеят в друга епоха,с каруци и магарета
16:15 18.09.2026
25 Помислете
До коментар #23 от "Никой":И този може да е сготвен като Иванчева,има нещо гнило и там
16:20 18.09.2026