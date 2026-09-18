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Борислав Сандов: Прокуратурата не ми е връчвала никакъв документ за привличането ми като обвиняем

Борислав Сандов: Прокуратурата не ми е връчвала никакъв документ за привличането ми като обвиняем

18 Септември, 2026 15:22 656 25

  • борислав сандов-
  • прокуратура-
  • обвинение-
  • петрохан-
  • калушев-
  • убийство-
  • педофилия

Явно и в тази предизборна кампания ще имаме един извънреден участник, в лицето на Прокуратурата

Борислав Сандов: Прокуратурата не ми е връчвала никакъв документ за привличането ми като обвиняем - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Днес разбирам от медиите, че Прокуратурата подвига обвинение на бивш министър на околната среда и водите, заради някакво рамково споразумение, което наподобява това по-долу. Но понеже името ми не е споменато в прес-съобщението и понеже вече съм дал показания и съм показал документа, който категорично не съответства на описаното от Прокуратурата, може и да става въпрос за някой друг министър. На мен Прокуратурата не ми е връчвала никакъв документ за привличането ми като обвиняем.

Това написа във "Фейсбук" бившият екологичен министър Борислав Сандов.

Борислав Сандов: Прокуратурата не ми е връчвала никакъв документ за привличането ми като обвиняем
Снимка: Фейсбук

Явно и в тази предизборна кампания ще имаме един извънреден участник, в лицето на Прокуратурата. Дано този път мнозинството от хората не се вържат на ‘съшитите с бели конци’ версии и пледоарии.

И понеже нямам какво ново да ви кажа за въпросното рамково споразумение, само ви припомням какво по същество е то и как само по себе си то оборва тезите за правомощия, облаги и прочее.

Борислав Сандов: Прокуратурата не ми е връчвала никакъв документ за привличането ми като обвиняем
Снимка: Фейсбук

Борислав Сандов: Прокуратурата не ми е връчвала никакъв документ за привличането ми като обвиняем
Снимка: Фейсбук


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зевзек

    9 0 Отговор
    Каква е причината за подписването на това споразумение?

    Коментиран от #18

    15:24 18.09.2026

  • 2 честен ционист

    7 0 Отговор
    Да ти имам подписа Бат Сандо. Бие на половин хиксче.

    Коментиран от #6

    15:25 18.09.2026

  • 3 мда

    10 2 Отговор
    Трябвало е качулките да те събудят рано сутрин и опандизят . Това по телевизии и фейсбуци не е сериозно.

    15:25 18.09.2026

  • 4 Киро и Росен

    7 7 Отговор
    Да дадат пресконференция,подготвена от Дачков,тошко Африкански,и Нар...ко йо.това.

    15:27 18.09.2026

  • 5 Гост

    6 6 Отговор
    Колкото повдигнаха обвинение на онзи министър дето подписа Боташа.

    15:27 18.09.2026

  • 6 Бай ставре Европееца

    12 1 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Санде ,Санде чакам те....

    15:28 18.09.2026

  • 7 Красимир Петров

    10 2 Отговор
    Зелените милионери в затвора

    15:30 18.09.2026

  • 8 Зевзек

    10 0 Отговор
    Със Шиши в една килия

    15:31 18.09.2026

  • 9 Трол

    5 0 Отговор
    Значи полицията не са му намерили още плантацията с трева.

    15:32 18.09.2026

  • 10 Никой

    3 4 Отговор
    Еми, после ще плащат за обезщетение.

    15:32 18.09.2026

  • 11 Кабакрадев

    7 0 Отговор
    Хайде,пак се оттървахме.....Карлово е частен санджак на фир..ма Соник-старт......Нищо не могат да ни направят.В Подбалкана живеят послушни глу...паци.

    Коментиран от #24

    15:33 18.09.2026

  • 12 хах

    8 0 Отговор
    Гледайте да не избяга през някой тунел. Написа в Фейсбука и шапка на тояга ..

    15:34 18.09.2026

  • 13 Този

    8 0 Отговор
    Кой го назначи за министър? И кой го покриваше до сега - пълен наглец е милият Сандов.

    15:47 18.09.2026

  • 14 лама Иво

    7 0 Отговор
    Не чакай да ти връчват нищо, а си изстреляй съзнаието през фонтанелата като нас с Ивей и компания

    15:50 18.09.2026

  • 15 евроатлантик

    6 0 Отговор
    един от екорекетьорите и главен виновник в БГ да не се случват с десетилетия големите инфраструктурни проекти - магистрали, пътища, тунели и пр.. Всичко се обжалваще от Сандов и Тома Белев чрез техните измислени екологични сдружения и НПО. Целта беше да минават години и държавата да ги извика да се договаря с тях срещу пари да си оттеглят жалбите. Това им е бизнеса на тези двамата, от което те станаха и милионери. Заслужава затвор, но силно се съмнявам, че ще бъде осъден

    15:54 18.09.2026

  • 16 Анонимен

    7 1 Отговор
    НПО оргия подпомагана от ПП ДБ

    15:57 18.09.2026

  • 17 Лошо

    7 0 Отговор
    А е крайно време, както и на ппдб+ и софийската кметица. Спонсорирала пътуваме на педофила убиец с дете до Дубай.

    15:58 18.09.2026

  • 18 Общи

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Зевзек":

    Интереси и любов към децата.

    15:59 18.09.2026

  • 19 Васко Ухото

    7 0 Отговор
    Искам споразумение за ан.ал.на терапия

    16:00 18.09.2026

  • 20 стоян георгиев

    6 0 Отговор
    Лама Сендов пи мазно педофилско кафенце с Лама Иво

    16:02 18.09.2026

  • 21 Митьо Пищова

    7 0 Отговор
    Калушев ги е порил кът риби тия депутати и кметове

    16:04 18.09.2026

  • 22 Вече

    2 0 Отговор
    Е свирено,макар че казвате че този документ не означава нищо.Напротив,доста е помогнал на групата.Ех този калушев колко хитар човек,и адвокат привлякал в групата и счетоводител,и всички му се кланят , страхотно просто.

    16:08 18.09.2026

  • 23 Никой

    1 2 Отговор
    Петричкия Ескобар : Петър Витанов председател на " Прогресивна България " пред БНТ - " Тежко онкологично заболяване , деменция , необходимо спешно лечение , инсулт и перитонит ". Май само не е ритнат от кон . В задачата се пита ; Как човек с инсулт и перитонит едновременно влачи 5 кила кока ? Не му ли тежи това ? Между временно като има деменция, как не ги е забравил тези 5 кила кока някъде ?

    Коментиран от #25

    16:11 18.09.2026

  • 24 Карлово

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Кабакрадев":

    И околноста всички са гербаджии,затова и там и мътна и кървава.Отидете в селата около Карлово,този красив край да им видите улиците всичко е в дупки,боклука се събира от кофите един път в седмицата да не говориме че друг боклук няма кой да го извозва.Живеят в друга епоха,с каруци и магарета

    16:15 18.09.2026

  • 25 Помислете

    0 1 Отговор

    До коментар #23 от "Никой":

    И този може да е сготвен като Иванчева,има нещо гнило и там

    16:20 18.09.2026

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