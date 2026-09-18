Борислав Сандов: Прокуратурата не ми е връчвала никакъв документ за привличането ми като обвиняем

Днес разбирам от медиите, че Прокуратурата подвига обвинение на бивш министър на околната среда и водите, заради някакво рамково споразумение, което наподобява това по-долу. Но понеже името ми не е споменато в прес-съобщението и понеже вече съм дал показания и съм показал документа, който категорично не съответства на описаното от Прокуратурата, може и да става въпрос за някой друг министър. На мен Прокуратурата не ми е връчвала никакъв документ за привличането ми като обвиняем.

Това написа във "Фейсбук" бившият екологичен министър Борислав Сандов.

Снимка: Фейсбук

Явно и в тази предизборна кампания ще имаме един извънреден участник, в лицето на Прокуратурата. Дано този път мнозинството от хората не се вържат на ‘съшитите с бели конци’ версии и пледоарии.

И понеже нямам какво ново да ви кажа за въпросното рамково споразумение, само ви припомням какво по същество е то и как само по себе си то оборва тезите за правомощия, облаги и прочее.

Снимка: Фейсбук

Снимка: Фейсбук