ВАС остави без разглеждане жалбата за Сарафов

Върховният административен съд остави без разглеждане жалбата на министъра на правосъдието срещу отказа на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да образува дисциплинарно производство срещу Борислав Сарафов. Съдът прие, че след последвалото му освобождаване като директор на Националната следствена служба искането е станало недопустимо, защото е отпаднал правният интерес на жалбоподателя.

Решението е свързано с заседание на Прокурорската колегия на ВСС от 13 май 2026 г., когато не е образувано дисциплинарно производство по предложението на министъра на правосъдието. Според съда жалбата е подадена на 26 май 2026 г., а ден по-късно, на 27 май 2026 г., колегията е освободила Сарафов от длъжността директор на НСлС.

Какво приема съдът

В определението си ВАС посочва, че с решението от 27 май 2026 г. е постигнат търсеният с предложението на министъра правен резултат. Затова правният интерес от оспорването на отказа за дисциплинарно производство е отпаднал в хода на делото.

Съдът допълва, че наличието на правен интерес е задължително условие жалбата да бъде разгледана по същество. При отпадането му производството се прекратява.

Какво следва

Определението на Върховния административен съд подлежи на обжалване пред петчленен състав. Така спорът около дисциплинарната процедура срещу Борислав Сарафов не е окончателно приключен на тази инстанция.

Темата е част от по-широкия спор за статута на Сарафов и действията на съдебната власт по негово отношение, който вече породи отделни производства и тълкувания на решенията на ВСС и съда.

Източници: bTV Новините, Върховен административен съд, Министерство на правосъдието