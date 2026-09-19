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17 кандидат-президентски листи са подадени в ЦИК
  Тема: Избори

17 кандидат-президентски листи са подадени в ЦИК

19 Септември, 2026 18:15, обновена 19 Септември, 2026 18:20 466 16

  • цик-
  • избори-
  • президентски избори-
  • кандидатски листи-
  • инициативни комитети

Срокът за регистрация продължава до 22 септември, а право да издигат кандидати имат партии и инициативни комитети.

17 кандидат-президентски листи са подадени в ЦИК - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В Централната избирателна комисия са постъпили документи за регистрация на 17 кандидат-президентски листи за участие в изборите за президент и вицепрезидент, насрочени за 25 октомври, съобщи БНР.

Право да регистрират кандидати имат 8 партии и 24 инициативни комитета, а крайният срок за подаване на документи е 17:00 часа на 22 септември, уточнява общественото радио.

Към момента не са обявени публично всички подадени листи и имената на кандидатите, които ще бъдат допуснати до участие. Регистрацията ще бъде приключена след проверката и решенията на ЦИК в законовия срок.

Източници: БНР


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Чукче - Наблюдател

    3 6 Отговор
    Време е за Възраждане.

    18:22 19.09.2026

  • 2 Виждащ

    3 7 Отговор
    Единствената партия която защитава българския интерес е Възраждане!
    Всички други са продажни марионетки и послушни слуги без характер.

    Коментиран от #4

    18:23 19.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ганев пак ли си пиян бе свиня

    5 2 Отговор

    До коментар #2 от "Виждащ":

    типично за фейк медиите

    18:24 19.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 оня с коня

    2 4 Отговор
    по добре да гръъмне АЕЦаа и да се свътшват мъките

    18:27 19.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Емиг

    0 4 Отговор
    Аз съм Бойко, аз съм Шиши,
    аз съм Кирчо, също и Кокорчо,
    понякога съм Царя, понякога Пъдаря.
    Разнополов, шарен и скопен,
    Продажен, подъл и гамен.

    До тук добре, но:

    Това е тъй, щот уфце прости,
    Проповядват на вълци пости.

    И всички дружно с преклонена главичка
    Без думи, даже и без сричка
    Гласуват за бандити, гласуват за палачи,
    Продават се, превръщат се в лизачи.
    Ни чули, ни видяли и без глас
    Влачат си хомота пак в захлас.

    Време е за Възраждане!

    18:28 19.09.2026

  • 9 Един цар е на света цар Путин навсегда

    0 4 Отговор
    С любопитство следим тук от окопа под Малка Токмачка как върви подготовката за изборите в България ,от това зависит наше будущее

    18:29 19.09.2026

  • 10 Ц А Р Путин

    1 3 Отговор
    Винаги съм взимал за пример за провеждане на избори българската система ,само че в Русия нямаме пари за машини за гласуване

    Коментиран от #12

    18:30 19.09.2026

  • 11 каква малка

    2 0 Отговор
    и опоскана държава а колко много спасители мераклии...

    18:31 19.09.2026

  • 12 Царица Урсулица

    3 4 Отговор

    До коментар #10 от "Ц А Р Путин":

    Чи то и ний нямаме пари за машини.
    Но нашата е лесна. Неправилните избори направо ги отменяме. Справка-Румъния.

    Коментиран от #13

    18:33 19.09.2026

  • 13 Ц А Р Путин

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Царица Урсулица":

    Щот слушате хаймани да ви дават акъл

    18:39 19.09.2026

  • 14 Мислител

    0 0 Отговор
    Нямаше как по-безсмислена новина да пуснете. Поне да си бяхте начравили труда да ги напишете.

    18:40 19.09.2026

  • 15 Междувременно

    1 0 Отговор
    Алка Пугачова се съгласи с Киркоров да направят реюниън и концерт в Каварна и да гласуват за президент .

    18:44 19.09.2026

  • 16 изборите в беге блатото

    0 0 Отговор
    избира се кой ще краде държавата а не кой ще я управлява

    18:45 19.09.2026

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