17 кандидат-президентски листи са подадени в ЦИК

В Централната избирателна комисия са постъпили документи за регистрация на 17 кандидат-президентски листи за участие в изборите за президент и вицепрезидент, насрочени за 25 октомври, съобщи БНР.

Право да регистрират кандидати имат 8 партии и 24 инициативни комитета, а крайният срок за подаване на документи е 17:00 часа на 22 септември, уточнява общественото радио.

Към момента не са обявени публично всички подадени листи и имената на кандидатите, които ще бъдат допуснати до участие. Регистрацията ще бъде приключена след проверката и решенията на ЦИК в законовия срок.

Източници: БНР