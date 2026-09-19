17 кандидат-президентски листи са подадени в ЦИК

В Централната избирателна комисия са постъпили документи за регистрация на 17 кандидат-президентски листи за участие в изборите за президент и вицепрезидент, насрочени за 25 октомври, съобщи БНР.
Право да регистрират кандидати имат 8 партии и 24 инициативни комитета, а крайният срок за подаване на документи е 17:00 часа на 22 септември, уточнява общественото радио.
Към момента не са обявени публично всички подадени листи и имената на кандидатите, които ще бъдат допуснати до участие. Регистрацията ще бъде приключена след проверката и решенията на ЦИК в законовия срок.
Източници: БНР
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Чукче - Наблюдател
18:22 19.09.2026
2 Виждащ
Всички други са продажни марионетки и послушни слуги без характер.
Коментиран от #4
18:23 19.09.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 ганев пак ли си пиян бе свиня
До коментар #2 от "Виждащ":типично за фейк медиите
18:24 19.09.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 оня с коня
18:27 19.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Емиг
аз съм Кирчо, също и Кокорчо,
понякога съм Царя, понякога Пъдаря.
Разнополов, шарен и скопен,
Продажен, подъл и гамен.
До тук добре, но:
Това е тъй, щот уфце прости,
Проповядват на вълци пости.
И всички дружно с преклонена главичка
Без думи, даже и без сричка
Гласуват за бандити, гласуват за палачи,
Продават се, превръщат се в лизачи.
Ни чули, ни видяли и без глас
Влачат си хомота пак в захлас.
Време е за Възраждане!
18:28 19.09.2026
9 Един цар е на света цар Путин навсегда
18:29 19.09.2026
10 Ц А Р Путин
Коментиран от #12
18:30 19.09.2026
11 каква малка
18:31 19.09.2026
12 Царица Урсулица
До коментар #10 от "Ц А Р Путин":Чи то и ний нямаме пари за машини.
Но нашата е лесна. Неправилните избори направо ги отменяме. Справка-Румъния.
Коментиран от #13
18:33 19.09.2026
13 Ц А Р Путин
До коментар #12 от "Царица Урсулица":Щот слушате хаймани да ви дават акъл
18:39 19.09.2026
14 Мислител
18:40 19.09.2026
15 Междувременно
18:44 19.09.2026
16 изборите в беге блатото
18:45 19.09.2026