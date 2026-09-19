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Огнище на птичи грип в Момино село
  Тема: Аз Избрах България

Огнище на птичи грип в Момино село

19 Септември, 2026 18:29, обновена 19 Септември, 2026 18:31 308 2

  • птичи грип-
  • момино село-
  • пловдив-
  • бабх-
  • раковски

БАБХ е въвела 3-километрова защитна зона и 10-километрова надзорна зона около засегнатия обект в община Раковски.

Огнище на птичи грип в Момино село - 1
Снимка: Уикипедия
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Огнище на Инфлуенца А, или птичи грип, е открито в животновъден обект в село Момино село, община Раковски, област Пловдив, съобщи Българската агенция по безопасност на храните. В обекта се отглеждат около 8000 патици мюлари.

От БАБХ са определили 3-километрова защитна зона около засегнатия обект. В нея попадат Момино село и село Главатар, което е в община Калояново.

Обявена е и 10-километрова надзорна зона. В нея влизат селата Пъдарско, Стрелци, Борец и Отец Кирилово в община Брезово; Ръжево, Ръжево Конаре и Дълго поле в община Калояново; Динк, Калековец, Крислово и Ясно поле в община Марица; както и град Раковски и село Стряма в община Раковски.

Агенцията посочва, че са предприети мерки за контрол и ликвидиране на заболяването по реда на европейското и националното законодателство. Предвидени са почистване и дезинфекция на обекта, оборудването и транспортните средства.

От БАБХ припомнят още, че от ноември 2023 година в цялата страна е в сила забрана за организиране на панаири, пазари и изложби за птици.

Източници: bTV Новините, Българска агенция по безопасност на храните


Пловдив / България
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  • 1 птичи грип

    0 0 Отговор
    куш гриби птичи вирос!!!

    18:33 19.09.2026

  • 2 Ами

    0 0 Отговор
    Чикчирикчетата от къде да се пръкнат ако не от Момино село.

    18:41 19.09.2026

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