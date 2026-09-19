Панев: 50 евро помощ няма да спре инфлацията

Еднократната помощ от 50 евро за хора с ниски доходи е „капка в морето“ на фона на инфлацията, заяви Владислав Панев в ефира на NOVA. Депутатът от „Демократична България“ определи мярката като недостатъчна и я свърза с ограниченията, които според него налага дефицитът в бюджета.

Панев посочи, че сумата, за която става дума, е около 27 милиона евро и няма как да компенсира натиска от по-високите цени на горивата, храните и останалите стоки. По думите му поскъпването по бензиностанциите се пренася по цялата верига на доставки и се отразява и върху ежедневните разходи на домакинствата.

Според него по-мащабни мерки са били възможни, ако бюджетният дефицит беше по-нисък. Панев припомни, че бюджетът за 2026 г. е разчетен с дефицит от 5,7% от БВП, а помощта за хора с ниски доходи е насочена към групи под линията на бедност. Министерството на труда и социалната политика съобщи, че средствата ще бъдат насочени и към уязвими групи, сред които хора без родителска грижа, семейства с деца с увреждания и военноинвалиди.

По темата за горивата Панев даде пример с възможност за компенсации за масовите бензин и дизел, каквито, по думите му, са били прилагани и през 2022 г. Той подчерта, че бедността не се изчерпва с хората с лични автомобили и че част от най-уязвимите разчитат на обществен транспорт и железници.

Депутатът постави и въпроса за работата на особения управител на бургаската рафинерия. По думите му държавата трябва да дава повече информация за финансовото състояние на предприятието и за маржовете, при които то работи. Панев изрази съмнение и че подкрепата за земеделските производители сама по себе си ще доведе до съществено поевтиняване на храните.

В разговора той каза още, че методиката за определяне на минималната работна заплата трябва да бъде променена и да отчита по-ясно производителността на труда. Според него заплатите растат по-бързо от производителността, което според Панев поставя под въпрос конкурентоспособността на българската икономика.

От НСИ междувременно съобщиха, че средногодишната инфлация за периода септември 2025 - август 2026 г. е 5,0%, а дизелът и бензинът А95Н са сред стоките и услугите, при които е отчетено поскъпване през август. Данните показват, че натискът върху цените продължава и през есента.

Източници: NOVA, Народно събрание на Република България, Министерство на труда и социалната политика, Национален статистически институт