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Панев: 50 евро помощ няма да спре инфлацията
  Тема: Икономика

Панев: 50 евро помощ няма да спре инфлацията

19 Септември, 2026 18:23, обновена 19 Септември, 2026 18:25 348 7

  • владислав панев-
  • инфлация-
  • бюджет 2026-
  • помощи-
  • икономика

Депутатът от „Демократична България“ смята, че еднократната подкрепа за хора с ниски доходи е твърде малка на фона на поскъпването.

Панев: 50 евро помощ няма да спре инфлацията - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Еднократната помощ от 50 евро за хора с ниски доходи е „капка в морето“ на фона на инфлацията, заяви Владислав Панев в ефира на NOVA. Депутатът от „Демократична България“ определи мярката като недостатъчна и я свърза с ограниченията, които според него налага дефицитът в бюджета.

Панев посочи, че сумата, за която става дума, е около 27 милиона евро и няма как да компенсира натиска от по-високите цени на горивата, храните и останалите стоки. По думите му поскъпването по бензиностанциите се пренася по цялата верига на доставки и се отразява и върху ежедневните разходи на домакинствата.

Според него по-мащабни мерки са били възможни, ако бюджетният дефицит беше по-нисък. Панев припомни, че бюджетът за 2026 г. е разчетен с дефицит от 5,7% от БВП, а помощта за хора с ниски доходи е насочена към групи под линията на бедност. Министерството на труда и социалната политика съобщи, че средствата ще бъдат насочени и към уязвими групи, сред които хора без родителска грижа, семейства с деца с увреждания и военноинвалиди.

По темата за горивата Панев даде пример с възможност за компенсации за масовите бензин и дизел, каквито, по думите му, са били прилагани и през 2022 г. Той подчерта, че бедността не се изчерпва с хората с лични автомобили и че част от най-уязвимите разчитат на обществен транспорт и железници.

Депутатът постави и въпроса за работата на особения управител на бургаската рафинерия. По думите му държавата трябва да дава повече информация за финансовото състояние на предприятието и за маржовете, при които то работи. Панев изрази съмнение и че подкрепата за земеделските производители сама по себе си ще доведе до съществено поевтиняване на храните.

В разговора той каза още, че методиката за определяне на минималната работна заплата трябва да бъде променена и да отчита по-ясно производителността на труда. Според него заплатите растат по-бързо от производителността, което според Панев поставя под въпрос конкурентоспособността на българската икономика.

От НСИ междувременно съобщиха, че средногодишната инфлация за периода септември 2025 - август 2026 г. е 5,0%, а дизелът и бензинът А95Н са сред стоките и услугите, при които е отчетено поскъпване през август. Данните показват, че натискът върху цените продължава и през есента.

Източници: NOVA, Народно събрание на Република България, Министерство на труда и социалната политика, Национален статистически институт


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 оня с коня

    1 2 Отговор
    по добре да гръъмне АЕЦаа и да се свътшват мъките

    18:27 19.09.2026

  • 2 Сандов

    2 0 Отговор
    Лошо ми е

    18:33 19.09.2026

  • 3 Ватенка

    4 0 Отговор
    Нали се кефихте че бандерите удрят руските рафинерии?Айде сега плащайте по 2 евро за литър.

    18:37 19.09.2026

  • 4 Тя и 500 евро

    3 0 Отговор
    Няма да я спре. Като ни курдисахте с това евро сега ще има да патим. После ще ревете като има Народен съд 2.

    18:38 19.09.2026

  • 5 Да се помни!

    1 0 Отговор
    Същите тези отпадъци от ПП и ДБ ни лишиха от евтина руска газ , а после се опитаха да ликвидират и Лукойл и да ни оставят и без петрол! Сега грачат безпомощно срещу правителството за това, че то се опитва да компенсира отрицателните последици от престъпните действия на тези държавни изменници.

    50 евро стигат за затворнически раиран костюм за всички подобни на горния боклук!

    18:38 19.09.2026

  • 6 Исторически парк

    1 0 Отговор
    Инфлация пада само когато се намали потреблението или се вдигнат лихвите или се увеличи производството 😏😉

    18:47 19.09.2026

  • 7 Олигарси- скъперници

    0 0 Отговор
    Радев , Борисов и Корнелия ще се обединят и заедно ще отпуснат по още 50 евро ,за да увеличат тази помощ на 100 евро. Все пак те вече са олигарси и могат да си позволят този малък разход. Впрочем г-н Борисов дори не иска да наеме астролог ,коийто да пише хороскопите за този сай ,а с и измисля всичко сам,

    18:48 19.09.2026

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