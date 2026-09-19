ПП подкрепи протеста на музикантите от БНР

„Продължаваме промяната“ заяви подкрепа за протеста на музикантите от Българското национално радио и за исканията им за устойчиво финансиране и достойно заплащане, съобщи БТА.

По данни, цитирани от партията и от общественото радио, музикантите от Симфоничния оркестър, Биг бенда, Оркестъра за народна музика и Смесения хор на БНР настояват повече от година за решение на проблемите с финансирането и възнагражденията.

Протестът продължава от месеци

Музикалните състави на БНР обявиха протест още през март, когато спряха концертната си дейност в знак на недоволство от ниските заплати, припомня БНР. По-късно, в материал на БНР от 17 септември, цигуларката Ива Джаджева от Симфоничния оркестър съобщи, че ще започне гладна стачка, ако до 28 септември държавните институции не реагират на проблема с възнагражденията.

Според БНР музикантите искат и по-голям бюджет за 2027 г., като средствата да бъдат насочени към устойчиво финансиране на съставите и постепенно преодоляване на натрупаните структурни проблеми.

Политическа подкрепа за исканията

Позицията на „Продължаваме промяната“ идва на фона на продължаващото недоволство в общественото радио и новите призиви на музикантите за решение от страна на институциите. Към момента няма публично съобщено окончателно споразумение между протестиращите и ръководството на БНР по поставените искания.

БТА и БНР посочват, че спорът е свързан както с размера на средствата за съставите, така и с натрупаните проблеми около заплащането на труда на музикантите.

Източници: БТА, БНР