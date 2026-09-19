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ПП подкрепи протеста на музикантите от БНР
  Тема: Избори

ПП подкрепи протеста на музикантите от БНР

19 Септември, 2026 18:36, обновена 19 Септември, 2026 18:37 418 7

  • бнр-
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  • продължаваме промяната-
  • софия

От партията застанаха зад исканията за по-добро финансиране и достойно заплащане на съставите на общественото радио.

ПП подкрепи протеста на музикантите от БНР - 1
Снимка: ПП
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

„Продължаваме промяната“ заяви подкрепа за протеста на музикантите от Българското национално радио и за исканията им за устойчиво финансиране и достойно заплащане, съобщи БТА.

По данни, цитирани от партията и от общественото радио, музикантите от Симфоничния оркестър, Биг бенда, Оркестъра за народна музика и Смесения хор на БНР настояват повече от година за решение на проблемите с финансирането и възнагражденията.

Протестът продължава от месеци

Музикалните състави на БНР обявиха протест още през март, когато спряха концертната си дейност в знак на недоволство от ниските заплати, припомня БНР. По-късно, в материал на БНР от 17 септември, цигуларката Ива Джаджева от Симфоничния оркестър съобщи, че ще започне гладна стачка, ако до 28 септември държавните институции не реагират на проблема с възнагражденията.

Според БНР музикантите искат и по-голям бюджет за 2027 г., като средствата да бъдат насочени към устойчиво финансиране на съставите и постепенно преодоляване на натрупаните структурни проблеми.

Политическа подкрепа за исканията

Позицията на „Продължаваме промяната“ идва на фона на продължаващото недоволство в общественото радио и новите призиви на музикантите за решение от страна на институциите. Към момента няма публично съобщено окончателно споразумение между протестиращите и ръководството на БНР по поставените искания.

БТА и БНР посочват, че спорът е свързан както с размера на средствата за съставите, така и с натрупаните проблеми около заплащането на труда на музикантите.

Източници: БТА, БНР


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мдаааа

    4 4 Отговор
    Там сме!
    Музиканти ,студенти ,майки ,пенсионери ,работещи и журналисти от БНТ и БНР.
    Народа се вдига срещу мунчовия грабеж!

    18:39 19.09.2026

  • 2 Чукче - мислител

    1 1 Отговор
    Огледало на продажния наш политик и неговите слуги.

    Огромни пари за стари самолети? - има има, току що зачеркнахме здравеопазването. Болните ще ходят по баячки!

    Няма да купувате евтин газ от Русия, за да им накривите на шапката!-вашите помисли са заповед за нас!

    Огромни пари за закупуване на старо непотребно оръжие от другия край на света? - изведнъж се намериха, задраскахме помощите за деца и стари хора!

    5% от БВП за въоръжаване? - зависимите от компромати казват "Да". Асфалта ще го полагаме тъничко и готово!

    Ще си подарявате златото! По 8 тона на година! - марионетките казват Да! Тези 752 милиона евро всяка година какво да ги правим?

    Ще си закриете "Южен поток"! Нямате нужда нито от газ, нито от печалби! - yes!

    Ще купите 2 нови реактора на десет пъти по-скъпа цена! - на господарите не се отказва!

    Ще се откажете от лева, за да гепим борда и го вложим в оная бандеровска каца без дъно! - няма проблем, както заповядате!

    Електроенергията, фабриките, земята, гората, храната, водата, летищата и железниците - само имената им ще са български, а собствеността наша! - никога не сме си и помисляли, че някой може да каже "не".

    За награда ви разрешаваме да теглите 6 милиарда заем и си го раздадете помежду си, между Тикви и Прасета, Перфектни Продажници, Циркови шоу мени, ЛГБТ демократи, Фараони и фалшиви комунисти.
    А заемите ще ги плащат онези 70% от българите, които от инат и простотия не отидоха да гласуват.


    Живееха по

    18:39 19.09.2026

  • 3 Весело

    2 1 Отговор
    Закривай, и музикантите, и актьорите, и политиците, и медиите ... да отиват на село да работят истинска работа, например да пасат овцете...

    18:50 19.09.2026

  • 4 ИНТЕРЕСНО?

    1 1 Отговор
    Смешно е виртуози от "Оркестъра за народна музика" да обядват с Хот-дог преди репетиция...

    Коментиран от #6

    18:57 19.09.2026

  • 5 Весело

    2 2 Отговор
    Тарикатите искат заплати/доходи, без да трябва да работят, балъците искат работа, без да им плащат заслуженото.

    ПП станаха като БСП, когато са в опозиция искат по-високи заплати и пенсии, когато са на власт искат по-ниски заплати и пенсии,

    18:59 19.09.2026

  • 6 Весело

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "ИНТЕРЕСНО?":

    То па едни виртуоози, кога си им отишъл на концерт, та им даваш оценки.

    19:01 19.09.2026

  • 7 604

    0 0 Отговор
    да си дадат супсидията, другото е реклама!

    19:12 19.09.2026

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