ПП подкрепи протеста на музикантите от БНР

„Продължаваме промяната“ заяви подкрепа за протеста на музикантите от Българското национално радио и за исканията им за устойчиво финансиране и достойно заплащане, съобщи БТА.
По данни, цитирани от партията и от общественото радио, музикантите от Симфоничния оркестър, Биг бенда, Оркестъра за народна музика и Смесения хор на БНР настояват повече от година за решение на проблемите с финансирането и възнагражденията.
Протестът продължава от месеци
Музикалните състави на БНР обявиха протест още през март, когато спряха концертната си дейност в знак на недоволство от ниските заплати, припомня БНР. По-късно, в материал на БНР от 17 септември, цигуларката Ива Джаджева от Симфоничния оркестър съобщи, че ще започне гладна стачка, ако до 28 септември държавните институции не реагират на проблема с възнагражденията.
Според БНР музикантите искат и по-голям бюджет за 2027 г., като средствата да бъдат насочени към устойчиво финансиране на съставите и постепенно преодоляване на натрупаните структурни проблеми.
Политическа подкрепа за исканията
Позицията на „Продължаваме промяната“ идва на фона на продължаващото недоволство в общественото радио и новите призиви на музикантите за решение от страна на институциите. Към момента няма публично съобщено окончателно споразумение между протестиращите и ръководството на БНР по поставените искания.
БТА и БНР посочват, че спорът е свързан както с размера на средствата за съставите, така и с натрупаните проблеми около заплащането на труда на музикантите.
Източници: БТА, БНР
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мдаааа
Музиканти ,студенти ,майки ,пенсионери ,работещи и журналисти от БНТ и БНР.
Народа се вдига срещу мунчовия грабеж!
18:39 19.09.2026
2 Чукче - мислител
Огромни пари за стари самолети? - има има, току що зачеркнахме здравеопазването. Болните ще ходят по баячки!
Няма да купувате евтин газ от Русия, за да им накривите на шапката!-вашите помисли са заповед за нас!
Огромни пари за закупуване на старо непотребно оръжие от другия край на света? - изведнъж се намериха, задраскахме помощите за деца и стари хора!
5% от БВП за въоръжаване? - зависимите от компромати казват "Да". Асфалта ще го полагаме тъничко и готово!
Ще си подарявате златото! По 8 тона на година! - марионетките казват Да! Тези 752 милиона евро всяка година какво да ги правим?
Ще си закриете "Южен поток"! Нямате нужда нито от газ, нито от печалби! - yes!
Ще купите 2 нови реактора на десет пъти по-скъпа цена! - на господарите не се отказва!
Ще се откажете от лева, за да гепим борда и го вложим в оная бандеровска каца без дъно! - няма проблем, както заповядате!
Електроенергията, фабриките, земята, гората, храната, водата, летищата и железниците - само имената им ще са български, а собствеността наша! - никога не сме си и помисляли, че някой може да каже "не".
За награда ви разрешаваме да теглите 6 милиарда заем и си го раздадете помежду си, между Тикви и Прасета, Перфектни Продажници, Циркови шоу мени, ЛГБТ демократи, Фараони и фалшиви комунисти.
А заемите ще ги плащат онези 70% от българите, които от инат и простотия не отидоха да гласуват.
Живееха по
18:39 19.09.2026
3 Весело
18:50 19.09.2026
4 ИНТЕРЕСНО?
Коментиран от #6
18:57 19.09.2026
5 Весело
ПП станаха като БСП, когато са в опозиция искат по-високи заплати и пенсии, когато са на власт искат по-ниски заплати и пенсии,
18:59 19.09.2026
6 Весело
До коментар #4 от "ИНТЕРЕСНО?":То па едни виртуоози, кога си им отишъл на концерт, та им даваш оценки.
19:01 19.09.2026
7 604
19:12 19.09.2026