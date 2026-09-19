Величков за „Петрохан“: Случаят се връща преди избори

Случаят „Петрохан“ отново влезе в политическия разговор, след като депутатът от „Продължаваме промяната“ Велислав Величков заяви по БНТ, че темата се появява „винаги в навечерието на предизборна кампания“. Поводът е съобщеното от Софийската градска прокуратура обвинение срещу бившия министър на околната среда и водите Борислав Сандов.
Според прокуратурата Сандов е привлечен като обвиняем за предоставяне на контролни функции на неправителствена организация в района на хижа „Петрохан“. От държавното обвинение твърдят, че по делото се работи по различни версии и че към момента не са открити данни за чужда намеса в смъртните случаи, разследвани в района.
Величков защити сключеното от Сандов споразумение с организацията и го определи като рамково, а не като договор за конкретни действия. Той постави въпроса защо, ако е имало нарушения, реакция не е последвала и при следващите министри, премиери и служби.
„Петрохан“ е обект на няколко паралелни проверки и разследвания, след като прокуратурата съобщи за събрани доказателства, свързани с действията на лица и структури около хижата. По темата през последните дни имаше и отделни изявления на Борислав Сандов, който каза, че не е получил съобщение за привличане като обвиняем и че не се притеснява от развитието на делото.
В същото интервю Велислав Величков коментира и политическия прочит на случая, като предупреди, че предварителните оценки могат да подкопаят доверието в правосъдието. Той постави под съмнение внушенията, че разследването има политически характер, и настоя, че става дума за криминално производство.
Разследването около „Петрохан“ продължава, а прокуратурата и МВР неколкократно са съобщавали за нови действия по случая през последните месеци. Към момента обвинението срещу Борислав Сандов остава най-новият етап в развитието на делото.
Източници: БНТ, Софийска градска прокуратура, БТА
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
18:43 19.09.2026
2 само питам тоя кои е?
какво работи и какви данъци плаща?
проверен ли е от икономическа полиция и данс?
18:45 19.09.2026
3 оня с коня
Коментиран от #5
18:46 19.09.2026
4 РЕАЛИСТ
18:46 19.09.2026
5 Един пък вика, по хубуу да идва Путин
До коментар #3 от "оня с коня":И да фърля бомбите :) кое от двете
18:53 19.09.2026
6 Aнaтoли Cтaйkoв
18:57 19.09.2026
7 НЕРАЗБРАЛ
18:58 19.09.2026
8 Цели сюрИи
18:59 19.09.2026
9 Aнaтoли Cтaйkoв ПEДOФИЛ
19:02 19.09.2026
10 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
11 Ехааааааа
СТАВАТЕ ЗА СМЯХ !!!!
19:05 19.09.2026
12 604
19:09 19.09.2026
13 НА ГЛАВНИЯ РЕДАКТОР ВЪВ Г....ЗА
Коментиран от #20
19:10 19.09.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Хриcтo Бoриcoв
19:12 19.09.2026
16 На все такива тъпаци ли ще четем
19:13 19.09.2026
17 !!!?
19:19 19.09.2026
18 Верно ли бе
19:21 19.09.2026
19 Гост
19:22 19.09.2026
20 Бай Леко
До коментар #13 от "НА ГЛАВНИЯ РЕДАКТОР ВЪВ Г....ЗА":Не е ли?
19:26 19.09.2026
21 Алооууу
19:29 19.09.2026