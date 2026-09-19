Величков за „Петрохан“: Случаят се връща преди избори

Случаят „Петрохан“ отново влезе в политическия разговор, след като депутатът от „Продължаваме промяната“ Велислав Величков заяви по БНТ, че темата се появява „винаги в навечерието на предизборна кампания“. Поводът е съобщеното от Софийската градска прокуратура обвинение срещу бившия министър на околната среда и водите Борислав Сандов.

Според прокуратурата Сандов е привлечен като обвиняем за предоставяне на контролни функции на неправителствена организация в района на хижа „Петрохан“. От държавното обвинение твърдят, че по делото се работи по различни версии и че към момента не са открити данни за чужда намеса в смъртните случаи, разследвани в района.

Величков защити сключеното от Сандов споразумение с организацията и го определи като рамково, а не като договор за конкретни действия. Той постави въпроса защо, ако е имало нарушения, реакция не е последвала и при следващите министри, премиери и служби.

„Петрохан“ е обект на няколко паралелни проверки и разследвания, след като прокуратурата съобщи за събрани доказателства, свързани с действията на лица и структури около хижата. По темата през последните дни имаше и отделни изявления на Борислав Сандов, който каза, че не е получил съобщение за привличане като обвиняем и че не се притеснява от развитието на делото.

В същото интервю Велислав Величков коментира и политическия прочит на случая, като предупреди, че предварителните оценки могат да подкопаят доверието в правосъдието. Той постави под съмнение внушенията, че разследването има политически характер, и настоя, че става дума за криминално производство.

Разследването около „Петрохан“ продължава, а прокуратурата и МВР неколкократно са съобщавали за нови действия по случая през последните месеци. Към момента обвинението срещу Борислав Сандов остава най-новият етап в развитието на делото.

Източници: БНТ, Софийска градска прокуратура, БТА