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Величков за „Петрохан“: Случаят се връща преди избори
  Тема: Избори

Величков за „Петрохан“: Случаят се връща преди избори

19 Септември, 2026 18:40, обновена 19 Септември, 2026 18:42 553 21

  • велислав величков-
  • борислав сандов-
  • петрохан-
  • прокуратура-
  • избори

Депутатът от „Продължаваме промяната“ коментира обвинението срещу Борислав Сандов и твърденията на прокуратурата за действията около хижата.

Величков за „Петрохан“: Случаят се връща преди избори - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Случаят „Петрохан“ отново влезе в политическия разговор, след като депутатът от „Продължаваме промяната“ Велислав Величков заяви по БНТ, че темата се появява „винаги в навечерието на предизборна кампания“. Поводът е съобщеното от Софийската градска прокуратура обвинение срещу бившия министър на околната среда и водите Борислав Сандов.

Според прокуратурата Сандов е привлечен като обвиняем за предоставяне на контролни функции на неправителствена организация в района на хижа „Петрохан“. От държавното обвинение твърдят, че по делото се работи по различни версии и че към момента не са открити данни за чужда намеса в смъртните случаи, разследвани в района.

Величков защити сключеното от Сандов споразумение с организацията и го определи като рамково, а не като договор за конкретни действия. Той постави въпроса защо, ако е имало нарушения, реакция не е последвала и при следващите министри, премиери и служби.

„Петрохан“ е обект на няколко паралелни проверки и разследвания, след като прокуратурата съобщи за събрани доказателства, свързани с действията на лица и структури около хижата. По темата през последните дни имаше и отделни изявления на Борислав Сандов, който каза, че не е получил съобщение за привличане като обвиняем и че не се притеснява от развитието на делото.

В същото интервю Велислав Величков коментира и политическия прочит на случая, като предупреди, че предварителните оценки могат да подкопаят доверието в правосъдието. Той постави под съмнение внушенията, че разследването има политически характер, и настоя, че става дума за криминално производство.

Разследването около „Петрохан“ продължава, а прокуратурата и МВР неколкократно са съобщавали за нови действия по случая през последните месеци. Към момента обвинението срещу Борислав Сандов остава най-новият етап в развитието на делото.

Източници: БНТ, Софийска градска прокуратура, БТА


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    7 2 Отговор
    Този защитаваше педофилите на кино Одеон.Там имахме сблъсък.

    18:43 19.09.2026

  • 2 само питам тоя кои е?

    4 0 Отговор
    къв е тоя и за какво се бори?

    какво работи и какви данъци плаща?

    проверен ли е от икономическа полиция и данс?

    18:45 19.09.2026

  • 3 оня с коня

    2 2 Отговор
    абе по добре да гръммне АЕЦаа и да се свършват мъките

    Коментиран от #5

    18:46 19.09.2026

  • 4 РЕАЛИСТ

    6 2 Отговор
    Каквото повикало, такова се обадили. Българска поговорка. Вие първи хвърлихте кал по Йотова. Едно муле с два килограма хероин, като Огнян Атанасов, ги изкарайте Ескобар. Гърците го върнали на България, щото не искат да го лекуват, комисия го предложила за помилване, а Йотова била най-виновната

    18:46 19.09.2026

  • 5 Един пък вика, по хубуу да идва Путин

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "оня с коня":

    И да фърля бомбите :) кое от двете

    18:53 19.09.2026

  • 6 Aнaтoли Cтaйkoв

    1 4 Отговор
    ПEДOФИЛИ ПPOГPEСИС МУTPOПИTEЦИTE, pyZки тepopиcти от ПEДOФИЛИ БE3-ФAKTИ.bg Дeниc Джaмбaзoв , Kaлин Kaмeнoв , Maртин Xpиcтoв , Пaвeл Koвaчeв , Тиxoмиp Шyмoв , Хриcтo Бoриcoв ,Aнaтoли Cтaйkoв, Beнциcлaв Mихaйлoв ,Гaлин Гaнeв от kрaдeвoтo педофилско OПГ-ПБ-ПEДOФИЛИ БOЛШEBИКИ пак са на амбразурата в отчаян опит за омаскаряване на ПП-ДБ!

    18:57 19.09.2026

  • 7 НЕРАЗБРАЛ

    4 0 Отговор
    АБЕ НЯКОЙ ДА МИ ОБЯСНИ ДАЛИ Е РАЗБРАЛ КАК СА ГИ УБИЛИ ТИЯ ОТ ПЕТРОХАН , ЧЕ И АЗ НЕ РАЗБРАХ ...ВСЕКИ ЛЪЖЕ И МАЖЕ И КОИ КРИЯТ ????????????????

    18:58 19.09.2026

  • 8 Цели сюрИи

    1 0 Отговор
    Има цели сюрИи психоизтрещяли изклЕсавци и изтърсаци на червената номенклатура и ДС с окултни,езотерични, мистични наклонности и практики още от Тошово време. Бидейки атеисти и агностици тия априори не са читави да се свЪрнат към християнството. ТОШовата щерка посЯ тия отровни семена.

    18:59 19.09.2026

  • 9 Aнaтoли Cтaйkoв ПEДOФИЛ

    1 0 Отговор
    Aнaтoли Cтaйkoв ПEДOФИЛ

    19:02 19.09.2026

  • 10 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 11 Ехааааааа

    2 1 Отговор
    Дмеджиев какво разследване правите бе до кога ще изследвате видеокамерите , гилзите ...то отдавна всичко е заличено !!!!!!!
    СТАВАТЕ ЗА СМЯХ !!!!

    19:05 19.09.2026

  • 12 604

    0 0 Отговор
    нагъл нарцис е тоя....

    19:09 19.09.2026

  • 13 НА ГЛАВНИЯ РЕДАКТОР ВЪВ Г....ЗА

    2 0 Отговор
    ГАНЕВ ТИ СИ ПЪЛЕН БАЙ ГАНЬО И ПИСАТЕЛЯ ТЕ Е ОПИСАЛ !!!!! Я ПОЗНАЙ КОЙ Е ТОЙ Я ДА ВИДИМ КОЛКО СИ УМЕН ????

    Коментиран от #20

    19:10 19.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Хриcтo Бoриcoв

    0 0 Отговор
    ПEДOФИЛИ ПPOГPEСИС МУTPOПИTEЦИTE, pyZки тepopиcти от ПEДOФИЛИ БE3-ФAKTИ.bg Дeниc Джaмбaзoв , Kaлин Kaмeнoв , Maртин Xpиcтoв , Пaвeл Koвaчeв , Тиxoмиp Шyмoв , Хриcтo Бoриcoв ,Aнaтoли Cтaйkoв, Beнциcлaв Mихaйлoв ,Гaлин Гaнeв от kрaдeвoтo педофилско OПГ-ПБ-ПEДOФИЛИ БOЛШEBИКИ пак са на амбразурата в отчаян опит за омаскаряване на ПП-ДБ!

    19:12 19.09.2026

  • 16 На все такива тъпаци ли ще четем

    1 0 Отговор
    Простотиите боже избави ни от тях .....защото ние не можем защото те са като катили навсякъде във България !!!!!!

    19:13 19.09.2026

  • 17 !!!?

    2 0 Отговор
    Прокуратурата да се сезира по "Боташгейт"...там има замразено финансово-икономическо престъпление в особено голями размери, засягащи националната сигурност !!!?

    19:19 19.09.2026

  • 18 Верно ли бе

    1 1 Отговор
    Аз тоя господин го познавам. До преди няколко години работеше като хамалин на централна гара. Като му свършеше смяната , вадеше сандъчето и заработваше някой лев като ваксаджия .

    19:21 19.09.2026

  • 19 Гост

    2 0 Отговор
    Хайде всички от ПП/ДБ на амбразурата, че трябва да се защитават от големите си Успехи!

    19:22 19.09.2026

  • 20 Бай Леко

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "НА ГЛАВНИЯ РЕДАКТОР ВЪВ Г....ЗА":

    Не е ли?

    19:26 19.09.2026

  • 21 Алооууу

    0 0 Отговор
    алкохолика, ти какво очакваше? Кокория да вади компромати, а другите да мълчат?

    19:29 19.09.2026

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