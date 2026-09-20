Хиляди гледаха „Величието на Асеневци“ във Велико Търново (СНИМКИ)

Във Велико Търново започнаха тържествата по повод Независимостта на България.
В продължение на пет дни емблематичната Самоводска чаршия се превръща в открита сцена за занаятчии и творци по време на най-големия есенен фестивал – „Нощ на Самоводската чаршия“, пише БНТ.
Снощи хиляди наблюдаваха на живо 3D мапинг шоуто „Величието на Асеневци“, което чрез светлини пресъздава историята на Второто българско царство и възхода на страната по онова време. Кулминацията беше зрелищна заря, която озари небето над Велико Търново.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хм.....
08:33 20.09.2026
2 Въй
08:37 20.09.2026
3 Език мой, враг мой
Защо да не е архитектурно заснемане, или аудиовизуален спектакъл, или светлинен спектакъл?
В старанието си да се докарате на модерни, се излагате с бедният си речник.
08:43 20.09.2026
4 Електрониката !
Смачкващото Отнашение !
На Българската Държава !
Към Смачкания !
Български Народ !
Коментиран от #5
08:49 20.09.2026
5 Факт
До коментар #4 от "Електрониката !":Но ще му даде зрелища. Нали знаеш - хляб и зрелища. Остава да ни докарат само на хляб.
08:54 20.09.2026
6 Македонец
Коментиран от #8
08:54 20.09.2026
7 ПИР ПО ВРЕНЕ НА ЧУМА
08:55 20.09.2026
8 България
До коментар #6 от "Македонец":Така е,но нали виждаш,един сеНагъзилНа москва,друг на анкара трети на брюксел и т.н. и България все на дъното стои.Много лесно успяват да ни разделят днешните,така наречени политици.
09:12 20.09.2026