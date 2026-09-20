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Хиляди гледаха „Величието на Асеневци“ във Велико Търново (СНИМКИ)

Хиляди гледаха „Величието на Асеневци“ във Велико Търново (СНИМКИ)

20 Септември, 2026 08:15 625 8

  • велико търново-
  • независимост-
  • мапинг-
  • честване

Градът се подготвя да отбележи независимостта на България

Хиляди гледаха „Величието на Асеневци“ във Велико Търново (СНИМКИ) - 1
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Във Велико Търново започнаха тържествата по повод Независимостта на България.

В продължение на пет дни емблематичната Самоводска чаршия се превръща в открита сцена за занаятчии и творци по време на най-големия есенен фестивал – „Нощ на Самоводската чаршия“, пише БНТ.

Снощи хиляди наблюдаваха на живо 3D мапинг шоуто „Величието на Асеневци“, което чрез светлини пресъздава историята на Второто българско царство и възхода на страната по онова време. Кулминацията беше зрелищна заря, която озари небето над Велико Търново.

Хиляди гледаха „Величието на Асеневци“ във Велико Търново (СНИМКИ)

Хиляди гледаха „Величието на Асеневци“ във Велико Търново (СНИМКИ)

Хиляди гледаха „Величието на Асеневци“ във Велико Търново (СНИМКИ)


Велико Търново / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хм.....

    1 1 Отговор
    Ще взема да ида.....

    08:33 20.09.2026

  • 2 Въй

    3 0 Отговор
    Жената е създадена за да дава живот и любов,а не да бъде вербално и физически малтретирана.

    08:37 20.09.2026

  • 3 Език мой, враг мой

    5 2 Отговор
    И защо трябва да е мапинг шоу?
    Защо да не е архитектурно заснемане, или аудиовизуален спектакъл, или светлинен спектакъл?
    В старанието си да се докарате на модерни, се излагате с бедният си речник.

    08:43 20.09.2026

  • 4 Електрониката !

    5 1 Отговор
    Няма Да промени !

    Смачкващото Отнашение !

    На Българската Държава !

    Към Смачкания !

    Български Народ !

    Коментиран от #5

    08:49 20.09.2026

  • 5 Факт

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Електрониката !":

    Но ще му даде зрелища. Нали знаеш - хляб и зрелища. Остава да ни докарат само на хляб.

    08:54 20.09.2026

  • 6 Македонец

    2 0 Отговор
    Всички патриоти трябва да работят за предстоящото обединение на България и Македония. По всякакъв начин по който могат да съдействат за това да се случи. Както при съединението на Княжество България с Източна Румелия, народът беше достатъчно узрял и силен за да преодолее интересите на великите сили, така трябва и днес да намери необходимите условия и чрез действия да положи основите за да се извърши отново този подвиг. Няма Русия няма Америка. България на първо място в сърцето на всеки патриот.

    Коментиран от #8

    08:54 20.09.2026

  • 7 ПИР ПО ВРЕНЕ НА ЧУМА

    1 1 Отговор
    ТЕГЛЯТ ЗАЕМ ОТНОВО И ХАРЧАТ ЗА КУПОНИ.....

    08:55 20.09.2026

  • 8 България

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Македонец":

    Така е,но нали виждаш,един сеНагъзилНа москва,друг на анкара трети на брюксел и т.н. и България все на дъното стои.Много лесно успяват да ни разделят днешните,така наречени политици.

    09:12 20.09.2026

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