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Президентът Илияна Йотова: Великият държавнически акт от 1908 г. е отговорност към настоящето и бъдещето

Президентът Илияна Йотова: Великият държавнически акт от 1908 г. е отговорност към настоящето и бъдещето

22 Септември, 2026 10:20 356 18

  • независимост-
  • илияна йотова-
  • президент-
  • българия

22 септември 1908 г. е паметна дата в националния ни календар

Президентът Илияна Йотова: Великият държавнически акт от 1908 г. е отговорност към настоящето и бъдещето - 1
Снимка: БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

22 септември 1908 г. е паметна дата в националния ни календар, която ни напомня, че с търпение, разум, последователност и задружни усилия можем да постигаме много. Това написа в профила си във Фейсбук президентът Илияна Йотова.

"Когато погледнем към словата, произнесени преди повече от век в Търново, откриваме послание, което не е загубило своята сила и днес. В манифеста княз Фердинанд заявява: България трябва да върви напред в своето културно и икономическо развитие". Великият държавнически акт от 1908 г. е отговорност към настоящето и бъдещето. И днес България със самочувствие да заявява себе си като свободна и равноправна държава, да отстояваме националното си достойнство и да чертаем сами съдбините си. От единството, енергията и увереността ни зависи да изградим България като нашия сигурен и благоденстващ дом!", пише още държавният глава.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Йотова спрете да давате гражданство на

    11 1 Отговор
    нископлатени хора от Узбекистан, Непал, Индия и други бивши руски републики, не убивайте българския трудов човек

    Коментиран от #4, #7, #9, #14

    10:22 22.09.2026

  • 2 Йоца Петричка

    6 0 Отговор
    Велик акт е да помилваш хора, които не го заслужават.

    10:24 22.09.2026

  • 3 Тази йотова е от статуквото, което

    7 2 Отговор
    разпродаде България с партия Прогресивна България

    10:24 22.09.2026

  • 4 Европеец

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Йотова спрете да давате гражданство на":

    Политиците в бг територията говорят и тачат независимостта , като се стремят да замажат колко са зависими.....

    10:26 22.09.2026

  • 5 У теб

    7 1 Отговор
    другарке отговорност никаква , нито в миналото , нито в настоящето , нито пък в бъдещето ще има ! Само големи пари и постове - и всичко за тях !

    10:26 22.09.2026

  • 6 Ужасссс...

    5 1 Отговор
    Бееее! Пак ли ще ни тормозите с блеенето на БКП овцата, която на всичкото отгоре ще ни инсталират за президент като вирус за компютър!

    10:26 22.09.2026

  • 7 През годините призовавахме за това радев

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Йотова спрете да давате гражданство на":

    но той беше глух за призивите на народа и продължаваше да разрешава вноса на нископлатени чужденци

    10:27 22.09.2026

  • 8 Тази продажница йотова никога

    6 1 Отговор
    повече президент

    10:27 22.09.2026

  • 9 кой човек?

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Йотова спрете да давате гражданство на":

    който работи от години във фабриките на франция ли?
    Скоро и узбеките ще са при тях, те да не са глупави..

    10:27 22.09.2026

  • 10 Анонимен

    2 1 Отговор
    Йотова е ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ ЗАЩО ПИШЕТЕ ЧЕ Е ПРЕЗИДЕНТ

    10:28 22.09.2026

  • 11 интересно

    1 1 Отговор
    каква е връзката между прогреса на България в културно и икономическо отношение с Ордена на тамплиерите, чийто член е Йотова. Членове на чужди ложи като масони и тамплиери не могат да бъдат български държавници. Никога не забравяйте това!!!

    10:30 22.09.2026

  • 12 ШЕФА

    2 1 Отговор
    На идиотова и пишат речите пълни със заучени фрази и клишета иначе горката не може да върже две изречения !

    10:36 22.09.2026

  • 13 Троян

    2 1 Отговор
    Човек който пише във фейсурат е умствено изостанал. Тая е президент. Фейсбука е най ефективната форма на шпионаж.

    Коментиран от #15

    10:37 22.09.2026

  • 14 Хмм

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Йотова спрете да давате гражданство на":

    все по-лошо ще става, преди да сдаде властта борисов реши да обезбългари страната ни, условието било да знаят руски, в Русия ги гонят ние тук ги приемаме, в Русия вече етнически руснаци не могат да си намерят работа като шофьори, назначават се само имигранти, защото фирмите са вече на имигранти, ами атентатите от таджики, или атентатите в Пакистан

    10:37 22.09.2026

  • 15 Ами

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Троян":

    къде да пише, като е в чужбина, държавен глава на национален празник в чужбина, няма никакво достойнство, когато трябваше да избира служебен премиер отиде на олимпиада в Италия, където я хванаха на шопинг в Милано

    10:39 22.09.2026

  • 16 Затваряй си човката

    1 0 Отговор
    Наркобаронеса!
    Тоя резил, защо ни излага по света?

    10:42 22.09.2026

  • 17 Нови празници

    0 0 Отговор
    Само не разбрах до 1908 от кого сме били зависими, че е ден на независимостта? И струва ли си Фердинанд да бъде цитиран? Защо не се осветлява причината за абдикирането му?

    10:46 22.09.2026

  • 18 Льтчик въйсако летает

    0 0 Отговор
    Многа денги получает, ама главата му като балон с хелий!
    Радуне, отърви ни от себе си!
    Дръж Деси за ръчичката и хващай гората

    10:47 22.09.2026

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