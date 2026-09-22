Президентът Илияна Йотова: Великият държавнически акт от 1908 г. е отговорност към настоящето и бъдещето

22 септември 1908 г. е паметна дата в националния ни календар, която ни напомня, че с търпение, разум, последователност и задружни усилия можем да постигаме много. Това написа в профила си във Фейсбук президентът Илияна Йотова.
"Когато погледнем към словата, произнесени преди повече от век в Търново, откриваме послание, което не е загубило своята сила и днес. В манифеста княз Фердинанд заявява: България трябва да върви напред в своето културно и икономическо развитие". Великият държавнически акт от 1908 г. е отговорност към настоящето и бъдещето. И днес България със самочувствие да заявява себе си като свободна и равноправна държава, да отстояваме националното си достойнство и да чертаем сами съдбините си. От единството, енергията и увереността ни зависи да изградим България като нашия сигурен и благоденстващ дом!", пише още държавният глава.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Йотова спрете да давате гражданство на
Коментиран от #4, #7, #9, #14
10:22 22.09.2026
2 Йоца Петричка
10:24 22.09.2026
3 Тази йотова е от статуквото, което
10:24 22.09.2026
4 Европеец
До коментар #1 от "Йотова спрете да давате гражданство на":Политиците в бг територията говорят и тачат независимостта , като се стремят да замажат колко са зависими.....
10:26 22.09.2026
5 У теб
10:26 22.09.2026
6 Ужасссс...
10:26 22.09.2026
7 През годините призовавахме за това радев
До коментар #1 от "Йотова спрете да давате гражданство на":но той беше глух за призивите на народа и продължаваше да разрешава вноса на нископлатени чужденци
10:27 22.09.2026
8 Тази продажница йотова никога
10:27 22.09.2026
9 кой човек?
До коментар #1 от "Йотова спрете да давате гражданство на":който работи от години във фабриките на франция ли?
Скоро и узбеките ще са при тях, те да не са глупави..
10:27 22.09.2026
10 Анонимен
10:28 22.09.2026
11 интересно
10:30 22.09.2026
12 ШЕФА
10:36 22.09.2026
13 Троян
Коментиран от #15
10:37 22.09.2026
14 Хмм
До коментар #1 от "Йотова спрете да давате гражданство на":все по-лошо ще става, преди да сдаде властта борисов реши да обезбългари страната ни, условието било да знаят руски, в Русия ги гонят ние тук ги приемаме, в Русия вече етнически руснаци не могат да си намерят работа като шофьори, назначават се само имигранти, защото фирмите са вече на имигранти, ами атентатите от таджики, или атентатите в Пакистан
10:37 22.09.2026
15 Ами
До коментар #13 от "Троян":къде да пише, като е в чужбина, държавен глава на национален празник в чужбина, няма никакво достойнство, когато трябваше да избира служебен премиер отиде на олимпиада в Италия, където я хванаха на шопинг в Милано
10:39 22.09.2026
16 Затваряй си човката
Тоя резил, защо ни излага по света?
10:42 22.09.2026
17 Нови празници
10:46 22.09.2026
18 Льтчик въйсако летает
Радуне, отърви ни от себе си!
Дръж Деси за ръчичката и хващай гората
10:47 22.09.2026