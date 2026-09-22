Ивайло Мирчев: Независимостта изисква институции, които служат на гражданите

Независимостта изисква институции, които служат на гражданите и правосъдие, което установява справедливост, написа по повод Денят на независимостта лидерът на "Да, България" Ивайло Мирчев в профила си във Фейсбук.
На 22 септември 1908 г. във Велико Търново България обявява независимостта си и отхвърля васалната зависимост от Османската империя, написа Мирчев.
След Освобождението и Съединението страната ни прави следващата решителна стъпка към пълноправно място сред европейските държави. Постига го с политическа воля, смелост и дипломация. Днес носим отговорността да отстояваме постигнатото, пише Мирчев.
В обединена Европа можем да участваме в решенията за общото ни бъдеще. Нашата задача е да го правим със съзнание за ясна посока и достойнство, посочва Мирчев.
Дължим го на предците си, изградили съвременна България и на децата, които ще я наследят, написа още Ивайло Мирчев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сутринта
Излизам да празнувам, кучетата нека се давят!
10:29 22.09.2026
2 До сега
10:29 22.09.2026
3 Ето го
10:29 22.09.2026
4 хехе
10:29 22.09.2026
5 поколения във власта едни същи
10:30 22.09.2026
6 Хахо
10:32 22.09.2026
7 Боруна Лом
10:33 22.09.2026
8 ШЕФА
10:33 22.09.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Тук определено е прав
10:35 22.09.2026
11 А питам
Коментиран от #14
10:35 22.09.2026
12 Хмм
10:43 22.09.2026
13 Изисква и политици
10:44 22.09.2026
14 Ами
До коментар #11 от "А питам":той беше един мандат извън парламента, защото не го искат в родния му Добрич, сега е в софийските листи, винаги начело, изобщо избират го софиянци, както варненци санкционирания горанов, но иначе са америкофили
10:46 22.09.2026