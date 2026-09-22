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Ивайло Мирчев: Независимостта изисква институции, които служат на гражданите

Ивайло Мирчев: Независимостта изисква институции, които служат на гражданите

22 Септември, 2026 10:27 320 14

  • независимост-
  • българия-
  • празник-
  • ивайло мирчев

На 22 септември 1908 г. във Велико Търново България обявява независимостта си и отхвърля васалната зависимост от Османската империя

Ивайло Мирчев: Независимостта изисква институции, които служат на гражданите - 1
Снимка: БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Независимостта изисква институции, които служат на гражданите и правосъдие, което установява справедливост, написа по повод Денят на независимостта лидерът на "Да, България" Ивайло Мирчев в профила си във Фейсбук.

На 22 септември 1908 г. във Велико Търново България обявява независимостта си и отхвърля васалната зависимост от Османската империя, написа Мирчев.

След Освобождението и Съединението страната ни прави следващата решителна стъпка към пълноправно място сред европейските държави. Постига го с политическа воля, смелост и дипломация. Днес носим отговорността да отстояваме постигнатото, пише Мирчев.

В обединена Европа можем да участваме в решенията за общото ни бъдеще. Нашата задача е да го правим със съзнание за ясна посока и достойнство, посочва Мирчев.

Дължим го на предците си, изградили съвременна България и на децата, които ще я наследят, написа още Ивайло Мирчев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сутринта

    11 0 Отговор
    Тръгва на зле! Първо - БКП овцата, а сега - и говедото на "демокрацията"!
    Излизам да празнувам, кучетата нека се давят!

    10:29 22.09.2026

  • 2 До сега

    10 0 Отговор
    служат само на тези , които са на власт , на олигарсите и мафията ! Никому друг !

    10:29 22.09.2026

  • 3 Ето го

    8 0 Отговор
    демократичен лидер от петриханския списък

    10:29 22.09.2026

  • 4 хехе

    8 0 Отговор
    Червеното отроче е забравил да спомене бай Тошо на който татенцето на нискочелия лижеше за.ника

    10:29 22.09.2026

  • 5 поколения във власта едни същи

    10 0 Отговор
    Тоз потомствен комунист докога ще се прави да борец за демокрация с налудничавите си идеи и предложения?Гнусен унищожител на конституция.

    10:30 22.09.2026

  • 6 Хахо

    9 0 Отговор
    Бреййй, как ги разбира нещата Мирчев. Вероятно затова тръгна гони 8нзи доставчик на пици. да му покаже нагледно как депутатите служат на гражданите

    10:32 22.09.2026

  • 7 Боруна Лом

    7 0 Отговор
    МИСИРЧЕВ Я МАРШ!ГНУСЕН СИ!

    10:33 22.09.2026

  • 8 ШЕФА

    9 0 Отговор
    Независимостта изисква ..роди като Мирчева да бачкат 24/7 в урановите мини за да не може никога от подобна из.ет да излезе поколение !

    10:33 22.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Тук определено е прав

    6 0 Отговор
    А не на петроханците и маймунеещите под знамето на дъгата.

    10:35 22.09.2026

  • 11 А питам

    5 0 Отговор
    А Независимостта изисква ли ферма за тролове, които да разделят гражданите?

    Коментиран от #14

    10:35 22.09.2026

  • 12 Хмм

    3 0 Отговор
    говори за институции след саморазправата му с разносвача на храна, нали той е институцията

    10:43 22.09.2026

  • 13 Изисква и политици

    2 0 Отговор
    Които служат на хората, а не такива мекерета като този.

    10:44 22.09.2026

  • 14 Ами

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "А питам":

    той беше един мандат извън парламента, защото не го искат в родния му Добрич, сега е в софийските листи, винаги начело, изобщо избират го софиянци, както варненци санкционирания горанов, но иначе са америкофили

    10:46 22.09.2026

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