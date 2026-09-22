Пожар обхвана покрива на сградата на Община Троян

Пожар избухна в сградата на Община Троян на площад „Възраждане“. Пламъците са обхванали покривната конструкция, но огънят е овладян, преди да причини по-сериозни поражения. Няма пострадали хора, съобщи кметът на града Донка Михайлова.
Докато пожарните екипи се борели със стихията, служители на администрацията са предприели действия за опазване на ключова техника и документи. От водата при гасенето е защитен сървърът, в който се съхранява информацията на общината. Спасена е и важна документация от помещенията на втория етаж.
Първоначалният оглед показва, че нанесените материални щети могат да бъдат възстановени. Точният им размер предстои да бъде установен. Все още не е ясно какво е предизвикало пожара, като причините за възникването му се изясняват.
Кметът Донка Михайлова благодари за реакцията на пожарникарите от Троян и Ловеч, служителите на жандармерията и началника на Районното управление на МВР в града главен инспектор Ивайло Славков. Работата по преодоляване на последствията от пожара продължава.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Парите
11:40 22.09.2026
2 Троянски кон
11:50 22.09.2026
3 Студопор
Странно как на пожарната им е трудно да определят причината, като причината е ясна и на гаргите.
12:23 22.09.2026
4 Троянец
12:34 22.09.2026
5 ОСА
12:35 22.09.2026