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Пожар обхвана покрива на сградата на Община Троян

Пожар обхвана покрива на сградата на Община Троян

22 Септември, 2026 10:41 734 5

  • троян-
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  • пожар

Служители на администрацията са предприели действия за опазване на ключова техника и документи

Пожар обхвана покрива на сградата на Община Троян - 1
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Пожар избухна в сградата на Община Троян на площад „Възраждане“. Пламъците са обхванали покривната конструкция, но огънят е овладян, преди да причини по-сериозни поражения. Няма пострадали хора, съобщи кметът на града Донка Михайлова.

Докато пожарните екипи се борели със стихията, служители на администрацията са предприели действия за опазване на ключова техника и документи. От водата при гасенето е защитен сървърът, в който се съхранява информацията на общината. Спасена е и важна документация от помещенията на втория етаж.

Първоначалният оглед показва, че нанесените материални щети могат да бъдат възстановени. Точният им размер предстои да бъде установен. Все още не е ясно какво е предизвикало пожара, като причините за възникването му се изясняват.

Кметът Донка Михайлова благодари за реакцията на пожарникарите от Троян и Ловеч, служителите на жандармерията и началника на Районното управление на МВР в града главен инспектор Ивайло Славков. Работата по преодоляване на последствията от пожара продължава.

Пожар обхвана покрива на сградата на Община Троян


Троян / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Парите

    2 1 Отговор
    прибрани в пъти повече , майстория никаква няма !

    11:40 22.09.2026

  • 2 Троянски кон

    1 2 Отговор
    И тези сега ще плачат за кинти от бюджета.

    11:50 22.09.2026

  • 3 Студопор

    1 1 Отговор
    Фактите, които ФАКТИ не знаят: вчера в Троян имаше панаир. С фойерверки. Познайте от къде са изстрелвани. 😂 Някой квалифициран фойерверкаджия е запалил покрива.
    Странно как на пожарната им е трудно да определят причината, като причината е ясна и на гаргите.

    12:23 22.09.2026

  • 4 Троянец

    2 0 Отговор
    Много интересно.Покрива е равен с лек налкон и е от ламарина и то качествена защото е слагана преди 1989г.Много интересно как се пали равен ламаринен покрив.

    12:34 22.09.2026

  • 5 ОСА

    1 0 Отговор
    Това никога не се е случвало в сградата на общината от както е построена !!! Интересно как точно сега по празника на сливата и за 22.09 се случи ????

    12:35 22.09.2026

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