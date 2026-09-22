Днес изтича срокът за кандидатските листи за държавен глава

Днес в 17:00 ч. изтича срокът за подаване на предложения за регистрация на кандидатски листи за президент и вицепрезидент от партии, коалиции и инициативни комитети в Централната избирателна комисия.
По данни на ЦИК към 15 септември 2026 г. са регистрирани осем партии и 24 инициативни комитета. Две партии са били заличени, а три инициативни комитета са получили отказ за регистрация заради несъответствия.
Комисията съобщи тогава още, че към момента има регистрирани четири кандидатски листи.
Изборите за президент и вицепрезидент са насрочени за 25 октомври 2026 г. Публичният жребий за определяне на номерата в бюлетината и реда за представяне в кампанията по БНТ и БНР е насрочен за 23 септември 2026 г. от 15:00 ч. в сградата на Народното събрание.
В решение на ЦИК е записано, че при констатирани нередовности се дава срок за отстраняването им „до три дни, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 22 септември 2026 г.”
Източници: БТА, ЦИК
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Петрички бизнесмен
08:03 22.09.2026
2 Сидни Суини ръкоделие 👋
08:04 22.09.2026
3 Честит Празник на българите!
Коментиран от #6
08:05 22.09.2026
4 Въй
08:07 22.09.2026
5 мъкаааа
08:10 22.09.2026
6 Болярка
До коментар #3 от "Честит Празник на българите!":Стига с тази царевица, националния празник е трети март.
08:10 22.09.2026
7 авантгард
Амин.
08:11 22.09.2026
8 лоза
08:15 22.09.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 А бе
08:16 22.09.2026
11 каква клета
08:16 22.09.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Кабамилионеров
Коментиран от #16
08:22 22.09.2026
14 В Тая Служба !
Работят !
08:23 22.09.2026
15 Време е
08:24 22.09.2026
16 кабакрадев
До коментар #13 от "Кабамилионеров":ке ва спася!
08:34 22.09.2026
17 щъркел
08:41 22.09.2026