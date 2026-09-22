Днес изтича срокът за кандидатските листи за държавен глава

Днес в 17:00 ч. изтича срокът за подаване на предложения за регистрация на кандидатски листи за президент и вицепрезидент от партии, коалиции и инициативни комитети в Централната избирателна комисия.

По данни на ЦИК към 15 септември 2026 г. са регистрирани осем партии и 24 инициативни комитета. Две партии са били заличени, а три инициативни комитета са получили отказ за регистрация заради несъответствия.

Комисията съобщи тогава още, че към момента има регистрирани четири кандидатски листи.

Изборите за президент и вицепрезидент са насрочени за 25 октомври 2026 г. Публичният жребий за определяне на номерата в бюлетината и реда за представяне в кампанията по БНТ и БНР е насрочен за 23 септември 2026 г. от 15:00 ч. в сградата на Народното събрание.

В решение на ЦИК е записано, че при констатирани нередовности се дава срок за отстраняването им „до три дни, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 22 септември 2026 г.”

Източници: БТА, ЦИК