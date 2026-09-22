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Днес изтича срокът за кандидатските листи за държавен глава
  Тема: Избори

Днес изтича срокът за кандидатските листи за държавен глава

22 Септември, 2026 07:52, обновена 22 Септември, 2026 07:54 478 17

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  • вицепрезидент-
  • кандидатски листи

ЦИК вече е регистрирала четири листи за президентския вот на 25 октомври

Днес изтича срокът за кандидатските листи за държавен глава - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Днес в 17:00 ч. изтича срокът за подаване на предложения за регистрация на кандидатски листи за президент и вицепрезидент от партии, коалиции и инициативни комитети в Централната избирателна комисия.

По данни на ЦИК към 15 септември 2026 г. са регистрирани осем партии и 24 инициативни комитета. Две партии са били заличени, а три инициативни комитета са получили отказ за регистрация заради несъответствия.

Комисията съобщи тогава още, че към момента има регистрирани четири кандидатски листи.

Изборите за президент и вицепрезидент са насрочени за 25 октомври 2026 г. Публичният жребий за определяне на номерата в бюлетината и реда за представяне в кампанията по БНТ и БНР е насрочен за 23 септември 2026 г. от 15:00 ч. в сградата на Народното събрание.

В решение на ЦИК е записано, че при констатирани нередовности се дава срок за отстраняването им „до три дни, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 22 септември 2026 г.”

Източници: БТА, ЦИК


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Петрички бизнесмен

    3 0 Отговор
    Хайде,дано шефка.та да спечели,че да върви бизнеса.

    08:03 22.09.2026

  • 2 Сидни Суини ръкоделие 👋

    3 1 Отговор
    Костадинов отказа ли се? Нали щеше да обяви кандидата на Възраждане миналата седмица!?

    08:04 22.09.2026

  • 3 Честит Празник на българите!

    5 2 Отговор
    Днес от връх Царевец в деня на Независимостта ще обявят кандидата който ще бъде новият президент на България!

    Коментиран от #6

    08:05 22.09.2026

  • 4 Въй

    0 0 Отговор
    Сидни Суини по телесни форми.

    08:07 22.09.2026

  • 5 мъкаааа

    1 0 Отговор
    Държавен глава,държавен кора,държавен гора,държавен пила,държавен смола....български "език".

    08:10 22.09.2026

  • 6 Болярка

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Честит Празник на българите!":

    Стига с тази царевица, националния празник е трети март.

    08:10 22.09.2026

  • 7 авантгард

    3 1 Отговор
    А дано и Ганьо се събуди най-сетне и вземе пример от последните избори в германски провинции.
    Амин.

    08:11 22.09.2026

  • 8 лоза

    0 0 Отговор
    А пък река Дунав изтича в Черно море всеки ден.Видиш ли ти?

    08:15 22.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 А бе

    2 1 Отговор
    Чудно ми е колко ли улави ще има да ходят уж да гласуват и да си верват че от тях зависи кого ще назначат господарите...

    08:16 22.09.2026

  • 11 каква клета

    3 0 Отговор
    и опоскана държава а колко много мераклии спасители?

    08:16 22.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Кабамилионеров

    2 0 Отговор
    Правете си изборите,ние пък развиваме частен бизнес...смето...събиране.

    Коментиран от #16

    08:22 22.09.2026

  • 14 В Тая Служба !

    1 0 Отговор
    Май Само Тизи На Снимката !

    Работят !

    08:23 22.09.2026

  • 15 Време е

    2 0 Отговор
    за кандидатите за Президент и Вице на "Алтернатива за България" !

    08:24 22.09.2026

  • 16 кабакрадев

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Кабамилионеров":

    ке ва спася!

    08:34 22.09.2026

  • 17 щъркел

    0 0 Отговор
    регистрация на кандидатските листи за президентка и вицепрезидентка

    08:41 22.09.2026

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