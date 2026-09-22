118 години Независимост: празникът е във Велико Търново

България отбелязва днес, 22 септември, 118 години от обявяването на Независимостта, а центърът на националните тържества е Велико Търново. Там ще се състои основната програма по повод датата, свързана с 22 септември 1908 г., когато княз Фердинанд прочита Манифеста за провъзгласяването на България за независимо царство.
Велико Търново е центърът на честванията
По данни на БТА председателят на Народното събрание Михаела Доцова ще участва в церемониите в старата столица. Програмата започва с празнична литургия в църквата „Св. 40 мъченици“, историческа възстановка в двора на храма и поднасяне на цветя пред паметната плоча на Независимостта.
В 10:30 часа е военният ритуал по издигане на националното знаме на Царевец. След това ще има празнично шествие по главната улица до паметника „Майка България“, а Доцова ще произнесе слово по повод годишнината.
В следобедната програма е предвидено голямо търновско хоро от 18:00 часа, водено от фолклорната певица Петя Панева и оркестър. В 19:00 часа военнослужещи от Националния военен университет ще покажат строеви хватки на площада пред Царевец, а в 19:30 часа започва тържествената заря-проверка на площад „Цар Асен I“.
Вечерната програма ще завърши със спектакъла „Царевград Търнов – Звук и светлина“ и илюминации.
Мерки за сигурност и празник и в София
НСО е въвела специални мерки за сигурност във Велико Търново. Достъпът до зоната около вечерната заря-проверка ще бъде през три контролно-пропускателни пункта след 18:00 часа, с проверки с металдетектори. Няма да се допускат обемисти багажи, оръжия, пиротехнически изделия и дронове.
В София официалното честване започва в 11:00 часа пред паметника „Независимостта на България“ на площад „Княз Александър I“. В програмата участват Националната гвардейска част, вокален квартет „Славей“, квартет „Светоглас“, актрисата Василка Сугарева и Софийският духов оркестър, а слово ще произнесе кметът Васил Терзиев.
Празнични прояви има и в други градове. В Плевен Денят на независимостта се отбелязва с тържествен ритуал пред паметната плоча срещу входа на Драматично-кукления театър „Иван Радоев“, а в Хасково също е организирано тържествено отбелязване на годишнината с концерт.
БНТ ще излъчва специална празнична програма през целия ден, включително пряко церемонията по издигането на националния трибагреник във Велико Търново и вечерната заря-проверка.
Президентът Илияна Йотова няма да бъде във Велико Търново, тъй като оглавява българската делегация на общите политически дебати в рамките на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.
Източници: БТА, БНТ, ArtSofia
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Да живее България 🇧🇬
07:53 22.09.2026
2 Цако
Коментиран от #7, #29
07:56 22.09.2026
3 ........–
118 години цирк.
Първо независими от СССР сега независими от Брюксел.
Коментиран от #32
07:56 22.09.2026
4 Къв е тоя празник?
Освободени, ама зависими, ама май не сме били свободни. Значи не са ни освободили.
Държава изградена на лъжи, обяснява Тошовщината, Виденовщината, Боковщината и Радевщината. Мизерията!
07:59 22.09.2026
5 Сатана Z
Финансовата схема с РусияЗа да предотврати война на Балканите и да засили влиянието си, Руската империя предлага гениален дипломатически компромис в началото на 1909 г. чрез руския външен министър Александър Изволски. Схемата се реализира чрез серия от договори и протоколи:Руско-турско споразумение: Русия опрощава на Османската империя 125 милиона златни франка от контрибуциите, които Турция все още ѝ дължи от Руско-турската война (1877–1878 г.). В замяна на това Високата порта (турското правителство) официално се отказва от всякакви финансови претенции към България и признава нейната независимост.
Коментиран от #9, #10
07:59 22.09.2026
6 Най-българският
07:59 22.09.2026
7 Щот
До коментар #2 от "Цако":не си българин, затова ти е тъпо. Той и Мунчо от страх с ролови еста ще го празнува.
Коментиран от #33
08:02 22.09.2026
8 бушприт
08:03 22.09.2026
9 Заки
До коментар #5 от "Сатана Z":Дрън дрън... нещо за Балканската война дали си чувал?
08:04 22.09.2026
10 Не е дело
До коментар #5 от "Сатана Z":на москалите. Били са принудени от Великите сили.
Коментиран от #30
08:04 22.09.2026
11 Македонец
Коментиран от #24, #26
08:05 22.09.2026
12 Истина
08:05 22.09.2026
13 Безделници
08:07 22.09.2026
14 Честит Празник на българите!
08:07 22.09.2026
15 Абсурдистан
Коментиран от #19
08:10 22.09.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 15 контролно-пропускателни пункта
08:12 22.09.2026
18 Независимост от кого ?
08:15 22.09.2026
19 Допълнение
До коментар #15 от "Абсурдистан":Честита Независимост на един народ от, който нищо независи !
08:16 22.09.2026
20 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ЧЕ ВЪВ ПЪРВАТА СВЕТОВНА СЕ БИЕ
СРЕЩУ БРАТОВЧЕДИТЕ СИ КИНГ ДЖОРДЖ И ИМПЕРАТОР НИКОЛАЙ ВТОРИ
И
ПОГУБВА СТОТИЦИ ХИЛЯДИ БЪЛГАРИ???
08:16 22.09.2026
21 Такова нещо Независимост Няма !
Отколкоте Сега !
Сега сме зависими !
И от Едните !
И от Другите !
И Външните сили !
И Сегашната !
Феодална система !
В България !
118 години !
Българско Робство !
Феодалната Олигархия !
Празнува !
08:17 22.09.2026
22 Честит празник
08:17 22.09.2026
23 дядото
08:19 22.09.2026
24 Лудия
До коментар #11 от "Македонец":Да бе, я ги питай онези унтеменши в шкупи дали искат обединение с България? Свърши тая с братята в Македония. Сега са им братя сърбите. А подхода към темата за македонския въпрос трябва окончателно да бъде обърната на 180 градуса и вместо братя там да търсим най-големите душмани на България, българщината и българското наследство в тези земи.
08:19 22.09.2026
25 Българин
08:24 22.09.2026
26 Искаш да кажеш
До коментар #11 от "Македонец":Северно македонската част от Македония да се върне към Майка България, шиптърската част да си я вземат Албания и Косово. Тогава всичко на Балканите ще си дойде на място. Или почти всичко. Да не сме прекалено нахални за Беломорието.
08:24 22.09.2026
27 Българин
8. На 5.септември 1944г Русия окупира България. 9. По време на ВСВ Русия изпраща българската армия да се бие в т.нар "Отечествена война" , която за България не е отечествена. Загиват 32 500 души и много повече са ранени и осакатени. Отново За сравнение Василий Българоубиец е ослепил 14 000 души.
10. Русия нарежда да бъде избито българското правителство и да бъде проведен "Народния съд". Под нейно ръководство се създават концлагерите в България.
11. Под руско ръководство страната ни се озовава в изолация и икономически изостава внедрявайки стари руски технологии, които пък са стари западни от времето преди ВСВ, а някои и по-стари. Има още много да се пише, като това, че през 1962г 22 т злато отиват на съхранение в Русия и там си остават и до днес. Къде е братството и приятелството? С какво сме заслужили това отношение на Русия?... нападнали ли сме ги? земя ли сме им взели или
08:26 22.09.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 факуса
До коментар #2 от "Цако":за тогавашния момент е било много добре,ама сега с тоз слугинаж си е обида за онзи момент
08:37 22.09.2026
30 Всяко Действие !
До коментар #10 от "Не е дело":Е Резултат !
От Някаква !
Принуда !
08:37 22.09.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 И Най Вече !
До коментар #3 от "........–":От Българсксия !
Феодален !
Интерес !
08:39 22.09.2026
33 факуса
До коментар #7 от "Щот":а на теб гордо ли ти е кат гледаш как се въртят и само йес сър нашите"независими" политици,и не смеят един референдум да направят
08:40 22.09.2026
34 Българин
08:42 22.09.2026