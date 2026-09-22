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118 години Независимост: празникът е във Велико Търново
  Тема: Избори

118 години Независимост: празникът е във Велико Търново

22 Септември, 2026 07:47, обновена 22 Септември, 2026 07:50 638 34

  • независимост-
  • велико търново-
  • софия-
  • бта-
  • нсо

В старата столица ще се проведат основните церемонии, а София и още редица градове също отбелязват 22 септември.

118 години Независимост: празникът е във Велико Търново - 1
Снимка: NOVO
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

България отбелязва днес, 22 септември, 118 години от обявяването на Независимостта, а центърът на националните тържества е Велико Търново. Там ще се състои основната програма по повод датата, свързана с 22 септември 1908 г., когато княз Фердинанд прочита Манифеста за провъзгласяването на България за независимо царство.

Велико Търново е центърът на честванията

По данни на БТА председателят на Народното събрание Михаела Доцова ще участва в церемониите в старата столица. Програмата започва с празнична литургия в църквата „Св. 40 мъченици“, историческа възстановка в двора на храма и поднасяне на цветя пред паметната плоча на Независимостта.

В 10:30 часа е военният ритуал по издигане на националното знаме на Царевец. След това ще има празнично шествие по главната улица до паметника „Майка България“, а Доцова ще произнесе слово по повод годишнината.

В следобедната програма е предвидено голямо търновско хоро от 18:00 часа, водено от фолклорната певица Петя Панева и оркестър. В 19:00 часа военнослужещи от Националния военен университет ще покажат строеви хватки на площада пред Царевец, а в 19:30 часа започва тържествената заря-проверка на площад „Цар Асен I“.

Вечерната програма ще завърши със спектакъла „Царевград Търнов – Звук и светлина“ и илюминации.

Мерки за сигурност и празник и в София

НСО е въвела специални мерки за сигурност във Велико Търново. Достъпът до зоната около вечерната заря-проверка ще бъде през три контролно-пропускателни пункта след 18:00 часа, с проверки с металдетектори. Няма да се допускат обемисти багажи, оръжия, пиротехнически изделия и дронове.

В София официалното честване започва в 11:00 часа пред паметника „Независимостта на България“ на площад „Княз Александър I“. В програмата участват Националната гвардейска част, вокален квартет „Славей“, квартет „Светоглас“, актрисата Василка Сугарева и Софийският духов оркестър, а слово ще произнесе кметът Васил Терзиев.

Празнични прояви има и в други градове. В Плевен Денят на независимостта се отбелязва с тържествен ритуал пред паметната плоча срещу входа на Драматично-кукления театър „Иван Радоев“, а в Хасково също е организирано тържествено отбелязване на годишнината с концерт.

БНТ ще излъчва специална празнична програма през целия ден, включително пряко церемонията по издигането на националния трибагреник във Велико Търново и вечерната заря-проверка.

Президентът Илияна Йотова няма да бъде във Велико Търново, тъй като оглавява българската делегация на общите политически дебати в рамките на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

Източници: БТА, БНТ, ArtSofia


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да живее България 🇧🇬

    11 2 Отговор
    Докато децата ни познават българския флаг сред флаговете в Гугъл ,има надежда за нас !

    07:53 22.09.2026

  • 2 Цако

    6 16 Отговор
    МегаТъп празник!

    Коментиран от #7, #29

    07:56 22.09.2026

  • 3 ........–

    15 4 Отговор
    118 години Независимост:

    118 години цирк.

    Първо независими от СССР сега независими от Брюксел.

    Коментиран от #32

    07:56 22.09.2026

  • 4 Къв е тоя празник?

    7 11 Отговор
    Ако руснаците са ни освободили на 3ти март 30 години по-рано!?

    Освободени, ама зависими, ама май не сме били свободни. Значи не са ни освободили.

    Държава изградена на лъжи, обяснява Тошовщината, Виденовщината, Боковщината и Радевщината. Мизерията!

    07:59 22.09.2026

  • 5 Сатана Z

    11 3 Отговор
    Международно признание (през пролетта на 1909 г.): Чрез умеена дипломация и с руско посредничество финансовите спорове с Турция са уредени. През пролетта на 1909 г. Великите сили и Османската империя официално признават българската независимост.
    Финансовата схема с РусияЗа да предотврати война на Балканите и да засили влиянието си, Руската империя предлага гениален дипломатически компромис в началото на 1909 г. чрез руския външен министър Александър Изволски. Схемата се реализира чрез серия от договори и протоколи:Руско-турско споразумение: Русия опрощава на Османската империя 125 милиона златни франка от контрибуциите, които Турция все още ѝ дължи от Руско-турската война (1877–1878 г.). В замяна на това Високата порта (турското правителство) официално се отказва от всякакви финансови претенции към България и признава нейната независимост.

    Коментиран от #9, #10

    07:59 22.09.2026

  • 6 Най-българският

    7 8 Отговор
    празник е това. Жалко, че по соц-а не го празнувахме....защо ли?

    07:59 22.09.2026

  • 7 Щот

    6 5 Отговор

    До коментар #2 от "Цако":

    не си българин, затова ти е тъпо. Той и Мунчо от страх с ролови еста ще го празнува.

    Коментиран от #33

    08:02 22.09.2026

  • 8 бушприт

    3 0 Отговор
    председателката на Народното събрание - Михаела Доцова

    08:03 22.09.2026

  • 9 Заки

    4 7 Отговор

    До коментар #5 от "Сатана Z":

    Дрън дрън... нещо за Балканската война дали си чувал?

    08:04 22.09.2026

  • 10 Не е дело

    4 8 Отговор

    До коментар #5 от "Сатана Z":

    на москалите. Били са принудени от Великите сили.

    Коментиран от #30

    08:04 22.09.2026

  • 11 Македонец

    4 5 Отговор
    Всички патриоти трябва да работят за предстоящото обединение на България и Македония. По всякакъв начин по който могат да съдействат за това да се случи, икономически, политически и по всякакъв друг. Както при съединението на Княжество България с Източна Румелия, народът беше достатъчно узрял и силен за да преодолее интересите на великите сили, така трябва и днес да намери необходимите условия и чрез действия да положи основите за да се извърши отново този подвиг. Няма Русия няма Америка. България на първо място в сърцето на всеки патриот.

    Коментиран от #24, #26

    08:05 22.09.2026

  • 12 Истина

    10 2 Отговор
    Празник на един народ от който нищо независи !

    08:05 22.09.2026

  • 13 Безделници

    3 2 Отговор
    Празниците на герпдъпъсъновоначало, 69-и септември, десети ноември, Хелоуин и курбан Байрам. Независимостта не е 118 години, а има няма 18.

    08:07 22.09.2026

  • 14 Честит Празник на българите!

    3 5 Отговор
    Днес от връх Царевец в деня на Независимостта ще обявят кандидата който ще бъде новият президент на България!

    08:07 22.09.2026

  • 15 Абсурдистан

    6 3 Отговор
    Сегашните управляващи ни водят към Зависимост, от тези които бяха против българската независимост. Честито на стадото!

    Коментиран от #19

    08:10 22.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 15 контролно-пропускателни пункта

    2 0 Отговор
    25 контура и прочие празнични пръдни

    08:12 22.09.2026

  • 18 Независимост от кого ?

    4 0 Отговор
    Па казвайте ги тея работи бре! От турско - британското НАТЮ

    08:15 22.09.2026

  • 19 Допълнение

    4 0 Отговор

    До коментар #15 от "Абсурдистан":

    Честита Независимост на един народ от, който нищо независи !

    08:16 22.09.2026

  • 20 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 1 Отговор
    ТОЛКОВА Е БИЛ НЕЗАВИСИМ ФЕРДИНАНД
    ЧЕ ВЪВ ПЪРВАТА СВЕТОВНА СЕ БИЕ
    СРЕЩУ БРАТОВЧЕДИТЕ СИ КИНГ ДЖОРДЖ И ИМПЕРАТОР НИКОЛАЙ ВТОРИ
    И
    ПОГУБВА СТОТИЦИ ХИЛЯДИ БЪЛГАРИ???

    08:16 22.09.2026

  • 21 Такова нещо Независимост Няма !

    3 1 Отговор
    До тогава бяхме по- независими !

    Отколкоте Сега !

    Сега сме зависими !

    И от Едните !

    И от Другите !

    И Външните сили !

    И Сегашната !

    Феодална система !

    В България !

    118 години !

    Българско Робство !


    Феодалната Олигархия !

    Празнува !

    08:17 22.09.2026

  • 22 Честит празник

    4 0 Отговор
    Но кога ще бъдем независими от корупцията мафията олигархията и всичките онези които извършват престъпления през глава и по този начин вредят на цялото общество и на цялата държава. Кога ще бъдем независими от троскотията на шлямандурите, които качват от себеподобните си на власт постоянно. Кога ще бъдем независими от наглостта на политическата корумпирана и олигархична каста която десетилетия се самовъзпроизвежда сред нас? Кога ще бъдем независими от хората които хвърлят европейски и народни пари през прозорците на джипки и самолети на определени избрани места и хора, всякаш те лично са ги заработили тези пари? Кога ще бъдем независими от хората които определят и разпределят кой да получи кой да не получи кой има бъдеще и кой няма бъдеще кой да бъде осъден и кой да не бъде осъден според техните си приумици кой да бъде ударен и кой да не бъде ударен с бухалката на властта силна на деня?

    08:17 22.09.2026

  • 23 дядото

    3 1 Отговор
    118 години независима българия.... защото нищо и никога не е зависело от българите.все сме робували на нечий чужди интереси

    08:19 22.09.2026

  • 24 Лудия

    1 2 Отговор

    До коментар #11 от "Македонец":

    Да бе, я ги питай онези унтеменши в шкупи дали искат обединение с България? Свърши тая с братята в Македония. Сега са им братя сърбите. А подхода към темата за македонския въпрос трябва окончателно да бъде обърната на 180 градуса и вместо братя там да търсим най-големите душмани на България, българщината и българското наследство в тези земи.

    08:19 22.09.2026

  • 25 Българин

    3 2 Отговор
    Ако реално погледнем фактите, Русия винаги е била враг или на България, или на Българския народ. Да се върнем малко назад: 1. Княз Светослав преминава Дунав и Балкана и... побива на кол над 20 000 българи. За сравнение Василий Българоубиец е ослепил 14 000 души. 2. Русия обявява война на Турция и в резултат се подписва Санстефанското споразумение, според което България остава под властта на султана до 1908г. България е задължена да плати 32 500 кг злато на Русия и да изхранва 50 000 души руска армия, докато плаща и данък на султана!!! 3. Русия открито заявява, че на Русия не и трябва силна България, а силни Гърция и Сърбия и действа визпълнение на този план. Пречи на обединението на Княжество България и Източна Румелия. 4. Русия подкрепя Сърбия и Гърция в Балканските войни 1912 и 1913. Дотук нещо добро за България???

    08:24 22.09.2026

  • 26 Искаш да кажеш

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "Македонец":

    Северно македонската част от Македония да се върне към Майка България, шиптърската част да си я вземат Албания и Косово. Тогава всичко на Балканите ще си дойде на място. Или почти всичко. Да не сме прекалено нахални за Беломорието.

    08:24 22.09.2026

  • 27 Българин

    2 2 Отговор
    6. За подривната дейност на Русия до 1944г даже не говорим. 7. Русия бомбардира градове в източна България Варна през ПСВ и със самолети Добрич и др през ВСВ.
    8. На 5.септември 1944г Русия окупира България. 9. По време на ВСВ Русия изпраща българската армия да се бие в т.нар "Отечествена война" , която за България не е отечествена. Загиват 32 500 души и много повече са ранени и осакатени. Отново За сравнение Василий Българоубиец е ослепил 14 000 души.
    10. Русия нарежда да бъде избито българското правителство и да бъде проведен "Народния съд". Под нейно ръководство се създават концлагерите в България.
    11. Под руско ръководство страната ни се озовава в изолация и икономически изостава внедрявайки стари руски технологии, които пък са стари западни от времето преди ВСВ, а някои и по-стари. Има още много да се пише, като това, че през 1962г 22 т злато отиват на съхранение в Русия и там си остават и до днес. Къде е братството и приятелството? С какво сме заслужили това отношение на Русия?... нападнали ли сме ги? земя ли сме им взели или

    08:26 22.09.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 факуса

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Цако":

    за тогавашния момент е било много добре,ама сега с тоз слугинаж си е обида за онзи момент

    08:37 22.09.2026

  • 30 Всяко Действие !

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Не е дело":

    Е Резултат !

    От Някаква !

    Принуда !

    08:37 22.09.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 И Най Вече !

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "........–":

    От Българсксия !

    Феодален !

    Интерес !

    08:39 22.09.2026

  • 33 факуса

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Щот":

    а на теб гордо ли ти е кат гледаш как се въртят и само йес сър нашите"независими" политици,и не смеят един референдум да направят

    08:40 22.09.2026

  • 34 Българин

    1 1 Отговор
    Един стар троцкист веднъж ми каза, че Съветският съюз е създал индустриален феодализъм в името на социализма - изземване на земите на селяните и натиквани да работят по колхозите за комунистите и тия селяни които не си даваха земята ги нарекоха кулаци и ги избиха в Гулаг, а в България по Концлагерите!

    08:42 22.09.2026

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