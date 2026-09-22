118 години Независимост: празникът е във Велико Търново

България отбелязва днес, 22 септември, 118 години от обявяването на Независимостта, а центърът на националните тържества е Велико Търново. Там ще се състои основната програма по повод датата, свързана с 22 септември 1908 г., когато княз Фердинанд прочита Манифеста за провъзгласяването на България за независимо царство.

Велико Търново е центърът на честванията

По данни на БТА председателят на Народното събрание Михаела Доцова ще участва в церемониите в старата столица. Програмата започва с празнична литургия в църквата „Св. 40 мъченици“, историческа възстановка в двора на храма и поднасяне на цветя пред паметната плоча на Независимостта.

В 10:30 часа е военният ритуал по издигане на националното знаме на Царевец. След това ще има празнично шествие по главната улица до паметника „Майка България“, а Доцова ще произнесе слово по повод годишнината.

В следобедната програма е предвидено голямо търновско хоро от 18:00 часа, водено от фолклорната певица Петя Панева и оркестър. В 19:00 часа военнослужещи от Националния военен университет ще покажат строеви хватки на площада пред Царевец, а в 19:30 часа започва тържествената заря-проверка на площад „Цар Асен I“.

Вечерната програма ще завърши със спектакъла „Царевград Търнов – Звук и светлина“ и илюминации.

Мерки за сигурност и празник и в София

НСО е въвела специални мерки за сигурност във Велико Търново. Достъпът до зоната около вечерната заря-проверка ще бъде през три контролно-пропускателни пункта след 18:00 часа, с проверки с металдетектори. Няма да се допускат обемисти багажи, оръжия, пиротехнически изделия и дронове.

В София официалното честване започва в 11:00 часа пред паметника „Независимостта на България“ на площад „Княз Александър I“. В програмата участват Националната гвардейска част, вокален квартет „Славей“, квартет „Светоглас“, актрисата Василка Сугарева и Софийският духов оркестър, а слово ще произнесе кметът Васил Терзиев.

Празнични прояви има и в други градове. В Плевен Денят на независимостта се отбелязва с тържествен ритуал пред паметната плоча срещу входа на Драматично-кукления театър „Иван Радоев“, а в Хасково също е организирано тържествено отбелязване на годишнината с концерт.

БНТ ще излъчва специална празнична програма през целия ден, включително пряко церемонията по издигането на националния трибагреник във Велико Търново и вечерната заря-проверка.

Президентът Илияна Йотова няма да бъде във Велико Търново, тъй като оглавява българската делегация на общите политически дебати в рамките на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

Източници: БТА, БНТ, ArtSofia