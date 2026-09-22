Времето днес, прогноза за вторник, 22 септември: Предимно слънчево, на места с повече облаци

Времето в България ще остане предимно слънчево, но на места ще има повече облаци, краткотрайни превалявания и силен северозападен вятър, показва прогнозата за страната. В София денят ще започне с ясно небе, около обяд ще бъде предимно слънчево, а към следобедните часове са възможни кратки превалявания при температури от около 9 до 17 градуса.

В Пловдив се очаква по-топло време, с разкъсана облачност и дневни температури до около 23 градуса. За областта е в сила жълт предупредителен код за вятър до полунощ срещу вторник, като Националният институт по метеорология и хидрология предупреждава за силен северозападен вятър с пориви до 20 метра в секунда.

По Черноморието ще е по-облачно

По Северното и Южното Черноморие се очаква по-облачна картина, но без съществено захлаждане. Във Варна температурите през деня ще достигнат около 21 градуса, а в Бургас - до около 22 градуса. И в двата града следобед облачността ще се разкъсва, а към вечерта ще има повече слънчеви часове.

Общо за страната вторник ще премине с есенен, но сравнително мек характер на времето. Най-ниските сутрешни температури ще бъдат в равнините и котловините, а дневните ще останат по-високи в Южна България и по крайбрежието.

Временни превалявания са възможни основно в западните и централните райони, докато в източната част на страната ще преобладават облаци и слънце на интервали. Вятърът ще бъде по-осезаем в районите с предупреждение, където усещането за прохлада ще е по-силно въпреки сравнително високите дневни температури.

Прогнозата очертава ден, в който лятото още не си е тръгнало напълно, но есента вече се усеща с повече облаци, по-динамично време и първи предупреждения за вятър в отделни райони.

Източници: Национален институт по метеорология и хидрология