Времето днес, прогноза за вторник, 22 септември: Предимно слънчево, на места с повече облаци

Времето в България ще остане предимно слънчево, но на места ще има повече облаци, краткотрайни превалявания и силен северозападен вятър, показва прогнозата за страната. В София денят ще започне с ясно небе, около обяд ще бъде предимно слънчево, а към следобедните часове са възможни кратки превалявания при температури от около 9 до 17 градуса.
В Пловдив се очаква по-топло време, с разкъсана облачност и дневни температури до около 23 градуса. За областта е в сила жълт предупредителен код за вятър до полунощ срещу вторник, като Националният институт по метеорология и хидрология предупреждава за силен северозападен вятър с пориви до 20 метра в секунда.
По Черноморието ще е по-облачно
По Северното и Южното Черноморие се очаква по-облачна картина, но без съществено захлаждане. Във Варна температурите през деня ще достигнат около 21 градуса, а в Бургас - до около 22 градуса. И в двата града следобед облачността ще се разкъсва, а към вечерта ще има повече слънчеви часове.
Общо за страната вторник ще премине с есенен, но сравнително мек характер на времето. Най-ниските сутрешни температури ще бъдат в равнините и котловините, а дневните ще останат по-високи в Южна България и по крайбрежието.
Временни превалявания са възможни основно в западните и централните райони, докато в източната част на страната ще преобладават облаци и слънце на интервали. Вятърът ще бъде по-осезаем в районите с предупреждение, където усещането за прохлада ще е по-силно въпреки сравнително високите дневни температури.
Прогнозата очертава ден, в който лятото още не си е тръгнало напълно, но есента вече се усеща с повече облаци, по-динамично време и първи предупреждения за вятър в отделни райони.
Източници: Национален институт по метеорология и хидрология
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Име
Коментиран от #7
03:04 22.09.2026
2 Горски
03:05 22.09.2026
3 Име
03:05 22.09.2026
4 оня с коня
03:06 22.09.2026
5 оня с коня
03:08 22.09.2026
6 Име
последно какво щяло да е времето дъждовно или малко ще вали а може и да не вали?
03:31 22.09.2026
7 Име
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03:47 22.09.2026
8 Име
04:09 22.09.2026