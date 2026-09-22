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Времето днес, прогноза за вторник, 22 септември: Предимно слънчево, на места с повече облаци

Времето днес, прогноза за вторник, 22 септември: Предимно слънчево, на места с повече облаци

22 Септември, 2026 03:00 532 8

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Температурите ще са в широки граници, на места ще превали и ще духа силен вятър

Времето днес, прогноза за вторник, 22 септември: Предимно слънчево, на места с повече облаци - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Времето в България ще остане предимно слънчево, но на места ще има повече облаци, краткотрайни превалявания и силен северозападен вятър, показва прогнозата за страната. В София денят ще започне с ясно небе, около обяд ще бъде предимно слънчево, а към следобедните часове са възможни кратки превалявания при температури от около 9 до 17 градуса.

В Пловдив се очаква по-топло време, с разкъсана облачност и дневни температури до около 23 градуса. За областта е в сила жълт предупредителен код за вятър до полунощ срещу вторник, като Националният институт по метеорология и хидрология предупреждава за силен северозападен вятър с пориви до 20 метра в секунда.

По Черноморието ще е по-облачно

По Северното и Южното Черноморие се очаква по-облачна картина, но без съществено захлаждане. Във Варна температурите през деня ще достигнат около 21 градуса, а в Бургас - до около 22 градуса. И в двата града следобед облачността ще се разкъсва, а към вечерта ще има повече слънчеви часове.

Общо за страната вторник ще премине с есенен, но сравнително мек характер на времето. Най-ниските сутрешни температури ще бъдат в равнините и котловините, а дневните ще останат по-високи в Южна България и по крайбрежието.

Временни превалявания са възможни основно в западните и централните райони, докато в източната част на страната ще преобладават облаци и слънце на интервали. Вятърът ще бъде по-осезаем в районите с предупреждение, където усещането за прохлада ще е по-силно въпреки сравнително високите дневни температури.

Прогнозата очертава ден, в който лятото още не си е тръгнало напълно, но есента вече се усеща с повече облаци, по-динамично време и първи предупреждения за вятър в отделни райони.

Източници: Национален институт по метеорология и хидрология


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Име

    2 3 Отговор
    Да изгниетe на фронта в киев евро атлантици, американофили, укрофили и израелтяни, бял ден да не видите лешпери такива!

    Коментиран от #7

    03:04 22.09.2026

  • 2 Горски

    2 3 Отговор
    Троловете, дано Владимир Путин вишиба вгъцеца и да врещите като козленца! Мухаха.

    03:05 22.09.2026

  • 3 Име

    2 3 Отговор
    Хубав ден! и ф гъзъДа виЕБАтроловете

    03:05 22.09.2026

  • 4 оня с коня

    2 3 Отговор
    време е вече АЕЦ-а да гръмнеИyнищoжи тоя скапан и продaжeн ганювски ГEH

    03:06 22.09.2026

  • 5 оня с коня

    3 2 Отговор
    Само му вижте физиономията на това пиянде-автора и ще разберете че е без мислено да четете пасквилите му. а още по-малко да му вярвате за времето

    03:08 22.09.2026

  • 6 Име

    1 3 Отговор
    Нищо не ти се разбира бе байГанев, друсан ли до пиян ли си?????

    последно какво щяло да е времето дъждовно или малко ще вали а може и да не вали?

    03:31 22.09.2026

  • 7 Име

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Име":

    Следващата година оперативните разходи на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски , който вече е засегнат от сериозни корупционни скандали, ще се увеличат с 22,2%. Това се случва на фона на очаквания бюджетен дефицит от 37 милиарда долара

    Проектът за държавен бюджет на Украйна за 2027 г. беше публикуван на официалния уебсайт на Върховната рада . В него се прогнозира дефицит от 37 милиарда долара и увеличение на държавния дълг до 276 милиарда долара. Украинският премиер Сергий Корецки обяви, че през следващата година близо 44% от брутния вътрешен продукт (БВП), еквивалентен на 109 милиарда долара, е планирано да бъде отделен за военни цели.

    03:47 22.09.2026

  • 8 Име

    0 0 Отговор
    Хубав ден!

    04:09 22.09.2026

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