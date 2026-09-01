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Изминалият август е сред най-топлите у нас от 1930 г. насам

Изминалият август е сред най-топлите у нас от 1930 г. насам

1 Септември, 2026 10:03 572 5

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Най-обилни и масови валежни количества са измерени на 25 август

Изминалият август е сред най-топлите у нас от 1930 г. насам - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Месец август 2026 г. в България е сред най-топлите и сухи месеци август от 1930 г. насам, съобщи Националният институт по метеорология и хидрология. Средната месечна температура на въздуха за страната е с около градус и половина по-висока от тази през август 2025 г. и е четвъртият най-топъл месец август от 1930 г. насам, непосредствено след рекордните 2024, 2010 и 1950 г. Месецът е и най-сухият от 1988 г. насам и един от най-сухите месеци август до момента.

Средните месечни температури, определени за оперативните станции на НИМХ в населените места, са между 20 и 28 градуса по Целзий и имат отклонение от месечната норма между минус 1,4 и плюс 3,4 градуса. Най-високата измерена температура е 40,5 градуса на 21 август в с. Новачене, обл. Плевен. Най-ниската минимална температура в станция в населено място е 4,5 градуса в Самоков на 16 август, а най-ниската температура, измерена на планински връх, е 0 градуса на вр. Мусала на 15 август. В София най-високата измерена температура е 35,6 градуса на 21 август, а най-ниската – 11,9 градуса на 16 август.

Месечните суми на валежите са между 0% (с. Борима, обл. Ловеч) и 87% (вр. Рожен) от климатичната норма. Най-обилни и масови валежни количества са измерени на 25 август, когато е отчетено и най-голямото 24-часово количество – 59,0 мм в с. Сестримо, обл. Пазарджик. На този ден големи количества валеж са регистрирани и в областите Кюстендил, Благоевград и Смолян. В София месечната сума валеж е 24,4 мм, което е 44% от нормата, а максималният 24-часов валеж е 19,6 мм на 25 август.

Кратка справка за времето през изтеклия месец се публикува на https://www.meteo.bg/bg/mesetsAnaliz, посочват още от НИМХ.


България
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  • 1 ☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ Т☠️

    4 0 Отговор
    не пише кой град
    щото "у вас" не е само шопето

    10:22 01.09.2026

  • 2 Цирк

    6 0 Отговор
    Ха ха ха, по-хладен август, пък и лято като цяло, не е имало от много години, циркаджии.

    10:29 01.09.2026

  • 3 хи хи

    7 0 Отговор
    От времето на Ковида започнах да вервам безрезервно на статистиката......хи хи хи

    10:31 01.09.2026

  • 4 1223344

    8 0 Отговор
    Не знам как Националният институт по метеорология води статистиката за температурите, но аз имам силни съмнения за тяхната достоверност нещо като НСИ. Конкретен пример тази година в нито един град в България не е имало температури продължително (над 1 седмица ) над 40 градуса. В същото време помня в Пловдив 2007 първата половина на август беше изменено работното време на местните институции и някои частни фирми, защото температурата твърдо се задържа над 40 градуса. Така че не вярвайте на всичко което се дава като статистика.

    10:32 01.09.2026

  • 5 Чарлз Буковски

    0 0 Отговор
    Скапаняшка жега до Коледа

    10:50 01.09.2026

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