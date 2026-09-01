Изминалият август е сред най-топлите у нас от 1930 г. насам

Месец август 2026 г. в България е сред най-топлите и сухи месеци август от 1930 г. насам, съобщи Националният институт по метеорология и хидрология. Средната месечна температура на въздуха за страната е с около градус и половина по-висока от тази през август 2025 г. и е четвъртият най-топъл месец август от 1930 г. насам, непосредствено след рекордните 2024, 2010 и 1950 г. Месецът е и най-сухият от 1988 г. насам и един от най-сухите месеци август до момента.

Средните месечни температури, определени за оперативните станции на НИМХ в населените места, са между 20 и 28 градуса по Целзий и имат отклонение от месечната норма между минус 1,4 и плюс 3,4 градуса. Най-високата измерена температура е 40,5 градуса на 21 август в с. Новачене, обл. Плевен. Най-ниската минимална температура в станция в населено място е 4,5 градуса в Самоков на 16 август, а най-ниската температура, измерена на планински връх, е 0 градуса на вр. Мусала на 15 август. В София най-високата измерена температура е 35,6 градуса на 21 август, а най-ниската – 11,9 градуса на 16 август.

Месечните суми на валежите са между 0% (с. Борима, обл. Ловеч) и 87% (вр. Рожен) от климатичната норма. Най-обилни и масови валежни количества са измерени на 25 август, когато е отчетено и най-голямото 24-часово количество – 59,0 мм в с. Сестримо, обл. Пазарджик. На този ден големи количества валеж са регистрирани и в областите Кюстендил, Благоевград и Смолян. В София месечната сума валеж е 24,4 мм, което е 44% от нормата, а максималният 24-часов валеж е 19,6 мм на 25 август.

Кратка справка за времето през изтеклия месец се публикува на https://www.meteo.bg/bg/mesetsAnaliz, посочват още от НИМХ.