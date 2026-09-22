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Петър Стоянович: Плащаме цената на историческите си мераци

Петър Стоянович: Плащаме цената на историческите си мераци

22 Септември, 2026 18:42 834 28

  • петър стоянович-
  • 1908 година-
  • денят на независимостта

Историкът отчита липса на каузи в днешното общество

Петър Стоянович: Плащаме цената на историческите си мераци - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Българите продължават да търпят последствията от историческата си прибързаност, а съвременното ни общество страда от липса на национални идеали. Това заяви историкът професор Петър Стоянович в ефира на bTV по повод Деня на независимостта, критикувайки остро и обсъжданата идея на Министерството на образованието и науката за създаване на общ учебник по хуманитарни науки.

Уроците от 1908 година

Според професор Стоянович обявяването на независимостта е един от малкото примери за брилянтно организиран дипломатически удар в новата ни история. По думите му тогавашната политическа класа е проявила нужното търпение и прозорливост, за да изчака подходящия момент в разположението на международните сили.

Той подчертава, че историческите успехи не се постигат единствено с мъжество и дързост, а изискват сериозна подготовка.

"Големият проблем на новата българска история, на нашите предци, който, за жалост, отново казвам, не изучаваме достатъчно в българските читанки и учебници, е, че ние, българите искаме с факта на освобождението ни след османския период веднага да постигнем ново освобождение, обединение на българските земи – колкото се може по-бързо, колкото се може по-максимално, с най-много население и територии, поради което и до днес ние теглим големите последствия на своята прибързаност и на своите мераци", коментира историкът пред телевизията.

Илюзията за пълна независимост

По отношение на съвременното измерение на националния суверенитет, Стоянович е категоричен, че абсолютна независимост в дипломацията и икономиката е практически невъзможна.

"Въпросът е в това, че независимостта не предполага да си сам и един на този свят, горд и справен с байрака, качен на някой баир, а означава съзнателно да следваш принципи и каузи, в които си убеден и които смяташ, че защитават твоите национални интереси", отбеляза професорът. Според него в момента тази цел се реализира ефективно чрез трайното ни членство в Европейския съюз и гаранциите за сигурност от военния съюз НАТО.

Историкът изразява съжаление, че днешното общество живее в състояние на битова презадоволеност, което убива стремежа към значими обществени цели. "Ние живеем в такава презадоволеност, че нямаме и не желаем да имаме кауза, за която да жертваме време. Това е един много голям поколенчески проблем на възпитанието, проблем на идентификацията между нация и държава", добави той.

Опасността от "единствената линия"

Професор Стоянович критикува категорично обсъжданата в сферата на образованието идея за сливане на предметите български език, история и география в един общ учебник.

"Искаме един учебник, за да могат младите българки и българи да нямат възможност и необходимост да мислят повече от една официална линия. Това, разбира се, в XXI век в Европа е опасно нещо", предупреждава историкът.

Той припомня, че още през 2023 година академичната и историческата гилдия, независимо от политическите си нюанси, се е обявила недвусмислено против подобна концепция. Стоянович изрази надежда идеята да остане просто хрумване, което да бъде подложено на сериозна обществена дискусия. Според него вносителите на предложението трябва да осъзнаят силната му противоречивост, която той описва метафорично като опит "да гледаш към Луната само през една водопроводна тръба".


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хаха

    7 1 Отговор
    "а съвременното ни общество страда от липса на национални идеали"

    Мхм ... това за добро правораздаване и работещи правила му казвали вече "национални идеали".

    ХАХАХА
    Тези счупиха тъпомерО пак.

    18:44 22.09.2026

  • 2 Ганя Путинофила

    10 13 Отговор
    Някой русодебил да обясни, защо България обявява независимост 30 години след 1878 година?
    Нали уж маскалите ни били асвабадили 1878 година?

    Коментиран от #9

    18:47 22.09.2026

  • 3 Хахаха

    12 11 Отговор
    С две думи - продажноМекере

    18:49 22.09.2026

  • 4 Горски

    10 12 Отговор
    Една държава се определя от три признака -валута,граници и армия.Ние нямаме и трите. Я кажете сега от кого сме независими? Ако Брюксел, НАТО или САЩ кажат нещо, трябва да изпълняваме,цирк,хаха. Лошите комунисти оставиха една просперираща и модерна държава и за 30 години западна демокрация евро цървулите унищожиха всичко това и докараха западните окупанти в България с 5 военни бази,които България никога не е имала през цялата история на държавата. Една страна може да е независима,когато има силна икономика ,добри въоръжени сили,активно производство и търговия.Когато ги няма тези неща, тя става бедна и зависима от по-силните държави.Преди 1989г. бяхме зависими от СССР,а сега сме зависими от ЕС и САЩ.Това е горчивата истина. Всичко в държавата ни е бутафорно, образование, иикономика, финансова система,енергетика и армия. Каква независимост какви "ПЕТ ЛЕВА"? Без братска Русия нямаше да има самообявена независимост на 22.09.1908г., нито щеше да има самокоронован цар, нито щеше да има независимо Царство България. Младотурската република, която не приема анексията на Източна Румелия от Княжество България е била на път да въведе турската войска в Източна Румелия, дадена на Османската империя от русофобите Берлинския конгрес, с Берлинския мирен договор от фаталния 13.07.1878 г.

    Коментиран от #11, #14

    18:52 22.09.2026

  • 5 ДЪРТ ДАСКАЛ

    7 12 Отговор
    По въпроса за един учебник по история: Шуменският професор Стоянович казва: "Искаме един учебник за да могат младите българки и българи да нямат възможност и необходимост да мислят повече от една официална линия...." И сега питам професора: Един ученик колко учебника по история ще има - 3,4, 5? И дали ако има толкова учебници ще ги чете всичките? Ще учи по този учебник, който преподавателя е избрал, а ако някой иска да разгледа дадено събитие от различни гледни точки има библиотеки /Гугъл в никакъв случай/ Така че пак опираме до това :ВСИКИ УЧЕНИК ИМА САМО ЕДИН УЧЕБНИК ПО РАЗЛИЧНИТЕ ПРЕДМЕТИ!

    18:52 22.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 И Когато !

    3 12 Отговор
    Единия Знае Едноп !

    И Не Знае Друго !

    Какво Става !

    Така Че Един Единен Учебник е абсолютно Необходим !

    Независимчо от Допълненията към Него !

    Защото сега !

    В Този Момент !

    Си Имаме Едни Некадърни Очни Лекари !

    Които не познават зцрителния орган На Човека !

    Сащото не са Учили Физика За Техникумите !

    Където пише и други работи !

    Които в Учебника за Гимназиите Ги Няма !

    За Това !

    Тук !

    Офталмология !

    Няма !

    18:52 22.09.2026

  • 8 ?????

    7 11 Отговор
    Абе що тия професори премълчават че:
    "Българо-османските противоречия са уредени с помощта на Русия. През април 1909 г. са подписани българо-руски, руско-турски и българо-турски протокол. Според тези споразумения Русия опрощава османските задължения, останали от войната от 1877 – 1878 г., в замяна Османската империя се отказва от всякакви финансови претенции към доскорошното трибутарно княжество България, а българската страна се задължава да изплати 82 милиона франка на Русия в срок от 75 години. През същия месец империята признава независимостта на България, последвана и от Великите сили."
    Можеха професорите да погледнат поне в Уикито откъдето е взет цитата.

    18:53 22.09.2026

  • 9 Трай

    6 12 Отговор

    До коментар #2 от "Ганя Путинофила":

    Че си много праззз, да се не излагаш повече!
    Щото вече се изложи - всички разбрахме, че не си учил!

    18:55 22.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Ганя Путинофила

    7 3 Отговор
    След цели 12 руско-турски войни за Проливите на Босфора, само дебил може да вярва, че маскаля е дошъл да ни асвабаждава заради църните ни Очи!

    18:58 22.09.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Васалният данък е американски облигации

    2 4 Отговор
    Васалният данък е американски облигации. Май целият валутен резерв замина така. 40 милиарда евро. И ПЕНСИОННИЯТ ФОНДД . Питам ЧАТ-ИИ-ГУГЪЛ да ми каже кой свестен българин да сложим за кандидат президент, с авторитет - честност и интелект. НИЩО, не излезе. На мен ми хрумна само Милен Русков. Можеше да е Волгин и Русков. Волгин е евреин от ДС-БКП живковата номенклатура като всички, и прави театър. Не, Волгин не е комунист нито путинист, четете краят на ореловият роман за фермата на животните. БКП-ДС ЖИВКОВА НОМЕНКЛАТУРА са фарисеи и садукеи и Ирод, а САЩ са Пилат и Рим.. Такива като Радулов са подготвяли Слави, Волгин, Н. Марков, КУ-КУ да служат на преходът по Алън Дълес. Слушателите по телефонът по БНР и другаде, агенти създаващи фалшиво "народно" мнение. Човек на Румен Радев каза: НИЕ СМЕ НАТО! (ФАРИСЕИТЕ: НИЕ СМЕ РИМ!)

    19:13 22.09.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Чиба, nocepko !

    2 5 Отговор
    Директора е от вашите. Каушев отвсякъде е обвързан с ДС-КГБ службите - пак от вашите.
    Вашето е "Крадеца вика дръжте крадеца" . MaZни дъpти nege...и !!!

    19:23 22.09.2026

  • 22 Мдааа

    2 4 Отговор
    Нарцисизмът на един неосъществен царедворец е опасен за истинската история.

    19:23 22.09.2026

  • 23 хаха

    3 2 Отговор

    До коментар #17 от "Горски":

    Я лай още бе московито-петрохански хомо орк. ХАХАХА

    Къде с тази празната кратуна беееее недоеволюирал пит3кантроп?

    Опашвай си омятаните в кафяво шалвари и обратно във Факултето.

    19:24 22.09.2026

  • 24 Гинка

    2 5 Отговор
    Този пък,сина на Ани Бакалова,на всяко гърне мирудия.Нахален дървен филосов.И все се вре навсякъде дано го забележат.Отвратителна личност.

    19:26 22.09.2026

  • 25 хаха

    3 1 Отговор

    До коментар #17 от "Горски":

    "Уволненият заради камери в тоалетните директор отново е на ръководен пост"

    Виж ги само омятаните до ушите в кафяво балкано-ориенталски пит3кантропчета.
    ХАХАХА
    Как е двукраките човекоподобни? Като педя орк, нищо в главата а?

    Дойдоха от Брюксел и НАТО и ви го назначиха а? Пфу че долни и мазни безполезни жуотни.

    19:28 22.09.2026

  • 26 Мич

    1 2 Отговор
    Историка, нещо да кажеш за Македония. Питам, защото ,повечето ми роднини са от тази област( за мен такава държава не съществува), сега те се наричат македонци, а аз съм българин.

    19:29 22.09.2026

  • 27 Пълни глупости

    1 2 Отговор
    Независимост и членство в Европейския съюз и НАТО са несъвместими. Нон сенс е. Всички до една български каузи от освобождението са ставали на пук на Запада от който никаква помощ никога не сме получавали ...

    19:29 22.09.2026

  • 28 Мич

    1 2 Отговор
    Историка, нещо да кажеш за Македония. Питам, защото ,повечето ми роднини са от тази област( за мен такава държава не съществува), сега те се наричат македонци, а аз съм българин.

    19:29 22.09.2026

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