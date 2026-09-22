Петър Стоянович: Плащаме цената на историческите си мераци

Българите продължават да търпят последствията от историческата си прибързаност, а съвременното ни общество страда от липса на национални идеали. Това заяви историкът професор Петър Стоянович в ефира на bTV по повод Деня на независимостта, критикувайки остро и обсъжданата идея на Министерството на образованието и науката за създаване на общ учебник по хуманитарни науки.
Уроците от 1908 година
Според професор Стоянович обявяването на независимостта е един от малкото примери за брилянтно организиран дипломатически удар в новата ни история. По думите му тогавашната политическа класа е проявила нужното търпение и прозорливост, за да изчака подходящия момент в разположението на международните сили.
Той подчертава, че историческите успехи не се постигат единствено с мъжество и дързост, а изискват сериозна подготовка.
"Големият проблем на новата българска история, на нашите предци, който, за жалост, отново казвам, не изучаваме достатъчно в българските читанки и учебници, е, че ние, българите искаме с факта на освобождението ни след османския период веднага да постигнем ново освобождение, обединение на българските земи – колкото се може по-бързо, колкото се може по-максимално, с най-много население и територии, поради което и до днес ние теглим големите последствия на своята прибързаност и на своите мераци", коментира историкът пред телевизията.
Илюзията за пълна независимост
По отношение на съвременното измерение на националния суверенитет, Стоянович е категоричен, че абсолютна независимост в дипломацията и икономиката е практически невъзможна.
"Въпросът е в това, че независимостта не предполага да си сам и един на този свят, горд и справен с байрака, качен на някой баир, а означава съзнателно да следваш принципи и каузи, в които си убеден и които смяташ, че защитават твоите национални интереси", отбеляза професорът. Според него в момента тази цел се реализира ефективно чрез трайното ни членство в Европейския съюз и гаранциите за сигурност от военния съюз НАТО.
Историкът изразява съжаление, че днешното общество живее в състояние на битова презадоволеност, което убива стремежа към значими обществени цели. "Ние живеем в такава презадоволеност, че нямаме и не желаем да имаме кауза, за която да жертваме време. Това е един много голям поколенчески проблем на възпитанието, проблем на идентификацията между нация и държава", добави той.
Опасността от "единствената линия"
Професор Стоянович критикува категорично обсъжданата в сферата на образованието идея за сливане на предметите български език, история и география в един общ учебник.
"Искаме един учебник, за да могат младите българки и българи да нямат възможност и необходимост да мислят повече от една официална линия. Това, разбира се, в XXI век в Европа е опасно нещо", предупреждава историкът.
Той припомня, че още през 2023 година академичната и историческата гилдия, независимо от политическите си нюанси, се е обявила недвусмислено против подобна концепция. Стоянович изрази надежда идеята да остане просто хрумване, което да бъде подложено на сериозна обществена дискусия. Според него вносителите на предложението трябва да осъзнаят силната му противоречивост, която той описва метафорично като опит "да гледаш към Луната само през една водопроводна тръба".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хаха
Мхм ... това за добро правораздаване и работещи правила му казвали вече "национални идеали".
ХАХАХА
Тези счупиха тъпомерО пак.
18:44 22.09.2026
2 Ганя Путинофила
Нали уж маскалите ни били асвабадили 1878 година?
Коментиран от #9
18:47 22.09.2026
3 Хахаха
18:49 22.09.2026
4 Горски
Коментиран от #11, #14
18:52 22.09.2026
5 ДЪРТ ДАСКАЛ
18:52 22.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 И Когато !
И Не Знае Друго !
Какво Става !
Така Че Един Единен Учебник е абсолютно Необходим !
Независимчо от Допълненията към Него !
Защото сега !
В Този Момент !
Си Имаме Едни Некадърни Очни Лекари !
Които не познават зцрителния орган На Човека !
Сащото не са Учили Физика За Техникумите !
Където пише и други работи !
Които в Учебника за Гимназиите Ги Няма !
За Това !
Тук !
Офталмология !
Няма !
18:52 22.09.2026
8 ?????
"Българо-османските противоречия са уредени с помощта на Русия. През април 1909 г. са подписани българо-руски, руско-турски и българо-турски протокол. Според тези споразумения Русия опрощава османските задължения, останали от войната от 1877 – 1878 г., в замяна Османската империя се отказва от всякакви финансови претенции към доскорошното трибутарно княжество България, а българската страна се задължава да изплати 82 милиона франка на Русия в срок от 75 години. През същия месец империята признава независимостта на България, последвана и от Великите сили."
Можеха професорите да погледнат поне в Уикито откъдето е взет цитата.
18:53 22.09.2026
9 Трай
До коментар #2 от "Ганя Путинофила":Че си много праззз, да се не излагаш повече!
Щото вече се изложи - всички разбрахме, че не си учил!
18:55 22.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Ганя Путинофила
18:58 22.09.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Васалният данък е американски облигации
19:13 22.09.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Чиба, nocepko !
Вашето е "Крадеца вика дръжте крадеца" . MaZни дъpти nege...и !!!
19:23 22.09.2026
22 Мдааа
19:23 22.09.2026
23 хаха
До коментар #17 от "Горски":Я лай още бе московито-петрохански хомо орк. ХАХАХА
Къде с тази празната кратуна беееее недоеволюирал пит3кантроп?
Опашвай си омятаните в кафяво шалвари и обратно във Факултето.
19:24 22.09.2026
24 Гинка
19:26 22.09.2026
25 хаха
До коментар #17 от "Горски":"Уволненият заради камери в тоалетните директор отново е на ръководен пост"
Виж ги само омятаните до ушите в кафяво балкано-ориенталски пит3кантропчета.
ХАХАХА
Как е двукраките човекоподобни? Като педя орк, нищо в главата а?
Дойдоха от Брюксел и НАТО и ви го назначиха а? Пфу че долни и мазни безполезни жуотни.
19:28 22.09.2026
26 Мич
19:29 22.09.2026
27 Пълни глупости
19:29 22.09.2026
28 Мич
19:29 22.09.2026