НАП провери 27 търговци във Велико Търново и установи 20 нарушения

В навечерието на Деня на независимостта екипи от Националната агенция за приходите провериха общо 27 търговски обекта, сред които хотели, магазини и питейни заведения, разположени в централната част на Велико Търново и установиха 20 нарушения. Най-честите сред тях са неиздаване на касова бележка, липса на задължителните реквизити в нея, разлика между маркираните стойности на фискалното устройство и наличностите в касата. В два от обектите на ембелматичната за старопрестолния град Самоводска чаршия е липсвал касов апарат. Това съобщи пред журналисти Боряна Джагарова, старши експерт от дирекция „Комуникации“ в НАП минути след като фискални инспектори провериха заведение, в което установиха 3 нарушения. По думите ѝ при контролните действия в търговския обект инспекторите от Главна дирекция „Фискален контрол“ са констатирали неиздаване на касова бележка, липса на реквизити във фискалния бон, както и на кочан. На търговеца предстои да бъде съставен акт за установяване на административно нарушение.

„Традиционно около Деня на Независимостта Велико Търново е посещаван от множество туристи. Затова и в дните около националния празник, екипи от приходната агенция извършват по-масови проверки с цел да се гарантира спазването на данъчното и осигурителното законодателство и да се защити потребителския интерес“, коментира още Боряна Джагарова. Тя напомни, че потребителите могат да задържат плащането към търговеца, докато не получат касова бележка. Те имат възможност също да упражняват своя граждански контрол върху отчитането на приходите от страна на търговците, като използват мобилното приложение на НАП – NRA Mobile, което сканира QR кода върху бележката. То може да се изтегли през App Store за телефони с операционна система iOS или през Google Play.

Сигнали за неиздаване на касови бележки, фалшиви платежни документи или с липсващи реквизити, както и за други данъчни и осигурителни нарушения, могат да се подават на телефона на Информационния център: 0700 18 700 или по електронна поща на адрес: [email protected].