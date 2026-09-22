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ГЕРБ предлага шофьорска книжка за електрически тротинетки
  Тема: Войната на пътя

ГЕРБ предлага шофьорска книжка за електрически тротинетки

22 Септември, 2026 18:19 580 13

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  • шофьорска книжка-
  • електрически тротинетки

Предложението предстои да бъде разгледано в рамките на законодателната процедура

ГЕРБ предлага шофьорска книжка за електрически тротинетки - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Група депутати от ГЕРБ са внесли проект за промени в Закона за движението по пътищата, с който предлагат шофьорска книжка да стане задължителна за управляващите електрически тротинетки. Проектът е внесен в парламентарното деловодство в същия ден и дори в същия час като аналогично предложение на ПБ.

Предвижда се за индивидуално електрическо превозно средство да се изисква свидетелство за управление най-малко от категория АМ, която дава право за управление на мотопед. При първо нарушение на изискването глобата ще бъде 150 евро, а при повторно нарушение – 500 евро.

Притежателите на книжка за лек автомобил или на свидетелство за управление на друг вид моторно превозно средство няма да трябва да преминават отделен курс за тротинетка. Категория АМ е най-ниската категория шофьорски книжки, като минималната възраст за нея е 16 години. За получаването ѝ са нужни теоретично и практическо обучение за съответното пътно превозно средство, както и курс по оказване на първа помощ.

Вносителите посочват две основни причини за предложението. Според тях не е приемливо по пътищата да се движат участници, които не са запознати с изискванията на Закона за движението по пътищата.

Другият мотив е свързан с броя на пострадалите. По данни, цитирани от депутатите, през последната година и половина в страната са пострадали 498 души, които са управлявали тротинетка или са били блъснати от такава. Две трети от пострадалите са били на възраст под 17 години.

Промените в закона от миналата година въведоха за каращите електрически тротинетки задължението да използват защитна каска, ограничения на скоростта и минимална възраст за управление. Те трябва да се движат по велоалеи, когато такива има, но при липсата им правилата фактически им позволяват да използват и пътното платно.

Още тогава беше обсъждано дали за управлението на тротинетки да се изискват свидетелства за правоуправление, но това предложение не беше прието. Новият проект отново поставя въпроса за въвеждането на шофьорски книжки, наред с вече въведеното изискване за каски.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мда

    15 5 Отговор
    рядко хваля ГЕРП ,но тук са прави! Даже се чудя защо няма такава мярка в цели ЕС?!
    Особено пък тротинетки, които развиват над 50км/ч си е доста опасно!

    Коментиран от #6

    18:22 22.09.2026

  • 2 Парпърляк

    8 3 Отговор
    А книжка за мантинели?

    18:24 22.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 НИЩО МУ НЯМА

    4 3 Отговор
    И КОЙ СЪС СУМПС УПРАВЛЯВА
    ТРОТИНЕТКА.. 🤔..
    А ИСКАЙТЕ И ПСХ.ТЕСТ И
    КАТЕГОРИЯ....МОТО ЦИКЛЕТ С КОШ....

    18:27 22.09.2026

  • 5 батвесо

    10 3 Отговор
    Тротинетките, както и електрическите велосипеди, трябва да се движат само по пътищата, но не и по велоалеите, това дефакто са МПС!

    Коментиран от #7

    18:37 22.09.2026

  • 6 Боярышник

    2 7 Отговор

    До коментар #1 от "Мда":

    По-голяма простотия не бях чувал.
    Ще те питам, като стане 3€ литър бензин.
    А в такъв случай ще трябва да внесат предложение за шофьорска книжка и за колело.
    Писна ми от празноглавци в тази държава.
    Ако няма глоби и не се прилага контрол, нищо няма да помогне освен да бръкнат отново в джоба на бедните.

    Коментиран от #8, #10, #12

    18:43 22.09.2026

  • 7 Боярышник

    3 3 Отговор

    До коментар #5 от "батвесо":

    То проблема е, че не се движат по велоалеи, а по пътищата, където е забранено за този тип ПС и правят золуми, ако е обратното едва ли ще правят толкова простотии.

    18:47 22.09.2026

  • 8 Мда

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "Боярышник":

    но нека правим разлика от колело и електрическо колело!!

    18:48 22.09.2026

  • 9 а ако въведат и ултра мярката

    2 3 Отговор
    издават ти книжка и веднага ти я прибират още на гишето ... директно се записвам в Герп :-)

    18:54 22.09.2026

  • 10 като тресне някоя тротинетка

    5 3 Отговор

    До коментар #6 от "Боярышник":

    друга песен ще запееш

    18:54 22.09.2026

  • 11 Днес на велосипедната алея

    3 3 Отговор
    близо до Красно село, от страната на кв. "Лагера" имаше Бърза помощ и Полиция, защото един бугарин с моторче беше блъснал пешеходец - и двамата са се движели на разрешено и за двамата място. Велосипедната алея, съчетана с пешеходна алея е място на смъртта. В нашия квартал има стотици хора, които са били блъскани от велосипеди още преди тази проклета велоалея. А откакто я има, стана страшно. За велосипеди, за тротинетки и други подобни, които се движат редом до пешеходци, трябва да има книжки, а за велосипедите номера като на колите, като се върви към пълна забрана за каране на велосипед и тротинетка в големите градове, особено в София. Да се пропагандира всячески ходенето пеша!Бизнесът с тротинетките да се забрани!

    19:04 22.09.2026

  • 12 прочети бе професоре

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Боярышник":

    Източникът на енергия (Мускули срещу Двигател)Велосипедът се задвижва от мускулна сила. За да развиеш 30-40 км/ч с колело, се изискват сериозни физически усилия, наклон или спортна подготовка. Скоростта се увеличава постепенно.Тротинетката има електрически двигател. Тя ускорява рязко с едно натискане на палеца. Дори фабрично ограничените до 25 км/ч тротинетки достигат тази скорост за секунди, а масово се продават и модифицират модели, развиващи 50, 70 или над 80 км/ч, което ги изравнява с мотоциклетите

    19:20 22.09.2026

  • 13 За хипопотама ще трябват две тротинетки

    0 0 Отговор
    С единия крак да стъпи на едната с другия на другата.
    И да са с увеличен капацитет на батериите.

    19:23 22.09.2026

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