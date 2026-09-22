ГЕРБ предлага шофьорска книжка за електрически тротинетки

Група депутати от ГЕРБ са внесли проект за промени в Закона за движението по пътищата, с който предлагат шофьорска книжка да стане задължителна за управляващите електрически тротинетки. Проектът е внесен в парламентарното деловодство в същия ден и дори в същия час като аналогично предложение на ПБ.



Предвижда се за индивидуално електрическо превозно средство да се изисква свидетелство за управление най-малко от категория АМ, която дава право за управление на мотопед. При първо нарушение на изискването глобата ще бъде 150 евро, а при повторно нарушение – 500 евро.



Притежателите на книжка за лек автомобил или на свидетелство за управление на друг вид моторно превозно средство няма да трябва да преминават отделен курс за тротинетка. Категория АМ е най-ниската категория шофьорски книжки, като минималната възраст за нея е 16 години. За получаването ѝ са нужни теоретично и практическо обучение за съответното пътно превозно средство, както и курс по оказване на първа помощ.



Вносителите посочват две основни причини за предложението. Според тях не е приемливо по пътищата да се движат участници, които не са запознати с изискванията на Закона за движението по пътищата.



Другият мотив е свързан с броя на пострадалите. По данни, цитирани от депутатите, през последната година и половина в страната са пострадали 498 души, които са управлявали тротинетка или са били блъснати от такава. Две трети от пострадалите са били на възраст под 17 години.



Промените в закона от миналата година въведоха за каращите електрически тротинетки задължението да използват защитна каска, ограничения на скоростта и минимална възраст за управление. Те трябва да се движат по велоалеи, когато такива има, но при липсата им правилата фактически им позволяват да използват и пътното платно.



Още тогава беше обсъждано дали за управлението на тротинетки да се изискват свидетелства за правоуправление, но това предложение не беше прието. Новият проект отново поставя въпроса за въвеждането на шофьорски книжки, наред с вече въведеното изискване за каски.

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