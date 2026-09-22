ГЕРБ предлага шофьорска книжка за електрически тротинетки

Група депутати от ГЕРБ са внесли проект за промени в Закона за движението по пътищата, с който предлагат шофьорска книжка да стане задължителна за управляващите електрически тротинетки. Проектът е внесен в парламентарното деловодство в същия ден и дори в същия час като аналогично предложение на ПБ.
Предвижда се за индивидуално електрическо превозно средство да се изисква свидетелство за управление най-малко от категория АМ, която дава право за управление на мотопед. При първо нарушение на изискването глобата ще бъде 150 евро, а при повторно нарушение – 500 евро.
Притежателите на книжка за лек автомобил или на свидетелство за управление на друг вид моторно превозно средство няма да трябва да преминават отделен курс за тротинетка. Категория АМ е най-ниската категория шофьорски книжки, като минималната възраст за нея е 16 години. За получаването ѝ са нужни теоретично и практическо обучение за съответното пътно превозно средство, както и курс по оказване на първа помощ.
Вносителите посочват две основни причини за предложението. Според тях не е приемливо по пътищата да се движат участници, които не са запознати с изискванията на Закона за движението по пътищата.
Другият мотив е свързан с броя на пострадалите. По данни, цитирани от депутатите, през последната година и половина в страната са пострадали 498 души, които са управлявали тротинетка или са били блъснати от такава. Две трети от пострадалите са били на възраст под 17 години.
Промените в закона от миналата година въведоха за каращите електрически тротинетки задължението да използват защитна каска, ограничения на скоростта и минимална възраст за управление. Те трябва да се движат по велоалеи, когато такива има, но при липсата им правилата фактически им позволяват да използват и пътното платно.
Още тогава беше обсъждано дали за управлението на тротинетки да се изискват свидетелства за правоуправление, но това предложение не беше прието. Новият проект отново поставя въпроса за въвеждането на шофьорски книжки, наред с вече въведеното изискване за каски.
ГЕРБ предлага шофьорска книжка за електрически тротинетки
22 Септември, 2026 18:19 580 13
Предложението предстои да бъде разгледано в рамките на законодателната процедура
Група депутати от ГЕРБ са внесли проект за промени в Закона за движението по пътищата, с който предлагат шофьорска книжка да стане задължителна за управляващите електрически тротинетки. Проектът е внесен в парламентарното деловодство в същия ден и дори в същия час като аналогично предложение на ПБ.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мда
Особено пък тротинетки, които развиват над 50км/ч си е доста опасно!
Коментиран от #6
18:22 22.09.2026
2 Парпърляк
18:24 22.09.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 НИЩО МУ НЯМА
ТРОТИНЕТКА.. 🤔..
А ИСКАЙТЕ И ПСХ.ТЕСТ И
КАТЕГОРИЯ....МОТО ЦИКЛЕТ С КОШ....
18:27 22.09.2026
5 батвесо
Коментиран от #7
18:37 22.09.2026
6 Боярышник
До коментар #1 от "Мда":По-голяма простотия не бях чувал.
Ще те питам, като стане 3€ литър бензин.
А в такъв случай ще трябва да внесат предложение за шофьорска книжка и за колело.
Писна ми от празноглавци в тази държава.
Ако няма глоби и не се прилага контрол, нищо няма да помогне освен да бръкнат отново в джоба на бедните.
Коментиран от #8, #10, #12
18:43 22.09.2026
7 Боярышник
До коментар #5 от "батвесо":То проблема е, че не се движат по велоалеи, а по пътищата, където е забранено за този тип ПС и правят золуми, ако е обратното едва ли ще правят толкова простотии.
18:47 22.09.2026
8 Мда
До коментар #6 от "Боярышник":но нека правим разлика от колело и електрическо колело!!
18:48 22.09.2026
9 а ако въведат и ултра мярката
18:54 22.09.2026
10 като тресне някоя тротинетка
До коментар #6 от "Боярышник":друга песен ще запееш
18:54 22.09.2026
11 Днес на велосипедната алея
19:04 22.09.2026
12 прочети бе професоре
До коментар #6 от "Боярышник":Източникът на енергия (Мускули срещу Двигател)Велосипедът се задвижва от мускулна сила. За да развиеш 30-40 км/ч с колело, се изискват сериозни физически усилия, наклон или спортна подготовка. Скоростта се увеличава постепенно.Тротинетката има електрически двигател. Тя ускорява рязко с едно натискане на палеца. Дори фабрично ограничените до 25 км/ч тротинетки достигат тази скорост за секунди, а масово се продават и модифицират модели, развиващи 50, 70 или над 80 км/ч, което ги изравнява с мотоциклетите
19:20 22.09.2026
13 За хипопотама ще трябват две тротинетки
И да са с увеличен капацитет на батериите.
19:23 22.09.2026