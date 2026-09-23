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Кабинетът ще разгледа отчета за бюджета за 2025 г.
  Тема: Икономика

Кабинетът ще разгледа отчета за бюджета за 2025 г.

23 Септември, 2026 06:48, обновена 23 Септември, 2026 06:51 429 0

  • министерски съвет-
  • бюджет 2025-
  • държавен дълг-
  • дунав-
  • народно събрание

В дневния ред са и мерки за поддържане на инфраструктурата по Дунав.

Кабинетът ще разгледа отчета за бюджета за 2025 г. - 1
Снимка: МС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Министерският съвет ще разгледа отчета за изпълнението на държавния бюджет на България за 2025 г. на заседанието си днес, 23 септември 2026 г., от 10:00 часа.

В дневния ред са включени още докладът към отчета, годишният доклад и отчет за дейността на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система за 2025 г. и годишният отчет за състоянието на държавния дълг за 2025 г.

Кабинетът ще обсъди и предложение до Народното събрание за приемане на отчета за изпълнението на държавния бюджет за 2025 г.

Сред точките е и проект на решение за одобряване на заключения относно ефективната рехабилитация и поддържане на инфраструктурата на водните пътища по река Дунав и нейните плавателни притоци.

Източници: БТА, Министерски съвет


София / България
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