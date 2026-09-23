Кабинетът ще разгледа отчета за бюджета за 2025 г.

Министерският съвет ще разгледа отчета за изпълнението на държавния бюджет на България за 2025 г. на заседанието си днес, 23 септември 2026 г., от 10:00 часа.

В дневния ред са включени още докладът към отчета, годишният доклад и отчет за дейността на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система за 2025 г. и годишният отчет за състоянието на държавния дълг за 2025 г.

Кабинетът ще обсъди и предложение до Народното събрание за приемане на отчета за изпълнението на държавния бюджет за 2025 г.

Сред точките е и проект на решение за одобряване на заключения относно ефективната рехабилитация и поддържане на инфраструктурата на водните пътища по река Дунав и нейните плавателни притоци.

Източници: БТА, Министерски съвет