Пътната обстановка у нас: ремонти, ограничения, трафик по границите и условията в планините

Динамична остава пътната обстановка в страната тази сутрин. Основните пътни направления са проходими, но в редица участъци има ремонтни дейности, ограничения и временна организация на движението. От АПИ призовават шофьорите да карат внимателно и да спазват въведените ограничения.

Ремонти по автомагистралите

По АМ „Хемус“ движението между км 1+240 и км 8+500 в посока Варна се извършва с повишено внимание, като максималната скорост е ограничена до 90 км/ч. Автомобилите над 12 тона се движат само в аварийната лента заради състоянието на настилката.

В участъка между км 22+700 и км 29+700 в посока Варна скоростта е ограничена до 100 км/ч заради извършени дейности по превантивна поддръжка.

Продължават дейности и в района на тунел „Топли дол“. В зависимост от необходимостта и възникването на аварийни ситуации е предвидена възможност за двупосочно движение в едната тунелна тръба.

В област Варна движението между надлез „Игнатиево“ и пътния възел за летището в посока София е ограничено заради ремонтни дейности, като движението се осъществява двупосочно в платното към Варна.

По АМ „Марица“ в посока ГКПП „Капитан Андреево“ на два участъка движението се извършва в една лента заради ремонт на компрометирани дилатационни фуги. Въведено е ограничение на скоростта до 50 км/ч.

По АМ „Струма“ в района на София движението е с повишено внимание заради почистване на откос, като е ограничена аварийната лента.

Временна организация на движението

Днес между 8:00 и 18:00 часа ще бъде променена организацията на движението по път III-106 Благоевград – Станке Лисичково, в района на село Селище.

Причината е смяна на камери. В едната лента ще се извършват дейности, а движението ще бъде насочвано през свободната лента и ще се регулира от сигналисти.

Шофьорите трябва да се съобразяват с временната сигнализация и да не предприемат рискови изпреварвания.

Проходи

Част от планинските проходи остават затворени за движение.

„Върбишки“, „Дюлински“, „Златишки“ и „Пампорово“ са затворени за всички моторни превозни средства.

„Котленски“, „Печинско“, „Превала“, „Предел“ и „Приморски“ са отворени за движение.

В отделни проходи има ограничения за тежкотоварни автомобили, като водачите трябва да следят актуалната пътна сигнализация.

Трафик по границите

Трафикът по граничните пунктове остава динамичен. Допълнително внимание е необходимо при пътуване към Турция заради ремонтните дейности по АМ „Марица“ в близост до ГКПП „Капитан Андреево“.

По направленията към Румъния също се очаква натоварване заради интензивния международен и празничен трафик.

Шофьорите, които планират дълги пътувания, е добре да предвидят допълнително време и да проверят непосредствено преди тръгване актуалната ситуация на избрания граничен пункт.

Условия за туризъм в планините

В планините условията се променят с настъпването на есента. Очаква се променлива, на места значителна облачност и слаби валежи от дъжд, а във високите части — от сняг.

Ще духа умерен до силен северозападен вятър. Температурите се понижават значително с увеличаването на надморската височина.

Туристите трябва да бъдат с подходяща екипировка, да проверят прогнозата преди преход и да се съобразяват с промените във времето. Особено внимание е необходимо във високите части, където видимостта може да бъде ограничена.

Пожарната: последните налични данни

По последната официално публикувана 24-часова сводка на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ са ликвидирани 162 пожара.

Екипите са реагирали общо на 202 сигнала за произшествия. От пожарите 16 са били с преки материални щети, а 146 — без материални щети.

При произшествията е загинал един човек, а противопожарните екипи са извършили и 33 спасителни и помощни операции.

Тези данни са от последната налична 24-часова сводка и не следва да се представят като окончателната статистика за денонощието срещу 23 септември, ако новата сводка бъде публикувана по-късно през деня.

КАТ: последните потвърдени данни

Последната налична официално потвърдена статистика отчита 15 тежки катастрофи в страната за 24 часа.

При тях е загинал един човек, а 21 души са ранени.

За София са отчетени едно тежко и 19 леки пътнотранспортни произшествия.

Тези цифри също са последните потвърдени данни, а не окончателната статистика за изминалото денонощие към сутринта на 23 септември.

Съвет към шофьорите

От АПИ призовават водачите да спазват ограниченията на скоростта, да поддържат необходимата дистанция и да се съобразяват с временната организация на движението.

Особено внимание е необходимо в участъците с ремонтни дейности, при движение през планински проходи и в районите с променливи метеорологични условия.

При планиране на пътуване към граничните пунктове е препоръчително да бъде предвиден резерв от време заради възможно натоварване на трафика.

Източници: АПИ, МВР, ГДПБЗН, НИМХ