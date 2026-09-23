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Радев, Стоянов и Ефтимов ще гледат „Ястребово око 26“

Радев, Стоянов и Ефтимов ще гледат „Ястребово око 26“

23 Септември, 2026 06:51, обновена 23 Септември, 2026 06:53 488 9

  • румен радев-
  • димитър стоянов-
  • емил ефтимов-
  • ястребово око 26-
  • сухопътни войски

Финалът на състезанието ще се състои в Учебен център „Сливница“, където осем отбора показват умения с безпилотни системи.

Радев, Стоянов и Ефтимов ще гледат „Ястребово око 26“ - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Премиерът Румен Радев, министърът на отбраната Димитър Стоянов и началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов ще наблюдават демонстрации на способности и бойни умения след края на финалния етап на състезанието „Ястребово око 26“, което ще се проведе на Учебен център „Сливница“, съобщиха от Министерството на отбраната.

В състезанието участват осем отбора от формированията на Сухопътните войски. Военнослужещите показват знания и практически умения при управлението на безпилотни летателни системи.

Състезанието е открито на 18 септември от заместник-командира на Сухопътните войски бригаден генерал Пламен Йорданов. То се провежда по правилата за безопасен полет на Европейските наредби за използване на безпилотни летателни апарати в неограничена категория.

След заключителния етап на „Ястребово око 26“ ще бъдат наградени победителите.

Източници: БТА, Министерство на отбраната


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Питане

    4 1 Отговор
    А рундьо накрая ще направи ли едно коремно, та да ги шашне ???

    06:58 23.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Тримата глупаци

    4 2 Отговор
    За това ги бива, ама за друго не стават! Радев с тия натовски копои с които се е обкръжил е най- некадърния мин- пред!

    Коментиран от #8

    06:59 23.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Снаха

    3 0 Отговор
    Пумата от банкя ще участва ли,заедно с тагарев и молошев.

    07:01 23.09.2026

  • 6 J@лки нек@дърни м@фиоти

    3 0 Отговор
    Смешнiцi

    07:01 23.09.2026

  • 7 Ето това

    6 1 Отговор
    е "истинска и важна новина" как се забавляват пенсионерите . На другите , изнемогващите и буквално вегетиращи - подхвърляни 50 € , чиста гавра с тях .

    07:03 23.09.2026

  • 8 "мин - пред"...

    0 4 Отговор

    До коментар #3 от "Тримата глупаци":

    Искаш да минеш пред тях в класацията ти ли ?

    07:04 23.09.2026

  • 9 ВВСар

    3 1 Отговор
    ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ . У Р В И и нато-П€ Д€ Р . $ТИ!
    P.S.
    р "ум€н" АКО ПР . Д НЕ, митко-$М$ ЩЕ ИЗ ЦА ПА ГА ЩИ ТЕ !

    07:14 23.09.2026

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