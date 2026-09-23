Радев, Стоянов и Ефтимов ще гледат „Ястребово око 26“

Премиерът Румен Радев, министърът на отбраната Димитър Стоянов и началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов ще наблюдават демонстрации на способности и бойни умения след края на финалния етап на състезанието „Ястребово око 26“, което ще се проведе на Учебен център „Сливница“, съобщиха от Министерството на отбраната.
В състезанието участват осем отбора от формированията на Сухопътните войски. Военнослужещите показват знания и практически умения при управлението на безпилотни летателни системи.
Състезанието е открито на 18 септември от заместник-командира на Сухопътните войски бригаден генерал Пламен Йорданов. То се провежда по правилата за безопасен полет на Европейските наредби за използване на безпилотни летателни апарати в неограничена категория.
След заключителния етап на „Ястребово око 26“ ще бъдат наградени победителите.
Източници: БТА, Министерство на отбраната
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Питане
06:58 23.09.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Тримата глупаци
Коментиран от #8
06:59 23.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Снаха
07:01 23.09.2026
6 J@лки нек@дърни м@фиоти
07:01 23.09.2026
7 Ето това
07:03 23.09.2026
8 "мин - пред"...
До коментар #3 от "Тримата глупаци":Искаш да минеш пред тях в класацията ти ли ?
07:04 23.09.2026
9 ВВСар
P.S.
р "ум€н" АКО ПР . Д НЕ, митко-$М$ ЩЕ ИЗ ЦА ПА ГА ЩИ ТЕ !
07:14 23.09.2026