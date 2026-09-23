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Нов законопроект за кредити влиза в пленарна зала
  Тема: Икономика

Нов законопроект за кредити влиза в пленарна зала

23 Септември, 2026 06:56, обновена 23 Септември, 2026 06:58 700 2

  • потребителски кредит-
  • народно събрание-
  • министерски съвет-
  • комисия за защита на потребителите-
  • икономика

Проектът предвижда таван на разходите и по-строги правила за кредиторите и посредниците.

Нов законопроект за кредити влиза в пленарна зала - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Нов законопроект за потребителския кредит влиза в пленарната зала на първо четене, след като е включен в седмичната проектопрограма на Народното събрание. Вносител е Министерският съвет, съобщи БТА.

Проектът предвижда горна граница на общите разходи за определени краткосрочни кредити и за заеми на стойност до три минимални работни заплати. Освен това се разширяват изискванията за информацията в договорите и рекламите, както и за професионалното поведение на кредиторите и посредниците.

Промените въвеждат и по-високи изисквания към оценката на кредитоспособността, за да се ограничи рискът от свръхзадлъжнялост. Кредиторите ще трябва да разполагат с правила за работа с потребители, които изпитват затруднения при плащанията, включително мерки за рефинансиране, отсрочване и промяна на договорните условия.

Комисията за защита на потребителите също ще има задължение да предоставя съвети на хора, които изпитват затруднения при погасяването на потребителски кредити.

Източници: БТА, Народно събрание


София / България
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  • 1 Онзи

    2 1 Отговор
    Ако беше живо детенцето на веселата вдовица, да ли....., или не ?

    07:01 23.09.2026

  • 2 То законопроекта

    8 0 Отговор
    влиза, но кворума в парламента не излиза 🤣 Другата догодина, може да повторят номера... Толкова маймуни са на клона на бързите кредити, че няма начин да променят нещо!

    07:09 23.09.2026

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