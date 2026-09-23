Нов законопроект за кредити влиза в пленарна зала

Нов законопроект за потребителския кредит влиза в пленарната зала на първо четене, след като е включен в седмичната проектопрограма на Народното събрание. Вносител е Министерският съвет, съобщи БТА.

Проектът предвижда горна граница на общите разходи за определени краткосрочни кредити и за заеми на стойност до три минимални работни заплати. Освен това се разширяват изискванията за информацията в договорите и рекламите, както и за професионалното поведение на кредиторите и посредниците.

Промените въвеждат и по-високи изисквания към оценката на кредитоспособността, за да се ограничи рискът от свръхзадлъжнялост. Кредиторите ще трябва да разполагат с правила за работа с потребители, които изпитват затруднения при плащанията, включително мерки за рефинансиране, отсрочване и промяна на договорните условия.

Комисията за защита на потребителите също ще има задължение да предоставя съвети на хора, които изпитват затруднения при погасяването на потребителски кредити.

Източници: БТА, Народно събрание