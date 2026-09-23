Ще поскъпне ли хлябът?

Поскъпването на горивата отново поставя въпроса какво ще се случи с цената на хляба. Горивата са важна част от разходите по производството и доставката му, а всяко движение нагоре поражда въпроса дали ще има промяна и за крайния потребител. Има ли основания да очакваме поскъпване на хляба?
Цената на горивата се отразяват около 3, 4% върху себестойността на хляба в зависимост от фирмата и това като отражение не е много голямо. Ние задържаме за момент цената, защото конкуренцията при нас е много голяма. Така, че такова увеличение на цената на горивата не се отразява, но, ако продължи със същите темпове може би следващия месец е възможно да има и повишение на цените на хляба, това заяви в "Денят започва" Димитър Людиев - хлебопроизводител.
Белия хляб в момента се продава от 90 цента до евро и 10, 20 цента, поясни той. Повишението няма да бъде с повече от 5%, смята той. Поскъпването най-много се усеща навсякъде, категоричен е той. Най-малко е отражението в производството.
Людиев уточни, че транспортните разходи се повишават навсякъде, основно при доставчиците. По-малко е увеличението при разноса.
По думите му цената на брашното не се е променила. Друго отражение е таксата, която е длъжна да се плаща на браншовата организация. Тя е в рамките на около 2000 евро по БДС.
По-скъпо е производството на хляб, със сигурност. По-скъпо е. При нас конкуренцията е голяма и ние се борим до последно да задържаме цената. При нас надценките са около 5, 6%. Може би следващият месец някои колеги ще променят цените. Но цените на закуските непрекъснато се повишават. Там вече причината основно е в суровините - масло, кашкавал, сирене, месни продукти. И за да поддържаме определено качество трябва да увеличаваме цената.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 напълно заслужено
08:25 23.09.2026
2 Еееее ,
Коментиран от #18
08:26 23.09.2026
3 Въй
08:26 23.09.2026
4 Естествено
Некадърния Гълъб един дефицит не може да сметне!
Коментиран от #33
08:27 23.09.2026
5 Миро
08:28 23.09.2026
6 Да, да
Коментиран от #16
08:31 23.09.2026
7 гръндж
08:32 23.09.2026
8 Немога
08:33 23.09.2026
9 Настопроценти
08:33 23.09.2026
10 бомбата
Коментиран от #15
08:34 23.09.2026
11 Еди кой си
Коментиран от #28
08:36 23.09.2026
12 какво сте се хванали с този хляб
08:40 23.09.2026
13 в кратце
08:40 23.09.2026
14 Е Гати ! Държавата !
Не Може Да Оправи !
Писсссссссссссссссс !
08:47 23.09.2026
15 Тя Сланината !
До коментар #10 от "бомбата":Отдавна Е !
На Цената На Месото !
08:49 23.09.2026
16 Боклуци от Такъв тип !
До коментар #6 от "Да, да":Не трябва да се Купуват !
Освен Това !
Отдавна !
Не са Това !
Което Бяха !
08:51 23.09.2026
17 Да бе
Коментиран от #19
08:52 23.09.2026
18 Не съм Чул !
До коментар #2 от "Еееее ,":Нещо Да Поевтинее !
08:52 23.09.2026
19 Такъв Тип Отпадък !
До коментар #17 от "Да бе":Не Консумирам !
Скоро ял ли си Истинска Баница ?
Коментиран от #23
08:53 23.09.2026
20 Винкело
08:54 23.09.2026
21 програмата на ЕС
08:58 23.09.2026
22 Че кой е този
09:06 23.09.2026
23 Гошо с дългия крак
До коментар #19 от "Такъв Тип Отпадък !":Съгласен съм с Вас. Отврат е всичко от брашняните изделия. Пердаша домашнярка месо, плодове и зеленчуци. Тук-там и ядки.
09:08 23.09.2026
24 просто еврото се обезцени
Коментиран от #30
09:09 23.09.2026
25 Eлелементарно
От 1кг пшеница при мелене има добив около 0,8кг брашно и около 0,25 кг трици и примеси
(сбора е повече от 1 кг защото бращното е хигроскопично и поема вода от овлажняването на зърното при мелене) Цена на мелене около 0,05€ за 1 кг зърно.
обяснете ми как от брашно 0,8кг за 0,30€ от което се получава хляб 0,75кг с цена 1,2€!
(Ама те плащат заплати , горива енергия ... да,бе маята водата и солта са като "златото" , за изпичане на 1 хляб ел.енергия около 0.15€, ама транспорта им да не е с Порше Кайен, или с Панамера!?)
Коментиран от #31
09:10 23.09.2026
26 Шаран БГ
Хлябът "Енергия" / варненско производство/ 500 гр. - се продава в моя магазин за 1.35 - 1.40 €. Т.е. 1 / един/ килограм ми струва от 2.70 до 2.80 € или / 5лева и 60 стотинки – ако ги има / !!!!! Ами то си е ефтиния – я повишете цената !!
Въобще и изобщо не ми е мъчно за човека от Правец !! Килограм хляб от 1962 до 1989 год бе 15 / петнадесет/ стотинки – 0.15 ЛЕВА !!
09:13 23.09.2026
27 Ибрахим Ахмет Нарков
09:13 23.09.2026
28 Троян
До коментар #11 от "Еди кой си":Аз си купувам брашно директно от мелницата. По десет килограма. Стигат за един месец. Тричленно семейство сме няма да ядем боклуците на хлебозавода и да им пълним гушите за изделия пълни с набухватели и консерванти. Една хлебопекарна решава въпроса. Не струва много.
Коментиран от #34
09:18 23.09.2026
29 Зайо Байо
09:27 23.09.2026
30 Дъбравски
До коментар #24 от "просто еврото се обезцени":Ма много крадете, туй политиците . Изобщо не вдяват и не им пука че тотално нарушават доказано световно търговско правило - оборота прави печалбата . Не надценката и личната им печалба . Хайде сега ограничете още оборота на стоки и да видим ,който остане тук колко ще е спечелил и какво всъщност струва това . Играете си на котка и мишка -кой кого ще прецака и излапа . вдигате тока -намалява потреблението , водата - спира отглеждане на зеленчуци и плодове , вкарваш изисквания за какви ли не европейски екстри в животновъдството и то все по-скъпо - няма животни вече . Скъп хляба и докторите казаха ,че е почти вреден - намаля вече употребата и още ще я скапете . Що не кажете колко храна вече изхвърляте и няма даже животни които да храните с нея ? Остатъците от народ който е решил да живее все още тук е много жилав и оцелявал през векове на какво ли не робство , а тези които не искат да страдат отдавна избягаха и младите продължават защото са консуматори и не могат да оцелеят като по-старите. Когато останете само номенклатурна държавна и общинска политическа роднинска администрация имаща задача единствено да ограбва хората , кого ще грабите и рекетирате ?
09:30 23.09.2026
31 Трън
До коментар #25 от "Eлелементарно":Прав си, затова има толкова много производители на хляб. Държавата не проверява средният и малкият бизнес, и това ще изяде главата на новото управление.
09:37 23.09.2026
32 Украинска пшеница
Яжте скъп хляб! Пък който няма пари за хляб да яде суджуци.
09:51 23.09.2026
33 Жан Виденов
До коментар #4 от "Естествено":На народът отвреме навреме трябва да му се припомня мизерията, защото бързо забравя, че е се е родил на село в кирпичена къща с външен кенеф без канализация и си е бърсал скъпоценната част с изрезки от Работническо дело..
Коментиран от #37
09:53 23.09.2026
34 Умньо
До коментар #28 от "Троян":И цената на брашното ще се вдигне, умньо.
Коментиран от #36
09:54 23.09.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Троян
До коментар #34 от "Умньо":Пак ще ми е четири пъти по евтино от боклуците във магазина;) Включвайки и разходите за бензин. Мелницата е ня петнасет километра от дома, господин гений:)
10:10 23.09.2026
37 Павел Пенев
До коментар #33 от "Жан Виденов":Добре си тренирал при социализма. Сега ще ядеш хляб с фуражно брашно за две евро,ще слушаш пропагандата че си в клуба на богатите и ще си бършеш задните части с вестник Демокрация, защото не можеш да си купиш тоалетна хартия.
10:12 23.09.2026
38 Павел Пенев
10:15 23.09.2026