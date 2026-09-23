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Ще поскъпне ли хлябът?

Ще поскъпне ли хлябът?

23 Септември, 2026 08:21 852 38

  • хляб-
  • поскъпване-
  • дизел-
  • цена

Поскъпването на горивата отново поставя въпроса какво ще се случи с цената на хляба. Горивата са важна част от разходите по производството и доставката му, а всяко движение нагоре поражда въпроса дали ще има промяна и за крайния потребител

Ще поскъпне ли хлябът? - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Поскъпването на горивата отново поставя въпроса какво ще се случи с цената на хляба. Горивата са важна част от разходите по производството и доставката му, а всяко движение нагоре поражда въпроса дали ще има промяна и за крайния потребител. Има ли основания да очакваме поскъпване на хляба?

Цената на горивата се отразяват около 3, 4% върху себестойността на хляба в зависимост от фирмата и това като отражение не е много голямо. Ние задържаме за момент цената, защото конкуренцията при нас е много голяма. Така, че такова увеличение на цената на горивата не се отразява, но, ако продължи със същите темпове може би следващия месец е възможно да има и повишение на цените на хляба, това заяви в "Денят започва" Димитър Людиев - хлебопроизводител.

Белия хляб в момента се продава от 90 цента до евро и 10, 20 цента, поясни той. Повишението няма да бъде с повече от 5%, смята той. Поскъпването най-много се усеща навсякъде, категоричен е той. Най-малко е отражението в производството.

Людиев уточни, че транспортните разходи се повишават навсякъде, основно при доставчиците. По-малко е увеличението при разноса.

По думите му цената на брашното не се е променила. Друго отражение е таксата, която е длъжна да се плаща на браншовата организация. Тя е в рамките на около 2000 евро по БДС.

По-скъпо е производството на хляб, със сигурност. По-скъпо е. При нас конкуренцията е голяма и ние се борим до последно да задържаме цената. При нас надценките са около 5, 6%. Може би следващият месец някои колеги ще променят цените. Но цените на закуските непрекъснато се повишават. Там вече причината основно е в суровините - масло, кашкавал, сирене, месни продукти. И за да поддържаме определено качество трябва да увеличаваме цената.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 напълно заслужено

    13 4 Отговор
    Вдигайте хляба до последния еврозонец.

    08:25 23.09.2026

  • 2 Еееее ,

    17 0 Отговор
    няма да поевтинее !

    Коментиран от #18

    08:26 23.09.2026

  • 3 Въй

    12 0 Отговор
    Определено-Да!Мнооого!С колкото кинти пенсии и заплати не поскъпват.

    08:26 23.09.2026

  • 4 Естествено

    13 7 Отговор
    Избрахте си воеения и дъртите комунисти и ченгета от ДС, които нямат друга визия, освен да ви щавят!
    Некадърния Гълъб един дефицит не може да сметне!

    Коментиран от #33

    08:27 23.09.2026

  • 5 Миро

    13 7 Отговор
    ЛОША ДЪРЖАВА И ЛОШИ ПОЛИТИЦИ - РАДЕВ И ЙОТОВА !!! ИЗТРЕПАХА И ПРЕДАДОХА ВСИЧКО БЪЛГАРСКО !!!

    08:28 23.09.2026

  • 6 Да, да

    12 2 Отговор
    А саламът ще поскъпне ли? Стига с този хляб!

    Коментиран от #16

    08:31 23.09.2026

  • 7 гръндж

    1 5 Отговор
    На Димитър Людиев дядо му Люди/люде ли се е казвал?Или трябва да е Народов,вместо Людиев.Или баба му е Люда-от Людмила?

    08:32 23.09.2026

  • 8 Немога

    13 1 Отговор
    Да разбера,защо им копувате тези скъпи закуски,а не си приготвяте нещо в къщи,при положение,че хигиената им е под всякъква критика

    08:33 23.09.2026

  • 9 Настопроценти

    5 3 Отговор
    Преди да поскъпне саламът,ще поскъпнат пържолките.

    08:33 23.09.2026

  • 10 бомбата

    9 0 Отговор
    Май ще поскъпне и сланината.

    Коментиран от #15

    08:34 23.09.2026

  • 11 Еди кой си

    12 0 Отговор
    Кило брашно от лидъл 49 цента + мая за 15 цента + ток за 20 цента = 2 хляба по 800 грама, за по 44 цента/бр. Айде още малко за сол и вода... пак е 50 цента макс. Колко ни скубят от "бранша" е друга тема.

    Коментиран от #28

    08:36 23.09.2026

  • 12 какво сте се хванали с този хляб

    10 0 Отговор
    Не е само хляба, не са само зеленчуците, лекарите как ни режат главите с цените на прегледите и изследванията. Защото касата покрива много малко прегледи иизследвания.

    08:40 23.09.2026

  • 13 в кратце

    8 0 Отговор
    Имаш кола,нямаш кола,ще плащаш яко,защото си крайният потребител. Хлябът попада в твоята мрежичка,заедно с другите покупки.

    08:40 23.09.2026

  • 14 Е Гати ! Държавата !

    9 0 Отговор
    Един Хляб !

    Не Може Да Оправи !

    Писсссссссссссссссс !

    08:47 23.09.2026

  • 15 Тя Сланината !

    9 0 Отговор

    До коментар #10 от "бомбата":

    Отдавна Е !

    На Цената На Месото !

    08:49 23.09.2026

  • 16 Боклуци от Такъв тип !

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "Да, да":

    Не трябва да се Купуват !

    Освен Това !

    Отдавна !

    Не са Това !

    Което Бяха !

    08:51 23.09.2026

  • 17 Да бе

    11 0 Отговор
    В закуските масло , сирене и кашкавал няма . Има палмово масло и някакво подобие на извара или заместител , и подобие на брашно . Айде стига ....

    Коментиран от #19

    08:52 23.09.2026

  • 18 Не съм Чул !

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "Еееее ,":

    Нещо Да Поевтинее !

    08:52 23.09.2026

  • 19 Такъв Тип Отпадък !

    7 0 Отговор

    До коментар #17 от "Да бе":

    Не Консумирам !

    Скоро ял ли си Истинска Баница ?

    Коментиран от #23

    08:53 23.09.2026

  • 20 Винкело

    1 4 Отговор
    Стига с тоя хляб бе! Ядеме хляб за по 30 цента на зен.

    08:54 23.09.2026

  • 21 програмата на ЕС

    1 4 Отговор
    Скъп дизел евтин хляб.

    08:58 23.09.2026

  • 22 Че кой е този

    5 2 Отговор
    който яде хляб от укр. жито и добавени изкуствено глутеN и 100 вида хмия !

    09:06 23.09.2026

  • 23 Гошо с дългия крак

    4 1 Отговор

    До коментар #19 от "Такъв Тип Отпадък !":

    Съгласен съм с Вас. Отврат е всичко от брашняните изделия. Пердаша домашнярка месо, плодове и зеленчуци. Тук-там и ядки.

    09:08 23.09.2026

  • 24 просто еврото се обезцени

    4 1 Отговор
    скоро 10 евро дизел и 8 евро бензин

    Коментиран от #30

    09:09 23.09.2026

  • 25 Eлелементарно

    8 0 Отговор
    Цена на 1кг пшеница - около 0,25€.
    От 1кг пшеница при мелене има добив около 0,8кг брашно и около 0,25 кг трици и примеси
    (сбора е повече от 1 кг защото бращното е хигроскопично и поема вода от овлажняването на зърното при мелене) Цена на мелене около 0,05€ за 1 кг зърно.
    обяснете ми как от брашно 0,8кг за 0,30€ от което се получава хляб 0,75кг с цена 1,2€!
    (Ама те плащат заплати , горива енергия ... да,бе маята водата и солта са като "златото" , за изпичане на 1 хляб ел.енергия около 0.15€, ама транспорта им да не е с Порше Кайен, или с Панамера!?)

    Коментиран от #31

    09:10 23.09.2026

  • 26 Шаран БГ

    7 0 Отговор
    Този "хлебопроизводител" кого лъже ,че хлябът е 0.90 – 1.10 €. ?
    Хлябът "Енергия" / варненско производство/ 500 гр. - се продава в моя магазин за 1.35 - 1.40 €. Т.е. 1 / един/ килограм ми струва от 2.70 до 2.80 € или / 5лева и 60 стотинки – ако ги има / !!!!! Ами то си е ефтиния – я повишете цената !!
    Въобще и изобщо не ми е мъчно за човека от Правец !! Килограм хляб от 1962 до 1989 год бе 15 / петнадесет/ стотинки – 0.15 ЛЕВА !!

    09:13 23.09.2026

  • 27 Ибрахим Ахмет Нарков

    5 0 Отговор
    Богат Народ . Какво ли не изтърпя и как ли не го скубят комунистите вече 82 години и все още има щъкащи тук макар и доста променена структура към платени ,неуки и изключително меркантилни избиратели в цели махали ,села и градове . за 5 години от 75 Стотинки / около 40 евро цента / само на 1,10 евро ви го вдигнаха масовия хляб . Оня дето е с мухъл в средата още на втория ден . Един такъв розовичък , а не син мухъл. Колко пъти вдигаха такси ,глоби ,данъци , промили за смет , горива ,Винетки , застраховки , ток и вода през 6 месеца , мобилни услуги и интернет ,телевизии , образование ,медицински и въобще , цял свят се чуди Как аджеба има още живи тук при условия на "частен " политически бизнес дотиран съвсем по милионерско социалистически от Общото към личните им родови банкови сметки на фирми и предприятия . Как изобщо постоянно ви насаждат фигури на политици доказали се над 10-20 години до какво са довели държавата и Народа . Богати сте и си живеете много добре даже, въпреки реалната загубата на над 3,5 милиона души и продължавате да си избирате тези велможи и професионални мошенници крадци вече толкова години . И данъци все по-големи им плащате ,наредени още през февруари за едните 5 % отстъпка.

    09:13 23.09.2026

  • 28 Троян

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "Еди кой си":

    Аз си купувам брашно директно от мелницата. По десет килограма. Стигат за един месец. Тричленно семейство сме няма да ядем боклуците на хлебозавода и да им пълним гушите за изделия пълни с набухватели и консерванти. Една хлебопекарна решава въпроса. Не струва много.

    Коментиран от #34

    09:18 23.09.2026

  • 29 Зайо Байо

    1 0 Отговор
    Въпросът е - ще ПОЕВТИНЕЕ ли хляб0 ? Отговор0 е - НЕ !

    09:27 23.09.2026

  • 30 Дъбравски

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "просто еврото се обезцени":

    Ма много крадете, туй политиците . Изобщо не вдяват и не им пука че тотално нарушават доказано световно търговско правило - оборота прави печалбата . Не надценката и личната им печалба . Хайде сега ограничете още оборота на стоки и да видим ,който остане тук колко ще е спечелил и какво всъщност струва това . Играете си на котка и мишка -кой кого ще прецака и излапа . вдигате тока -намалява потреблението , водата - спира отглеждане на зеленчуци и плодове , вкарваш изисквания за какви ли не европейски екстри в животновъдството и то все по-скъпо - няма животни вече . Скъп хляба и докторите казаха ,че е почти вреден - намаля вече употребата и още ще я скапете . Що не кажете колко храна вече изхвърляте и няма даже животни които да храните с нея ? Остатъците от народ който е решил да живее все още тук е много жилав и оцелявал през векове на какво ли не робство , а тези които не искат да страдат отдавна избягаха и младите продължават защото са консуматори и не могат да оцелеят като по-старите. Когато останете само номенклатурна държавна и общинска политическа роднинска администрация имаща задача единствено да ограбва хората , кого ще грабите и рекетирате ?

    09:30 23.09.2026

  • 31 Трън

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Eлелементарно":

    Прав си, затова има толкова много производители на хляб. Държавата не проверява средният и малкият бизнес, и това ще изяде главата на новото управление.

    09:37 23.09.2026

  • 32 Украинска пшеница

    0 0 Отговор
    Нали не щяхте украинска пшеница. Нали завардихте пътищата.

    Яжте скъп хляб! Пък който няма пари за хляб да яде суджуци.

    09:51 23.09.2026

  • 33 Жан Виденов

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Естествено":

    На народът отвреме навреме трябва да му се припомня мизерията, защото бързо забравя, че е се е родил на село в кирпичена къща с външен кенеф без канализация и си е бърсал скъпоценната част с изрезки от Работническо дело..

    Коментиран от #37

    09:53 23.09.2026

  • 34 Умньо

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Троян":

    И цената на брашното ще се вдигне, умньо.

    Коментиран от #36

    09:54 23.09.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Троян

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Умньо":

    Пак ще ми е четири пъти по евтино от боклуците във магазина;) Включвайки и разходите за бензин. Мелницата е ня петнасет километра от дома, господин гений:)

    10:10 23.09.2026

  • 37 Павел Пенев

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Жан Виденов":

    Добре си тренирал при социализма. Сега ще ядеш хляб с фуражно брашно за две евро,ще слушаш пропагандата че си в клуба на богатите и ще си бършеш задните части с вестник Демокрация, защото не можеш да си купиш тоалетна хартия.

    10:12 23.09.2026

  • 38 Павел Пенев

    0 0 Отговор
    Стига сте плашили хората с цената на хляба бе простаци. Зърнарите и бизнес дамата Кукушева да обяснят защо хлебното зърно се изнася, а ние ядем хляб приготвен с фуражно брашно на висока цена и който мухлясва на втория ден? Ясно е че и Радев не може да се справи с ужасяващата спекула у нас тъй като контролните органи са 90% назначени от престъпника Борисов и Дубайската свиня. Сега сложиха в КЗП Мая Манолова на заплата, че беше огладняла и тя вместо да извършва контролна дейност се превърна във фотограф. Искала да прави снимки на срама. Спекулантите вече не могат да спят от страх, а хасковския пъпеш Найденов също.

    10:15 23.09.2026

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