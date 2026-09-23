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4000 евро: Заплатите изпревариха акъла на шофьорите

4000 евро: Заплатите изпревариха акъла на шофьорите

23 Септември, 2026 10:58 2 849 50

  • тир-
  • камион-
  • шофьор-
  • заплати

Браншът се насочва към работници от Узбекистан и Киргизстан

4000 евро: Заплатите изпревариха акъла на шофьорите - 1
Снимка: Shutterstock
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Въпреки че нетните възнаграждения в международния транспорт достигат до 4500 евро на месец, транспортните фирми в България държат нови ТИР-ове на паркинг заради остра липса на шофьори, съобщават от „Флагман.бг“.

Българските превозвачи вече предлагат условия, конкурентни на западноевропейските – чисто нови влекачи и заплати между 3450 и 4000 евро за курсове в Европейския съюз. В отделни случаи, при работа по релации в Испания, Германия и Белгия, сумите надхвърлят 4000 евро. Този безпрецедентен ръст на възнагражденията обаче не успява да компенсира структурния дефицит на кадри в сектора.

Наддаване и несигурност за бизнеса

Собственици на транспортни компании описват ситуацията на пазара на труда като непрекъснато наддаване, при което водачите лесно сменят работодателя си дори за минимална разлика в заплащането. Тази динамика създава сериозни затруднения при планирането на бизнеса и изпълнението на дългосрочни договори.

„Заплатите вече сериозно изпреварват акъла на част от шофьорите, които непрекъснато ламтят за още пари“, коментира представител на бранша.

Друг собственик на компания допълва картината: „Мислят се за незаменими, а донякъде и ние ги направихме такива, защото постоянно се наддаваме помежду си“. За бизнеса това означава реален риск камион на стойност близо 180 000 евро внезапно да остане без управление.

Структурна криза в цяла Европа

Проблемът далеч надхвърля границите на България. Данни на Международния съюз за автомобилен транспорт сочат, че през изминалата 2025 година в Европа са останали незаети над половин милион позиции за тежкотоварни водачи. У нас, при налични около 28 000 тежкотоварни автомобила, нуждите се оценяват на 33 000 шофьори, докато реално работещите са с около пет хиляди по-малко.

Професията остава тежка въпреки високото заплащане. Шофьорите на ТИР-ове прекарват седмици далеч от семействата си, носят огромна материална отговорност и работят под стриктния режим на европейските регламенти. Липсата на сигурни паркинги и застаряващият състав допълнително усложняват ситуацията, като младите хора на континента все по-рядко избират тази кариера.

Внос на кадри от Централна Азия

Като отговор на кризата, българските превозвачи все по-често се насочват към привличане на работна ръка извън Европейския съюз, основно от Узбекистан и Киргизстан. За чуждестранните работници възможността да управляват модерен ТИР в Европа и да получават европейска заплата представлява огромен скок в жизнения стандарт.

След първоначалния период на адаптация към новите технологии и дигиталните системи на съвременните влекачи, азиатските водачи показват висока дисциплина. Работодателите отчитат, че те са склонни на по-дългосрочни ангажименти, поемат по-дълги ротации зад граница и осигуряват предвидимост, която е критично важна за логистичните компании. Очакванията са този процес постепенно да балансира пазара на труда в сектора и да стабилизира непрекъснатото наддаване за кадри.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Емииии

    82 2 Отговор
    Работодателите слизат от фераритата и яхват камионите

    Коментиран от #34

    11:01 23.09.2026

  • 2 604

    38 2 Отговор
    Предлагат те тоя .!.

    11:03 23.09.2026

  • 3 Робот

    52 3 Отговор
    Когато на една държава и счупиш индустрията , земеделието и животновъдството тя става просяк на запада и засилва вноса..!

    Коментиран от #24

    11:05 23.09.2026

  • 4 Горкият собственик

    21 5 Отговор
    Друг собственик на компания допълва картината: „Мислят се за незаменими, а донякъде и ние ги направихме такива, защото постоянно се наддаваме помежду си“.

    11:06 23.09.2026

  • 5 Ъхъ

    62 1 Отговор
    Много вождове, малко индианци, а ги принуждават да кара с гуми галоши та не е ясно, кой акъл, какво изпреварва 😬 Шефчетата да се качват и да карат, като са толкова отворени😉

    11:08 23.09.2026

  • 6 работодател

    7 24 Отговор
    Ама ако кажа че ще ги заненя с ИИ автономни и веднага ще гракнат срещу него и как им яде хляба.

    11:08 23.09.2026

  • 7 Анонимен

    25 1 Отговор
    Това задава въпросът как изобщо са останали шофьори в градски транспорт. И как така, за да караш автобус, първо трябва да си карал камион и от описаните в статията пари, да минеш на терзийски трохи?

    11:09 23.09.2026

  • 8 закривай тази професия

    14 12 Отговор
    Това може дас е върши от роботи. В Китай и САЩ вече е практика. Да му мислят джигитите на пътя дето не спазват закона.

    Коментиран от #12

    11:09 23.09.2026

  • 9 И за 8000 евро

    26 6 Отговор
    Не бих работил тая кучешка стресова и рискова работа по добре ми е безработен има всичкото време на света да правя какво ми кеф

    11:13 23.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Мишо

    31 2 Отговор
    Как 4500€ ??? Ама нали транспортния бранш отчита една от най-ниските средни работни заплати??? Как става това с 4500€ нетно възнаграждение??? Данъци нямат ли? Значи мен ме таковат и на 2 хиляди € бруто плащам една трета данъци?

    Коментиран от #35

    11:18 23.09.2026

  • 12 Ама

    6 3 Отговор

    До коментар #8 от "закривай тази професия":

    Че си праззз...
    И некадърен!
    Но завиждаш!

    Коментиран от #15

    11:19 23.09.2026

  • 13 Ха ха ха ха

    31 0 Отговор
    4500 нето ха ха ха ха, няма такъв смях просто ха ха

    11:21 23.09.2026

  • 14 Емил

    11 12 Отговор
    Нормално, Га н ю не иска да работи. Иска само да лапа и да се снима за ФБ от Гърция.

    11:24 23.09.2026

  • 15 не завиждам

    8 5 Отговор

    До коментар #12 от "Ама":

    Факти.
    Inceptio Technology, (споко - китайска фирна, бе американска) има флотилия от такива която е изминала над 1 млрд километра. На 100 млн км беше обявено от застрахователите им че бямат нито един инцидент. Какво повече да говорим... Освен нападки и малоумни обвинения един към друг...

    11:25 23.09.2026

  • 16 Пак и пок

    28 0 Отговор
    Приказки от 1001 нощ. Алчнярите не дават пари на шофьорите си пък ревът като вдовица за …..

    11:26 23.09.2026

  • 17 Някой

    22 4 Отговор
    Отново се прави грешката, допусната от Германия, Франция, Англия и много други европейски страни. А именно да се вкарва евтина работна ръка от далечни страни. А работниците си идват с културните си особености, семействата си домъкват и се заселват трайно в държавата. После нямат изгонване, но пък имат искания.

    11:29 23.09.2026

  • 18 Шофиор

    22 0 Отговор
    Да вземат чужденци щом искат, защо ривът не разбирам? Всеки сам избира къде и за колко да работи. Имам поне стотина познати работещи в немски и австрийски фирми, защото българските не плащат нищо. Тия приказки за 4000 евра да ги приказват на жените си, от нас един среден.

    Коментиран от #20, #30

    11:31 23.09.2026

  • 19 ФАКТ

    3 0 Отговор
    Докато на ма УФСЕ, ще има кой да ги стриже.

    11:31 23.09.2026

  • 20 ха ха ха

    6 1 Отговор

    До коментар #18 от "Шофиор":

    ШофИор шофИор...

    11:32 23.09.2026

  • 21 Същото се отнася до полицаи маникюристки

    8 0 Отговор
    фризьорки. Зануляване!

    11:34 23.09.2026

  • 22 хмм

    11 1 Отговор
    Истината е, че собствениците на транспортни фирми сами се докараха до положение, в което никой да не иска да им работи. Обещаните заплати остават само на думи, измислили са над сто начина да удържат от парите, да обвиняват шофьорите, че крадат гориво или ги съдят, че им дължат пари, защото те всъщност им давали по евро на ден, а разликата от преведените по банковите им сметки били служебен аванс за разходи и тъй като не давали отчети, дължат връщането им. А шофьорите не дават отчет, защото разликата всъщност е възнаграждението, което им се полага, защото за евро на ден вече и в строителството никой не работи. Знаете ли колко дела има в съдилищата по такива случаи. Много са и то от години. Затова и в хотелиерския и ресторантьорския бранш никой не иска да работи. От българина капиталист не става, това е изводът.

    11:34 23.09.2026

  • 23 Сесесере

    0 2 Отговор
    99% от шафиорите са путинофили, но никой не ще да кара камази и да взима по 20000 рубли на месец!

    11:38 23.09.2026

  • 24 36г преход

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Робот":

    така е ,но поне уточни кой я разсипа!

    11:40 23.09.2026

  • 25 Сесесере

    0 2 Отговор
    99% от шафиорите са путин0фили, но никой не ще да кара Камаз и да взима 20000 рубляка на месец! Евраци и на почивка в Гърция !

    11:41 23.09.2026

  • 26 Коко

    6 1 Отговор
    То хубаво бг шефовете дават 4000 евро, но защо ми се струва, че ги дават само в своите мисли, а в действителност дават не повече от 1500 евро

    11:43 23.09.2026

  • 27 Троян

    2 2 Отговор
    Съвсем скоро тия ще са на трудовата борса когато тръгнат автономните камиони. Тия не могат нищо друго освен да въртят геврека. Не могат и да се научат.

    11:44 23.09.2026

  • 28 Сесесере

    0 2 Отговор
    99 процента от шофьорите са путин0фйлй ама никой не ще да кара Камаз и да взема по двайсе Хил рубли на месец!

    11:44 23.09.2026

  • 29 Сесесере

    1 4 Отговор
    Путинофил шафиор!

    11:45 23.09.2026

  • 30 456

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Шофиор":

    Не се излагай. Пише се шофЬОр. С ьо.

    Коментиран от #33

    11:45 23.09.2026

  • 31 Минчо шенкела

    2 0 Отговор
    Те от Узбекистан са още по-големи камикадзета и от нашите

    11:46 23.09.2026

  • 32 Асен

    7 0 Отговор
    4000 евро но за 2 месеца ...

    11:46 23.09.2026

  • 33 от къде да знае

    4 0 Отговор

    До коментар #30 от "456":

    Знае само как се ползва ИП сменячка да си набива плюсчета неграмотника.

    11:47 23.09.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Дърт

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Мишо":

    На командировъчни данъци няма. Мисля, че за ЕС 65€ на ден са освободени. Та 30х65=1950 чисто на месец плюс заплатата

    12:00 23.09.2026

  • 36 Ти си

    10 0 Отговор
    Те виж давали по 4000 заплата и нямало шофьори ? Значи проблема не е в заплатата а каво остава нето и какви са условията при които се работи ! Международния транспорт не е романтика а висене по граници , задръствания , спане по паркинги отнасяне на глоби за пресрочване на времето за шофиране (никой не го интересува че няма свободни места на ТIR паркингите) , принуда за шофиране с две карти , арогантното пиведение на диспечерите и шефоветв към персонала и още други дребни неща които се натрупват и с времето натежават.
    И накрая да не говорим че доста хора предпочитат да си запазят семейството пред парите........

    12:01 23.09.2026

  • 37 ганчо бизнесментя

    3 0 Отговор
    вече и пари да дава никой не ще и да чува за него!

    12:03 23.09.2026

  • 38 гантчо бизнесментя

    3 0 Отговор
    развързал кесията но вече никой неще и да чуе за него!

    12:04 23.09.2026

  • 39 гандчо бизнес ментя

    2 0 Отговор
    развързал кесията но вече никой неще и да чуе за него!

    12:04 23.09.2026

  • 40 мисирките трият следното:

    2 0 Отговор
    ганчо бизнезментя развързал кесията с крадените пари но вече никой неще и да чуе за него!

    12:06 23.09.2026

  • 41 ганчобизнесментя

    1 0 Отговор
    развързал кесията с крадените пари но вече никой неще и да чуе за него!

    12:07 23.09.2026

  • 42 мутротранспорта

    4 0 Отговор
    развързал кесията с крадените пари но вече никой неще и да чуе за него!

    12:08 23.09.2026

  • 43 Али Гатор

    4 0 Отговор
    Стрес , след него високо кръено , диабет , ишиас , затлъстяване , медикаменти в някои случаи и алкохолизъм (за отпускане на нервите) ,разбит семеен живот - а не благодаря и 2000 ще преживея но ще си имам спокойствието и вечер ще съм си със семейството и ще си спа в моето легло.

    Коментиран от #48

    12:11 23.09.2026

  • 44 бизнес

    2 0 Отговор
    ганчо не може да прави само да лъже и краде и никой не ще и да чуе за него и глупостите му скоро и от Азия ще го разберат!

    12:12 23.09.2026

  • 45 мисирки

    1 0 Отговор
    спрете да триете!!

    12:13 23.09.2026

  • 46 Али Гатор

    1 0 Отговор
    Вкарвайки, таджики, киргизи, бангладешци и пакистанци - те и за купичка ориз ще ви работят и при най- извините за Европа условия.

    12:14 23.09.2026

  • 47 А бе

    3 0 Отговор
    Да си ги карат. Аз вече се отказвам от категориите. Оставям си само Б за леката кола и се хващам някъде пазач.

    12:32 23.09.2026

  • 48 Е па

    2 0 Отговор

    До коментар #43 от "Али Гатор":

    Така е, баце. Аз преди 20 и кусур години се отказах от тази убавиня. Хванах се на работа за 250 лв. тогава. Сега взимам 1400 евра и съм доволен. Сутрин излизам в 4.30 и се прибирам в 8.40 Пия си ракията спокойно и не искам да забогатявам.

    12:42 23.09.2026

  • 49 Иван 1

    2 0 Отговор
    Проблема не е липсата на шофьори а прекалено многото фирми за транспорт.

    12:55 23.09.2026

  • 50 де го чукаш, де се пука...

    0 0 Отговор
    Значи не само алчността на работодателите у нас е единствената причина българите да са с ниски доходи, а пречките на правителствено ниво опериращите на местна територия фирми да реализират капацитета си, евентуално да излязат на външни пазари и така да си повишат приходите. Който оперира основно извън регулациите на РБ, има достатъчно възможности, мотиви и средства за да поддържа ниво на модерна техника, висока квалификация и прилични доходи на работниците си.

    13:31 23.09.2026

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