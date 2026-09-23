4000 евро: Заплатите изпревариха акъла на шофьорите

Въпреки че нетните възнаграждения в международния транспорт достигат до 4500 евро на месец, транспортните фирми в България държат нови ТИР-ове на паркинг заради остра липса на шофьори, съобщават от „Флагман.бг“.

Българските превозвачи вече предлагат условия, конкурентни на западноевропейските – чисто нови влекачи и заплати между 3450 и 4000 евро за курсове в Европейския съюз. В отделни случаи, при работа по релации в Испания, Германия и Белгия, сумите надхвърлят 4000 евро. Този безпрецедентен ръст на възнагражденията обаче не успява да компенсира структурния дефицит на кадри в сектора.

Наддаване и несигурност за бизнеса

Собственици на транспортни компании описват ситуацията на пазара на труда като непрекъснато наддаване, при което водачите лесно сменят работодателя си дори за минимална разлика в заплащането. Тази динамика създава сериозни затруднения при планирането на бизнеса и изпълнението на дългосрочни договори.

„Заплатите вече сериозно изпреварват акъла на част от шофьорите, които непрекъснато ламтят за още пари“, коментира представител на бранша.

Друг собственик на компания допълва картината: „Мислят се за незаменими, а донякъде и ние ги направихме такива, защото постоянно се наддаваме помежду си“. За бизнеса това означава реален риск камион на стойност близо 180 000 евро внезапно да остане без управление.

Структурна криза в цяла Европа

Проблемът далеч надхвърля границите на България. Данни на Международния съюз за автомобилен транспорт сочат, че през изминалата 2025 година в Европа са останали незаети над половин милион позиции за тежкотоварни водачи. У нас, при налични около 28 000 тежкотоварни автомобила, нуждите се оценяват на 33 000 шофьори, докато реално работещите са с около пет хиляди по-малко.

Професията остава тежка въпреки високото заплащане. Шофьорите на ТИР-ове прекарват седмици далеч от семействата си, носят огромна материална отговорност и работят под стриктния режим на европейските регламенти. Липсата на сигурни паркинги и застаряващият състав допълнително усложняват ситуацията, като младите хора на континента все по-рядко избират тази кариера.

Внос на кадри от Централна Азия

Като отговор на кризата, българските превозвачи все по-често се насочват към привличане на работна ръка извън Европейския съюз, основно от Узбекистан и Киргизстан. За чуждестранните работници възможността да управляват модерен ТИР в Европа и да получават европейска заплата представлява огромен скок в жизнения стандарт.

След първоначалния период на адаптация към новите технологии и дигиталните системи на съвременните влекачи, азиатските водачи показват висока дисциплина. Работодателите отчитат, че те са склонни на по-дългосрочни ангажименти, поемат по-дълги ротации зад граница и осигуряват предвидимост, която е критично важна за логистичните компании. Очакванията са този процес постепенно да балансира пазара на труда в сектора и да стабилизира непрекъснатото наддаване за кадри.