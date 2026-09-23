4000 евро: Заплатите изпревариха акъла на шофьорите

Въпреки че нетните възнаграждения в международния транспорт достигат до 4500 евро на месец, транспортните фирми в България държат нови ТИР-ове на паркинг заради остра липса на шофьори, съобщават от „Флагман.бг“.
Българските превозвачи вече предлагат условия, конкурентни на западноевропейските – чисто нови влекачи и заплати между 3450 и 4000 евро за курсове в Европейския съюз. В отделни случаи, при работа по релации в Испания, Германия и Белгия, сумите надхвърлят 4000 евро. Този безпрецедентен ръст на възнагражденията обаче не успява да компенсира структурния дефицит на кадри в сектора.
Наддаване и несигурност за бизнеса
Собственици на транспортни компании описват ситуацията на пазара на труда като непрекъснато наддаване, при което водачите лесно сменят работодателя си дори за минимална разлика в заплащането. Тази динамика създава сериозни затруднения при планирането на бизнеса и изпълнението на дългосрочни договори.
„Заплатите вече сериозно изпреварват акъла на част от шофьорите, които непрекъснато ламтят за още пари“, коментира представител на бранша.
Друг собственик на компания допълва картината: „Мислят се за незаменими, а донякъде и ние ги направихме такива, защото постоянно се наддаваме помежду си“. За бизнеса това означава реален риск камион на стойност близо 180 000 евро внезапно да остане без управление.
Структурна криза в цяла Европа
Проблемът далеч надхвърля границите на България. Данни на Международния съюз за автомобилен транспорт сочат, че през изминалата 2025 година в Европа са останали незаети над половин милион позиции за тежкотоварни водачи. У нас, при налични около 28 000 тежкотоварни автомобила, нуждите се оценяват на 33 000 шофьори, докато реално работещите са с около пет хиляди по-малко.
Професията остава тежка въпреки високото заплащане. Шофьорите на ТИР-ове прекарват седмици далеч от семействата си, носят огромна материална отговорност и работят под стриктния режим на европейските регламенти. Липсата на сигурни паркинги и застаряващият състав допълнително усложняват ситуацията, като младите хора на континента все по-рядко избират тази кариера.
Внос на кадри от Централна Азия
Като отговор на кризата, българските превозвачи все по-често се насочват към привличане на работна ръка извън Европейския съюз, основно от Узбекистан и Киргизстан. За чуждестранните работници възможността да управляват модерен ТИР в Европа и да получават европейска заплата представлява огромен скок в жизнения стандарт.
След първоначалния период на адаптация към новите технологии и дигиталните системи на съвременните влекачи, азиатските водачи показват висока дисциплина. Работодателите отчитат, че те са склонни на по-дългосрочни ангажименти, поемат по-дълги ротации зад граница и осигуряват предвидимост, която е критично важна за логистичните компании. Очакванията са този процес постепенно да балансира пазара на труда в сектора и да стабилизира непрекъснатото наддаване за кадри.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Емииии
Коментиран от #34
11:01 23.09.2026
2 604
11:03 23.09.2026
3 Робот
Коментиран от #24
11:05 23.09.2026
4 Горкият собственик
11:06 23.09.2026
5 Ъхъ
11:08 23.09.2026
6 работодател
11:08 23.09.2026
7 Анонимен
11:09 23.09.2026
8 закривай тази професия
Коментиран от #12
11:09 23.09.2026
9 И за 8000 евро
11:13 23.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Мишо
Коментиран от #35
11:18 23.09.2026
12 Ама
До коментар #8 от "закривай тази професия":Че си праззз...
И некадърен!
Но завиждаш!
Коментиран от #15
11:19 23.09.2026
13 Ха ха ха ха
11:21 23.09.2026
14 Емил
11:24 23.09.2026
15 не завиждам
До коментар #12 от "Ама":Факти.
Inceptio Technology, (споко - китайска фирна, бе американска) има флотилия от такива която е изминала над 1 млрд километра. На 100 млн км беше обявено от застрахователите им че бямат нито един инцидент. Какво повече да говорим... Освен нападки и малоумни обвинения един към друг...
11:25 23.09.2026
16 Пак и пок
11:26 23.09.2026
17 Някой
11:29 23.09.2026
18 Шофиор
Коментиран от #20, #30
11:31 23.09.2026
19 ФАКТ
11:31 23.09.2026
20 ха ха ха
До коментар #18 от "Шофиор":ШофИор шофИор...
11:32 23.09.2026
21 Същото се отнася до полицаи маникюристки
11:34 23.09.2026
22 хмм
11:34 23.09.2026
23 Сесесере
11:38 23.09.2026
24 36г преход
До коментар #3 от "Робот":така е ,но поне уточни кой я разсипа!
11:40 23.09.2026
25 Сесесере
11:41 23.09.2026
26 Коко
11:43 23.09.2026
27 Троян
11:44 23.09.2026
28 Сесесере
11:44 23.09.2026
29 Сесесере
11:45 23.09.2026
30 456
До коментар #18 от "Шофиор":Не се излагай. Пише се шофЬОр. С ьо.
Коментиран от #33
11:45 23.09.2026
31 Минчо шенкела
11:46 23.09.2026
32 Асен
11:46 23.09.2026
33 от къде да знае
До коментар #30 от "456":Знае само как се ползва ИП сменячка да си набива плюсчета неграмотника.
11:47 23.09.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Дърт
До коментар #11 от "Мишо":На командировъчни данъци няма. Мисля, че за ЕС 65€ на ден са освободени. Та 30х65=1950 чисто на месец плюс заплатата
12:00 23.09.2026
36 Ти си
И накрая да не говорим че доста хора предпочитат да си запазят семейството пред парите........
12:01 23.09.2026
37 ганчо бизнесментя
12:03 23.09.2026
38 гантчо бизнесментя
12:04 23.09.2026
39 гандчо бизнес ментя
12:04 23.09.2026
40 мисирките трият следното:
12:06 23.09.2026
41 ганчобизнесментя
12:07 23.09.2026
42 мутротранспорта
12:08 23.09.2026
43 Али Гатор
Коментиран от #48
12:11 23.09.2026
44 бизнес
12:12 23.09.2026
45 мисирки
12:13 23.09.2026
46 Али Гатор
12:14 23.09.2026
47 А бе
12:32 23.09.2026
48 Е па
До коментар #43 от "Али Гатор":Така е, баце. Аз преди 20 и кусур години се отказах от тази убавиня. Хванах се на работа за 250 лв. тогава. Сега взимам 1400 евра и съм доволен. Сутрин излизам в 4.30 и се прибирам в 8.40 Пия си ракията спокойно и не искам да забогатявам.
12:42 23.09.2026
49 Иван 1
12:55 23.09.2026
50 де го чукаш, де се пука...
13:31 23.09.2026