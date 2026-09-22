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Евакуираха две семейства заради активно свлачище във Варна

Евакуираха две семейства заради активно свлачище във Варна

22 Септември, 2026 12:22 312 3

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Кризисен щаб решава как да укрепи пропадналия пътен участък

Евакуираха две семейства заради активно свлачище във Варна - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Осем души от две семейства са превантивно евакуирани през изминалата нощ заради активирало се свлачище във варненския квартал "Аспарухово", съобщават от NOVA. За втори пореден ден в района е в сила бедствено положение след пропадане на пътен участък на метри от жилищни сгради.

Превантивни мерки и състояние на терена

Хората от застрашените имоти са изведени и настанени в къща, разположена два парцела над самото свлачище. Към момента в засегнатите сгради са спрени електрозахранването и водоподаването. Единствено уличното осветление е оставено да функционира, за да позволи непрекъснато наблюдение на движението на земните маси през тъмната част на денонощието. На този етап не се предвижда евакуация на допълнителни домакинства.

„Всички мерки са взети, които касаят безопасността на хората, така че да сме сигурни, че няма да се случи нищо по-лошо от това, което вече сме видели“, обяснява кметът на Варна Благомир Коцев.

Експерти търсят първопричината

Днес в Община Варна заседава Кризисен щаб с участието на геолози, специалисти от "Гражданска защита" и представители на отговорните институции. Вчерашното състояние на терена не е позволило извършването на сондажи, които да установят с точност причината за пропадането на пътя. Според предварителните оценки на експертите проблемът се дължи на подпочвени води, чието наличие не е било съобразено при изграждането на голям строителен обект в непосредствена близост.

„Първо трябва да се установи причината за свлачището. Дали става дума за ВиК авария, или става дума за свлачище, което е причинило ВиК аварията. Това няма как да го кажем ние, преди да са се произнесли експертите“, уточнява градоначалникът.

Още от ранните часове на деня на мястото се вземат проби за експертиза, чиито резултати се очакват до два дни.

Спешно укрепване с бетон

За да се овладее процесът, още в понеделник на близкия строителен обект са излети около 100 кубични метра бетон в основата на шпунтовата стена. Според заместник-кмета на града количеството се равнява на приблизително 250 тона и е направено по изрично предписание на конструктора на обекта.

„Надяваме се тези 250 тона достатъчно да натежат в основата на шпунтовата стена и да спрат движението. Днес ще се лее още един етап и около 3 – 4 метра ще има в основата един фундамент“, посочва заместник-кметът.

Окончателните мерки за пълното обезопасяване на свлачището ще бъдат определени от специалистите. Въз основа на установената причина ще се вземе решение кой ще поеме финансовите разходи за укрепването и за възстановяването на разрушения пътен участък.


Варна / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хмм

    2 0 Отговор
    там където преди разрешаваха само дървени бунгала, сега строят хотели за да печелят от туристи, същото беше и в Албена, защото е много красиво да си на баира и да имаш изглед към морето, останалите къщи са отдолу и не пречат

    12:27 22.09.2026

  • 2 Анонимен

    3 0 Отговор
    Търсили причината...която удобно се пропуска във всички статии по темата - че на метри се копае за две 20 етажни нови сгради.

    Коментиран от #3

    12:27 22.09.2026

  • 3 Българин

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Анонимен":

    Причината е очевадна.
    Алчността на строителната мафия.

    12:37 22.09.2026

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