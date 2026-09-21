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Одобриха плана за довършването на Околовръстното на София

Одобриха плана за довършването на Околовръстното на София

21 Септември, 2026 10:49 894 14

  • васил терзиев-
  • софия-
  • околовръстен път-
  • мерки

Това обяви кметът на София Васил Терзиев

Одобриха плана за довършването на Околовръстното на София - 1
Снимка: БГНЕС
NOVA NOVA

След повече от две десетилетия чакане завършването на Софийския околовръстен път напредва с поредна конкретна стъпка. Националният експертен съвет одобри подробния устройствен план (ПУП) за последния незавършен участък от пътя.

„Одобрението на ПУП не е подарък за София. То е изпълнение на поет ангажимент и важна стъпка в общата работа по проект, който държавата и общината дължат на хората“. Това каза кметът на София Васил Терзиев, след като регионалният министър Иван Шишков определи одобрението на плана като „малък подарък“ за столичани по повод Деня на София.

Проект с национално значение и ключов за достъпа до Детската болница

Софийският околовръстен път далеч не обслужва само столицата. Той е част от републиканската пътна мрежа и има ключова роля за транзитния пътнически и товарен трафик и връзките на София с основните пътни направления на страната.

Последният незавършен участък е пряко свързан и с осигуряването на транспортния достъп до бъдещата Национална детска болница. Държавата и Столичната община имат конкретни ангажименти за изграждането на необходимата транспортна и техническа инфраструктура.

„Към Националната детска болница ще пътуват деца и семейства от цяла България. Затова завършването на Околовръстния път е важно за София и е ангажимент с национално значение“, подчерта Терзиев.

Столична община последователно изпълнява своята част.

Напредъкът по Околовръстния път и инфраструктурата около Националната детска болница е резултат от последователна работа на институциите, като Столичната община придвижва паралелно всички дейности в своите правомощия.

Общината изработи идейните проекти за Околовръстния път, на базата на които са разработени устройствените планове.

По инициатива на Столичната община през 2025 г. беше постигнато споразумение между Общината, Агенция „Пътна инфраструктура“ и Здравната инвестиционна компания с конкретни отговорности и срокове за инфраструктурата около Националната детска болница и свързания с нея участък от Околовръстния път. Споразумението е подписано на 29 октомври 2025 г.

В момента Столичната община работи по три устройствени плана за инфраструктурата около Детската болница – за улицата до нея, голям паркинг с подземна връзка и електрическата подстанция.

Започнали са и процедурите по отчуждаване на 21 имота, необходими за транспортния достъп до болницата. За 14 от тях процедурите вече са приключили и обезщетенията са изплатени. Паралелно се подготвят довеждащата инфраструктура и връзките ѝ със Софийския околовръстен път.

Още в края на 2025 г. Столичната община прехвърли на държавата необходимите общински имоти за реализацията на Околовръстния път.

„Така се придвижват големите проекти – с инициатива, последователна работа и ясна отговорност на всяка институция. Ние изпълняваме нашата част“, заяви Васил Терзиев.

Одобрението на ПУП завършва важен етап от устройственото планиране. Следват техническото проектиране, отчуждителните процедури, осигуряването на финансиране и строителството.

Столичната община ще продължи работата по своите ангажименти и ще следи за изпълнението на поетите срокове по проекта.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    11 3 Отговор
    За петрохан нещо?

    10:51 21.09.2026

  • 2 Абе

    11 3 Отговор
    С Петрохан свършиха ли?

    10:52 21.09.2026

  • 3 Нормално

    10 10 Отговор
    Терзиев работи, троловете реват.

    10:53 21.09.2026

  • 4 чист подарък

    2 3 Отговор
    гледано от камбанарията на Пловдив.

    10:57 21.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 тоя урудец

    6 3 Отговор
    е напълно неадекватен шантавел

    Коментиран от #13

    10:59 21.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Въпрос

    3 0 Отговор
    Дали е предвидена хеликоптерна площадка или ще се сетим после като всичко е готово?!

    11:23 21.09.2026

  • 10 Борисов

    1 0 Отговор
    "Борисов: ГЕРБ трябва да се върне към това, което бяхме – силна дясна, консервативна партия" Живков и живковата номенклатура винаги са били десни. Оруел е подсказал във ФЕРМАТА НА ЖИВОТНИТЕ. Дясното е идеологията на богатите, буржоазията, на женените за властта, на егоистите и аристократите - мислещи се за повече - фашистите. Наследниците на партизаните, истинската олигархия, и статукво, издигнали Пеевски, Доган, Бойко Борисов и сега Румен Радев, не случайно нарекоха новата голяма партия Прогресивна България. Те имат план да има само две партии, да си менкат властта, по Макиавели. Като в САЩ и Великобритания, но никога не наричат лейбъристите - Работническа Партия. Решено! Дават 800 км магистрали на концесия, сред проектите е и тунелът под "Петрохан". Иван Шишков смята, че така строителството може да бъде ускорено, без цялата финансова тежест да пада върху бюджета.
    Сред проектите са магистрала „Черно море“, направлението Русе-Маказа, магистрала „Рила“ и тунелът под "Петрохан".(Рейнджърите от Петрохан са държали доклад, който да спре проектите на олигархията, може да е силна версия)

    11:25 21.09.2026

  • 11 Анонимен

    1 1 Отговор
    Мандатът му ще свърши, чак сега стигнал до ПУП, а още колко години ще се прави и проектирането...

    Коментиран от #14

    11:28 21.09.2026

  • 12 Протест

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Руските и сръбските посолства в България и Македония трябва да бъдат затворени и на тяхно място издигнати монументи на българските четници и герои.

    11:31 21.09.2026

  • 13 нона

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "тоя урудец":

    Хайде сега изброй в подробности защо е шантавел, но го направ и компетентно и аргументирано!

    11:33 21.09.2026

  • 14 9999

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Анонимен":

    Нищо не разбираш отпроцедури преди проектирането.

    11:35 21.09.2026

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