Земетресение разлюля района на Кресна

Слабо земетресение разлюля Югозападна България в сряда сутринта.
Трусът с магнитуд 2,1 по Рихтер е регистриран на 23 септември 2026 г. в 8:56 ч. в област Благоевград.
Епицентърът е бил на 14,2 км северозападно от град Кресна и на 105 км от София. Земетресението е станало на плитка дълбочина от 13,1 км под земната повърхност.
Няма данни трусът да е усетен осезаемо от хората в района на епицентъра, като не се съобщава за материални щети или пострадали.
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1 ГРАД КОЗЛОДУЙ
13:31 23.09.2026
2 Ех маро маро
13:42 23.09.2026