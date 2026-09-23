Земетресение разлюля района на Кресна

Слабо земетресение разлюля Югозападна България в сряда сутринта.

Трусът с магнитуд 2,1 по Рихтер е регистриран на 23 септември 2026 г. в 8:56 ч. в област Благоевград.

Епицентърът е бил на 14,2 км северозападно от град Кресна и на 105 км от София. Земетресението е станало на плитка дълбочина от 13,1 км под земната повърхност.

Няма данни трусът да е усетен осезаемо от хората в района на епицентъра, като не се съобщава за материални щети или пострадали.