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Страхил Ангелов: Слави Трифонов ме изпревари с бутането на плочата в памет на Калушев

Страхил Ангелов: Слави Трифонов ме изпревари с бутането на плочата в памет на Калушев

23 Септември, 2026 13:15 687 17

  • страхил ангелов-
  • слави трифонов-
  • плоча-
  • ивайло калушев

Институционалният, морален и ценностен разпад в България е потресаващ. Всеки и на всички нива мълчи сгушен и примрял от страх. Повтарям на всички нива

Страхил Ангелов: Слави Трифонов ме изпревари с бутането на плочата в памет на Калушев - 1
Снимка: БНТ
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Бившият депутат от БСП Страхил Ангелов, който напусна Столетницата заради системно несъгласие с ръководството ѝ, заяви, че лидерът на ИТН Слави Трифонов го е изпреварил със събарянето на паметника, положен край хижа Петрохан в памет на Ивайло Калушев.

"Паметникът бе поставен незаконно от шепа психопати на общинска земя в местността Петрохан. Благодаря на Слави Трифонов за това му действие. Той ме изпревари", коментира Ангелов.

Ангелов разказа още, лично е звънял на кмета на Берковица с молба да премахне морената от това място.

"Институционалният, морален и ценностен разпад в България е потресаващ. Всеки и на всички нива мълчи сгушен и примрял от страх. Повтарям на всички нива. Реалностите скоро ще ни връхлетят и има огромна вероятност останките от държавата ни да рухнат за часове. Петрохан е диагноза, тумор, който разяжда тъканите на обществото ни", изтъкна бившият народен представител.

Ето го и целия пост на Страхил Ангелов в социалната мрежа:

СЛАВИ ТРИФОНОВ МЕ ИЗПРЕВАРИ И СЪБОРИ "ПАМЕТНИКА" НА УБИЕЦА ПЕДОФИЛ КАЛУШЕВ, ПОСТАВЕН НЕЗАКОННО ОТ ШЕПА ПСИХОПАТИ НА ОБЩИНСКА ЗЕМЯ В МЕСТНОСТТА ПЕТРОХАН!

БЛАГОДАРЯ МУ, ЗА КОЕТО, ВЪПРЕКИ ЧЕ ОТНОШЕНИЕТО МИ КЪМ НЕГО Е ЯСНО И ЗАЯВЕНО ПУБЛИЧНО!

Познавам се с кмета на Берковица Ради Найденов и ще си спестя коментарите за неговото малодушуие, за това, че му звънях и му казаха да премахне този позор, това извращение. Той не го направи. Институционалният, морален и ценностен разпад в България е потресаващ. Всеки и на всички нива мълчи сгушен и примрял от страх. Повтарям на всички нива. Реалностите скоро ще ни връхлетят и има огромна вероятност останките от държавата ни да рухнат за часове.....

ПЕТРОХАН Е ДИАГНОЗА, ТУМОР, КОЙТО РАЗЯЖДА ТЪКАНИТЕ НА ОБЩЕСТВОТО НИ!

Днес в 18 часа ще бъда пред Столична община за да потърся сметка на Терзиев - една от петроханските метастази, окопала се във властта!

Този не може да остане кмет на София, това е абсурд! Всеки запазил здрав разум софиянец, трябва да си даде сметка за това. Оставяйки Терзиев да си стои необезпокояван на поста, всички ние реабилитираме и толерираме пълзящото разложение. Начело на столицата стои спонсор на педофил и убиец, негов другар и съратник, прекарал десетки нощи в хижата на ужасите! Терзиев е правоверен украинец и фрапиращ некадърник! Не познавам човек, който да харесва това, в което се превърна София под нефелното управление на укро-петроханеца Васил.

Този тип, вместо да дава показания и да обяснява какво са правили с Калушев в хижата, вчера се изтъпанил и чете от някакви листчета реч за единство, по случай деня на Независимостта. Какво още трябва да се случи? Да постави статуя на Калушев върху постамента на Паметника на Съветската армия, на мястото на ансамбъла от фигури, които заедно със съпартийците си нарязаха с флекс абсолютно незаконно? Това ли чакаме!

ОСТАВКА! СТИГА МУ ТОЛКОВА!

По-рано днес Слави Трифонов публично оповести чрез социалните платформи, че лично е премахнал паметната плоча на Калушев, поставена от близки и роднини на откритите мъртви край хижата и под връх Околчица. Лидерът на ИТН е категоричен, че ще го стори отново, ако пак подобен символ бъде положен в държавата.

Според последната експертиза с обем над 150 страници и съдържаща десетки свидетелски показания, телефонни разпечатки, снимков и видео материал, Ивайло Калушев е застрелял между очите 22-годишния Николай Златков, а след това и 15-годишния Алекс Макулев. Нито в кемпера на Калушев, нито в хижата на Петрохан има данни за чужда намеса, бе заключението на разследващите.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    9 3 Отговор
    И мене ме изпревари а уж е инвалид.

    13:19 23.09.2026

  • 2 Тоз пък

    4 7 Отговор
    Страхил го е било страх да я бутне, ама сега се прави на мъжага.

    Коментиран от #14

    13:20 23.09.2026

  • 3 Поредния шумкар

    3 8 Отговор
    готов за саморазправа с тези които не са съгласни с тях,
    От 1944 год. е така.
    Без съд и присъда са избити 2000 човека като фашисти, а то в територията е нямало фашизъм, за справка на Нюрбергския процес са осъдени на смърт 10 нацисти.
    Тея не падат по-долу от окупаторите - руския ботуш. Но си карат отпуската и авоарите в западна Европа. Лицемери.

    Коментиран от #4

    13:21 23.09.2026

  • 4 Последния Софиянец

    5 3 Отговор

    До коментар #3 от "Поредния шумкар":

    На протеста срещу Радев Манол Глишев каза че заедно с Украинците тръгва по къщите да избива комунисти и шумкари.

    Коментиран от #15

    13:22 23.09.2026

  • 5 Феникс

    7 2 Отговор
    Аз ако живеех в района отдавна нямаше да я има, за което поздравявам дългуча, въпреки че не го харесвам! Въпроса сега е кога ще бъде премахната сатанинската статуя пред парламента?

    13:23 23.09.2026

  • 6 ДАНО НЯКОЙ МА ИЗПРЕВАРИ

    2 9 Отговор
    ДА ВА ОРИТАМ СЪС СЛАВИ И КАРАКОНДЖУЛУВ В ПАКЕТ....

    Коментиран от #8, #16

    13:23 23.09.2026

  • 7 Дур

    6 2 Отговор
    Днешно време са малко такива като Страхил Ангелов, може би единици. Скотобойната България си заминава и е много прав.

    13:23 23.09.2026

  • 8 Феникс

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "ДАНО НЯКОЙ МА ИЗПРЕВАРИ":

    ОХ мекото , пухкаво, желирано мекичко и пухкаво розово пони щяло да става бияч!

    13:25 23.09.2026

  • 9 Червена

    6 7 Отговор
    примитивна злоба !

    Коментиран от #11

    13:26 23.09.2026

  • 10 Мда

    5 1 Отговор
    жълтопаветнитесектанти като събориха МОЧА и пируваха с торти от крайници и главички !!

    13:27 23.09.2026

  • 11 Феникс

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Червена":

    Абе пиленце сладко, вашите неолиберални вождове си направиха тортичка след като нарязаха паметник със деца и войници! Защо не си направиш една розова тортичка със сексуално насилени дечица и да се успокоиш!

    13:28 23.09.2026

  • 12 в памет на :

    3 3 Отговор
    Правилното е , на мястото на плочата да се изгради обществена тоалетна , а имената на "героите от Петрохан" да бъдат гравирани на дъното на тоалетната чиния.

    13:29 23.09.2026

  • 13 Скептик

    2 1 Отговор
    Славчо, Мартин, тоя, все продукти на комсомолския инкубатор, където морал е само дума от заглавието на учебник, раздават морални присъди.

    13:31 23.09.2026

  • 14 стига тъпотии

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Тоз пък":

    Каквато и кауза да се защитава, има шепа (или един) нелеп писач. СТРАХИЛ НЕ ГО Е СТРАХ - разбира се, че ти с микроскопичния си мозък не помниш, че СТРАХИЛ се качи на балкона на СОС и махна знамето на Украйна, защото ТО НЯМА МЯСТО ТАМ. ПОМНИШ ЛИ? КЕФИ ли те онова знаме там??? Инвалид или не СЛАВИ В ТОЗИ КАЗУС е прав. Ти очевидно си инвалид в мисленето.

    13:31 23.09.2026

  • 15 Имам една хлебарка в къщи

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    ако Манол е достатъчно смел да дойда да я убие, че мен ме е страх.

    13:32 23.09.2026

  • 16 ШЪ ТА ИЗПРЕВАРИ ,

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "ДАНО НЯКОЙ МА ИЗПРЕВАРИ":

    докато му Ду Х Аш до тъмни дувари .

    13:32 23.09.2026

  • 17 Ако убииствата бяха дело на службите

    2 1 Отговор
    То това щеше да стане много елегантно и приглушено...нещо от рода на безследно изчезнали били забелязани някъде по тибет пък отнесени от лавина .....

    13:32 23.09.2026

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