Страхил Ангелов: Слави Трифонов ме изпревари с бутането на плочата в памет на Калушев

Бившият депутат от БСП Страхил Ангелов, който напусна Столетницата заради системно несъгласие с ръководството ѝ, заяви, че лидерът на ИТН Слави Трифонов го е изпреварил със събарянето на паметника, положен край хижа Петрохан в памет на Ивайло Калушев.

"Паметникът бе поставен незаконно от шепа психопати на общинска земя в местността Петрохан. Благодаря на Слави Трифонов за това му действие. Той ме изпревари", коментира Ангелов.

Ангелов разказа още, лично е звънял на кмета на Берковица с молба да премахне морената от това място.

"Институционалният, морален и ценностен разпад в България е потресаващ. Всеки и на всички нива мълчи сгушен и примрял от страх. Повтарям на всички нива. Реалностите скоро ще ни връхлетят и има огромна вероятност останките от държавата ни да рухнат за часове. Петрохан е диагноза, тумор, който разяжда тъканите на обществото ни", изтъкна бившият народен представител.

Ето го и целия пост на Страхил Ангелов в социалната мрежа:

СЛАВИ ТРИФОНОВ МЕ ИЗПРЕВАРИ И СЪБОРИ "ПАМЕТНИКА" НА УБИЕЦА ПЕДОФИЛ КАЛУШЕВ, ПОСТАВЕН НЕЗАКОННО ОТ ШЕПА ПСИХОПАТИ НА ОБЩИНСКА ЗЕМЯ В МЕСТНОСТТА ПЕТРОХАН!

БЛАГОДАРЯ МУ, ЗА КОЕТО, ВЪПРЕКИ ЧЕ ОТНОШЕНИЕТО МИ КЪМ НЕГО Е ЯСНО И ЗАЯВЕНО ПУБЛИЧНО!

Познавам се с кмета на Берковица Ради Найденов и ще си спестя коментарите за неговото малодушуие, за това, че му звънях и му казаха да премахне този позор, това извращение. Той не го направи. Институционалният, морален и ценностен разпад в България е потресаващ. Всеки и на всички нива мълчи сгушен и примрял от страх. Повтарям на всички нива. Реалностите скоро ще ни връхлетят и има огромна вероятност останките от държавата ни да рухнат за часове.....

ПЕТРОХАН Е ДИАГНОЗА, ТУМОР, КОЙТО РАЗЯЖДА ТЪКАНИТЕ НА ОБЩЕСТВОТО НИ!

Днес в 18 часа ще бъда пред Столична община за да потърся сметка на Терзиев - една от петроханските метастази, окопала се във властта!

Този не може да остане кмет на София, това е абсурд! Всеки запазил здрав разум софиянец, трябва да си даде сметка за това. Оставяйки Терзиев да си стои необезпокояван на поста, всички ние реабилитираме и толерираме пълзящото разложение. Начело на столицата стои спонсор на педофил и убиец, негов другар и съратник, прекарал десетки нощи в хижата на ужасите! Терзиев е правоверен украинец и фрапиращ некадърник! Не познавам човек, който да харесва това, в което се превърна София под нефелното управление на укро-петроханеца Васил.

Този тип, вместо да дава показания и да обяснява какво са правили с Калушев в хижата, вчера се изтъпанил и чете от някакви листчета реч за единство, по случай деня на Независимостта. Какво още трябва да се случи? Да постави статуя на Калушев върху постамента на Паметника на Съветската армия, на мястото на ансамбъла от фигури, които заедно със съпартийците си нарязаха с флекс абсолютно незаконно? Това ли чакаме!

ОСТАВКА! СТИГА МУ ТОЛКОВА!

По-рано днес Слави Трифонов публично оповести чрез социалните платформи, че лично е премахнал паметната плоча на Калушев, поставена от близки и роднини на откритите мъртви край хижата и под връх Околчица. Лидерът на ИТН е категоричен, че ще го стори отново, ако пак подобен символ бъде положен в държавата.

Според последната експертиза с обем над 150 страници и съдържаща десетки свидетелски показания, телефонни разпечатки, снимков и видео материал, Ивайло Калушев е застрелял между очите 22-годишния Николай Златков, а след това и 15-годишния Алекс Макулев. Нито в кемпера на Калушев, нито в хижата на Петрохан има данни за чужда намеса, бе заключението на разследващите.