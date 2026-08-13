Абровски: Отстранихме пречка пред изграждането на автомагистрала „Струма“ в района на Кресна

Тази сутрин беше отстранена пречка пред строежа на автомагистрала „Струма“. Това заяви на брифинг министърът на земеделието и храните Пламен Абровски, който заедно с министъра на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков извършиха съвместна проверка на изграждащия се обходен път на град Кресна и терените по трасето.

Министър Абровски обясни, че през 2025 г. в държавата са започнали два паралелни процеса, а именно процедурата по съгласуване на подробния устройствен план за изграждането на отсечката и тази по актуализиране на заповедта за определяне на горите във фаза на старост.

„През месец февруари 2026 г. подробният устройствен план е одобрен, като Министерството на земеделието и храните и държавните горски предприятия са го съгласували без забележки“, допълни земеделският министър.

По думите му два месеца по-късно в актуализираната заповед за горите във фаза на старост е включен имот с площ близо 80 декара, който почти изцяло попада в трасето на вече одобрения проект.

„Два месеца по-късно, осем дни преди края на кабинета „Гюров“, министърът на земеделието издава заповед, с която включва близо 80 декара гори във фаза на старост по протежението на трасето, за което вече има издаден подробен устройствен план. По каква причина и по какъв начин се е стигнало до това, не мога да кажа. Дали е станало поради незнание, неглижиране или някой е подвел бившия министър на земеделието, също не мога да кажа“, коментира Пламен Абровски.

Той подчерта, че включването на имота е могло да създаде сериозна пречка пред реализацията на проекта.

„Отказвам да приема, че български министър съзнателно ще направи нещо, което ще затрудни строежа на един национален обект и ще застраши здравето на гражданите, които постоянно пътуват по този път“, каза още министър Абровски.

Той посочи, че още тази сутрин е издадена нова заповед, с която проблемните територии се изваждат от режима на гори във фаза на старост и на тяхно място се включват други имоти с подходящи характеристики.

„Тази сутрин издадохме нова заповед, с която тези гори се изваждат и на тяхно място се включват истински гори във фаза на старост, с 20 декара повече. Правим го, за да са сигурни българските граждани, че никой няма да бъде ощетен и че едновременно с това няма да допуснем пречка пред изграждането на автомагистрала „Струма“, каза в заключение министър Абровски.