Абровски: Отстранихме пречка пред изграждането на автомагистрала „Струма“ в района на Кресна

Тази сутрин беше отстранена пречка пред строежа на автомагистрала „Струма“. Това заяви на брифинг министърът на земеделието и храните Пламен Абровски, който заедно с министъра на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков извършиха съвместна проверка на изграждащия се обходен път на град Кресна и терените по трасето.
Министър Абровски обясни, че през 2025 г. в държавата са започнали два паралелни процеса, а именно процедурата по съгласуване на подробния устройствен план за изграждането на отсечката и тази по актуализиране на заповедта за определяне на горите във фаза на старост.
„През месец февруари 2026 г. подробният устройствен план е одобрен, като Министерството на земеделието и храните и държавните горски предприятия са го съгласували без забележки“, допълни земеделският министър.
По думите му два месеца по-късно в актуализираната заповед за горите във фаза на старост е включен имот с площ близо 80 декара, който почти изцяло попада в трасето на вече одобрения проект.
„Два месеца по-късно, осем дни преди края на кабинета „Гюров“, министърът на земеделието издава заповед, с която включва близо 80 декара гори във фаза на старост по протежението на трасето, за което вече има издаден подробен устройствен план. По каква причина и по какъв начин се е стигнало до това, не мога да кажа. Дали е станало поради незнание, неглижиране или някой е подвел бившия министър на земеделието, също не мога да кажа“, коментира Пламен Абровски.
Той подчерта, че включването на имота е могло да създаде сериозна пречка пред реализацията на проекта.
„Отказвам да приема, че български министър съзнателно ще направи нещо, което ще затрудни строежа на един национален обект и ще застраши здравето на гражданите, които постоянно пътуват по този път“, каза още министър Абровски.
Той посочи, че още тази сутрин е издадена нова заповед, с която проблемните територии се изваждат от режима на гори във фаза на старост и на тяхно място се включват други имоти с подходящи характеристики.
„Тази сутрин издадохме нова заповед, с която тези гори се изваждат и на тяхно място се включват истински гори във фаза на старост, с 20 декара повече. Правим го, за да са сигурни българските граждани, че никой няма да бъде ощетен и че едновременно с това няма да допуснем пречка пред изграждането на автомагистрала „Струма“, каза в заключение министър Абровски.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 ЦК на БКП
"Една костенурка си беше оставила кафявото ДНК"
Коментиран от #20
13:52 13.08.2026
3 КИБОРГ
13:54 13.08.2026
4 ГЕРБ+ДПС+БСП+ИТН =
Коментиран от #7
13:54 13.08.2026
5 Пречката
14:03 13.08.2026
6 Лъжечовек
14:06 13.08.2026
7 Това е
До коментар #4 от "ГЕРБ+ДПС+БСП+ИТН =":реален факт... И на всички само ПП ДБ им пречат... Сигурно, защото ДС не са им акуширали.
14:07 13.08.2026
8 Госпожата
Коментиран от #9
14:11 13.08.2026
9 тая носи
До коментар #8 от "Госпожата":саковете с крадените кинти!
Коментиран от #10
14:14 13.08.2026
10 А хаааа
До коментар #9 от "тая носи":Значи затова е и с черни очила !
14:16 13.08.2026
11 Истината е
Коментиран от #13
14:19 13.08.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Ми не е вярно
До коментар #11 от "Истината е":Преди 37 години имаше магистрала от София до Пловдив и толкоз!
14:22 13.08.2026
14 Анонимен
До коментар #12 от "Боклуци":Нахлузвай роклята и отивай да прайда
14:49 13.08.2026
15 малко истнски факти
15:02 13.08.2026
16 Колко още
15:18 13.08.2026
17 Ха ха ха
15:31 13.08.2026
18 Поздрави от Таки
15:35 13.08.2026
19 Така е написан
15:35 13.08.2026
20 Точно така
До коментар #2 от "ЦК на БКП":И министърът премести костенурката и изчисти след нея. Това е отстраняването на "голямата" грешка в проекта.
15:39 13.08.2026