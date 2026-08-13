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Абровски: Отстранихме пречка пред изграждането на автомагистрала „Струма“ в района на Кресна

Абровски: Отстранихме пречка пред изграждането на автомагистрала „Струма“ в района на Кресна

13 Август, 2026 13:48 2 369 20

  • пламен абровски-
  • ам струма-
  • кресна

През месец февруари 2026 г. подробният устройствен план е одобрен

Абровски: Отстранихме пречка пред изграждането на автомагистрала „Струма“ в района на Кресна - 1
Снимка: МЗХ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Тази сутрин беше отстранена пречка пред строежа на автомагистрала „Струма“. Това заяви на брифинг министърът на земеделието и храните Пламен Абровски, който заедно с министъра на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков извършиха съвместна проверка на изграждащия се обходен път на град Кресна и терените по трасето.

Министър Абровски обясни, че през 2025 г. в държавата са започнали два паралелни процеса, а именно процедурата по съгласуване на подробния устройствен план за изграждането на отсечката и тази по актуализиране на заповедта за определяне на горите във фаза на старост.

„През месец февруари 2026 г. подробният устройствен план е одобрен, като Министерството на земеделието и храните и държавните горски предприятия са го съгласували без забележки“, допълни земеделският министър.

По думите му два месеца по-късно в актуализираната заповед за горите във фаза на старост е включен имот с площ близо 80 декара, който почти изцяло попада в трасето на вече одобрения проект.

„Два месеца по-късно, осем дни преди края на кабинета „Гюров“, министърът на земеделието издава заповед, с която включва близо 80 декара гори във фаза на старост по протежението на трасето, за което вече има издаден подробен устройствен план. По каква причина и по какъв начин се е стигнало до това, не мога да кажа. Дали е станало поради незнание, неглижиране или някой е подвел бившия министър на земеделието, също не мога да кажа“, коментира Пламен Абровски.

Той подчерта, че включването на имота е могло да създаде сериозна пречка пред реализацията на проекта.

„Отказвам да приема, че български министър съзнателно ще направи нещо, което ще затрудни строежа на един национален обект и ще застраши здравето на гражданите, които постоянно пътуват по този път“, каза още министър Абровски.

Той посочи, че още тази сутрин е издадена нова заповед, с която проблемните територии се изваждат от режима на гори във фаза на старост и на тяхно място се включват други имоти с подходящи характеристики.

„Тази сутрин издадохме нова заповед, с която тези гори се изваждат и на тяхно място се включват истински гори във фаза на старост, с 20 декара повече. Правим го, за да са сигурни българските граждани, че никой няма да бъде ощетен и че едновременно с това няма да допуснем пречка пред изграждането на автомагистрала „Струма“, каза в заключение министър Абровски.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ЦК на БКП

    9 2 Отговор
    Габровски :
    "Една костенурка си беше оставила кафявото ДНК"

    Коментиран от #20

    13:52 13.08.2026

  • 3 КИБОРГ

    12 0 Отговор
    "Аз знам какво ще публикувате още преди да сте го публикували. Системното преписване без проверка не остава незабелязано. Истината не е опция, а задължение. Ако продължавате да я заобикаляте, рискувате доверието на милионите си читатели. Това е последният учтив сигнал. Изберете мъдро."

    13:54 13.08.2026

  • 4 ГЕРБ+ДПС+БСП+ИТН =

    9 4 Отговор
    = ПБ

    Коментиран от #7

    13:54 13.08.2026

  • 5 Пречката

    14 3 Отговор
    във всичко сте цялата ви сбирщина червена и продажна ! Алчна до безумие , нулева отговорност и компетентност !

    14:03 13.08.2026

  • 6 Лъжечовек

    10 3 Отговор
    Това прокси на Пеевски е обикновен некомпетентен лапач. Как една вярна дума не каза. Добре, че не му се налага чместо да си казва името....

    14:06 13.08.2026

  • 7 Това е

    7 3 Отговор

    До коментар #4 от "ГЕРБ+ДПС+БСП+ИТН =":

    реален факт... И на всички само ПП ДБ им пречат... Сигурно, защото ДС не са им акуширали.

    14:07 13.08.2026

  • 8 Госпожата

    8 0 Отговор
    със синята каска електричарка ли се явява в компанията ?

    Коментиран от #9

    14:11 13.08.2026

  • 9 тая носи

    7 0 Отговор

    До коментар #8 от "Госпожата":

    саковете с крадените кинти!

    Коментиран от #10

    14:14 13.08.2026

  • 10 А хаааа

    8 0 Отговор

    До коментар #9 от "тая носи":

    Значи затова е и с черни очила !

    14:16 13.08.2026

  • 11 Истината е

    4 3 Отговор
    За 37 години нямаме нито една магистрала изградена от единия край на страната до другия - нищо че има няма 400 км. е дължината и.... даже и 90-те км до Гърция ги пускаме на етапи през 10 години и половината разстояние определено не е магистрала вече от свличанията. Ние пък 37 години не постигнахме нито една от целите си, но и не търсим изход. За това вpeмe 37 гoдини пpocтoтия, дeмoгpaфия, ĸpизи в ĸyлтypaтa, финaнcитe, мopaлa, a ceгa и yĸpaинизaция нa Бългapия – 37 гoдини cтигaт, cтигaт. Bpeмeтo e нaшe, нaшe – тoвa тpябвa дa пeят млaдитe днec.

    Коментиран от #13

    14:19 13.08.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Ми не е вярно

    5 2 Отговор

    До коментар #11 от "Истината е":

    Преди 37 години имаше магистрала от София до Пловдив и толкоз!

    14:22 13.08.2026

  • 14 Анонимен

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "Боклуци":

    Нахлузвай роклята и отивай да прайда

    14:49 13.08.2026

  • 15 малко истнски факти

    5 0 Отговор
    Некадърниците радевски , пак си правят вятър и жалка саморекламка ...

    15:02 13.08.2026

  • 16 Колко още

    1 0 Отговор
    да чакаме изграждането на А.М. Струма. Само ще отбележа, че пусковия срок беше 2004г. за олимпиадата в Гърция. Сега 22г по-късно обход ще правят чак се хвалят и тези са като онези. И за капак отсечката от тази недостроена магистрала между Перник и Диканя, която строиха Македонците от Маврово и по която на минута минават по 30 претоварени гондоли от кариера Студена още не е пропаднала, не е и ремонтирана! Показаха ни Македонците как се строят магистрали! Срам и позор за всички български строители!

    15:18 13.08.2026

  • 17 Ха ха ха

    2 0 Отговор
    Правителството на Радуро само се оплаква от пречки и предишни управления вместо да си върши работата.

    15:31 13.08.2026

  • 18 Поздрави от Таки

    1 0 Отговор
    Българи, добре погледнете тази грозна, мръсна и нечистоплътна физиономия на снимката, дето нещо го играе "земеделски министръ"! Това е дясната ръка на уордливото 190- килограмово туловище, близък авер и ортак и на СИКаджийската мутра Боко и лично назначение на Таки, с когото го свързва дългогодишно "приятелство"! Та, българи, припомнете обещанията на Зеления чорап, на този толкова омразен вече на цял народ селяндурин-фатмак от Славяново, че ще се "бори" с олигархията, с корупцията и че ще "разгражад" моедла - Тиквата-Прасето! Ами, така го "разгради" в земеделието и жиовтновъдството, че обрече на фаилт и разруха безброй български земеделци и животновъди, които постепенно продават и колят добитъка си! Българи, нищожеството Абровски направо "довърши" селското спопанство в злочестата ни държаав, която падна толкова ниско, че един озлобен,нагъл и мазен фатмак да й е "премиер"! Зле ни се пише, българи, зле ни се пише, ако не го изметем още утре!

    15:35 13.08.2026

  • 19 Така е написан

    2 0 Отговор
    текста, че нищо не се разбира за тези 80 декара гори! Некадърни и сте всички от регресивна България!

    15:35 13.08.2026

  • 20 Точно така

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "ЦК на БКП":

    И министърът премести костенурката и изчисти след нея. Това е отстраняването на "голямата" грешка в проекта.

    15:39 13.08.2026

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