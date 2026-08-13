Абровски и Шишков ще инспектират строителството на обходния път на град Кресна

Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски и министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков ще направят съвместна инспекция на изграждащия се обходен път на град Кресна и терените по трасето. Проверката на строително-монтажните работи ще започне в 11:00 часа, съобщиха от земеделското министерство.
Строителството на трасето стартира на 27 ноември миналата година. Отсечката е с дължина близо 4,2 км и е част от проекта за лот 3.2.2 от АМ „Струма“. С построяването на трасето, което ще преминава източно от града, транзитният трафик ще се изнесе извън населеното място и ще се повиши безопасността на движение.
Вчера министър Шишков съобщи, че започва отчуждаване на терени, свързани с магистрала „Струма“.
Над 50 процента от дължината на двата тунела, част от обходния път на Кресна, вече са прокопани, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) в понеделник.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Егaааcи и
07:39 13.08.2026
2 Изкъпи се бе!
07:54 13.08.2026
3 Агата
07:56 13.08.2026
4 Бай той Толстой
07:57 13.08.2026
5 Две
08:01 13.08.2026
6 лудия
кръпкажия нещастен плювалник
08:02 13.08.2026
7 и каква
Коментиран от #9
08:09 13.08.2026
8 Анонимен
08:21 13.08.2026
9 Визитата
До коментар #7 от "и каква":на Шишков показа ясно, че строителството на Баба Алино,вече ще е под контрола на Шишков. Ясно да се знае, на къде да отиват потоците с кинти. Било каквото било, сега ще стане, каквото беше.
08:35 13.08.2026
10 надарена кака
Коментиран от #14
08:39 13.08.2026
11 Смях
08:48 13.08.2026
12 Факт
08:55 13.08.2026
13 Гертруд
Коментиран от #15
08:59 13.08.2026
14 Ти изпра ли ги
До коментар #10 от "надарена кака":най-накрая,тия прашки?
09:09 13.08.2026
15 Анонимен
До коментар #13 от "Гертруд":13 запиши час за преглед държавата ни е грабена безнаказано сега от червените служебници години и са безнаказани защо питам аз
Коментиран от #17
09:16 13.08.2026
16 Виж сега,
09:19 13.08.2026
17 Защото
До коментар #15 от "Анонимен":не си, си записал час,затова питаш
Коментиран от #18
09:20 13.08.2026
18 Анонимен
До коментар #17 от "Защото":Без думи съм за невежите които са обществото ни незнам как може да има хора с робска психика без думи съм и още повече ме безпокои това че се разхождат навън тези
09:32 13.08.2026
19 Знаещ
09:42 13.08.2026