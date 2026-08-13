Абровски и Шишков ще инспектират строителството на обходния път на град Кресна

Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски и министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков ще направят съвместна инспекция на изграждащия се обходен път на град Кресна и терените по трасето. Проверката на строително-монтажните работи ще започне в 11:00 часа, съобщиха от земеделското министерство.

Строителството на трасето стартира на 27 ноември миналата година. Отсечката е с дължина близо 4,2 км и е част от проекта за лот 3.2.2 от АМ „Струма“. С построяването на трасето, което ще преминава източно от града, транзитният трафик ще се изнесе извън населеното място и ще се повиши безопасността на движение.

Вчера министър Шишков съобщи, че започва отчуждаване на терени, свързани с магистрала „Струма“.

Над 50 процента от дължината на двата тунела, част от обходния път на Кресна, вече са прокопани, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) в понеделник.