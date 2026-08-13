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Абровски и Шишков ще инспектират строителството на обходния път на град Кресна

Абровски и Шишков ще инспектират строителството на обходния път на град Кресна

13 Август, 2026 07:16 982 19

  • иван шишков-
  • пламен абровски-
  • кресна

Вчера министър Шишков съобщи, че започва отчуждаване на терени, свързани с магистрала „Струма“

Абровски и Шишков ще инспектират строителството на обходния път на град Кресна - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски и министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков ще направят съвместна инспекция на изграждащия се обходен път на град Кресна и терените по трасето. Проверката на строително-монтажните работи ще започне в 11:00 часа, съобщиха от земеделското министерство.

Строителството на трасето стартира на 27 ноември миналата година. Отсечката е с дължина близо 4,2 км и е част от проекта за лот 3.2.2 от АМ „Струма“. С построяването на трасето, което ще преминава източно от града, транзитният трафик ще се изнесе извън населеното място и ще се повиши безопасността на движение.

Вчера министър Шишков съобщи, че започва отчуждаване на терени, свързани с магистрала „Струма“.

Над 50 процента от дължината на двата тунела, част от обходния път на Кресна, вече са прокопани, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) в понеделник.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Егaааcи и

    8 5 Отговор
    алккохолизирания крадeц, мaйнa!

    07:39 13.08.2026

  • 2 Изкъпи се бе!

    7 5 Отговор
    Смрaдлив крадeц!

    07:54 13.08.2026

  • 3 Агата

    8 4 Отговор
    Как се одстаняват и наказват тези крадци и мърльовци хора?То само да пишем,файда никаква и тези ще продължат да правят имитации на европейски пътища и ще си крадат както са си свикнали???!!!!!

    07:56 13.08.2026

  • 4 Бай той Толстой

    5 0 Отговор
    Сега да не затворите заради тиятъпани Кресна?😁

    07:57 13.08.2026

  • 5 Две

    7 4 Отговор
    корумпета ще инспектират

    08:01 13.08.2026

  • 6 лудия

    8 4 Отговор
    като си такъв велик специалист се докажи на главен път кресна и на свлащището на пампорово
    кръпкажия нещастен плювалник

    08:02 13.08.2026

  • 7 и каква

    9 3 Отговор
    е ползата от инспектирането на Шишков? Като инспектира Баба Алино какво се случи? Точно нищо. В момента строителството там продължава въпреки забраните, украинците си живеят доволно, водата и електричеството не са спрени и всичко си е наред. Дали ще се намери кой да попита Шишков какво се случва в Баба Алино? Шишков, взехте управлението с огромна подкрепа, всичко ви е ръцете, тогава защо допускате беззаконието да се шири необезпокоявано и нагло?

    Коментиран от #9

    08:09 13.08.2026

  • 8 Анонимен

    5 5 Отговор
    Оставка измамници оставка грабителите оставка служебниците

    08:21 13.08.2026

  • 9 Визитата

    5 1 Отговор

    До коментар #7 от "и каква":

    на Шишков показа ясно, че строителството на Баба Алино,вече ще е под контрола на Шишков. Ясно да се знае, на къде да отиват потоците с кинти. Било каквото било, сега ще стане, каквото беше.

    08:35 13.08.2026

  • 10 надарена кака

    3 0 Отговор
    Дреме ми на коприненитепрашки!

    Коментиран от #14

    08:39 13.08.2026

  • 11 Смях

    4 1 Отговор
    Ще ходи там да блесне пред медиите понеже знае,че има напредък.Скъпите медии да го попитат защо не ходи да се снима на лотовете на маг.Хемус?Някои участъци там вече буренясаха.Толкова си може човека.Дайте му да тича по телевизиите и да обвинява предишните правителства.

    08:48 13.08.2026

  • 12 Факт

    2 0 Отговор
    Хората си дойдоха с цел да осигурят щастливото си пенсиониране и да раздадат на концесии основни и важни за България бъдещи магистрали и тунели.Изведнъж в момента в,който те дойдоха на власт същата тази държава дето по време на Ковид задели 1 млрд. за строителство на Хемус и строеше активно се оказа,че виждаш ли вече не можела да строи .Друг изход нямало освен отдаването на частни фирми и концесии.

    08:55 13.08.2026

  • 13 Гертруд

    0 3 Отговор
    Рева на първата десятка тролещи, показва, че нещата се случват и 2027 това село Кресна ще бъде заобиколено. Ще се случи това което се случи със Струмяни и старата Воденичка.

    Коментиран от #15

    08:59 13.08.2026

  • 14 Ти изпра ли ги

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "надарена кака":

    най-накрая,тия прашки?

    09:09 13.08.2026

  • 15 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Гертруд":

    13 запиши час за преглед държавата ни е грабена безнаказано сега от червените служебници години и са безнаказани защо питам аз

    Коментиран от #17

    09:16 13.08.2026

  • 16 Виж сега,

    3 0 Отговор
    Стартира при правителството на Желязков,Шишков пак се купи с чужди постижения.

    09:19 13.08.2026

  • 17 Защото

    0 1 Отговор

    До коментар #15 от "Анонимен":

    не си, си записал час,затова питаш

    Коментиран от #18

    09:20 13.08.2026

  • 18 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Защото":

    Без думи съм за невежите които са обществото ни незнам как може да има хора с робска психика без думи съм и още повече ме безпокои това че се разхождат навън тези

    09:32 13.08.2026

  • 19 Знаещ

    2 0 Отговор
    Трябва по-често да му показват физиономията на този. Да знаят хората как изглежда един kopynциoнep.

    09:42 13.08.2026

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