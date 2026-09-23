Спряха влака Варна-Шумен заради агресивен пътник и разлята бира

Скандал избухна във влака Варна-Шумен, съобщава Нова телевизия.
Случаят е от 20 септември. При проверка на билетите в един от вагоните възниква спор между служители на железницата и мъж, който пие бира. Когато композицията намалява скоростта, бирата се разлива.
Очевидци разказват, че се стига до заплахи, обвинения и обиди. Заради ескалацията на ситуацията се налага служителите на БДЖ да се обърнат към полицията. Влакът е спрян на гара Тополи и се изчаква пристигането на униформените, след което пътникът е задържан.
"Нашите служители са обучени при всяка ситуация да се отнасят по възможно най-спокойния начин - с думи и поведение да успокоят пътника. При невъзможност се търси съдействие от органите на МВР", обясни ръководителят на отдел "Сигурност" към БДЖ Тодор Тодоров.
Той уточни, че случаят се разиграва в един от новите влакове.
"При проверка на документите на пътник се установява, че той е разлял бира върху седалката. Кондукторът му е направил забележка да си почисти. Той е отказал. Потърсено е съдействие от началника на влака. Пътникът е започнал да проявява агресивно поведение, станал е и е избутал нашите служители. Тогава те се обаждат на органите на МВР", посочи Тодоров.
Глобата за разлятата бира е 5 евро, но пътникът отказвал да я плати.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #3, #10
14:13 23.09.2026
2 Глобата за такива
14:15 23.09.2026
3 Ко речи?
До коментар #1 от "честен ционист":Стигал си грънци!
14:15 23.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Оня с рикията
До коментар #4 от "Винкело":Ми като ще пие бира във влака да си носи и парцал за всеки случай... никой не е длъжен да му чисти. Не стига, че се вози в нов влак за никакви пари, ами е решил да го ползва като вагон ресторант.
14:23 23.09.2026
6 Дън Бай
14:27 23.09.2026
7 Боби
14:34 23.09.2026
8 И защо не
14:35 23.09.2026
9 бобошен
14:38 23.09.2026
10 Ционист
До коментар #1 от "честен ционист":Едно време във всеки влак имаше милиционер. Осъдени престъпници от малките градове ги караха с влака и конвой от един милиционер. Влаковете бяха чисти и тоалетните също. Във бързите влакове имаше вагон-ресторант. Влаковете наистина пристигаха с точност по гарите и на последна гара. Просто тогава имахме държава.
14:43 23.09.2026
11 ПИЛ Е ПИРИНСКО КОЕТО НЕ Е БИРА
15:13 23.09.2026
12 Иван Грозни
15:47 23.09.2026