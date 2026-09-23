Спряха влака Варна-Шумен заради агресивен пътник и разлята бира

Скандал избухна във влака Варна-Шумен, съобщава Нова телевизия.

Случаят е от 20 септември. При проверка на билетите в един от вагоните възниква спор между служители на железницата и мъж, който пие бира. Когато композицията намалява скоростта, бирата се разлива.

Очевидци разказват, че се стига до заплахи, обвинения и обиди. Заради ескалацията на ситуацията се налага служителите на БДЖ да се обърнат към полицията. Влакът е спрян на гара Тополи и се изчаква пристигането на униформените, след което пътникът е задържан.

"Нашите служители са обучени при всяка ситуация да се отнасят по възможно най-спокойния начин - с думи и поведение да успокоят пътника. При невъзможност се търси съдействие от органите на МВР", обясни ръководителят на отдел "Сигурност" към БДЖ Тодор Тодоров.

Той уточни, че случаят се разиграва в един от новите влакове.

"При проверка на документите на пътник се установява, че той е разлял бира върху седалката. Кондукторът му е направил забележка да си почисти. Той е отказал. Потърсено е съдействие от началника на влака. Пътникът е започнал да проявява агресивно поведение, станал е и е избутал нашите служители. Тогава те се обаждат на органите на МВР", посочи Тодоров.

Глобата за разлятата бира е 5 евро, но пътникът отказвал да я плати.