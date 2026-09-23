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Спряха влака Варна-Шумен заради агресивен пътник и разлята бира

Спряха влака Варна-Шумен заради агресивен пътник и разлята бира

23 Септември, 2026 14:04 930 12

  • влак-
  • разлята бира-
  • бдж-
  • инцидент

Мъжът отказал да си почисти и избутал служителите на БДЖ

Спряха влака Варна-Шумен заради агресивен пътник и разлята бира - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Скандал избухна във влака Варна-Шумен, съобщава Нова телевизия.

Случаят е от 20 септември. При проверка на билетите в един от вагоните възниква спор между служители на железницата и мъж, който пие бира. Когато композицията намалява скоростта, бирата се разлива.

Очевидци разказват, че се стига до заплахи, обвинения и обиди. Заради ескалацията на ситуацията се налага служителите на БДЖ да се обърнат към полицията. Влакът е спрян на гара Тополи и се изчаква пристигането на униформените, след което пътникът е задържан.

"Нашите служители са обучени при всяка ситуация да се отнасят по възможно най-спокойния начин - с думи и поведение да успокоят пътника. При невъзможност се търси съдействие от органите на МВР", обясни ръководителят на отдел "Сигурност" към БДЖ Тодор Тодоров.

Той уточни, че случаят се разиграва в един от новите влакове.

"При проверка на документите на пътник се установява, че той е разлял бира върху седалката. Кондукторът му е направил забележка да си почисти. Той е отказал. Потърсено е съдействие от началника на влака. Пътникът е започнал да проявява агресивно поведение, станал е и е избутал нашите служители. Тогава те се обаждат на органите на МВР", посочи Тодоров.

Глобата за разлятата бира е 5 евро, но пътникът отказвал да я плати.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    8 19 Отговор
    Когато аз ползвах услугите на БДЖ едно време се пушеше във вагоните и миришеше на джибри, а подът лепнеше от разлято вино, но винаги стигахме навреме, за разлика от днес.

    Коментиран от #3, #10

    14:13 23.09.2026

  • 2 Глобата за такива

    22 3 Отговор
    умници трябва да е 50, а не 5 евро... и поне 50 часа обществено полезен труд по почистване на новите влакове...

    14:15 23.09.2026

  • 3 Ко речи?

    17 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Стигал си грънци!

    14:15 23.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Оня с рикията

    19 1 Отговор

    До коментар #4 от "Винкело":

    Ми като ще пие бира във влака да си носи и парцал за всеки случай... никой не е длъжен да му чисти. Не стига, че се вози в нов влак за никакви пари, ами е решил да го ползва като вагон ресторант.

    14:23 23.09.2026

  • 6 Дън Бай

    7 0 Отговор
    Представям си как е квичал 24 часа забравен закачен на тролея, но едва ли. Сигурно е от специалния изборен електорат.

    14:27 23.09.2026

  • 7 Боби

    12 0 Отговор
    Обикновен индианец, дори не е вожд като винету, инчу чуна, ташунко и други

    14:34 23.09.2026

  • 8 И защо не

    13 0 Отговор
    са го изхвърлили от влака без да си губят времето в движение?

    14:35 23.09.2026

  • 9 бобошен

    0 1 Отговор
    Спряха влака от Варна до Шумен.

    14:38 23.09.2026

  • 10 Ционист

    7 4 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Едно време във всеки влак имаше милиционер. Осъдени престъпници от малките градове ги караха с влака и конвой от един милиционер. Влаковете бяха чисти и тоалетните също. Във бързите влакове имаше вагон-ресторант. Влаковете наистина пристигаха с точност по гарите и на последна гара. Просто тогава имахме държава.

    14:43 23.09.2026

  • 11 ПИЛ Е ПИРИНСКО КОЕТО НЕ Е БИРА

    5 1 Отговор
    А ГАЗИРАНА ВОДА С АРОМАТ НА БИРА.......

    15:13 23.09.2026

  • 12 Иван Грозни

    2 0 Отговор
    Тип Боко -никога не е виновен.

    15:47 23.09.2026

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