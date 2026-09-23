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Румен Радев: Ще има увеличение на разходите за отбрана през 2027 г.

Румен Радев: Ще има увеличение на разходите за отбрана през 2027 г.

23 Септември, 2026 14:11 1 155 66

  • румен радев-
  • отбрана-
  • армия-
  • бюджет-
  • финанси-
  • сливница

През 2026 г. имаме 2,13 от БВП разходи за отбрана, амбицията е 2027 г., въпреки трудната ситуация с бюджета, за армията да има ръст

Румен Радев: Ще има увеличение на разходите за отбрана през 2027 г. - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ще има увеличение на разходите за отбрана през 2027 г. Това обяви премиерът Румен Радев пред медии по време на демонстрации на способности и бойни умения след края на финалния етап на състезанието „Ястребово око 26“, което се проведе на Учебен център „Сливница“.

"Изключително съм впечатлен от това, което видях и като способности, и като умения. За две години е извършен огромен прогрес", коментира Радев след демонстрациите.

"През 2026 г. имаме 2,13 от БВП разходи за отбрана, амбицията е 2027 г., въпреки трудната ситуация с бюджета, за армията да има ръст. Това е наше коалиционно задължение", посочи Радев.

По време на брифинга на полигон „Сливница“ се акцентира върху необходимостта от бързото внедряване на съвременни безпилотни системи и развитие на отбранителната наука и индустриална база. Военнослужещите от Сухопътните войски демонстрираха реални бойни умения и практически способности за управление на дронове в условия на съвременни конфликти.

Интересът към демонстрациите в Сливница идва и на фона на зачестилите инциденти в региона, включително случаите от август 2026 г., когато дрон навлезе и се взриви на българска територия близо до границата с Румъния. Това наложи пребазиране на техника и засилване на способностите за радиолокационно покритие в страната.

В състезанието „Ястребово око 26“ участват осем отбора от формированията на Сухопътните войски, като военнослужещите демонстрират знания и практически умения при управлението на безпилотни летателни системи. След заключителния етап на „Ястребово око 26“ ще бъдат наградени победителите.

Състезанието беше открито на 18 септември от заместник-командира на Сухопътните войски бригаден генерал Пламен Йорданов. То се провежда по правилата за безопасен полет на Европейските наредби за използване на безпилотни летателни апарати в неограничена категория.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А за гражданите ще има ли повече

    20 2 Отговор
    А за инфраструктурните проекти и за спряната от едно министърче магистрала Хемус нещо да кажете. Защото той само обещава а нищо не върши. Толкова ли е ваш човек че го спуснахте и след нищо правене не го сменяте.

    Коментиран от #9, #32, #64

    14:19 23.09.2026

  • 2 Дай

    27 3 Отговор
    му военщина и ненужно безразборно пилеена на държавни пари ! Каква ми ти отбрано , какв пет лева ? Както и перманентни борчове за сметка на българските , както и поколенията им !

    Коментиран от #54

    14:19 23.09.2026

  • 3 ДрайвингПлежър

    23 2 Отговор
    ама разбира се! пари за тенеке щот господаря така му казал

    Коментиран от #18

    14:20 23.09.2026

  • 4 Така де!

    18 3 Отговор
    По стар ДС маниер, чрез Радев първо БКП овладява контрабандата и хазарта. После армията и силовите структури. За народа, лозунги - За Бога братя, не купувайте!

    14:21 23.09.2026

  • 5 сюндюк

    16 1 Отговор
    Разходите за отбрана увеличават разходите по бензиностанциите и бъркат в джоба и хладилника на хората а евтиния бензин и газ 79е на една крачка разстояние..!

    Коментиран от #14

    14:21 23.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Натовски генерале,

    18 1 Отговор
    германският цар борис сакскобургготски не посмя да ни вкара във войната, ти като "българин" ще успееш ли?

    14:23 23.09.2026

  • 8 Пари няма ,

    20 2 Отговор
    войска няма , хора няма , той имал амбицията армията да има ръст ?

    14:24 23.09.2026

  • 9 Еди кой си

    14 3 Отговор

    До коментар #1 от "А за гражданите ще има ли повече":

    Трябва всички ние в североизточна България да гласуваме против този индивид който ни поставя в неравностойно положение да пътуваме часове между колчета и да рискуваме живота си по двупосочните пътища към Варна заради едно негово его.
    На всяка цена иска да докаже че като е спрял магистралата преди години е бил прав. А нас това не ни интересува защото броим жертвите по нея които тежат на неговата съвест.
    Не му вярваме

    14:24 23.09.2026

  • 10 Генерал

    3 22 Отговор
    Добър ход за бъдещето на една сигурна държава!

    Коментиран от #33

    14:25 23.09.2026

  • 11 честен ционист

    11 2 Отговор
    „По принцип военните разходи винаги се планират така, че да погълнат всякакви излишъци, които биха могли да останат след задоволяване на най-насъщните нужди на населението.“

    14:25 23.09.2026

  • 12 Факт

    7 1 Отговор
    111 000 кв.км докато ги покрием с антидронови системи, всяка с обхват по 5 кв.км, и по 100 000 €, ще трябва да се бръкнем за 2 220 000 000 €.
    Честито!

    14:25 23.09.2026

  • 13 стелт

    3 10 Отговор

    До коментар #6 от "Нали не ни въвличаше във война":

    Пий си хапчетата!

    14:25 23.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 1234

    16 4 Отговор
    Скоро ще има "Протест на зеления чорап". На всяка тераса-чорап,на всяка кола-чорап.

    14:25 23.09.2026

  • 16 Безсрамник

    18 3 Отговор
    Това правителство няма да изкара есента с всичката инфлация и безумни проекти и харчове. Фалираха държавата с нови заеми с висок лихвен процент!

    14:26 23.09.2026

  • 17 Само

    18 1 Отговор
    им виж физиономиите на тези от снимката какво излъчване имат и ти стига да се разгневиш !

    14:27 23.09.2026

  • 18 Тръмплин

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "ДрайвингПлежър":

    - Като ви кажа да скачата, ще питате само колко нависоко.

    14:27 23.09.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 СЛАВА БЪЛГАРИЯ

    9 0 Отговор
    значи пак ще се краде

    14:30 23.09.2026

  • 21 Снимката е потресаваща

    8 1 Отговор
    и достойна за Холивуд - Кухи (на вид) кратуни гледат строго, а отзад флотилия правителствени коли.

    Коментиран от #24

    14:32 23.09.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 волан

    4 1 Отговор
    Пак глупости! Както дъртите Еф шестнайстки.

    14:35 23.09.2026

  • 24 Всеки

    9 3 Отговор

    До коментар #21 от "Снимката е потресаваща":

    фатмак с лимузина , шофьор и охрана , отишли да зяпат ! А България копае дъното .

    14:37 23.09.2026

  • 25 Сидни Суини ръкоделие 👋

    4 2 Отговор
    Буклук краварски! 🤬

    14:37 23.09.2026

  • 26 Опа

    1 1 Отговор
    Честито на печелившите.

    14:41 23.09.2026

  • 27 Мирка

    3 4 Отговор
    Рундьо, Боташ ефенди в държавата България, нищо не работи! По-вече загинали по пътищата, отколкото във войната в Осрайна! Сега направи си сметката
    , кой пие, кой плаща и кой кара влака!

    14:42 23.09.2026

  • 28 Мирка

    4 2 Отговор
    Рундьо, Боташ ефенди в държавата България, нищо не работи! По-вече загинали по пътищата, отколкото във войната в Осрайна! Сега направи си сметката
    , кой пие, кой плаща и кой кара влака!
    Половин година с лъжи, стигат!

    14:45 23.09.2026

  • 29 Хмм

    4 2 Отговор
    Дано само да не ни готвят нов Боташ и да хвърляме милиарди за остаряло съветско въоръжение, както смятаха да купуват Миг-ове от Полша.

    14:45 23.09.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Търновец

    2 1 Отговор
    Никога повече оръжие от САЩ и Израел - те закъсняват и на F 16 и на Stryker. А наскоро излезе съобщение че ВВС на САЩ обмислят завръщане към ,F 16 - преди 2-3 години те декларираха отказ от този самолет и ограничиха покупката на F 35 за да имат повече средства за 6 поколение самолети но нещо не е наред щом се връщат към 16. А Китайците вече имат първите шесто поколение самолети с и интензивно работят за следващо поколение тежък танк с кинетично оръдие захранват от атомен реактор и опитен образец се очаква 2035.

    14:48 23.09.2026

  • 32 Емигрант

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "А за гражданите ще има ли повече":

    Нещата се мислят преди избори, а не след като се преобърне колата.
    А и на избори ходят 30% от хората и от тези 30% голяма част си продават гласа за "фафла к боза".
    Математиката е проста. Не можеш да сготвиш две гувна и да очакваш да ср получи гозба като от 5 звезден ресторант.

    Коментиран от #65

    14:49 23.09.2026

  • 33 това не е вярно

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Генерал":

    Инвестицията в бункери и други защитна за населението инфраструктура - това защитава ХОРАТА, никой не му пука за "сигурна държава" за лидерите и мутрите ...

    14:49 23.09.2026

  • 34 Миро

    7 0 Отговор
    Коя армия Мунчо,
    от 60 000 полицейски гавази и още 30 000 военни хрантутници!?
    Пари бол, армия йок!
    Защо, не излетиш нанякъде?!

    14:50 23.09.2026

  • 35 Много ясно

    6 0 Отговор
    Радю храни хунтата, която го избра.

    14:50 23.09.2026

  • 36 И съмнение сме нямали

    6 0 Отговор
    Че паткана Радев ще увеличи разходите за "отбрана" през 2027 г. Въпроса е от къде ще ги вземе. От пенсионерите, здравеопазване, образование, социални дейности ? Този човек определено все повече изпростява и все по далеч от хората застава

    14:51 23.09.2026

  • 37 оня с коня

    2 1 Отговор
    И ще попитам всички тука дето протестират срещу Радевото Управление:ЩЕ ГЛАСУВАТЕ ЛИ за Кандидат за Президент РАЗЛИЧЕН от Йотова,която е безспорно Радево Прокси?А ще излезете ли на Мощен протест срещу Радевата Управляваща партия с цел предизвикване на нови избори?

    Коментиран от #62, #63

    14:52 23.09.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Шофьор на ТИР

    2 3 Отговор
    Руменее, кво става бе бokлyk дoлен ?
    Hagynи се на Лукойл и цените хвръкнаха в небесата .
    Как през март, когато управляваше служебното Правителство на Гюров, при 120 $ на барел, нафтата беше 1,40 €, а сега при 100$ на барел, нафтата мина 2€ ?
    Има ли връзка с това, че спасихме руски олигарси, сред които и собственик на Лукойл, от санкции на ЕС и Радев върна контрола над рафинерията на руснаците и те за благодарност започнаха отново да ни продават по братски ?

    14:53 23.09.2026

  • 40 Много точно казано

    1 0 Отговор
    "Демонстрации" на способности и бойни умения.

    14:55 23.09.2026

  • 41 Руснак

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Нали не ни въвличаше във война":

    Защо Русия ще ти помага? Я ти да помагаш на Русия. Доброволци трябват за фронта.

    14:56 23.09.2026

  • 42 Това е наше коалиционно задължение",

    3 0 Отговор
    посочи Радев.... с кой си в коалиция бре пуяк? Кви задължения те гонят ? По важни ли са от българите нищожество?

    14:56 23.09.2026

  • 43 ШЕФА

    3 0 Отговор
    Боко Тиквата,Прасето,Ася и тн ни унищожиха като държава и нация,тоя ще ни закопае !!! С какви пари бе престъпнико гн.сен ще се въоръжаваш,със заеми които ще връщат и нашите пра внуци,а ти ще взимаш комисионни ли Бе ? Имахме оръжие и го подарихме на фашистите в украйна,а сега ще купуваме ! Това само нац.предател може да сътвори !

    14:57 23.09.2026

  • 44 Реалност

    0 4 Отговор
    Според Западните разузнавания и Зеленски, Путин обмисля да нападне страна от НАТО за да компенсира фиаското си в Украйна.
    За разлика от Путин, който предвиждаше тридневна СВО и се издъни, прогнозите на САЩ и Великобритания Зеленски винаги са се потвърждавали.
    На прибалтийските страни няма да посмее да посегне. На Румъния, също. Там го мразят!
    Не изключено този идиот да посегне на България, където ще намери подкрепата на Борисовци, Радевци, Йотковци, Копейкиновци, Волгиновци и техните поддръжници.

    14:58 23.09.2026

  • 45 Ценко

    1 0 Отговор
    Значи за НСО .

    14:58 23.09.2026

  • 46 За две години е извършен огромен прогрес

    2 0 Отговор
    в полза на гробарите с чекмеджетата

    15:00 23.09.2026

  • 47 Банкет ще има ли в офицерския стол

    2 0 Отговор
    Дроновете ги е.. банкет ще има ли после ?

    15:00 23.09.2026

  • 48 Почна да си показва зъбките

    3 0 Отговор
    тоя лъжлив милитарист? А? Само че до никъде няма да я докара в тоя дух ..

    15:00 23.09.2026

  • 49 За две години

    1 0 Отговор
    Можеше да монтирате на всички бронирани машини противодронни скари ,а на армейските учения нямаше нито един БТР ,джип или РСЗО със такава ,и къде сте тръгнали ?

    15:02 23.09.2026

  • 50 Оставка на Мунчо!

    1 0 Отговор
    Да дава лични пари! На народа скъпи и стари железа от Америка не му трябват!

    15:04 23.09.2026

  • 51 Междувременно

    0 0 Отговор
    Заглушителите са по покривите на ресторанти със скъп таратор и джипове на мафиоти

    15:04 23.09.2026

  • 52 Да се наиграят патканчетата бре

    1 0 Отговор
    бюджетни кърлежчета вредни. Цялото ни БВП Рундю нека им даде ... То явно за тея бооклуци по важно от това няма

    15:05 23.09.2026

  • 53 българина

    1 0 Отговор
    ама разбира се, съкращения за всички, а за американския ВПК още от нашия залък! капачки събирате баками нещастни! идват избори ...... и за какво ти това оръжие питаме, да се откупиш ли?

    15:05 23.09.2026

  • 54 Европеец

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Дай":

    Коментарът ти е верен и правилен.... Бях допълнил стига с тия пари за оръжия.... Сега с измислената заплаха от Русия.... Осигурете благоденствие наннарода, народни изедници и предатели....

    15:06 23.09.2026

  • 55 Само

    2 0 Отговор
    Раздуват разходи, а нищо не правят за приходи. Тези са по-зле и от ГЕРБ.

    15:12 23.09.2026

  • 56 Абе

    1 0 Отговор
    Ако ги няма военните разходи, ще се живее много по-добре.

    15:12 23.09.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Ще Ям Аз БОБ !

    1 0 Отговор
    За Да Можел Ония !

    Да Си Купи Пушка !

    10 Години !

    Къде Беше Ти Бе ?

    15:18 23.09.2026

  • 59 А бе

    2 0 Отговор
    Не само за отбраната и за герб тулупи в мвр заплата,пенсия,телк и по 2-300 дни отпуски

    15:19 23.09.2026

  • 60 И защо?!

    0 0 Отговор
    За да даваме повече на укра?! Благодаря,но Не! Не ни трябват пари за оръжия,а за умиращите от глад пенсионери!!!За работещите на минимална заплата, каквато не получават и африкански държави! Не затова ви избрахме!!!

    15:19 23.09.2026

  • 61 Това маймуне "подгрява"

    1 0 Отговор
    за пишман бюджет отново!

    15:24 23.09.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Що триеш бе, Г0.ВЕ.Д0?

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "оня с коня":

    Таратор за вас! И нищо друго!

    15:36 23.09.2026

  • 64 Набор от 70-та до 80-та

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "А за гражданите ще има ли повече":

    Стягайте сумките и мешките, набират кашимерия..ловци на дронове

    15:42 23.09.2026

  • 65 Търновец

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Емигрант":

    Тук в Търново на Пишмана има една Тюркиня която е много известна а зет и от мутра стана полицай. А тя заяви посланикът на Палестина искал да купи къща на село Иванча.

    15:52 23.09.2026

  • 66 Ахмак

    0 0 Отговор
    Коментарът? Аахмак!

    15:56 23.09.2026

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