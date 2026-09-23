Румен Радев: Ще има увеличение на разходите за отбрана през 2027 г.

Ще има увеличение на разходите за отбрана през 2027 г. Това обяви премиерът Румен Радев пред медии по време на демонстрации на способности и бойни умения след края на финалния етап на състезанието „Ястребово око 26“, което се проведе на Учебен център „Сливница“.

"Изключително съм впечатлен от това, което видях и като способности, и като умения. За две години е извършен огромен прогрес", коментира Радев след демонстрациите.

"През 2026 г. имаме 2,13 от БВП разходи за отбрана, амбицията е 2027 г., въпреки трудната ситуация с бюджета, за армията да има ръст. Това е наше коалиционно задължение", посочи Радев.

По време на брифинга на полигон „Сливница“ се акцентира върху необходимостта от бързото внедряване на съвременни безпилотни системи и развитие на отбранителната наука и индустриална база. Военнослужещите от Сухопътните войски демонстрираха реални бойни умения и практически способности за управление на дронове в условия на съвременни конфликти.

Интересът към демонстрациите в Сливница идва и на фона на зачестилите инциденти в региона, включително случаите от август 2026 г., когато дрон навлезе и се взриви на българска територия близо до границата с Румъния. Това наложи пребазиране на техника и засилване на способностите за радиолокационно покритие в страната.

В състезанието „Ястребово око 26“ участват осем отбора от формированията на Сухопътните войски, като военнослужещите демонстрират знания и практически умения при управлението на безпилотни летателни системи. След заключителния етап на „Ястребово око 26“ ще бъдат наградени победителите.

Състезанието беше открито на 18 септември от заместник-командира на Сухопътните войски бригаден генерал Пламен Йорданов. То се провежда по правилата за безопасен полет на Европейските наредби за използване на безпилотни летателни апарати в неограничена категория.