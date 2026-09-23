Румен Радев: Ще има увеличение на разходите за отбрана през 2027 г.

Ще има увеличение на разходите за отбрана през 2027 г. Това обяви премиерът Румен Радев пред медии по време на демонстрации на способности и бойни умения след края на финалния етап на състезанието „Ястребово око 26“, което се проведе на Учебен център „Сливница“.
"Изключително съм впечатлен от това, което видях и като способности, и като умения. За две години е извършен огромен прогрес", коментира Радев след демонстрациите.
"През 2026 г. имаме 2,13 от БВП разходи за отбрана, амбицията е 2027 г., въпреки трудната ситуация с бюджета, за армията да има ръст. Това е наше коалиционно задължение", посочи Радев.
По време на брифинга на полигон „Сливница“ се акцентира върху необходимостта от бързото внедряване на съвременни безпилотни системи и развитие на отбранителната наука и индустриална база. Военнослужещите от Сухопътните войски демонстрираха реални бойни умения и практически способности за управление на дронове в условия на съвременни конфликти.
Интересът към демонстрациите в Сливница идва и на фона на зачестилите инциденти в региона, включително случаите от август 2026 г., когато дрон навлезе и се взриви на българска територия близо до границата с Румъния. Това наложи пребазиране на техника и засилване на способностите за радиолокационно покритие в страната.
В състезанието „Ястребово око 26“ участват осем отбора от формированията на Сухопътните войски, като военнослужещите демонстрират знания и практически умения при управлението на безпилотни летателни системи. След заключителния етап на „Ястребово око 26“ ще бъдат наградени победителите.
Състезанието беше открито на 18 септември от заместник-командира на Сухопътните войски бригаден генерал Пламен Йорданов. То се провежда по правилата за безопасен полет на Европейските наредби за използване на безпилотни летателни апарати в неограничена категория.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 А за гражданите ще има ли повече
Коментиран от #9, #32, #64
14:19 23.09.2026
2 Дай
Коментиран от #54
14:19 23.09.2026
3 ДрайвингПлежър
Коментиран от #18
14:20 23.09.2026
4 Така де!
14:21 23.09.2026
5 сюндюк
Коментиран от #14
14:21 23.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Натовски генерале,
14:23 23.09.2026
8 Пари няма ,
14:24 23.09.2026
9 Еди кой си
До коментар #1 от "А за гражданите ще има ли повече":Трябва всички ние в североизточна България да гласуваме против този индивид който ни поставя в неравностойно положение да пътуваме часове между колчета и да рискуваме живота си по двупосочните пътища към Варна заради едно негово его.
На всяка цена иска да докаже че като е спрял магистралата преди години е бил прав. А нас това не ни интересува защото броим жертвите по нея които тежат на неговата съвест.
Не му вярваме
14:24 23.09.2026
10 Генерал
Коментиран от #33
14:25 23.09.2026
11 честен ционист
14:25 23.09.2026
12 Факт
Честито!
14:25 23.09.2026
13 стелт
До коментар #6 от "Нали не ни въвличаше във война":Пий си хапчетата!
14:25 23.09.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 1234
14:25 23.09.2026
16 Безсрамник
14:26 23.09.2026
17 Само
14:27 23.09.2026
18 Тръмплин
До коментар #3 от "ДрайвингПлежър":- Като ви кажа да скачата, ще питате само колко нависоко.
14:27 23.09.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 СЛАВА БЪЛГАРИЯ
14:30 23.09.2026
21 Снимката е потресаваща
Коментиран от #24
14:32 23.09.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 волан
14:35 23.09.2026
24 Всеки
До коментар #21 от "Снимката е потресаваща":фатмак с лимузина , шофьор и охрана , отишли да зяпат ! А България копае дъното .
14:37 23.09.2026
25 Сидни Суини ръкоделие 👋
14:37 23.09.2026
26 Опа
14:41 23.09.2026
27 Мирка
, кой пие, кой плаща и кой кара влака!
14:42 23.09.2026
28 Мирка
, кой пие, кой плаща и кой кара влака!
Половин година с лъжи, стигат!
14:45 23.09.2026
29 Хмм
14:45 23.09.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Търновец
14:48 23.09.2026
32 Емигрант
До коментар #1 от "А за гражданите ще има ли повече":Нещата се мислят преди избори, а не след като се преобърне колата.
А и на избори ходят 30% от хората и от тези 30% голяма част си продават гласа за "фафла к боза".
Математиката е проста. Не можеш да сготвиш две гувна и да очакваш да ср получи гозба като от 5 звезден ресторант.
Коментиран от #65
14:49 23.09.2026
33 това не е вярно
До коментар #10 от "Генерал":Инвестицията в бункери и други защитна за населението инфраструктура - това защитава ХОРАТА, никой не му пука за "сигурна държава" за лидерите и мутрите ...
14:49 23.09.2026
34 Миро
от 60 000 полицейски гавази и още 30 000 военни хрантутници!?
Пари бол, армия йок!
Защо, не излетиш нанякъде?!
14:50 23.09.2026
35 Много ясно
14:50 23.09.2026
36 И съмнение сме нямали
14:51 23.09.2026
37 оня с коня
Коментиран от #62, #63
14:52 23.09.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Шофьор на ТИР
Hagynи се на Лукойл и цените хвръкнаха в небесата .
Как през март, когато управляваше служебното Правителство на Гюров, при 120 $ на барел, нафтата беше 1,40 €, а сега при 100$ на барел, нафтата мина 2€ ?
Има ли връзка с това, че спасихме руски олигарси, сред които и собственик на Лукойл, от санкции на ЕС и Радев върна контрола над рафинерията на руснаците и те за благодарност започнаха отново да ни продават по братски ?
14:53 23.09.2026
40 Много точно казано
14:55 23.09.2026
41 Руснак
До коментар #6 от "Нали не ни въвличаше във война":Защо Русия ще ти помага? Я ти да помагаш на Русия. Доброволци трябват за фронта.
14:56 23.09.2026
42 Това е наше коалиционно задължение",
14:56 23.09.2026
43 ШЕФА
14:57 23.09.2026
44 Реалност
За разлика от Путин, който предвиждаше тридневна СВО и се издъни, прогнозите на САЩ и Великобритания Зеленски винаги са се потвърждавали.
На прибалтийските страни няма да посмее да посегне. На Румъния, също. Там го мразят!
Не изключено този идиот да посегне на България, където ще намери подкрепата на Борисовци, Радевци, Йотковци, Копейкиновци, Волгиновци и техните поддръжници.
14:58 23.09.2026
45 Ценко
14:58 23.09.2026
46 За две години е извършен огромен прогрес
15:00 23.09.2026
47 Банкет ще има ли в офицерския стол
15:00 23.09.2026
48 Почна да си показва зъбките
15:00 23.09.2026
49 За две години
15:02 23.09.2026
50 Оставка на Мунчо!
15:04 23.09.2026
51 Междувременно
15:04 23.09.2026
52 Да се наиграят патканчетата бре
15:05 23.09.2026
53 българина
15:05 23.09.2026
54 Европеец
До коментар #2 от "Дай":Коментарът ти е верен и правилен.... Бях допълнил стига с тия пари за оръжия.... Сега с измислената заплаха от Русия.... Осигурете благоденствие наннарода, народни изедници и предатели....
15:06 23.09.2026
55 Само
15:12 23.09.2026
56 Абе
15:12 23.09.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Ще Ям Аз БОБ !
Да Си Купи Пушка !
10 Години !
Къде Беше Ти Бе ?
15:18 23.09.2026
59 А бе
15:19 23.09.2026
60 И защо?!
15:19 23.09.2026
61 Това маймуне "подгрява"
15:24 23.09.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Що триеш бе, Г0.ВЕ.Д0?
До коментар #37 от "оня с коня":Таратор за вас! И нищо друго!
15:36 23.09.2026
64 Набор от 70-та до 80-та
До коментар #1 от "А за гражданите ще има ли повече":Стягайте сумките и мешките, набират кашимерия..ловци на дронове
15:42 23.09.2026
65 Търновец
До коментар #32 от "Емигрант":Тук в Търново на Пишмана има една Тюркиня която е много известна а зет и от мутра стана полицай. А тя заяви посланикът на Палестина искал да купи къща на село Иванча.
15:52 23.09.2026
66 Ахмак
15:56 23.09.2026