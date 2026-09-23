Румен Радев: Контрабандата става тежко престъпление

Внасяме промени в Наказателния кодекс (НК), с които инкриминираме митническите нарушения. Затягаме митническия контрол, а контрабандата става тежко престъпление. Това заяви премиерът Румен Радев в началото на днешното правителствено заседание, уточни БТА.
По думите на министър-председателя митническите нарушения досега се третират като административни провинения, а през годините не е имало политическа воля за промяна.
Текстовете, които предлагаме, бъркат дълбоко в една от най-доходоносните сфери на организираната престъпност – преносът на стоки през външните граници на Европейския съюз (ЕС) в ущърб на европейските и националните финанси, заяви Радев.
„Под закона ще попадат не само контрабандисти и редови митничари, а и т.нар. чиновници на повикване от митническата администрация, които съзнателно си затварят очите за подобно нарушение“, поясни премиерът.
Всяка информация, която съзнателно е укривана с цел отклоняване на ресурси от европейските и националните финанси, ще бъде третирана като престъпление, каза още Радев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бойко Българоубиец
Коментиран от #5, #23
11:46 23.09.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 ЛЕ о ПА р Д🐱
11:47 23.09.2026
4 честен ционист
Коментиран от #45, #55
11:47 23.09.2026
5 И още нещо
До коментар #1 от "Бойко Българоубиец":Радев, защо Борисов Пеевски са на свобода?! Цялата власт е в ръцете ти, а в народното събрание е пълно герберо-пеевски престъпници.
Коментиран от #12, #31, #53
11:48 23.09.2026
6 хасковлия
Коментиран от #9
11:49 23.09.2026
7 сюндюк
11:50 23.09.2026
8 Браво шиле
11:52 23.09.2026
9 Един от Банкя
До коментар #6 от "хасковлия":И ние в Банкя правихме заря, когато Тиквата Борисов беше задържан, но радостта ни беше кратка.
11:53 23.09.2026
10 Парпърляк
Коментиран от #16, #28
11:55 23.09.2026
11 Вервайте на Рундьо
11:55 23.09.2026
12 Па ха. А
До коментар #5 от "И още нещо":Защото Радув е от ДС и Пеевски и Борисов са от ДС.
Наивници
11:57 23.09.2026
13 Ъхъ
Коментиран от #21, #24
11:57 23.09.2026
14 Дъмпинговият внос
11:57 23.09.2026
15 Коя контрабанда
11:57 23.09.2026
16 Много
До коментар #10 от "Парпърляк":Глупаво изказване! Народа очаква увеличение на доходите и намаляване на разходите, а не Радев да овладява контрабандата, за да я даде в ръцете на БКП!
Коментиран от #20, #56
11:58 23.09.2026
17 То и наркоразпространението
11:58 23.09.2026
18 Въпрос
Привилегии, привилегии без край за "нашите" хора и ужас без край за всички останали, които изкарват парите за хубавия живот на богопомазаните.
Настава някакъв уродлив геноцид в комунистическа България. Народеее, недей да спиш и да гласуваш, защото става все по-зле.
11:59 23.09.2026
19 кабакрадев
11:59 23.09.2026
20 Платена медия
До коментар #16 от "Много":Бегай с твойте платени коментарчета
Коментиран от #22
12:00 23.09.2026
21 Ми то педофилството забранено ми е ?
До коментар #13 от "Ъхъ":Малцинствата масово раждат деца на 13/14 годишна възраст и никой нищо даже им дават майчински и детски надбавки на майките за техните деца и за децата на техните деца двойни майчинства.
12:01 23.09.2026
22 Тогава
До коментар #20 от "Платена медия":Ги опровергай! Само ти ли не виждаш, че така чрез Радев, БКП овладява контрабандата? Или викаш, много му дремело за тебе?
Коментиран от #36
12:03 23.09.2026
23 пешо
До коментар #1 от "Бойко Българоубиец":Споко. за милиони няма закони, ще ударят бедните хора.
Правете милиони....
12:05 23.09.2026
24 Ми то педофилството забранено ли е ?
До коментар #13 от "Ъхъ":Малцинствата масово раждат деца на 13/14 годишна възраст и никой нищо даже им дават майчински и детски надбавки на майките за техните деца и за децата на техните деца двойни майчинства и двойни детски добавки. И после това се повтаря като завод за деца са ? Докъде Бг ще стигнем така ?
12:05 23.09.2026
25 Даа
12:06 23.09.2026
26 Пламен
12:08 23.09.2026
27 Ясно трябва да се дефинира
12:09 23.09.2026
28 папурляк
До коментар #10 от "Парпърляк":ей наивник,как може да нямате капка критично мислене?
Коментиран от #33
12:09 23.09.2026
29 А помилването на престъпници
Толко си жалък, че чак отвращаваш!
Пак питам, какво сте предприели срещу битовата престъпност?
Аз, ако бях овластена с власт, без да се бавя щях да въведа вечерен час за всички до 18 години в цялата страна и във всички населени места, където насилието се шири безнаказано.
Това са мерки, Радев, а не да се избръснеш гладко и с малките си очички да гледаш някакви военни учения!
12:10 23.09.2026
30 Ясно трябва също да се дефинира
12:13 23.09.2026
31 Евроатлантик
До коментар #5 от "И още нещо":Трай бабо за хубост! Съдебната реформа започна, скоро нов ВСС, нов главен прокурор, нови висши съдии! Тогава ще искаме правосъдие и възмездие! Сегашните са назначения на Пеевски- Борисов!!!!
12:16 23.09.2026
32 Киришима
12:16 23.09.2026
33 Парпърляк
До коментар #28 от "папурляк":Отивай да врякаш на площада, жълтопаветниче!
12:17 23.09.2026
34 В цяла Европа
Коментиран от #43
12:18 23.09.2026
35 1111
12:19 23.09.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Как е Радев ?
Коментиран от #44
12:24 23.09.2026
38 А дано
12:27 23.09.2026
39 Я сега кажи Радев
12:28 23.09.2026
40 "Контрабандата" вика тоя...
Коментиран от #47
12:32 23.09.2026
41 Най тежкото престъпление е
Коментиран от #42
12:35 23.09.2026
42 Обаче има и по страшно
До коментар #41 от "Най тежкото престъпление е":От умишления внос на всякакви азиатци. Цензура се промъква нещо напоследък.
12:37 23.09.2026
43 България никога НЕ е спазвала
До коментар #34 от "В цяла Европа":Правилата за "Вътрешните граници" на ЕС и директивите за свободното предвижване на стоки и услуги. Правителствата ни от много години ги нарушават в желанието си за слугинаж и лобизъм в полза на чужди държави и чужди производители. Съсипахме си и цигарената индустрия по същата тази причина а можехме много милиарди евро печалби да реализираме в годините .. Една Украйна цигари в ЕС може да внася но за нас не може нали? ..
12:40 23.09.2026
44 Ще излизаме ли от ЕС и Шенген ?
До коментар #37 от "Как е Радев ?":Че то реално ние май не сме влизали даже там на практика ... всички факти го доказват включително и Радев сега ..
12:44 23.09.2026
45 Жените от тези семейства
До коментар #4 от "честен ционист":Са окичени като коледни елхи а самите те карат скъпи коли. Но най много ме учудва това че никой не го забелязва. Ми той нито акъл нито образование нито работа или бизнес , а кара скъпа кола и жена му модна кокона. Как става това ?
12:45 23.09.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 НАТО е най големия
До коментар #40 от ""Контрабандата" вика тоя...":контрабандист реално. НАТО и САЩ в България. Всичко до последната карфица което влиза по тази линия е контрабанда ! Каквото си решат, .. и при внос и при износ
12:53 23.09.2026
48 Онуфри
12:56 23.09.2026
49 само питам
12:57 23.09.2026
50 Милинка
13:08 23.09.2026
51 ЕДГАР КЕЙСИ
13:13 23.09.2026
52 гост
Щото нямаше да има ресто ....
13:23 23.09.2026
53 гост
До коментар #5 от "И още нещо":Защото има съдебна власт бре, остроъгълен тъпоъгълник!!!
13:24 23.09.2026
54 ПБ-НО ВИ ЯТ Г € Р Б
-АМИ ЗАЩОТО ТАТИ, р "ум€н" БО(га)ТАШ ОТ НАПЪВАН€ ПР Ъ Д НАЛ на Х € Я на ОЛИГАР$ИТ€, А НА €ДИН ПЛОВДИВ$КИ ма $ он( г. г.) , р.р. НАПРАВО МУ ИЗЯЛ "Б А Х . Р ъ" !
ГОСПОД, ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ . У Р В И и нато-П€ Д€ Р. $ТИ!
13:25 23.09.2026
55 Циониски номера
До коментар #4 от "честен ционист":Защо си сложило всичко това в кавички ?
13:25 23.09.2026
56 Авсолютно
До коментар #16 от "Много":Но те си живеят в свой собствен свят в случая вече десет години но в по широк план поне от трийсе и повече години.
13:32 23.09.2026