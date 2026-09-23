Румен Радев: Контрабандата става тежко престъпление

Внасяме промени в Наказателния кодекс (НК), с които инкриминираме митническите нарушения. Затягаме митническия контрол, а контрабандата става тежко престъпление. Това заяви премиерът Румен Радев в началото на днешното правителствено заседание, уточни БТА.

По думите на министър-председателя митническите нарушения досега се третират като административни провинения, а през годините не е имало политическа воля за промяна.

Текстовете, които предлагаме, бъркат дълбоко в една от най-доходоносните сфери на организираната престъпност – преносът на стоки през външните граници на Европейския съюз (ЕС) в ущърб на европейските и националните финанси, заяви Радев.

„Под закона ще попадат не само контрабандисти и редови митничари, а и т.нар. чиновници на повикване от митническата администрация, които съзнателно си затварят очите за подобно нарушение“, поясни премиерът.

Всяка информация, която съзнателно е укривана с цел отклоняване на ресурси от европейските и националните финанси, ще бъде третирана като престъпление, каза още Радев.