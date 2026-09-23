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Румен Радев: Контрабандата става тежко престъпление

Румен Радев: Контрабандата става тежко престъпление

23 Септември, 2026 11:43 1 156 56

  • румен радев-
  • контрабанда-
  • митници-
  • престъпление

Внасяме промени в Наказателния кодекс (НК), с които инкриминираме митническите нарушения, обяви премиерът

Румен Радев: Контрабандата става тежко престъпление - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Внасяме промени в Наказателния кодекс (НК), с които инкриминираме митническите нарушения. Затягаме митническия контрол, а контрабандата става тежко престъпление. Това заяви премиерът Румен Радев в началото на днешното правителствено заседание, уточни БТА.

По думите на министър-председателя митническите нарушения досега се третират като административни провинения, а през годините не е имало политическа воля за промяна.

Текстовете, които предлагаме, бъркат дълбоко в една от най-доходоносните сфери на организираната престъпност – преносът на стоки през външните граници на Европейския съюз (ЕС) в ущърб на европейските и националните финанси, заяви Радев.

„Под закона ще попадат не само контрабандисти и редови митничари, а и т.нар. чиновници на повикване от митническата администрация, които съзнателно си затварят очите за подобно нарушение“, поясни премиерът.

Всяка информация, която съзнателно е укривана с цел отклоняване на ресурси от европейските и националните финанси, ще бъде третирана като престъпление, каза още Радев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бойко Българоубиец

    20 6 Отговор
    Умря ми бизнеса 😭😭😭

    Коментиран от #5, #23

    11:46 23.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ЛЕ о ПА р Д🐱

    18 9 Отговор
    невероятно тъ..по парче!!! едно че тая държавица нашата , скапана ..се изхранваше още през Тошово от контрабанда-както и всяка държава между другото , с фантазии за пред хората за антидрога , ами и нея щял да бори..или контролира , кой знае..

    11:47 23.09.2026

  • 4 честен ционист

    10 3 Отговор
    „Вътре в пределите на България се развиваше огромна подземна мрежа от престъпления, свързани с кражби и контрабанда — проституция, незаконна търговия с алкохол и наркотици от всякакъв вид.“

    Коментиран от #45, #55

    11:47 23.09.2026

  • 5 И още нещо

    24 8 Отговор

    До коментар #1 от "Бойко Българоубиец":

    Радев, защо Борисов Пеевски са на свобода?! Цялата власт е в ръцете ти, а в народното събрание е пълно герберо-пеевски престъпници.

    Коментиран от #12, #31, #53

    11:48 23.09.2026

  • 6 хасковлия

    14 12 Отговор
    зад радев е тим,зад тим е путин,нещо неясно?

    Коментиран от #9

    11:49 23.09.2026

  • 7 сюндюк

    14 4 Отговор
    На думи звучи добре но схемата ще бъде променена.! Рушвета ще скочи нагоре защото митничаря поема по опасен риск а бандита ще внася или изнася повече защото ще плаща повече на митничаря..!

    11:50 23.09.2026

  • 8 Браво шиле

    9 1 Отговор
    ти си лъв

    11:52 23.09.2026

  • 9 Един от Банкя

    13 2 Отговор

    До коментар #6 от "хасковлия":

    И ние в Банкя правихме заря, когато Тиквата Борисов беше задържан, но радостта ни беше кратка.

    11:53 23.09.2026

  • 10 Парпърляк

    9 8 Отговор
    Удар след удар по мафията БРАВО!

    Коментиран от #16, #28

    11:55 23.09.2026

  • 11 Вервайте на Рундьо

    17 5 Отговор
    Затова ли Йотовица бърза да освободи трафикантите за изборите?

    11:55 23.09.2026

  • 12 Па ха. А

    15 6 Отговор

    До коментар #5 от "И още нещо":

    Защото Радув е от ДС и Пеевски и Борисов са от ДС.

    Наивници

    11:57 23.09.2026

  • 13 Ъхъ

    8 2 Отговор
    Както и преди , педофилите ще бъдат глобявани 5лв.

    Коментиран от #21, #24

    11:57 23.09.2026

  • 14 Дъмпинговият внос

    4 1 Отговор
    На месо на 20-30 години от залежало по складовете на Европа , други евтини храни и ниглежиране на българската икономика какво е?

    11:57 23.09.2026

  • 15 Коя контрабанда

    11 3 Отговор
    Защото трафика на мигранти през границата би трябвало да е престъпление ама не е. На практика не е. Толерирано е. Вноса на случайни хора от Азия които съвсем не изглежда да са работници не е ли също престъпление и то от много голямо антибългарско значение.

    11:57 23.09.2026

  • 16 Много

    16 5 Отговор

    До коментар #10 от "Парпърляк":

    Глупаво изказване! Народа очаква увеличение на доходите и намаляване на разходите, а не Радев да овладява контрабандата, за да я даде в ръцете на БКП!

    Коментиран от #20, #56

    11:58 23.09.2026

  • 17 То и наркоразпространението

    7 4 Отговор
    Е тежко престъпление.Но вие в Президенството наркобосовете си ги помилвате

    11:58 23.09.2026

  • 18 Въпрос

    5 5 Отговор
    Какво ще направят управляващите с вече огромните разлики между старите и новите пенсии? Разликите вече са над два пъти!!! На новите пенсионери от силовите структури пенсиите им са по над 2300 евро. Те ще живеят, останалите ще умират от глад с пенсии от 300-400 евро. Срам и позор за това управление. Още по-големи и дълбоки пропасти сред народа, а и 20 заплати пак за тях, ранно пенсиониране..
    Привилегии, привилегии без край за "нашите" хора и ужас без край за всички останали, които изкарват парите за хубавия живот на богопомазаните.
    Настава някакъв уродлив геноцид в комунистическа България. Народеее, недей да спиш и да гласуваш, защото става все по-зле.

    11:59 23.09.2026

  • 19 кабакрадев

    4 5 Отговор
    ке ва спася!

    11:59 23.09.2026

  • 20 Платена медия

    4 6 Отговор

    До коментар #16 от "Много":

    Бегай с твойте платени коментарчета

    Коментиран от #22

    12:00 23.09.2026

  • 21 Ми то педофилството забранено ми е ?

    11 1 Отговор

    До коментар #13 от "Ъхъ":

    Малцинствата масово раждат деца на 13/14 годишна възраст и никой нищо даже им дават майчински и детски надбавки на майките за техните деца и за децата на техните деца двойни майчинства.

    12:01 23.09.2026

  • 22 Тогава

    7 3 Отговор

    До коментар #20 от "Платена медия":

    Ги опровергай! Само ти ли не виждаш, че така чрез Радев, БКП овладява контрабандата? Или викаш, много му дремело за тебе?

    Коментиран от #36

    12:03 23.09.2026

  • 23 пешо

    5 4 Отговор

    До коментар #1 от "Бойко Българоубиец":

    Споко. за милиони няма закони, ще ударят бедните хора.
    Правете милиони....

    12:05 23.09.2026

  • 24 Ми то педофилството забранено ли е ?

    4 0 Отговор

    До коментар #13 от "Ъхъ":

    Малцинствата масово раждат деца на 13/14 годишна възраст и никой нищо даже им дават майчински и детски надбавки на майките за техните деца и за децата на техните деца двойни майчинства и двойни детски добавки. И после това се повтаря като завод за деца са ? Докъде Бг ще стигнем така ?

    12:05 23.09.2026

  • 25 Даа

    3 1 Отговор
    Ако нямаше контрабанда нямаше да има нужда от митничари ,ако няма престъпност няма да има нужда от палицаи ,но ако няма палицаи кой ще пази властва от народа

    12:06 23.09.2026

  • 26 Пламен

    3 3 Отговор
    Питай твоята Йотова, наркотрафикът престъпление ли е....

    12:08 23.09.2026

  • 27 Ясно трябва да се дефинира

    3 3 Отговор
    Стоки с български бандерол, когато в страни от ЕС се изнасят контрабандата ли са? Същото и със вноса! За да може в конституционният съд закона да падне и хората да съдят поголовно България в международните съдилища и арбитражи ! ..... ах гнидички подли.... в ЕС ми били видиш ли ...

    12:09 23.09.2026

  • 28 папурляк

    0 5 Отговор

    До коментар #10 от "Парпърляк":

    ей наивник,как може да нямате капка критично мислене?

    Коментиран от #33

    12:09 23.09.2026

  • 29 А помилването на престъпници

    4 2 Отговор
    Кога ще се криминализира?
    Толко си жалък, че чак отвращаваш!
    Пак питам, какво сте предприели срещу битовата престъпност?
    Аз, ако бях овластена с власт, без да се бавя щях да въведа вечерен час за всички до 18 години в цялата страна и във всички населени места, където насилието се шири безнаказано.
    Това са мерки, Радев, а не да се избръснеш гладко и с малките си очички да гледаш някакви военни учения!

    12:10 23.09.2026

  • 30 Ясно трябва също да се дефинира

    3 2 Отговор
    Ценни метали закупени от западни банки и фирми от граждани контрабанда ли са когато документи за покупката им имаш ? А износа от България? А с Дубай? ... Кое точно е контрабанда между държави в ЕС ?

    12:13 23.09.2026

  • 31 Евроатлантик

    5 2 Отговор

    До коментар #5 от "И още нещо":

    Трай бабо за хубост! Съдебната реформа започна, скоро нов ВСС, нов главен прокурор, нови висши съдии! Тогава ще искаме правосъдие и възмездие! Сегашните са назначения на Пеевски- Борисов!!!!

    12:16 23.09.2026

  • 32 Киришима

    3 2 Отговор
    Аман от популистки пароли и обещания.

    12:16 23.09.2026

  • 33 Парпърляк

    4 0 Отговор

    До коментар #28 от "папурляк":

    Отивай да врякаш на площада, жълтопаветниче!

    12:17 23.09.2026

  • 34 В цяла Европа

    3 3 Отговор
    митническите нарушения се третират като административни провинения а не като престъпления ! Радев на иноватор ли иска да се прави? И хич да не спекулира че става дума само за преносът на стоки през външните граници на Европейския съюз (ЕС) ... Правилата за Вътрешните граници правителствата ни от години нарушават. Примерно с вейповете ....Никакъв Шенген НЕ спазват и съвсем са решили да го ликвидират с полицейщина и терор

    Коментиран от #43

    12:18 23.09.2026

  • 35 1111

    4 2 Отговор
    Внимавайте с промените и хората, които си търсят лекарствата в чужбина, заради разпадащото се здравеопазване!

    12:19 23.09.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Как е Радев ?

    4 1 Отговор
    Как е с Шенген ? Граници и митнически проверки има ли? Ще излизаме ли от ЕС? Ние ли санкции им налагаме или те на нас? Как е с "правилата" за Вътрешните граници .... Дунав мост кво е? А периметъра от 60 км. за незаконни проверки? ... жалки нищожества сте ей предатели ....ама всички до сега

    Коментиран от #44

    12:24 23.09.2026

  • 38 А дано

    1 1 Отговор
    но надали буржията ще пази тамагочитата и контрабандата ще върви

    12:27 23.09.2026

  • 39 Я сега кажи Радев

    2 2 Отговор
    Що да не може човек 1000 кутии цигари примерно закупени с фактура и имащи акцизен бандерол в самолет за Брюксел примерно да качи? Аре шенгеницо велик ...

    12:28 23.09.2026

  • 40 "Контрабандата" вика тоя...

    2 3 Отговор
    А за базите на НАТО и САЩ стоките и хората си минават директно по канал нали? Даже и опис на хвърчащо листче няма. Нали бре Рундю? И радиоактивни отпадъци даже може ....

    Коментиран от #47

    12:32 23.09.2026

  • 41 Най тежкото престъпление е

    3 0 Отговор
    Умишлената подмяна на едно народонаселение. Било чрез нарочно заселване на азиатци/роми още турците са го правили в средните векове било чрез мигранти или чрез абсолютно неконтролируем внос на всякакви азиатци африканци араби ....

    Коментиран от #42

    12:35 23.09.2026

  • 42 Обаче има и по страшно

    3 0 Отговор

    До коментар #41 от "Най тежкото престъпление е":

    От умишления внос на всякакви азиатци. Цензура се промъква нещо напоследък.

    12:37 23.09.2026

  • 43 България никога НЕ е спазвала

    3 2 Отговор

    До коментар #34 от "В цяла Европа":

    Правилата за "Вътрешните граници" на ЕС и директивите за свободното предвижване на стоки и услуги. Правителствата ни от много години ги нарушават в желанието си за слугинаж и лобизъм в полза на чужди държави и чужди производители. Съсипахме си и цигарената индустрия по същата тази причина а можехме много милиарди евро печалби да реализираме в годините .. Една Украйна цигари в ЕС може да внася но за нас не може нали? ..

    12:40 23.09.2026

  • 44 Ще излизаме ли от ЕС и Шенген ?

    2 0 Отговор

    До коментар #37 от "Как е Радев ?":

    Че то реално ние май не сме влизали даже там на практика ... всички факти го доказват включително и Радев сега ..

    12:44 23.09.2026

  • 45 Жените от тези семейства

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "честен ционист":

    Са окичени като коледни елхи а самите те карат скъпи коли. Но най много ме учудва това че никой не го забелязва. Ми той нито акъл нито образование нито работа или бизнес , а кара скъпа кола и жена му модна кокона. Как става това ?

    12:45 23.09.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 НАТО е най големия

    1 1 Отговор

    До коментар #40 от ""Контрабандата" вика тоя...":

    контрабандист реално. НАТО и САЩ в България. Всичко до последната карфица което влиза по тази линия е контрабанда ! Каквото си решат, .. и при внос и при износ

    12:53 23.09.2026

  • 48 Онуфри

    1 0 Отговор
    главния и единствен фокус - събирането на пари

    12:56 23.09.2026

  • 49 само питам

    1 0 Отговор
    ама за всички ли или само които са против нас както с олигарсите погваме които са преди нас а на нашите правим чадър така ще е и така е продължавало от краи време

    12:57 23.09.2026

  • 50 Милинка

    1 0 Отговор
    Ох разсмя ме от сърце тоз шушон. Внасят те, изнасят... а за хората нищо свястно.

    13:08 23.09.2026

  • 51 ЕДГАР КЕЙСИ

    1 1 Отговор
    ЧОРАПЕ, ТИ ZAKPИЛЯШ КОНТРАБАНДА НА ....................... НАРКОТИЦИ, ZAEДНО С ПИГИ ЙОТОВА И БОЙКО РАШКОВ ДАМАДЖАНОВ (ПУДЕЛА С ПАЧКИТЕ) ...................... ФАКТ !

    13:13 23.09.2026

  • 52 гост

    0 0 Отговор
    Соевите, които ревете путин, путин, що асенчо и киро острото не направиха тези законови промени ...

    Щото нямаше да има ресто ....

    13:23 23.09.2026

  • 53 гост

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "И още нещо":

    Защото има съдебна власт бре, остроъгълен тъпоъгълник!!!

    13:24 23.09.2026

  • 54 ПБ-НО ВИ ЯТ Г € Р Б

    2 0 Отговор
    -ТАТЕ,ТАТЕ, ЗАЩО ТАКА ЛОШО МИРИШ€€€ НАПО$Л€ДЪК?
    -АМИ ЗАЩОТО ТАТИ, р "ум€н" БО(га)ТАШ ОТ НАПЪВАН€ ПР Ъ Д НАЛ на Х € Я на ОЛИГАР$ИТ€, А НА €ДИН ПЛОВДИВ$КИ ма $ он( г. г.) , р.р. НАПРАВО МУ ИЗЯЛ "Б А Х . Р ъ" !

    ГОСПОД, ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ . У Р В И и нато-П€ Д€ Р. $ТИ!

    13:25 23.09.2026

  • 55 Циониски номера

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "честен ционист":

    Защо си сложило всичко това в кавички ?

    13:25 23.09.2026

  • 56 Авсолютно

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Много":

    Но те си живеят в свой собствен свят в случая вече десет години но в по широк план поне от трийсе и повече години.

    13:32 23.09.2026

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