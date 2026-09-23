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Изтеглиха номерата в бюлетината за президентските избори: Йотова-№25, Гюров - №4, Костадинов- №11

Изтеглиха номерата в бюлетината за президентските избори: Йотова-№25, Гюров - №4, Костадинов- №11

23 Септември, 2026 15:57 1 509 74

  • номера-
  • бюлетина-
  • избори за президент-
  • теглене-
  • цик

Ще бъде определен и редът за представяне на кандидатите, партиите, коалициите и инициативните комитети в различните форми на предизборната кампания по БНТ и БНР в изборите за президент и вицепрезидент.

Изтеглиха номерата в бюлетината за президентските избори: Йотова-№25, Гюров - №4, Костадинов- №11 - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Централната избирателна комисия (ЦИК) провежда жребий за определяне на номерата в бюлетината за гласуване в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 25 октомври 2026 г., предаде репортер на Novini.bg.

Ще бъде определен и редът за представяне на кандидатите, партиите, коалициите и инициативните комитети в различните форми на предизборната кампания по БНТ и БНР в изборите за президент и вицепрезидент.

Тегленето на жребиите е публично. На него могат да присъстват представители на регистрираните в ЦИК партии, коалиции и инициативни комитети, както и кандидатите за президент и вицепрезидент. На жребиите могат да присъстват и представители на средствата за масово осведомяване.

Припомняме, че в Централната избирателна комисия са постъпили документи за регистрация на 28 кандидатски двойки за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката, насрочени за 25 октомври 2026 г.

21 от тях са издигнати от инициативни комитети, а 7 – от партии.

Само трима от кандидатите са подкрепени от парламентарно представени сили.

Това са настоящият президент Илияна Йотова в двойка с Кирил Вълчев. Подкрепа за тях дадоха редица партии, включително "Прогресивна България".

Зад бившия служебен премиер Андрей Гюров и Георги Кандев застанаха две парламентарни групи – "Демократична България" и "Продължаваме промяната". А "Възраждане" вчера обяви своята партийна кандидатура – президентската двойка лидерът Костадин Костадинов и евродепутатът Петър Волгин.

Предизборната кампания започва в петък, 25 септември.

Ето под кои номера в бюлетината ще са кандидатите за президент и вицепрезидент:

№1 - Георги Димов – кандидат за президент, и Димитър Шивиков – кандидат за вицепрезидент;

№2 - Росен Миленов – кандидат за президент, и Иван Иванов – кандидат за вицепрезидент;

№3- Иванка Цветанова-Петкова – кандидат за президент, и Панайот Кючуков – кандидат за вицепрезидент;

№4- Андрей Гюров – кандидат за президент, и Георги Кандев – кандидат за вицепрезидент;
№5 - Йордан Малджански – кандидат за президент, и Валентин Христов – кандидат за вицепрезидент;

№6- Камен Тасков – кандидат за президент, и Галя Иванова – кандидат за вицепрезидент;

№7 - Нако Стефанов – кандидат за президент, и Нина Ламбова – кандидат за вицепрезидент;

№8 - Методи Бъчваров – кандидат за президент, и Ленин Станоев – кандидат за вицепрезидент;

№9 - Ивайло Симеонов – кандидат за президент, и Косьо Стойчев – кандидат за вицепрезидент;

№10- Мария Колева – кандидат за президент, и Валери Велковски – кандидат за вицепрезидент;

№11 - Костадин Костадинов – кандидат за президент, и Петър Волгин – кандидат за вицепрезидент;
№12- Александър Томов – кандидат за президент, и Сергей Инджов – кандидат за вицепрезидент;

№13 - Борис Анзов – кандидат за президент, и Бранимир Мичев – кандидат за вицепрезидент;

№14 - Румяна Ченалова – кандидат за президент, и Георги Георгиев – кандидат за вицепрезидент;

№15 - Лъчезар Аврамов – кандидат за президент, и Ивайло Атанасов – кандидат за вицепрезидент;

№16 - Иво Лулчев – кандидат за президент, и Стефан Попов – кандидат за вицепрезидент;

№17- Радостин Василев – кандидат за президент, и Красимир Манов – кандидат за вицепрезидент;

№18 - Иван Христанов – кандидат за президент, и Стоянка Черкезова – кандидат за вицепрезидент;
№19 - Ивелин Михайлов – кандидат за президент, и Юлиана Матеева – кандидат за вицепрезидент;

№20- Величка Георгиева – кандидат за президент, и Росен Иванов – кандидат за вицепрезидент;

№21- Волен Сидеров – кандидат за президент, и Славчо Велков – кандидат за вицепрезидент;

№23 - Искра Недева – кандидат за президент, и Стоян Георгиев – кандидат за вицепрезидент;

№24 - Пламен Пасков – кандидат за президент, и Светозар Съев – кандидат за вицепрезидент;

№25 - Илияна Йотова – кандидат за президент, и Кирил Вълчев – кандидат за вицепрезидент;
№26- Боян Станков-Расате – кандидат за президент, и Йордан Манасиев – кандидат за вицепрезидент;

№27 - Венцислав Ангелов – кандидат за президент, и Атанас Стефанов – кандидат за вицепрезидент;


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    14 8 Отговор
    4 носи лош късмет.

    Коментиран от #51

    16:01 23.09.2026

  • 2 Последния Софиянец

    7 10 Отговор
    Номер 2 ще стане номер едно!

    Коментиран от #26, #35

    16:02 23.09.2026

  • 3 Сандо

    7 2 Отговор
    А пък номер 1 са Георги Димов-Димитър Шивиков.Интересно ще е всеки да пресметне за себе си колко от кандидатите е чувал.И още нещо има интересно:колко от кандидатите медиите ще убият с мълчанието си?

    Коментиран от #15

    16:03 23.09.2026

  • 4 Защо в заглавието

    6 5 Отговор
    не са Радостин,Евелин и Волен?

    16:03 23.09.2026

  • 5 Как

    10 2 Отговор
    на Костадинов винаги се пада 11 ?

    Коментиран от #44, #64

    16:04 23.09.2026

  • 6 Баба Ванга

    6 4 Отговор
    2026 ке получите ново 25 !

    16:05 23.09.2026

  • 7 11 символизира пробуждането и просветлен

    11 10 Отговор
    С този номер Коце ги отвява още на първи тур.

    16:05 23.09.2026

  • 8 Лупи

    5 4 Отговор
    кой номер е?Другите не ме интересуват!

    16:06 23.09.2026

  • 9 не съм маймуна

    4 7 Отговор
    Не ми пука за вашите номера! Няма да гласувам!

    16:08 23.09.2026

  • 10 Реалност

    15 2 Отговор
    БОИКО две нули

    16:08 23.09.2026

  • 11 Ахааа

    7 16 Отговор
    Битката за второ място ще бъде интересно! Възраждане и ПП, ДБ ще имат по около 10 процента, максимално до 15 процента! За Йотова около 40- 45 процента!

    16:09 23.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Да ви 🙂🙂🙂 майките

    4 4 Отговор
    Избори от 💩💩💩

    Коментиран от #17

    16:10 23.09.2026

  • 14 Сълза и смях

    4 0 Отговор
    Ама Анооо...мани номерата ,остави ама голям смях ще пада даже и не под ред....

    16:11 23.09.2026

  • 15 4567

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Сандо":

    За тези, които имате предвид, медиите и до сега не са били приказливи, т.е. незнайни борци за нещо си.

    16:13 23.09.2026

  • 16 Оня Шемет с коня

    1 4 Отговор
    N:19 -истината е само там 👍

    16:15 23.09.2026

  • 17 Откровен

    4 0 Отговор

    До коментар #13 от "Да ви 🙂🙂🙂 майките":

    Съгласен,но ако аз бях написал подобно мнение с твоето,обикновенно щяха да ме...ИЗТРИЯТ...

    Коментиран от #22, #24

    16:15 23.09.2026

  • 18 Започват

    3 0 Отговор
    манипулациите на елетронаселението!

    16:16 23.09.2026

  • 19 Голяма

    1 6 Отговор
    Навалица за президенти.2+5=7 числото на Господ,пожелавам и успех.

    16:17 23.09.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 И тук

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "Откровен":

    наши и ваши!

    16:17 23.09.2026

  • 23 Макс

    6 7 Отговор
    Само номер четири заслужава моя глас . Успех !

    16:18 23.09.2026

  • 24 Да ви 🙂🙂🙂 майките

    4 0 Отговор

    До коментар #17 от "Откровен":

    Не се притеснявай, братко мили!

    Скоро и мен ще изтрият!

    Коментиран от #58

    16:18 23.09.2026

  • 25 !!!?

    6 8 Отговор
    Гюров 1, Копейкин 2,...Гудяевица 25,....!!!?

    16:19 23.09.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 само питам

    5 0 Отговор
    абе не са ли много малко кандидатите само 27 аз очаквах поне 300 броя а то ква стана

    16:23 23.09.2026

  • 30 Хаха

    3 4 Отговор
    Василка кметункова разкопа София предизборно, а три години спа. Никой не знае утре коя улица ще затворят. Никога за Петроханците

    16:24 23.09.2026

  • 31 Румен

    7 1 Отговор
    От президента,ако зависеше нещо ,Радев нямаше да абдекира!

    16:25 23.09.2026

  • 32 Бързи избори

    5 1 Отговор
    2 в 1 !

    16:26 23.09.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Прованс

    1 4 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    При всички останали номера, номер 2 са за предпочитане.

    Коментиран от #63

    16:28 23.09.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Няма да има втори тур

    11 9 Отговор
    Костадинов и Волгин ще спечелят със смазваща преднина пред глобалистите неолиберали!

    Коментиран от #41, #56, #60, #71

    16:33 23.09.2026

  • 40 Лесно се помни !

    4 5 Отговор
    Гюров - №4
    Полицията откри 4 жертви на педофила от Бунарджика и записи на перверзиите му....

    16:35 23.09.2026

  • 41 Време е

    7 4 Отговор

    До коментар #39 от "Няма да има втори тур":

    за "Алтернатива за България" с 11 !

    16:36 23.09.2026

  • 42 №15 са Лъчезар Аврамов и Ивайло Дражев

    3 0 Отговор
    А не Ивайло Атанасов ! За бившият затворник Дражев иде реч .....ъхъъ...

    16:40 23.09.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Защото

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Как":

    той ще спечели.

    16:41 23.09.2026

  • 45 Лесно се помни !

    4 2 Отговор
    Гюров - №4
    Като в статията "Полицията откри 4 жертви на педофила от Бунарджика и записи на перверзиите му" ..

    16:42 23.09.2026

  • 46 Малее

    2 0 Отговор
    Пълно е с номера...

    16:43 23.09.2026

  • 47 Цвете

    3 1 Отговор
    ЧЕТА ЧЕНАЛОВА, КОЯТО ПОМИЛВА ЕДИН УБИЕЦ И ТОЙ С БОЯДИСАНА КОСА ГО ХВАНАХА СЛЕД 3 ГОДИНИ НА КРИЕНИЦИ.ТОЛКОВА МНОГО МЕРАКЛИИ, ЧЕ СВЯТ ДА ТИ СЕ ЗАВИЕ.БОЛШИНСТВОТО ЩЕ ОТТЕГЛИ ГЛАСОВЕТЕ, ЗАЩОТО ТАКОВА ЧУДО НЕ Е БИЛО.🔎🤦‍♂️🔎

    16:43 23.09.2026

  • 48 Румяна Ченалова

    6 1 Отговор
    Що е с друг шрифт? А?

    16:44 23.09.2026

  • 49 Ще има голям рев от жеЛаещите!

    3 4 Отговор
    Никакъв шанс за евроатлантическата измет. След изборите едно е ясно .. Урсула ще вие на умряло и ще иска нови избори докато не спечелят марионетките й ГюровЙотовица

    16:44 23.09.2026

  • 50 Трогателно е

    5 1 Отговор
    “Расате” и Сидеров кандидати отново. За съжаление Йоло Денев се умори от политиката и вече не участва. Но пък Максуда махала е представена достойно.

    16:45 23.09.2026

  • 51 Европеец

    10 4 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Няма значение четворката...... Важни са номер 11 за да имаме отново държава...

    Коментиран от #74

    16:46 23.09.2026

  • 52 Поне една двойка да имаше

    1 1 Отговор
    Мъж и жена или баща и син за нея щях да гласувам. Тук с тея двойки е пълен разврат

    16:46 23.09.2026

  • 53 само предлагам

    4 0 Отговор
    Ех как ми липсва Митю Пищова Бог да го прости

    16:51 23.09.2026

  • 54 Пламен

    7 1 Отговор
    Помните ли ?
    Помните ли , че в края на миналата година Йотова беше поканена в най-скъпия ресторант на Слънчака?
    Домакини на партито бяха ,,бившите" от Мултигруп, а ресторанта беше затворен за случайни клиенти.
    Не знам какво са се договорили тогава, ама всичко вече е ясно.
    Бойко се излузи ,а Мунчо беше разкаран от Президентвото чрез ,,оставка".
    После ,,избори" с ротативките на Мъдуро.Спонсорите сега са много доволни от Фигуранта.

    Има ли смисъл да очакваме , че Олигархията ще търси друг кандидат?

    16:52 23.09.2026

  • 55 Българи

    5 6 Отговор
    Хайде да се вразумим най-накрая и да гласуваме за Волгин и Костадинов от "Възраждане"

    Коментиран от #59, #61

    16:52 23.09.2026

  • 56 Купи си Волга на старо

    2 1 Отговор

    До коментар #39 от "Няма да има втори тур":

    Или поне гледай филма Волга, Волга.

    16:53 23.09.2026

  • 57 Кандидат

    2 0 Отговор
    Започваме с номерата!

    16:53 23.09.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Тиквата +Шиши =ОПГ 💩💩💩

    2 0 Отговор

    До коментар #39 от "Няма да има втори тур":

    Тези подлоги ли ⁉️⁉️😅😂🤣💩💩💩

    16:57 23.09.2026

  • 61 Шкембе Войвода 🪓🗡

    3 0 Отговор

    До коментар #55 от "Българи":

    Не си в час нещо, все едно да гласувам за Тиквата 🎃😅😂🤣

    16:59 23.09.2026

  • 62 Пламен

    6 0 Отговор
    През последните месеци се оказа , че нашата весела и безгрижна държава може да функционира идеално без вицепрезидент.
    Чудя се кому е нужно такова скъпо платено службарче.

    17:01 23.09.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Още от едно време

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Как":

    кога карахме ЗАЗки,трабанти и москвичи...бургуджиите и копанарите яхаха само Волги,а по-бедните от тях по долу от Жигула не слизаха....

    17:06 23.09.2026

  • 65 Шао

    1 0 Отговор
    Имате право на 4-то допълнително желание. 🧞‍♂️

    17:06 23.09.2026

  • 66 Дедо

    3 0 Отговор
    Всичките им номера знам!

    17:07 23.09.2026

  • 67 Номера

    0 1 Отговор
    отразява номерата, които владеят!

    17:08 23.09.2026

  • 68 Горски

    3 0 Отговор
    Защо изобщо теглят номера, това е такава отживелица.. просто да напишат имената на кандидатите по бюлетините - който е грамотен, ще се справи. Да махат тия номера да за неграмотните слуги на ГЕРБ и БСП и дъпъсъ! Само ромите и турците ползват тази номерация защото не могат да четат, дори не знаят за какво гласуват но имат право на избор. Всеки който не премине 10 процента да върне всички пари в хазната! Така ще е най-справедливо. Куцо, кьораво и сакато тръгнало да става президент. Даже може границата да се завиши още повече. Не е ли време, за следващите, най-важни избори за кметове в България, които определят кражбите на парите от тарикатите, тези номера да отпаднат за да намалеят неграмотните, платени гласоподаватели на Лойко. Шиши и Шарлатаните?

    17:11 23.09.2026

  • 69 Откровен

    3 0 Отговор
    Дето се вика:...ШОУТО на Славчо умря...
    НО ШОУТО ПРОДЪЛЖАВА!
    Ще си сипя едно питие и ще се кефя от сеир...
    Дето се вика...една истина е ВЕЛИКА
    Тя е::
    АКО С ИЗБОРИ НЕЩО МОЖЕ ДА СЕ ПРОМЕНИ....ЩЯХА ДА ГИ...З А Б Р А Н Я Т !!!

    17:16 23.09.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Европеец

    1 1 Отговор

    До коментар #39 от "Няма да има втори тур":

    Математически е невъзможно Костадинов или Йотова да съберат 50 + 1..... Така че ще има задължително втори тур, на който ще се обединят срещу Възраждане на България... Но се надявам българите да проявят разум и да гласуват с номер 11 за Костадинов и Волгин , за да имаме отново държава и държавност...

    17:37 23.09.2026

  • 72 Европеец до номер 39

    1 1 Отговор
    Какво обидно има в тоя коментар та го изтрих те бе..... Или от истината боли....Къде остана свободата на словото и демокрацията.....Математически е невъзможно Костадинов или Йотова да съберат 50 + 1..... Така че ще има задължително втори тур, на който ще се обединят срещу Възраждане на България... Но се надявам българите да проявят разум и да гласуват с номер 11 за Костадинов и Волгин , за да имаме отново държава и държавност...

    Коментиран от #73

    17:42 23.09.2026

  • 73 Много

    0 0 Отговор

    До коментар #72 от "Европеец до номер 39":

    Се лъжеш,който много говори работа не върши.Ок?

    18:05 23.09.2026

  • 74 Като

    0 0 Отговор

    До коментар #51 от "Европеец":

    Куба и С.Корея!

    18:14 23.09.2026

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