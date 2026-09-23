Изтеглиха номерата в бюлетината за президентските избори: Йотова-№25, Гюров - №4, Костадинов- №11

Централната избирателна комисия (ЦИК) провежда жребий за определяне на номерата в бюлетината за гласуване в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 25 октомври 2026 г., предаде репортер на Novini.bg.
Ще бъде определен и редът за представяне на кандидатите, партиите, коалициите и инициативните комитети в различните форми на предизборната кампания по БНТ и БНР в изборите за президент и вицепрезидент.
Тегленето на жребиите е публично. На него могат да присъстват представители на регистрираните в ЦИК партии, коалиции и инициативни комитети, както и кандидатите за президент и вицепрезидент. На жребиите могат да присъстват и представители на средствата за масово осведомяване.
Припомняме, че в Централната избирателна комисия са постъпили документи за регистрация на 28 кандидатски двойки за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката, насрочени за 25 октомври 2026 г.
21 от тях са издигнати от инициативни комитети, а 7 – от партии.
Само трима от кандидатите са подкрепени от парламентарно представени сили.
Това са настоящият президент Илияна Йотова в двойка с Кирил Вълчев. Подкрепа за тях дадоха редица партии, включително "Прогресивна България".
Зад бившия служебен премиер Андрей Гюров и Георги Кандев застанаха две парламентарни групи – "Демократична България" и "Продължаваме промяната". А "Възраждане" вчера обяви своята партийна кандидатура – президентската двойка лидерът Костадин Костадинов и евродепутатът Петър Волгин.
Предизборната кампания започва в петък, 25 септември.
Ето под кои номера в бюлетината ще са кандидатите за президент и вицепрезидент:
№1 - Георги Димов – кандидат за президент, и Димитър Шивиков – кандидат за вицепрезидент;
№2 - Росен Миленов – кандидат за президент, и Иван Иванов – кандидат за вицепрезидент;
№3- Иванка Цветанова-Петкова – кандидат за президент, и Панайот Кючуков – кандидат за вицепрезидент;
№4- Андрей Гюров – кандидат за президент, и Георги Кандев – кандидат за вицепрезидент;
№5 - Йордан Малджански – кандидат за президент, и Валентин Христов – кандидат за вицепрезидент;
№6- Камен Тасков – кандидат за президент, и Галя Иванова – кандидат за вицепрезидент;
№7 - Нако Стефанов – кандидат за президент, и Нина Ламбова – кандидат за вицепрезидент;
№8 - Методи Бъчваров – кандидат за президент, и Ленин Станоев – кандидат за вицепрезидент;
№9 - Ивайло Симеонов – кандидат за президент, и Косьо Стойчев – кандидат за вицепрезидент;
№10- Мария Колева – кандидат за президент, и Валери Велковски – кандидат за вицепрезидент;
№11 - Костадин Костадинов – кандидат за президент, и Петър Волгин – кандидат за вицепрезидент;
№12- Александър Томов – кандидат за президент, и Сергей Инджов – кандидат за вицепрезидент;
№13 - Борис Анзов – кандидат за президент, и Бранимир Мичев – кандидат за вицепрезидент;
№14 - Румяна Ченалова – кандидат за президент, и Георги Георгиев – кандидат за вицепрезидент;
№15 - Лъчезар Аврамов – кандидат за президент, и Ивайло Атанасов – кандидат за вицепрезидент;
№16 - Иво Лулчев – кандидат за президент, и Стефан Попов – кандидат за вицепрезидент;
№17- Радостин Василев – кандидат за президент, и Красимир Манов – кандидат за вицепрезидент;
№18 - Иван Христанов – кандидат за президент, и Стоянка Черкезова – кандидат за вицепрезидент;
№19 - Ивелин Михайлов – кандидат за президент, и Юлиана Матеева – кандидат за вицепрезидент;
№20- Величка Георгиева – кандидат за президент, и Росен Иванов – кандидат за вицепрезидент;
№21- Волен Сидеров – кандидат за президент, и Славчо Велков – кандидат за вицепрезидент;
№23 - Искра Недева – кандидат за президент, и Стоян Георгиев – кандидат за вицепрезидент;
№24 - Пламен Пасков – кандидат за президент, и Светозар Съев – кандидат за вицепрезидент;
№25 - Илияна Йотова – кандидат за президент, и Кирил Вълчев – кандидат за вицепрезидент;
№26- Боян Станков-Расате – кандидат за президент, и Йордан Манасиев – кандидат за вицепрезидент;
№27 - Венцислав Ангелов – кандидат за президент, и Атанас Стефанов – кандидат за вицепрезидент;
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #51
16:01 23.09.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #26, #35
16:02 23.09.2026
3 Сандо
Коментиран от #15
16:03 23.09.2026
4 Защо в заглавието
16:03 23.09.2026
5 Как
Коментиран от #44, #64
16:04 23.09.2026
6 Баба Ванга
16:05 23.09.2026
7 11 символизира пробуждането и просветлен
16:05 23.09.2026
8 Лупи
16:06 23.09.2026
9 не съм маймуна
16:08 23.09.2026
10 Реалност
16:08 23.09.2026
11 Ахааа
16:09 23.09.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Да ви 🙂🙂🙂 майките
Коментиран от #17
16:10 23.09.2026
14 Сълза и смях
16:11 23.09.2026
15 4567
До коментар #3 от "Сандо":За тези, които имате предвид, медиите и до сега не са били приказливи, т.е. незнайни борци за нещо си.
16:13 23.09.2026
16 Оня Шемет с коня
16:15 23.09.2026
17 Откровен
До коментар #13 от "Да ви 🙂🙂🙂 майките":Съгласен,но ако аз бях написал подобно мнение с твоето,обикновенно щяха да ме...ИЗТРИЯТ...
Коментиран от #22, #24
16:15 23.09.2026
18 Започват
16:16 23.09.2026
19 Голяма
16:17 23.09.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 И тук
До коментар #17 от "Откровен":наши и ваши!
16:17 23.09.2026
23 Макс
16:18 23.09.2026
24 Да ви 🙂🙂🙂 майките
До коментар #17 от "Откровен":Не се притеснявай, братко мили!
Скоро и мен ще изтрият!
Коментиран от #58
16:18 23.09.2026
25 !!!?
16:19 23.09.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 само питам
16:23 23.09.2026
30 Хаха
16:24 23.09.2026
31 Румен
16:25 23.09.2026
32 Бързи избори
16:26 23.09.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Прованс
До коментар #2 от "Последния Софиянец":При всички останали номера, номер 2 са за предпочитане.
Коментиран от #63
16:28 23.09.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Няма да има втори тур
Коментиран от #41, #56, #60, #71
16:33 23.09.2026
40 Лесно се помни !
Полицията откри 4 жертви на педофила от Бунарджика и записи на перверзиите му....
16:35 23.09.2026
41 Време е
До коментар #39 от "Няма да има втори тур":за "Алтернатива за България" с 11 !
16:36 23.09.2026
42 №15 са Лъчезар Аврамов и Ивайло Дражев
16:40 23.09.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Защото
До коментар #5 от "Как":той ще спечели.
16:41 23.09.2026
45 Лесно се помни !
Като в статията "Полицията откри 4 жертви на педофила от Бунарджика и записи на перверзиите му" ..
16:42 23.09.2026
46 Малее
16:43 23.09.2026
47 Цвете
16:43 23.09.2026
48 Румяна Ченалова
16:44 23.09.2026
49 Ще има голям рев от жеЛаещите!
16:44 23.09.2026
50 Трогателно е
16:45 23.09.2026
51 Европеец
До коментар #1 от "честен ционист":Няма значение четворката...... Важни са номер 11 за да имаме отново държава...
Коментиран от #74
16:46 23.09.2026
52 Поне една двойка да имаше
16:46 23.09.2026
53 само предлагам
16:51 23.09.2026
54 Пламен
Помните ли , че в края на миналата година Йотова беше поканена в най-скъпия ресторант на Слънчака?
Домакини на партито бяха ,,бившите" от Мултигруп, а ресторанта беше затворен за случайни клиенти.
Не знам какво са се договорили тогава, ама всичко вече е ясно.
Бойко се излузи ,а Мунчо беше разкаран от Президентвото чрез ,,оставка".
После ,,избори" с ротативките на Мъдуро.Спонсорите сега са много доволни от Фигуранта.
Има ли смисъл да очакваме , че Олигархията ще търси друг кандидат?
16:52 23.09.2026
55 Българи
Коментиран от #59, #61
16:52 23.09.2026
56 Купи си Волга на старо
До коментар #39 от "Няма да има втори тур":Или поне гледай филма Волга, Волга.
16:53 23.09.2026
57 Кандидат
16:53 23.09.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Тиквата +Шиши =ОПГ 💩💩💩
До коментар #39 от "Няма да има втори тур":Тези подлоги ли ⁉️⁉️😅😂🤣💩💩💩
16:57 23.09.2026
61 Шкембе Войвода 🪓🗡
До коментар #55 от "Българи":Не си в час нещо, все едно да гласувам за Тиквата 🎃😅😂🤣
16:59 23.09.2026
62 Пламен
Чудя се кому е нужно такова скъпо платено службарче.
17:01 23.09.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Още от едно време
До коментар #5 от "Как":кога карахме ЗАЗки,трабанти и москвичи...бургуджиите и копанарите яхаха само Волги,а по-бедните от тях по долу от Жигула не слизаха....
17:06 23.09.2026
65 Шао
17:06 23.09.2026
66 Дедо
17:07 23.09.2026
67 Номера
17:08 23.09.2026
68 Горски
17:11 23.09.2026
69 Откровен
НО ШОУТО ПРОДЪЛЖАВА!
Ще си сипя едно питие и ще се кефя от сеир...
Дето се вика...една истина е ВЕЛИКА
Тя е::
АКО С ИЗБОРИ НЕЩО МОЖЕ ДА СЕ ПРОМЕНИ....ЩЯХА ДА ГИ...З А Б Р А Н Я Т !!!
17:16 23.09.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Европеец
До коментар #39 от "Няма да има втори тур":Математически е невъзможно Костадинов или Йотова да съберат 50 + 1..... Така че ще има задължително втори тур, на който ще се обединят срещу Възраждане на България... Но се надявам българите да проявят разум и да гласуват с номер 11 за Костадинов и Волгин , за да имаме отново държава и държавност...
17:37 23.09.2026
72 Европеец до номер 39
Коментиран от #73
17:42 23.09.2026
73 Много
До коментар #72 от "Европеец до номер 39":Се лъжеш,който много говори работа не върши.Ок?
18:05 23.09.2026
74 Като
До коментар #51 от "Европеец":Куба и С.Корея!
18:14 23.09.2026