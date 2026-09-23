Изтеглиха номерата в бюлетината за президентските избори: Йотова-№25, Гюров - №4, Костадинов- №11

Централната избирателна комисия (ЦИК) провежда жребий за определяне на номерата в бюлетината за гласуване в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 25 октомври 2026 г., предаде репортер на Novini.bg.

Ще бъде определен и редът за представяне на кандидатите, партиите, коалициите и инициативните комитети в различните форми на предизборната кампания по БНТ и БНР в изборите за президент и вицепрезидент.

Тегленето на жребиите е публично. На него могат да присъстват представители на регистрираните в ЦИК партии, коалиции и инициативни комитети, както и кандидатите за президент и вицепрезидент. На жребиите могат да присъстват и представители на средствата за масово осведомяване.

Припомняме, че в Централната избирателна комисия са постъпили документи за регистрация на 28 кандидатски двойки за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката, насрочени за 25 октомври 2026 г.

21 от тях са издигнати от инициативни комитети, а 7 – от партии.

Само трима от кандидатите са подкрепени от парламентарно представени сили.

Това са настоящият президент Илияна Йотова в двойка с Кирил Вълчев. Подкрепа за тях дадоха редица партии, включително "Прогресивна България".

Зад бившия служебен премиер Андрей Гюров и Георги Кандев застанаха две парламентарни групи – "Демократична България" и "Продължаваме промяната". А "Възраждане" вчера обяви своята партийна кандидатура – президентската двойка лидерът Костадин Костадинов и евродепутатът Петър Волгин.

Предизборната кампания започва в петък, 25 септември.

Ето под кои номера в бюлетината ще са кандидатите за президент и вицепрезидент:

№1 - Георги Димов – кандидат за президент, и Димитър Шивиков – кандидат за вицепрезидент;

№2 - Росен Миленов – кандидат за президент, и Иван Иванов – кандидат за вицепрезидент;

№3- Иванка Цветанова-Петкова – кандидат за президент, и Панайот Кючуков – кандидат за вицепрезидент;

№4- Андрей Гюров – кандидат за президент, и Георги Кандев – кандидат за вицепрезидент;

№5 - Йордан Малджански – кандидат за президент, и Валентин Христов – кандидат за вицепрезидент;

№6- Камен Тасков – кандидат за президент, и Галя Иванова – кандидат за вицепрезидент;

№7 - Нако Стефанов – кандидат за президент, и Нина Ламбова – кандидат за вицепрезидент;

№8 - Методи Бъчваров – кандидат за президент, и Ленин Станоев – кандидат за вицепрезидент;

№9 - Ивайло Симеонов – кандидат за президент, и Косьо Стойчев – кандидат за вицепрезидент;

№10- Мария Колева – кандидат за президент, и Валери Велковски – кандидат за вицепрезидент;

№11 - Костадин Костадинов – кандидат за президент, и Петър Волгин – кандидат за вицепрезидент;

№12- Александър Томов – кандидат за президент, и Сергей Инджов – кандидат за вицепрезидент;

№13 - Борис Анзов – кандидат за президент, и Бранимир Мичев – кандидат за вицепрезидент;

№14 - Румяна Ченалова – кандидат за президент, и Георги Георгиев – кандидат за вицепрезидент;

№15 - Лъчезар Аврамов – кандидат за президент, и Ивайло Атанасов – кандидат за вицепрезидент;

№16 - Иво Лулчев – кандидат за президент, и Стефан Попов – кандидат за вицепрезидент;

№17- Радостин Василев – кандидат за президент, и Красимир Манов – кандидат за вицепрезидент;

№18 - Иван Христанов – кандидат за президент, и Стоянка Черкезова – кандидат за вицепрезидент;

№19 - Ивелин Михайлов – кандидат за президент, и Юлиана Матеева – кандидат за вицепрезидент;

№20- Величка Георгиева – кандидат за президент, и Росен Иванов – кандидат за вицепрезидент;

№21- Волен Сидеров – кандидат за президент, и Славчо Велков – кандидат за вицепрезидент;

№23 - Искра Недева – кандидат за президент, и Стоян Георгиев – кандидат за вицепрезидент;

№24 - Пламен Пасков – кандидат за президент, и Светозар Съев – кандидат за вицепрезидент;

№25 - Илияна Йотова – кандидат за президент, и Кирил Вълчев – кандидат за вицепрезидент;

№26- Боян Станков-Расате – кандидат за президент, и Йордан Манасиев – кандидат за вицепрезидент;

№27 - Венцислав Ангелов – кандидат за президент, и Атанас Стефанов – кандидат за вицепрезидент;