Първи реакции на политическите сили, след като стана ясен жребият за президентските избори

След като стана ясен жребият за номерата в бюлетината за президентските избори на 25 октомври, представители на част от кандидат-президентските двойки коментираха изтеглените позиции и целите си в предстоящата кампания, информират от novini.bg.

Кандидатите на „Възраждане“ Костадин Костадинов и Петър Волгин са с номер 11 в бюлетината.

„За нас номерът не е от значение. Винаги сме казвали, че номерата трябва да отпаднат и кандидатите да бъдат изписани по азбучен ред“, заяви Петър Петров от партията.

По думите му „Възраждане“ е внасяла предложения за промяна на правилата, включително и в настоящото Народно събрание, но те са били отхвърлени от мнозинството.

„Независимо от номера, влизаме в кампанията, защото считаме, че българските граждани най-накрая трябва да се чувстват представени, а не изоставени и да намерят своето представителство в президентската институция като балансьор между трите власти“, каза Петров.

Той посочи, че партията влиза в изборите с цел победа, като първата задача е достигане до балотаж.

Кандидат-президентската двойка Илияна Йотова – Кирил Вълчев е с номер 25.

„Имаме ясен номер, имаме добър държавен глава в лицето на Илияна Йотова и нека това да продължи да е така и след 25 октомври“, заяви Крум Зарков.

Д-р Емил Стоименов, специалист дерматолог и съпредседател на Инициативния комитет за издигане на Илияна Йотова за президент, също коментира номера. „За нас 25 означава, че на 25 октомври ще гласуваме с номер 25. Апелираме всички да направят това“, каза той.

По думите му Йотова и кандидатът за вицепрезидент Кирил Вълчев ще водят България по европейския ѝ път, „без да загърбват националните ни интереси“.

Андрей Гюров и Георги Кандев ще участват в изборите с номер 4.

Константин Вълков, съпредседател на Инициативния комитет за издигане на Андрей Гюров за президент, определи номера като символичен.

„Много съм щастлив от номера 4, защото четирилистната детелина е една. Няма да правя анализ на номера“, заяви Вълков.

Той посочи, че основната цел на кампанията е победа. „Нашият коронен номер е да спечелим тази кампания. Надяваме се да направим това с етика, човечност, добронамереност и с изключителна енергия, която виждам по места“, каза още той.