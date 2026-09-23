Първи реакции на политическите сили, след като стана ясен жребият за президентските избори

След като стана ясен жребият за номерата в бюлетината за президентските избори на 25 октомври, представители на част от кандидат-президентските двойки коментираха изтеглените позиции и целите си в предстоящата кампания, информират от novini.bg.
Кандидатите на „Възраждане“ Костадин Костадинов и Петър Волгин са с номер 11 в бюлетината.
„За нас номерът не е от значение. Винаги сме казвали, че номерата трябва да отпаднат и кандидатите да бъдат изписани по азбучен ред“, заяви Петър Петров от партията.
По думите му „Възраждане“ е внасяла предложения за промяна на правилата, включително и в настоящото Народно събрание, но те са били отхвърлени от мнозинството.
„Независимо от номера, влизаме в кампанията, защото считаме, че българските граждани най-накрая трябва да се чувстват представени, а не изоставени и да намерят своето представителство в президентската институция като балансьор между трите власти“, каза Петров.
Той посочи, че партията влиза в изборите с цел победа, като първата задача е достигане до балотаж.
Кандидат-президентската двойка Илияна Йотова – Кирил Вълчев е с номер 25.
„Имаме ясен номер, имаме добър държавен глава в лицето на Илияна Йотова и нека това да продължи да е така и след 25 октомври“, заяви Крум Зарков.
Д-р Емил Стоименов, специалист дерматолог и съпредседател на Инициативния комитет за издигане на Илияна Йотова за президент, също коментира номера. „За нас 25 означава, че на 25 октомври ще гласуваме с номер 25. Апелираме всички да направят това“, каза той.
По думите му Йотова и кандидатът за вицепрезидент Кирил Вълчев ще водят България по европейския ѝ път, „без да загърбват националните ни интереси“.
Андрей Гюров и Георги Кандев ще участват в изборите с номер 4.
Константин Вълков, съпредседател на Инициативния комитет за издигане на Андрей Гюров за президент, определи номера като символичен.
„Много съм щастлив от номера 4, защото четирилистната детелина е една. Няма да правя анализ на номера“, заяви Вълков.
Той посочи, че основната цел на кампанията е победа. „Нашият коронен номер е да спечелим тази кампания. Надяваме се да направим това с етика, човечност, добронамереност и с изключителна енергия, която виждам по места“, каза още той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Конспиратор
Коментиран от #7, #10, #15
16:55 23.09.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Последния Софиянец
16:55 23.09.2026
4 Цвете
16:57 23.09.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 честен ционист
До коментар #1 от "Конспиратор":Че не могат да щракнат дневника, ще си играят да запознават избирателя, коя дата ила, при положение, че всеки ден от календара е безделнишки.
17:00 23.09.2026
8 Джжжoоo пaaаацццyyyуллaaa👋😁💯👈
Шефа кРадев успя но за себе си и олигархията зад него!
За вас един чепат целия дълбоко!
Наздраве пингвини клети🍾🍷🥂
17:00 23.09.2026
9 Астролог
Коментиран от #14
17:00 23.09.2026
10 Европеец
До коментар #1 от "Конспиратор":Не знам, много плоско е това..... Вчера по Дарик радио слушах и по Он Ер гледах участието на Костадинов, говореше много спокойно и каза много истини, нямаше фалш и беше много обигран...... Ерудицията и интелекта му са на високо ниво..... За 37 години се наслушах на много лъжи, обещания и нищо..... Сега уверено ще гласувам с номер 11 за Възраждане на България и се надявам Костадинов да бъдем новия президент и Волгин новото вице.....
Коментиран от #28
17:01 23.09.2026
11 Статистика избори 2024 -2026 г.
ПП- ДБ - октомври 2024 г.-
26КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ 346 063 гласа
Април 2026 г.-
7КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА -
БЪЛГАРИЯ 413 846
ПП. Възраждане октомври 2024 г.
12ВЪЗРАЖДАНЕ 325 466 гласа
Април 2026 г.-
8 ВЪЗРАЖДАНЕ
137 940 гласа
ИТН
октомври 2024 г.
7ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
165 160 гласа
Април 2026 г.-
1ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
23 461 гласа
ГЕРБ загуби за 1 г.и половина 210 хиляди гласа ,МЕЧ ,Величие бяха с почти идентичен резултат като гласове на двата избора.
И какъв е извода -
Единствено ПП-ДБ качват като гласове близо 68 хиляди гласа ,Възраждане се сриват с почти 190 хиляди а за убийството на ИТН да не говорим.
Гюров има сигурни 500 хиляди гласа твърд електорат. Според Костадинов от Възраждане реално за радев са гласували 476 хиляди човека,останалите са купен и корпоративен вот от мафията зад кРадев. Пример - трите секции в ромския квартал "Ботунец" на мафиотския клан "Калашниците" където 98 процента от гласовете бяха за ПБ на мунчо. Да си спомним и 300 хиляди преференции за четиримата представители на ВМРО в листите на мунчо които бяха купени с милионите на каракачанов - агент Иван откраднати като военен министър на Борисов. Половината вече отлетяха ,една част се върнаха във Възраждане. Така че няма да е изненада балотажа да е Андрей Гюров с половин милион гласа и кандидата на Възраждане който ще е с около 380-400 хиляди гласа. Йотова е около 200 хиляди ко
Коментиран от #13, #23
17:01 23.09.2026
12 Доц. Димов ЕДНО
заслужава да е президент номер ЕДНО.
17:01 23.09.2026
13 Точен сте
До коментар #11 от "Статистика избори 2024 -2026 г.":27 кандидат президентски двойки.
На изборите края на октомври 2024 г.гласуваха 2 млн.и 300 хил.човека.
Кандидата на ПП-ДБ е с твърд електорат около половин милион.
За Костадинов се очакват около 350 -400 хил.човека. Разочарованите от мунчо се връщат при него а половината мунчови избиратели няма да гласуват.
За Йотова около 200- 250 хил.колкото ще купят олигарсите зад кРадев.
Стават общо 1.150 - 1.200 млн.за трите двойки.
Останалите милион които ще гласуват:
Радостин Василев - около 105-110 хил.колкото винаги е имал на избори досега.
За Ивелин Михайлов - около 100 хил.колкото също винаги има.
За проф.Димов и Шивиков - 80- 90 хил.
За останалите 24 кандидат двойки ще си разпределят около 400-500 хиляди тези като Ненчев,Сидеров , Томов и останалите ....
Извод- ожесточен балотаж Гюров- Костадинов с непредизвестен победител.
Коментиран от #24, #35
17:02 23.09.2026
14 Продължавай !
До коментар #9 от "Астролог":Да Смяташ !
Коментиран от #17
17:02 23.09.2026
15 Копейкиииии
До коментар #1 от "Конспиратор":Росен Миленов ще ви вземе избирателите. Вие сте слуги на Тиквата Борисов, а той е истински борец срещу гербавата и копейкина мафия.
17:02 23.09.2026
16 Стига бе, Кацамунче!
Коментиран от #37
17:04 23.09.2026
17 Българина !
До коментар #14 от "Продължавай !":Продължава Да Живее !
В Безвремието !
17:06 23.09.2026
18 Шао
17:09 23.09.2026
19 Другите ?
17:09 23.09.2026
20 Азззззззз
17:10 23.09.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Горски
17:11 23.09.2026
23 Някой
До коментар #11 от "Статистика избори 2024 -2026 г.":Изобщо не ни обработвай, ПП си надписаха десетки хиляди гласа в края на изборния ден. По-очевидна машинация не сме имали никога.
Коментиран от #32
17:22 23.09.2026
24 миме
До коментар #13 от "Точен сте":ми щом е така направо да инсталират амбреажа гюро ламата и мъжа му кандов и да се приключи още утре
17:31 23.09.2026
25 Точен
Коментиран от #31
17:33 23.09.2026
26 4 Е СИВМОЛ НА
17:34 23.09.2026
27 Да се
17:34 23.09.2026
28 Перо
До коментар #10 от "Европеец":Няма да сгрешиш!
17:34 23.09.2026
29 Шаран БГ
Йотова -милата, не я укорявайте ! Няма да помилва, но още на първото кюше ще подхвръкне нависоко заедно с каруцата и с охраната си !! После : някой на някого от политиците ни дали проверява банковите сметки !?
17:36 23.09.2026
30 вуйчо Ваню
17:48 23.09.2026
31 Европеец
До коментар #25 от "Точен":Коментара ти е много верен..... Дано повече хора да го споделят.....
17:49 23.09.2026
32 Ти ли ги брои в изборния ден клошар
До коментар #23 от "Някой":В контейнера ли брои че си запознат?
17:52 23.09.2026
33 Григор
17:54 23.09.2026
34 ГЕРБ и ДПС
17:55 23.09.2026
35 дядо Петър
До коментар #13 от "Точен сте":Ти дедовото, да не си слънчасал? Изводът ти е на светлинни години от реалностите. Нито една от посочените от теб двойки няма да стигне до балотаж, защото просто балотаж няма да има. Ще има отнесени от вихъра на първи тур!
17:57 23.09.2026
36 Пламен
Сред кандидатите виждам двойка мисирки, после гледам копейка и мисирка... :)
Гюров е финансов професионалист-ценен е такъв човек, според мен.
17:58 23.09.2026
37 Куцар
До коментар #16 от "Стига бе, Кацамунче!":Кацамунски не му е дядо и нямат обща кръв.Баба му е женена за него,втори брак и майка му е била родена.Така майка му,Ана Заркова е доведена дъщеря.Кой е обаче баща му на този сополанко не зная,а не е и важно.
18:15 23.09.2026
38 Емигрант
18:18 23.09.2026