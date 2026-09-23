Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Първи реакции на политическите сили, след като стана ясен жребият за президентските избори

Първи реакции на политическите сили, след като стана ясен жребият за президентските избори

23 Септември, 2026 16:47 1 371 38

  • партии-
  • реакции-
  • жребий-
  • бюлетина-
  • президентски избори

„Имаме ясен номер, имаме добър държавен глава в лицето на Илияна Йотова и нека това да продължи да е така и след 25 октомври“, заяви Крум Зарков.

Първи реакции на политическите сили, след като стана ясен жребият за президентските избори - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

След като стана ясен жребият за номерата в бюлетината за президентските избори на 25 октомври, представители на част от кандидат-президентските двойки коментираха изтеглените позиции и целите си в предстоящата кампания, информират от novini.bg.

Кандидатите на „Възраждане“ Костадин Костадинов и Петър Волгин са с номер 11 в бюлетината.

„За нас номерът не е от значение. Винаги сме казвали, че номерата трябва да отпаднат и кандидатите да бъдат изписани по азбучен ред“, заяви Петър Петров от партията.

По думите му „Възраждане“ е внасяла предложения за промяна на правилата, включително и в настоящото Народно събрание, но те са били отхвърлени от мнозинството.

„Независимо от номера, влизаме в кампанията, защото считаме, че българските граждани най-накрая трябва да се чувстват представени, а не изоставени и да намерят своето представителство в президентската институция като балансьор между трите власти“, каза Петров.

Той посочи, че партията влиза в изборите с цел победа, като първата задача е достигане до балотаж.

Кандидат-президентската двойка Илияна Йотова – Кирил Вълчев е с номер 25.

„Имаме ясен номер, имаме добър държавен глава в лицето на Илияна Йотова и нека това да продължи да е така и след 25 октомври“, заяви Крум Зарков.

Д-р Емил Стоименов, специалист дерматолог и съпредседател на Инициативния комитет за издигане на Илияна Йотова за президент, също коментира номера. „За нас 25 означава, че на 25 октомври ще гласуваме с номер 25. Апелираме всички да направят това“, каза той.

По думите му Йотова и кандидатът за вицепрезидент Кирил Вълчев ще водят България по европейския ѝ път, „без да загърбват националните ни интереси“.

Андрей Гюров и Георги Кандев ще участват в изборите с номер 4.

Константин Вълков, съпредседател на Инициативния комитет за издигане на Андрей Гюров за президент, определи номера като символичен.

„Много съм щастлив от номера 4, защото четирилистната детелина е една. Няма да правя анализ на номера“, заяви Вълков.

Той посочи, че основната цел на кампанията е победа. „Нашият коронен номер е да спечелим тази кампания. Надяваме се да направим това с етика, човечност, добронамереност и с изключителна енергия, която виждам по места“, каза още той.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Конспиратор

    10 4 Отговор
    На коя електорална група се пояснява, когато отидат при машините да гласуват с номера на датата за деня? Случаен или режисирано случаен е жребия?

    Коментиран от #7, #10, #15

    16:55 23.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Последния Софиянец

    3 7 Отговор
    Номер две ще стане номер едно.

    16:55 23.09.2026

  • 4 Цвете

    2 5 Отговор
    🍀🍀🍀УСПЕХ. 👍🇧🇬👏🇧🇬🇧🇬🇧🇬🎉

    16:57 23.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 честен ционист

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Конспиратор":

    Че не могат да щракнат дневника, ще си играят да запознават избирателя, коя дата ила, при положение, че всеки ден от календара е безделнишки.

    17:00 23.09.2026

  • 8 Джжжoоo пaaаацццyyyуллaaa👋😁💯👈

    9 6 Отговор
    Днес барел петрол спадна на 96 долара барел а при мунчо моя лидер дизела е вече 2 евро. Преди 7 месеца при Андрей Гюров барел петрол 126 долара литър дизел 1.60 евро и даваше компенсации 20 цента на литър. Аз нямам кола и танцувам че шефа мунчо кРадев ви подлага на геноцид. Още като пое властта вдигна винетки с 30% ,от 1 юли ток,вода и парно за 5 месеца хранителни продукти с 20% . Сега цигарите и алкохол. Слогана на шефа мунча кРадев преди изборите беше - " Стоп на инфлацията! Знаем - можем - ще успеем"
    Шефа кРадев успя но за себе си и олигархията зад него!
    За вас един чепат целия дълбоко!
    Наздраве пингвини клети🍾🍷🥂

    17:00 23.09.2026

  • 9 Астролог

    1 5 Отговор
    No 2 на 25.10.2026= на победа, успех и промяна, голям прелом за държавата и страната. Какво говорят цифрите? 2+2+5+1+2+2+6=20 / 2-0=2

    Коментиран от #14

    17:00 23.09.2026

  • 10 Европеец

    17 8 Отговор

    До коментар #1 от "Конспиратор":

    Не знам, много плоско е това..... Вчера по Дарик радио слушах и по Он Ер гледах участието на Костадинов, говореше много спокойно и каза много истини, нямаше фалш и беше много обигран...... Ерудицията и интелекта му са на високо ниво..... За 37 години се наслушах на много лъжи, обещания и нищо..... Сега уверено ще гласувам с номер 11 за Възраждане на България и се надявам Костадинов да бъдем новия президент и Волгин новото вице.....

    Коментиран от #28

    17:01 23.09.2026

  • 11 Статистика избори 2024 -2026 г.

    7 6 Отговор
    2024г.- април 2026 г.
    ПП- ДБ - октомври 2024 г.-

    26КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ 346 063 гласа
    Април 2026 г.-
    7КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА -
    БЪЛГАРИЯ 413 846

    ПП. Възраждане октомври 2024 г.

    12ВЪЗРАЖДАНЕ 325 466 гласа
    Април 2026 г.-
    8 ВЪЗРАЖДАНЕ
    137 940 гласа

    ИТН
    октомври 2024 г.
    7ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
    165 160 гласа
    Април 2026 г.-

    1ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
    23 461 гласа

    ГЕРБ загуби за 1 г.и половина 210 хиляди гласа ,МЕЧ ,Величие бяха с почти идентичен резултат като гласове на двата избора.
    И какъв е извода -
    Единствено ПП-ДБ качват като гласове близо 68 хиляди гласа ,Възраждане се сриват с почти 190 хиляди а за убийството на ИТН да не говорим.
    Гюров има сигурни 500 хиляди гласа твърд електорат. Според Костадинов от Възраждане реално за радев са гласували 476 хиляди човека,останалите са купен и корпоративен вот от мафията зад кРадев. Пример - трите секции в ромския квартал "Ботунец" на мафиотския клан "Калашниците" където 98 процента от гласовете бяха за ПБ на мунчо. Да си спомним и 300 хиляди преференции за четиримата представители на ВМРО в листите на мунчо които бяха купени с милионите на каракачанов - агент Иван откраднати като военен министър на Борисов. Половината вече отлетяха ,една част се върнаха във Възраждане. Така че няма да е изненада балотажа да е Андрей Гюров с половин милион гласа и кандидата на Възраждане който ще е с около 380-400 хиляди гласа. Йотова е около 200 хиляди ко

    Коментиран от #13, #23

    17:01 23.09.2026

  • 12 Доц. Димов ЕДНО

    3 10 Отговор
    номер ЕДНО, от този по-голям Знак на Съдбата не знам. Това е човекът доц. Димов, представителен, умен, диалогичен, консенсусен, патриот. Ако Костадинов не се беше самоиздигнал щеше да има повече шансове, например Виктор Папазов президент и Волгин вице, или обратното. Но доц. Димов отстоява всички национални каузи,
    заслужава да е президент номер ЕДНО.

    17:01 23.09.2026

  • 13 Точен сте

    5 6 Отговор

    До коментар #11 от "Статистика избори 2024 -2026 г.":

    27 кандидат президентски двойки.
    На изборите края на октомври 2024 г.гласуваха 2 млн.и 300 хил.човека.
    Кандидата на ПП-ДБ е с твърд електорат около половин милион.
    За Костадинов се очакват около 350 -400 хил.човека. Разочарованите от мунчо се връщат при него а половината мунчови избиратели няма да гласуват.
    За Йотова около 200- 250 хил.колкото ще купят олигарсите зад кРадев.
    Стават общо 1.150 - 1.200 млн.за трите двойки.
    Останалите милион които ще гласуват:
    Радостин Василев - около 105-110 хил.колкото винаги е имал на избори досега.
    За Ивелин Михайлов - около 100 хил.колкото също винаги има.
    За проф.Димов и Шивиков - 80- 90 хил.
    За останалите 24 кандидат двойки ще си разпределят около 400-500 хиляди тези като Ненчев,Сидеров , Томов и останалите ....
    Извод- ожесточен балотаж Гюров- Костадинов с непредизвестен победител.

    Коментиран от #24, #35

    17:02 23.09.2026

  • 14 Продължавай !

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Астролог":

    Да Смяташ !

    Коментиран от #17

    17:02 23.09.2026

  • 15 Копейкиииии

    8 7 Отговор

    До коментар #1 от "Конспиратор":

    Росен Миленов ще ви вземе избирателите. Вие сте слуги на Тиквата Борисов, а той е истински борец срещу гербавата и копейкина мафия.

    17:02 23.09.2026

  • 16 Стига бе, Кацамунче!

    11 3 Отговор
    Стига бе, наглецо Зарков! Стига бе, Кацамунче, дето дядо ти - свиреп ДС - началник е съсипал и унищожил не малко човешки съдби и жиовти, стига с това подмазване и лизане бе, Кацамунче! Че поне малко се засрами! Не, Зарковия, не! Йотова съвсем не беше "добър" президент! Нещо повече, тя беше много лош президент! Тя беше просто гумен печат и слугиня на Фатмака от село Славяново! Тя е дала български паспорти на хиляди руски агенти, шпиони и убийци като тези, които отровиха Гебрев и сина му с "Новичок"! Тя е имала наглоста и цинизма да помилва свирепи престъпници и наркобарони, не само петричкия Ескобар, което е потресаваща мерзост, дори нещо повече - чиста проба престъпление! Не, Зарковия, не! Йотовата фатмашка слугиня беше много лош президент!

    Коментиран от #37

    17:04 23.09.2026

  • 17 Българина !

    3 1 Отговор

    До коментар #14 от "Продължавай !":

    Продължава Да Живее !

    В Безвремието !

    17:06 23.09.2026

  • 18 Шао

    1 1 Отговор
    Имате право на 4-то допълнително желание 🧞‍♂️

    17:09 23.09.2026

  • 19 Другите ?

    3 0 Отговор
    Шкарто Ли Са ?

    17:09 23.09.2026

  • 20 Азззззззз

    5 0 Отговор
    Ама ако няма номера, как ще гласуват неграмотните платени избиратели?! Нищо, че по конституция са длъжни да знаят писмено и говоримо български...

    17:10 23.09.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Горски

    7 1 Отговор
    Защо изобщо теглят номера, това е такава отживелица.. просто да напишат имената на кандидатите по бюлетините - който е грамотен, ще се справи. Да махат тия номера да за неграмотните слуги на ГЕРБ и БСП и дъпъсъ! Само ромите и турците ползват тази номерация защото не могат да четат, дори не знаят за какво гласуват но имат право на избор. Всеки който не премине 10 процента да върне всички пари в хазната! Така ще е най-справедливо. Куцо, кьораво и сакато тръгнало да става президент. Даже може границата да се завиши още повече. Не е ли време, за следващите, най-важни избори за кметове в България, които определят кражбите на парите от тарикатите, тези номера да отпаднат за да намалеят неграмотните, платени гласоподаватели на Лойко. Шиши и Шарлатаните?

    17:11 23.09.2026

  • 23 Някой

    5 2 Отговор

    До коментар #11 от "Статистика избори 2024 -2026 г.":

    Изобщо не ни обработвай, ПП си надписаха десетки хиляди гласа в края на изборния ден. По-очевидна машинация не сме имали никога.

    Коментиран от #32

    17:22 23.09.2026

  • 24 миме

    0 4 Отговор

    До коментар #13 от "Точен сте":

    ми щом е така направо да инсталират амбреажа гюро ламата и мъжа му кандов и да се приключи още утре

    17:31 23.09.2026

  • 25 Точен

    5 3 Отговор
    За мене номерът е без значение, гласувам винаги за ВЪЗРАЖДАНЕ. Най-ерудираният от всички кандидати е Костадинов, не само заради докторската титла по история и издадените 3 книги. В работната му стая 4-те стени са с книги. Познавам го от 2000-та година и не вярвам на нито дума от лъжите срещу него. А и кой журналист е бил по-смел от Волгин след демокрацията?

    Коментиран от #31

    17:33 23.09.2026

  • 26 4 Е СИВМОЛ НА

    1 0 Отговор
    Гьойщината.

    17:34 23.09.2026

  • 27 Да се

    2 0 Отговор
    закрива тази така наречена институция. Харчат се милиони народна пара за два търтея,които лежат,пърдят и работят нищо.

    17:34 23.09.2026

  • 28 Перо

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "Европеец":

    Няма да сгрешиш!

    17:34 23.09.2026

  • 29 Шаран БГ

    0 0 Отговор
    Номерацията на съответната двойка кандидат-президентин и вице е добра за хората в деня на избора. Още по-вече, че този номер се получава чрез жребий и облекчава , и избиратели, и организаторите на изборите. Какво ги бърка "възрожденц;ите", не знам !? Дори по азбучен ред да ги натъманят, отново ще са" № по ред".
    Йотова -милата, не я укорявайте ! Няма да помилва, но още на първото кюше ще подхвръкне нависоко заедно с каруцата и с охраната си !! После : някой на някого от политиците ни дали проверява банковите сметки !?

    17:36 23.09.2026

  • 30 вуйчо Ваню

    3 0 Отговор
    Да си припомним,че гласувайки за президент даваме на избрания привилегии,безгрижие до живот.Това го няма в нито едно общество-безумни привилегии в най-бедната държава на ЕС до живот.Точно това ме спира да гласувам за президент.Та откъде накъде ще храня Превналиев до края на дните му?Защо?Толкова ли е беден,че обществото ще ги издържа защото само селянина от с.Веселиново умря.Другите са живи и здрави.Ами не е коректно и красиво някак си.

    17:48 23.09.2026

  • 31 Европеец

    3 0 Отговор

    До коментар #25 от "Точен":

    Коментара ти е много верен..... Дано повече хора да го споделят.....

    17:49 23.09.2026

  • 32 Ти ли ги брои в изборния ден клошар

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "Някой":

    В контейнера ли брои че си запознат?

    17:52 23.09.2026

  • 33 Григор

    2 1 Отговор
    Няма никакво значение номера на бюлетината! По интересно е друго. ЗАЩО ХОРА В НЕ ДОБРО ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ПРЕЗИДЕНТСКИТЕ ИЗБОРИ? Става дума за Венцислав Ангелов-Чикагото. Той и неговия вицепрезидент са устроили такъв панаир в Централната избирателна комисия, та свят да ти се завие. Тия двамата определено трябва да са пациенти на доктор Цветеслава Гълъбова, а не кандидат президентска двойка. ТРЯБВА ДА СИ УВАЖАВАМЕ ДЪРЖАВАТА! ДОПУСКАНЕТО НА СУЛЬО И ПУЛЬО ДО ИЗБОРИ НЕ Е ПРИЗНАК НА ДЕМОКРАТИЧНОСТ!

    17:54 23.09.2026

  • 34 ГЕРБ и ДПС

    2 0 Отговор
    Защо не участват с кандидатури защо не издигнаха кандидати но и ППДБ и ПБ също нямат издигнати кандидати , макар че с половин уста подкрепиха издигнатите от ИК кандидати което е малко странно и дори неблагодарно. ...

    17:55 23.09.2026

  • 35 дядо Петър

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "Точен сте":

    Ти дедовото, да не си слънчасал? Изводът ти е на светлинни години от реалностите. Нито една от посочените от теб двойки няма да стигне до балотаж, защото просто балотаж няма да има. Ще има отнесени от вихъра на първи тур!

    17:57 23.09.2026

  • 36 Пламен

    3 0 Отговор
    Всъщност не съм гласувал от миналия век , защото разбрах че всичков БГ е ДС, както в РъФъ всичко е КГБ.
    Сред кандидатите виждам двойка мисирки, после гледам копейка и мисирка... :)

    Гюров е финансов професионалист-ценен е такъв човек, според мен.

    17:58 23.09.2026

  • 37 Куцар

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Стига бе, Кацамунче!":

    Кацамунски не му е дядо и нямат обща кръв.Баба му е женена за него,втори брак и майка му е била родена.Така майка му,Ана Заркова е доведена дъщеря.Кой е обаче баща му на този сополанко не зная,а не е и важно.

    18:15 23.09.2026

  • 38 Емигрант

    0 0 Отговор
    Господ явно е бил българин само веднъж през 1994 г., след това толкова е намразил България, че допуска за Президент да се кандидатират такива "убийци" на българи като Йотова която амнистира "Ескобар" за да продължава да убива български деца с наркотици и такива отявлени антибългари като дуото русофили Копейкин/Волгин, единият представител на руска валута, другият твърдо решил, че трябва да носи руска фамилия като ЗАЛИЧИ/УНИЩОЖИ истинската си българска ! Питам, има ли по-голямо доказателство за антибългаризъм от тези две двойки ? Изберете ги, ваше право е, все пак демокрацията и свободата в която живеете ви позволява това, защото това никога няма да бъде разрешено да извършите в Путинска Русия към която са насочени тези две кандидат двойки !

    18:18 23.09.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове