Двама са загинали при катастрофа край Котел, има и двама пострадали

Тежък пътен инцидент е взел две жертви на излизане от Котел в посока Омуртаг. Сигналът за катастрофата е подаден на телефон 112 в 12:42 часа., съобщават от БНТ.
По първоначални данни от спасителните екипи, на място има и една пострадала жена, както и човек, който е останал затиснат в един от автомобилите. В момента тече спасителна операция по изваждането му от смачканите ламарини.
Заради тежестта на инцидента се е наложило да бъде активирана въздушната помощ. Медицинският хеликоптер вече е излетял, като от екипа са поискали спешно отцепване на района, за да могат да кацнат безопасно. Очаква се машината да пристигне на мястото буквално до броени минути.
Към критичния участък са насочени екипи на Спешна помощ, полицията и пожарната, уведомена е и АПИ. От районното управление в Котел предупреждават, че участъка предстои да бъде затворен напълно за движение, докато приключи спасителната акция и първоначалния оглед на местопроизшествието. Шофьорите е добре да избягват този маршрут.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 не е сефте за днес в тикволандия 5 общо
23 Септември, 2026 14:39
ганчовците имат коли и щом са си платили ще си ги карат до дупка
Коментиран от #10
16:43 23.09.2026
3 не е сефте за днес в тикволандия 5 общо
23 Септември, 2026 14:39
хората имат коли и щом са си платили ще си ги карат до щяло и не щяло
16:44 23.09.2026
4 5:0 за лошите
17:00 23.09.2026
5 Ай са следва рейс с 40 маймуни
17:05 23.09.2026
6 Новите глоби работят
17:06 23.09.2026
7 само за наивници
17:15 23.09.2026
8 Лили Шпекова 🥒
17:22 23.09.2026
9 Благой от СОФстрой
Коментиран от #12
17:22 23.09.2026
10 В добавка
До коментар #2 от "не е сефте за днес в тикволандия 5 общо":Всеки ден у нас в БАНГАРАНГИЯ загиналите и ранените от ПТП-та са ПОВЕЧЕ от тези де ни съобщават от пострадалите след стотиците ДРОНови атаки между Русия и Украйна...
17:25 23.09.2026
11 Точно там
17:26 23.09.2026
12 Рошавият Йонко-инструкторът
До коментар #9 от "Благой от СОФстрой":...да ама парите не миришат...
Книжки за всички де плащат...
17:28 23.09.2026