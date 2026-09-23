Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Всички градове »
Двама са загинали при катастрофа край Котел, има и двама пострадали

Двама са загинали при катастрофа край Котел, има и двама пострадали

23 Септември, 2026 16:26 933 12

  • катастрофа-
  • котел-
  • двама загинали-
  • двама пострадали

Заради тежестта на инцидента се е наложило да бъде активирана въздушната помощ. Медицинският хеликоптер вече е излетял, като от екипа са поискали спешно отцепване на района, за да могат да кацнат безопасно.

Двама са загинали при катастрофа край Котел, има и двама пострадали - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Тежък пътен инцидент е взел две жертви на излизане от Котел в посока Омуртаг. Сигналът за катастрофата е подаден на телефон 112 в 12:42 часа., съобщават от БНТ.

По първоначални данни от спасителните екипи, на място има и една пострадала жена, както и човек, който е останал затиснат в един от автомобилите. В момента тече спасителна операция по изваждането му от смачканите ламарини.

Заради тежестта на инцидента се е наложило да бъде активирана въздушната помощ. Медицинският хеликоптер вече е излетял, като от екипа са поискали спешно отцепване на района, за да могат да кацнат безопасно. Очаква се машината да пристигне на мястото буквално до броени минути.

Към критичния участък са насочени екипи на Спешна помощ, полицията и пожарната, уведомена е и АПИ. От районното управление в Котел предупреждават, че участъка предстои да бъде затворен напълно за движение, докато приключи спасителната акция и първоначалния оглед на местопроизшествието. Шофьорите е добре да избягват този маршрут.


България
Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 не е сефте за днес в тикволандия 5 общо

    2 2 Отговор
    Скандал между баща и син предизвикал челния удар с 3 жертви между Казанлък и Стара Загора
    23 Септември, 2026 14:39

    ганчовците имат коли и щом са си платили ще си ги карат до дупка

    Коментиран от #10

    16:43 23.09.2026

  • 3 не е сефте за днес в тикволандия 5 общо

    5 1 Отговор
    Скандал между баща и син предизвикал челния удар с 3 жертви между Казанлък и Стара Загора
    23 Септември, 2026 14:39

    хората имат коли и щом са си платили ще си ги карат до щяло и не щяло

    16:44 23.09.2026

  • 4 5:0 за лошите

    4 0 Отговор
    Днес дадохме 5 жертви, а денят още не е свършил.

    17:00 23.09.2026

  • 5 Ай са следва рейс с 40 маймуни

    3 2 Отговор
    Да падне в пропас🤣🤣🤣🤣

    17:05 23.09.2026

  • 6 Новите глоби работят

    4 1 Отговор
    Живи не останаха по пъта🤣🤣🤣

    17:06 23.09.2026

  • 7 само за наивници

    3 1 Отговор
    Нали фаровете бяха важни,колко години след тая малоумщина,няма промяна.

    17:15 23.09.2026

  • 8 Лили Шпекова 🥒

    3 1 Отговор
    Тека е,преди президентските избори електората е много разсеян!🦍🦍🦍🥳🤣👍

    17:22 23.09.2026

  • 9 Благой от СОФстрой

    3 0 Отговор
    Народ от убийци и самоубийци!!!

    Коментиран от #12

    17:22 23.09.2026

  • 10 В добавка

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "не е сефте за днес в тикволандия 5 общо":

    Всеки ден у нас в БАНГАРАНГИЯ загиналите и ранените от ПТП-та са ПОВЕЧЕ от тези де ни съобщават от пострадалите след стотиците ДРОНови атаки между Русия и Украйна...

    17:25 23.09.2026

  • 11 Точно там

    2 0 Отговор
    от години си пасат свободно по пътя теленца, кончета и д-р. сладки животинки. Не знам кога ще вземат мерки.... Взимаш обратен завой и срещу теб муцунка. Кривваш и те отнася насрещния камион. Красота.... Като е тъмно още повече...

    17:26 23.09.2026

  • 12 Рошавият Йонко-инструкторът

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Благой от СОФстрой":

    ...да ама парите не миришат...
    Книжки за всички де плащат...

    17:28 23.09.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол