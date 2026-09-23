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Петър Волгин: И Йотова, и Гюров са глобалисти! Тези, които винаги са съгласни с това, което им кажат. Ние сме срещу статуквото!

Петър Волгин: И Йотова, и Гюров са глобалисти! Тези, които винаги са съгласни с това, което им кажат. Ние сме срещу статуквото!

23 Септември, 2026 08:13, обновена 23 Септември, 2026 08:19 1 286 68

  • петър волгин-
  • възраждане-
  • президент-
  • избори-
  • президентски избори

Бившият журналист и радио водещ обясни, че Възраждане не иска България да се кара с никого

Петър Волгин: И Йотова, и Гюров са глобалисти! Тези, които винаги са съгласни с това, което им кажат. Ние сме срещу статуквото! - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Основният ни съперник е това, което наричат статуквото. Тези, които винаги са съгласни с това, което им кажат. И Йотова, и Гюров са глобалисти. Искат България да бъде част от механизма на съгласието. Ние сме срещу тези, които искат нещата да продължават така. Ние искаме нещата да се променят.

Това заяви в първата си изява като кандидат за вицепрезидент на партия Възраждане настоящият европейски депутат Петър Волгин по БНТ.

Бившият журналист и радио водещ обясни, че Възраждане не иска България да се кара с никого.

„Искаме да разговаряме с всички – и със САЩ, и с Русия, и с Китай, и с ЕС, с всички.

Не искаме да се вдигат стени и прегради в отношенията. Освен това този икономически модел, по който работи сега ЕС, влоши икономическото състояние на европейските граждани. ПБ имаше много хубави послания точно за тази независимост, но виждаме, че има разминавания между предизборните им обещания и действията.

Надяваме се хората да коригират вота си от 19 април.“

Според него най-важното на тези избори е България да определи своята посока.

Петър Волгин каза, че Възраждане е за повече правомощия на президентската институция.

Президентът да има право на законодателна инициатива, свикване на референдум, да има по-голяма роля при съставянето на правителство.

Всичко това може да стане без да се стига до президентска република, увери Волгин.

Относно външната политика, той коментира:

„Радев хубаво каза, че нямаме място в коалиция на желаещите, но буквално на следващия ден външната министърка отиде в Киев и подкрепи онази декларация. Самолетите в Безмер, за които като президент беше против, сега нямаше нищо против да ги приеме. Тоест, едни неща, които се казват в кампания, след това не се изпълняват. Гледайте делата.

Йотова хубаво казва, че е против йес политиката, но защо ги казва сега в кампанията, а не го видяхме 9 години.“

Петър Волгин обясни и защо толкова много се е забавило обявяването на кандидат-президентската двойка на Възраждане.

„Забавихме кандидатурата, защото номинацията беше свързана с едно допитване, което направихме до членовете и симпатизантите на партията. Анкетата беше направена с помощта на местните структури на партията. Беше оставено на хората да кажат коя двойка виждат като най-подходяща. Анкетата беше отворена, а не с поставени опции.

Аз вярвам, че ако една партия е сериозна, тя ще издигне своя лидер. Не приемам тази работа с инициативните комитети. Трябва лидерът да излезе, да се нагърби с отговорността и да бъде на висотата на изискванията.

Не делим избирателите. Разчитаме на всички хора, които искат България да бъде независима и самостоятелна при взимането на решенията. Българските институции да бъдат достатъчно силни и активни в международен план и да могат да отстояват българския интерес. Една от критиките през последните 40 години към българските политици е, че не са самостоятелни при взимането на решенията. Това искаме да променим.“


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    10 38 Отговор
    Не е вярно, г-н Гюров е русофил под прикритие.

    Коментиран от #10

    08:16 23.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Хахаха

    40 36 Отговор
    Чебурашка да не се обажда много !

    Коментиран от #43

    08:17 23.09.2026

  • 4 Волга или Мерцедес

    49 43 Отговор
    Изборът е ваш! Рублофили срещу Европейци!

    Коментиран от #16

    08:17 23.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Цвета

    14 22 Отговор
    Петър Волгин е минималист.

    08:19 23.09.2026

  • 7 Ватманяк

    39 38 Отговор
    Най-накрая една свестна кандидатхпрезидентска двойка. И имам по-малко от 5 000 минуса - това ще е потвърждението

    08:21 23.09.2026

  • 8 Костадин

    21 30 Отговор
    отново показа нарцисизъм и егоцентризъм. Щях да гласувам за Волгин, но за президент. Сега вота ми се смени, много рязко в друга посока.

    08:21 23.09.2026

  • 9 яйла

    32 30 Отговор
    Река Волга не минава през България.

    08:22 23.09.2026

  • 10 Ще те допълня

    30 23 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    Коцето с тънките ръчички и краченца иска да е президентче късичко.

    Коментиран от #36

    08:23 23.09.2026

  • 11 Красимир Петров

    33 26 Отговор
    П,лен смешник,нямат никакъв шанс

    08:23 23.09.2026

  • 12 Волгата

    33 15 Отговор
    Правят всичко каквото им се каже, кой го казва. Червените колхозници червената буржоазия поставена на власт от чужда армия и от чужда власт. Послушници причинили едно от най-големите национални предателства срещу българския народ, прокарването на македонската идентичност по нареждане на чужда империя, послушници съдействали за обезбългаряването изтриването на българската идентичност на поколения народ. Послушниците на кпсс разработвали своите съграждани в името на интернационализма който сам по себе си също е вид глобализъм.

    08:25 23.09.2026

  • 13 Люк

    39 31 Отговор
    Плешив клепоушат путиниски хубавец.

    08:26 23.09.2026

  • 14 Луд

    20 5 Отговор
    Вие искате Богата и здрава нация , но имаме Бедна и болна , така че всичко хубаво но се получава само пополизъм. Искам не значи че може да дадеш.

    08:27 23.09.2026

  • 15 Прав е

    23 22 Отговор
    Това е истината

    08:28 23.09.2026

  • 16 Останал си в миналото хилядолетие

    21 11 Отговор

    До коментар #4 от "Волга или Мерцедес":

    Ама Мерцедес вече е Гийли ;)

    08:29 23.09.2026

  • 17 Тц,тц

    28 26 Отговор
    Волгин си беше руско кречетало на дзаплата в радиото.Просто сега взема много по-голяма заплата като евродепутат,без да е сменил плочата.За Вице трябва да смени "кожата" ,но там няма как да се класира.

    Коментиран от #53

    08:30 23.09.2026

  • 18 долу ес

    18 16 Отговор
    да видим българите дали си научиха урока от гласувнаето за БМБ 10 г поне Когато някой те цака и лъже нагло трябва да се наказв с изблри моментално като в Германия сега.

    Коментиран от #26

    08:30 23.09.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 МИРО

    35 29 Отговор
    КОСТАДИНОВ И ВОЛГИН СА ДОСТОЙНИ И СВЕСТНИ ХОРА !!!

    08:33 23.09.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Време е

    23 25 Отговор
    за "Алтернатива за България" !

    08:33 23.09.2026

  • 23 Хаха

    28 21 Отговор
    И Йотова и Волгата са Путинисти. Правят това, което им каже Путин.

    08:34 23.09.2026

  • 24 Кратко и ясно

    26 24 Отговор
    Победа за Волгин!
    Държавата има нужда от патриоти за да я възродят!

    08:36 23.09.2026

  • 25 те са глобалисти

    21 17 Отговор
    вие сте набоцкани руски цървули. Идилия.

    08:37 23.09.2026

  • 26 Силна Европа Силна България

    20 9 Отговор

    До коментар #18 от "долу ес":

    Европейският съюз не е компрометиран никак даже. Но и да има разминавания съществуват необходимите преговорни рамки за да се изглаждат тези различия и по този начин всяка държава да защитава и своите интереси. Българската азбука е на образа на европейските пари, използвани пряко или косвено от над 500 милиона души по света. Българската азбука, която е една от трите официално признати богослужебни езици, буквите и са напечатани на европейските банкноти и монети, редом до латинската и гръцката. Мадарския конник ще препуска през Европата и по света! България е Европа.

    Коментиран от #30, #56

    08:39 23.09.2026

  • 27 Оня

    13 14 Отговор
    Жълто паетните се възпаляват сериозно! На първо време ще е достатъчно Костадинов и Волгин да стигнат на балотаж ,това ще накара Радев да втвърди курса! Мургавия и ченгето не заслужават коментар!

    Коментиран от #29

    08:44 23.09.2026

  • 28 Пепи Волгата

    16 11 Отговор
    Като си антистатут Връщай еврото и отивай при руплите или на някой туземски остров

    08:46 23.09.2026

  • 29 ще стигнат балотажа

    12 8 Отговор

    До коментар #27 от "Оня":

    колкото Волен Сидеров го стигна. Вервай ми.

    08:47 23.09.2026

  • 30 Запада загина мож би почти сигурно скоро

    12 9 Отговор

    До коментар #26 от "Силна Европа Силна България":

    клетите капейкии...вече толкова десетилетия само рециклират ЩЕ ЩЕ ЩЕ загине запада докато ВИНАГИ инаги се случва точно обратното

    08:47 23.09.2026

  • 31 Бедни ми Волгин

    6 12 Отговор
    За съжаление Костадинов така и не успя да научи думата ние и съсипа възможността Възраждане да се намеси сериозно в борбата за президентския пост. За мен почелившата двойка на Възраждане беше Волгин - Ивелин Първанов. Първанов е военен, а в тези времена щеше да е много полезно .да имаме такъв вицепрезидент. Остават ни доц. Димов и генерал Шивиков.

    08:48 23.09.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Сидни Суини ръкоделие 👋

    7 11 Отговор
    Моят избор е Костадинов - Волгин!

    Радев-Йотова е менте патриот, менте русофил!
    Гюров е петроханец!

    08:49 23.09.2026

  • 34 Р Г В

    9 7 Отговор
    Волгин не пропускайте да назначите в предизборния щаб Управителя на музея в гр.Добрич който в съучастие с Коцето откраднаха артефакти от могила в региона за да не ви забие нож в гърба.
    PS: И разследвай какво се случи със заведеното следствено дело за кражбата и информирай избирателите.

    08:49 23.09.2026

  • 35 нннн

    14 2 Отговор
    Дебат Волгин - Кандев би бил много интересен.

    08:50 23.09.2026

  • 36 Обективен

    5 7 Отговор

    До коментар #10 от "Ще те допълня":

    А Гюров е великан, а колко му е дългичко то ще кажеш

    08:50 23.09.2026

  • 37 Мимч

    9 9 Отговор
    Абе ,наистина изглежда,че тази двойка ще е най добрия коректив на правителството и е добре тях да изберем,вместо Йотова,която наистина ще е зависима.Нека има противопоставяне в политиката,за да има напредък....

    08:50 23.09.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 пенсионер

    8 4 Отговор
    А ти Волгин си путинофист

    08:54 23.09.2026

  • 40 ВОЛГАТА

    8 5 Отговор
    Е ПО ГОЛЯМ ПАЛЯЧО
    И ОТ ЦОМЧО.

    Коментиран от #45

    08:54 23.09.2026

  • 41 Путин:

    6 4 Отговор
    Волга, ш са напрая, че не съм та чул

    08:56 23.09.2026

  • 42 ВРЪЩАЙ ЕВРОТО

    8 5 Отговор
    БРЕ ШУШЛЯК.

    08:56 23.09.2026

  • 43 Ну Евро

    7 4 Отговор

    До коментар #3 от "Хахаха":

    Ну па гАди

    08:58 23.09.2026

  • 44 Точен

    7 10 Отговор
    Не виждам по-добър избор от Костадинов и Волгин.

    08:59 23.09.2026

  • 45 Цончо плюнката 💦☔

    6 0 Отговор

    До коментар #40 от "ВОЛГАТА":

    Шшшшът уе чи шта наплууй 🐳🐳

    08:59 23.09.2026

  • 46 Нещо Мек ми се струва Тоя

    6 4 Отговор
    Лява Ръчичка.

    08:59 23.09.2026

  • 47 Само да напомня

    6 4 Отговор
    Днес е ден на септемврийското въстание 1923 година. Още никой не споменава това в сайтовете, които пребродих. Не можем да се правим, че е нямало такова събитие. Предлагам всеки да прочете за себе си поемата на Гео Милев "Септември".

    09:00 23.09.2026

  • 48 ССС

    7 4 Отговор
    Те са глобалисти, а вие сте руснаци.

    09:02 23.09.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Хаха

    7 3 Отговор
    Волгин, ама не кара Волга, кара Мерцедес и си получава 25000 евра заплата в евро и не ги обръща в копейки. Тарикат момче

    09:06 23.09.2026

  • 52 Артилерист

    5 3 Отговор
    Според мен Костадинов-Волгин нямат шанс да спечелят тази надпревара, защото партия Възраждане няма достатъчно твърд електорат, но и двамата са прекалено умни, а това не се приема от по-необразованите. Но, хубавото на присъствието им в кампанията ще е, че ще изкарат на показ всички недостатъци, клишета и недоразумения на другите участници. Например, защо промотирания/представяния за независим кандидат Гюров бе включил в СВОЕТО СЛУЖЕБНО ПРАВИТЕЛСТВО Нейнски, която е от първите основатели на СДС? Както и на Игнатов. Тези въпроси обезателно ще се поставят на Гюров, както и ходенето до Киев и подписването на междудържавен документ със Зеленски, с което от неговата "независимост" едва ли ще остане и помен. Ето такива едни скришни работи очаквам Костадинов и Волгин да изкарат на показ с техните си умни и парливи изкази...

    09:07 23.09.2026

  • 53 Оптимист

    5 1 Отговор

    До коментар #17 от "Тц,тц":

    На фона на бля бля либералните петрохански соросоидни и укро глупости е кречетало. Единсрвеното от което се чуваше и нещо друго. После събитията показаха, че кречеталото е било право за много неща. И не казва нищо лошо. Ние какво чакаме. Мерцедес съкращават работни мрста продукцията от европа е скъпа заради енергията а тя не е скъпа заради производството а заради емисиите. На Индия и Китай много не им дреме за емиссиите. Европа застарява и на тумби все едно сме 5 и век нахлуват племена в Рим и рушат империята. Време е малко някой политици да се осмислят иначе верно китайски ще го учат

    09:09 23.09.2026

  • 54 ЕДГАР КЕЙСИ

    3 5 Отговор
    ВОЛГАТА, ЧОРАП И ПИГИ СА НА ЕДИН АКЪЛ ....................,... КОМУНОФАШИСТИ .............,.,..... ФАКТ !

    09:18 23.09.2026

  • 55 Перо

    6 5 Отговор
    Имат шанс, ако не се приложи румънския сценарии от джендърията!

    09:18 23.09.2026

  • 56 Жокер

    2 6 Отговор

    До коментар #26 от "Силна Европа Силна България":

    Даде си лева и сложи бесило на врата си.
    Още не си го разбрал.
    Двойните стандарти още не си разбрал.
    Че си последната дупка на кавала.
    Още не си го разбрал.
    Че нямаш право на глас
    Още не си го разбрал.
    Че ти ограбват държавата .
    Още не си разбрал.
    Че Европа с тая политика.
    Отива към разпад и война.
    Още не си разбрал.
    Честито жив и здрав.

    09:21 23.09.2026

  • 57 глупостта е по-безгранична от космоса

    3 2 Отговор
    Волгата трупа пачки от евраци, вие събирайте капачки. Като ви изкарат от ЕС и станете крепостни ще се чудите от къде ви е дошло, но ще е напълно заслужено.

    09:38 23.09.2026

  • 58 Мутата

    5 1 Отговор
    Гюров и Кандев ще бъдат в ролята на тестисите в половия акт - участват но не влизат

    09:40 23.09.2026

  • 59 Пешо Ибрахимов

    2 2 Отговор
    Двама се карат -трети печели . В случая третия не са тези двама дългуч късопишещ и джуджето великорусофилско. Мошеници популисти от класа. Намерили ниша да се кланят за Евро пачки и имоти. Даже и Руснаците лъжат измамниците.

    09:41 23.09.2026

  • 60 13675

    3 2 Отговор
    Волга, ама замина за Брюксел, и нахлузи костюм, къде ти е фланелката СССР, и носиш ли си ЧЛЕНската си книжка

    09:41 23.09.2026

  • 61 ЕДГАР КЕЙСИ

    1 4 Отговор
    КАТО ВИДЯ ВОЛГИН, ВИЖДАМ ЧОРАП ...................... САМО ЕДНА МАЛКА РАЗЛИКА ......................... МУТРА НА ЧОРАПА Е ПО ЗЛОБНА И ПРОТИВНА ....................... КАТО НА ПОЛИЦАЯ КАНДЕВ ......................... ФАКТ !

    09:46 23.09.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Благодарение на Боко, Шиши и Кокора

    2 2 Отговор
    русофилските и тръмпистки партии в България се вихрят на воля!

    Цялата антиевропейска и антинатовска тълпа е на върха на славата и облива медиите и обществото , Карбовски, Дачков, Волгин и подобните им са всеки час по телевизиите.

    Борбата на поколения българи за Европа и НАТО отиде по дяволите!

    Т.н. евроатлантически партии ГЕРБ, СДС, ДПС и ППДБ се провалиха грозно и напълно!
    Никога нуждата от истинска дясна консервативна партия, в която да няма нито един агент на ДС и ченге, не е била толкова силна!
    Десните българи просто не са представени в политиката.

    Само един лъч светлина в тунела- кандидатската двойка Николай Ненчев - Цвета Кирилова, но Боко е забранил дори да се говори за тях!
    Радев и Йотова завладяват цялата власт, те са тръмписти и путинисти.
    Антиевропейци и антинатовци
    С машинките си гарантират цялата власт!

    10:02 23.09.2026

  • 64 Сега остана

    2 2 Отговор
    и Тръмп да купи ЛУКойл и България окончателно става тръмпистко- путинска държава , Орбан може да се пресели тук!

    10:09 23.09.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 МДАМ

    0 0 Отговор
    И защото си срещу тези, им служиш и получаваш евраци в Европарламента... Същите вечни копейчати лъжи.

    10:39 23.09.2026

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