Петър Волгин: И Йотова, и Гюров са глобалисти! Тези, които винаги са съгласни с това, което им кажат. Ние сме срещу статуквото!

Основният ни съперник е това, което наричат статуквото. Тези, които винаги са съгласни с това, което им кажат. И Йотова, и Гюров са глобалисти. Искат България да бъде част от механизма на съгласието. Ние сме срещу тези, които искат нещата да продължават така. Ние искаме нещата да се променят.
Това заяви в първата си изява като кандидат за вицепрезидент на партия Възраждане настоящият европейски депутат Петър Волгин по БНТ.
Бившият журналист и радио водещ обясни, че Възраждане не иска България да се кара с никого.
„Искаме да разговаряме с всички – и със САЩ, и с Русия, и с Китай, и с ЕС, с всички.
Не искаме да се вдигат стени и прегради в отношенията. Освен това този икономически модел, по който работи сега ЕС, влоши икономическото състояние на европейските граждани. ПБ имаше много хубави послания точно за тази независимост, но виждаме, че има разминавания между предизборните им обещания и действията.
Надяваме се хората да коригират вота си от 19 април.“
Според него най-важното на тези избори е България да определи своята посока.
Петър Волгин каза, че Възраждане е за повече правомощия на президентската институция.
Президентът да има право на законодателна инициатива, свикване на референдум, да има по-голяма роля при съставянето на правителство.
Всичко това може да стане без да се стига до президентска република, увери Волгин.
Относно външната политика, той коментира:
„Радев хубаво каза, че нямаме място в коалиция на желаещите, но буквално на следващия ден външната министърка отиде в Киев и подкрепи онази декларация. Самолетите в Безмер, за които като президент беше против, сега нямаше нищо против да ги приеме. Тоест, едни неща, които се казват в кампания, след това не се изпълняват. Гледайте делата.
Йотова хубаво казва, че е против йес политиката, но защо ги казва сега в кампанията, а не го видяхме 9 години.“
Петър Волгин обясни и защо толкова много се е забавило обявяването на кандидат-президентската двойка на Възраждане.
„Забавихме кандидатурата, защото номинацията беше свързана с едно допитване, което направихме до членовете и симпатизантите на партията. Анкетата беше направена с помощта на местните структури на партията. Беше оставено на хората да кажат коя двойка виждат като най-подходяща. Анкетата беше отворена, а не с поставени опции.
Аз вярвам, че ако една партия е сериозна, тя ще издигне своя лидер. Не приемам тази работа с инициативните комитети. Трябва лидерът да излезе, да се нагърби с отговорността и да бъде на висотата на изискванията.
Не делим избирателите. Разчитаме на всички хора, които искат България да бъде независима и самостоятелна при взимането на решенията. Българските институции да бъдат достатъчно силни и активни в международен план и да могат да отстояват българския интерес. Една от критиките през последните 40 години към българските политици е, че не са самостоятелни при взимането на решенията. Това искаме да променим.“
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Трол
Коментиран от #10
08:16 23.09.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Хахаха
Коментиран от #43
08:17 23.09.2026
4 Волга или Мерцедес
Коментиран от #16
08:17 23.09.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Цвета
08:19 23.09.2026
7 Ватманяк
08:21 23.09.2026
8 Костадин
08:21 23.09.2026
9 яйла
08:22 23.09.2026
10 Ще те допълня
До коментар #1 от "Трол":Коцето с тънките ръчички и краченца иска да е президентче късичко.
Коментиран от #36
08:23 23.09.2026
11 Красимир Петров
08:23 23.09.2026
12 Волгата
08:25 23.09.2026
13 Люк
08:26 23.09.2026
14 Луд
08:27 23.09.2026
15 Прав е
08:28 23.09.2026
16 Останал си в миналото хилядолетие
До коментар #4 от "Волга или Мерцедес":Ама Мерцедес вече е Гийли ;)
08:29 23.09.2026
17 Тц,тц
Коментиран от #53
08:30 23.09.2026
18 долу ес
Коментиран от #26
08:30 23.09.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 МИРО
08:33 23.09.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Време е
08:33 23.09.2026
23 Хаха
08:34 23.09.2026
24 Кратко и ясно
Държавата има нужда от патриоти за да я възродят!
08:36 23.09.2026
25 те са глобалисти
08:37 23.09.2026
26 Силна Европа Силна България
До коментар #18 от "долу ес":Европейският съюз не е компрометиран никак даже. Но и да има разминавания съществуват необходимите преговорни рамки за да се изглаждат тези различия и по този начин всяка държава да защитава и своите интереси. Българската азбука е на образа на европейските пари, използвани пряко или косвено от над 500 милиона души по света. Българската азбука, която е една от трите официално признати богослужебни езици, буквите и са напечатани на европейските банкноти и монети, редом до латинската и гръцката. Мадарския конник ще препуска през Европата и по света! България е Европа.
Коментиран от #30, #56
08:39 23.09.2026
27 Оня
Коментиран от #29
08:44 23.09.2026
28 Пепи Волгата
08:46 23.09.2026
29 ще стигнат балотажа
До коментар #27 от "Оня":колкото Волен Сидеров го стигна. Вервай ми.
08:47 23.09.2026
30 Запада загина мож би почти сигурно скоро
До коментар #26 от "Силна Европа Силна България":клетите капейкии...вече толкова десетилетия само рециклират ЩЕ ЩЕ ЩЕ загине запада докато ВИНАГИ инаги се случва точно обратното
08:47 23.09.2026
31 Бедни ми Волгин
08:48 23.09.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Сидни Суини ръкоделие 👋
Радев-Йотова е менте патриот, менте русофил!
Гюров е петроханец!
08:49 23.09.2026
34 Р Г В
PS: И разследвай какво се случи със заведеното следствено дело за кражбата и информирай избирателите.
08:49 23.09.2026
35 нннн
08:50 23.09.2026
36 Обективен
До коментар #10 от "Ще те допълня":А Гюров е великан, а колко му е дългичко то ще кажеш
08:50 23.09.2026
37 Мимч
08:50 23.09.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 пенсионер
08:54 23.09.2026
40 ВОЛГАТА
И ОТ ЦОМЧО.
Коментиран от #45
08:54 23.09.2026
41 Путин:
08:56 23.09.2026
42 ВРЪЩАЙ ЕВРОТО
08:56 23.09.2026
43 Ну Евро
До коментар #3 от "Хахаха":Ну па гАди
08:58 23.09.2026
44 Точен
08:59 23.09.2026
45 Цончо плюнката 💦☔
До коментар #40 от "ВОЛГАТА":Шшшшът уе чи шта наплууй 🐳🐳
08:59 23.09.2026
46 Нещо Мек ми се струва Тоя
08:59 23.09.2026
47 Само да напомня
09:00 23.09.2026
48 ССС
09:02 23.09.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Хаха
09:06 23.09.2026
52 Артилерист
09:07 23.09.2026
53 Оптимист
До коментар #17 от "Тц,тц":На фона на бля бля либералните петрохански соросоидни и укро глупости е кречетало. Единсрвеното от което се чуваше и нещо друго. После събитията показаха, че кречеталото е било право за много неща. И не казва нищо лошо. Ние какво чакаме. Мерцедес съкращават работни мрста продукцията от европа е скъпа заради енергията а тя не е скъпа заради производството а заради емисиите. На Индия и Китай много не им дреме за емиссиите. Европа застарява и на тумби все едно сме 5 и век нахлуват племена в Рим и рушат империята. Време е малко някой политици да се осмислят иначе верно китайски ще го учат
09:09 23.09.2026
54 ЕДГАР КЕЙСИ
09:18 23.09.2026
55 Перо
09:18 23.09.2026
56 Жокер
До коментар #26 от "Силна Европа Силна България":Даде си лева и сложи бесило на врата си.
Още не си го разбрал.
Двойните стандарти още не си разбрал.
Че си последната дупка на кавала.
Още не си го разбрал.
Че нямаш право на глас
Още не си го разбрал.
Че ти ограбват държавата .
Още не си разбрал.
Че Европа с тая политика.
Отива към разпад и война.
Още не си разбрал.
Честито жив и здрав.
09:21 23.09.2026
57 глупостта е по-безгранична от космоса
09:38 23.09.2026
58 Мутата
09:40 23.09.2026
59 Пешо Ибрахимов
09:41 23.09.2026
60 13675
09:41 23.09.2026
61 ЕДГАР КЕЙСИ
09:46 23.09.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Благодарение на Боко, Шиши и Кокора
Цялата антиевропейска и антинатовска тълпа е на върха на славата и облива медиите и обществото , Карбовски, Дачков, Волгин и подобните им са всеки час по телевизиите.
Борбата на поколения българи за Европа и НАТО отиде по дяволите!
Т.н. евроатлантически партии ГЕРБ, СДС, ДПС и ППДБ се провалиха грозно и напълно!
Никога нуждата от истинска дясна консервативна партия, в която да няма нито един агент на ДС и ченге, не е била толкова силна!
Десните българи просто не са представени в политиката.
Само един лъч светлина в тунела- кандидатската двойка Николай Ненчев - Цвета Кирилова, но Боко е забранил дори да се говори за тях!
Радев и Йотова завладяват цялата власт, те са тръмписти и путинисти.
Антиевропейци и антинатовци
С машинките си гарантират цялата власт!
10:02 23.09.2026
64 Сега остана
10:09 23.09.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 МДАМ
10:39 23.09.2026