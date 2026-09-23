Петър Волгин: И Йотова, и Гюров са глобалисти! Тези, които винаги са съгласни с това, което им кажат. Ние сме срещу статуквото!

Основният ни съперник е това, което наричат статуквото. Тези, които винаги са съгласни с това, което им кажат. И Йотова, и Гюров са глобалисти. Искат България да бъде част от механизма на съгласието. Ние сме срещу тези, които искат нещата да продължават така. Ние искаме нещата да се променят.

Това заяви в първата си изява като кандидат за вицепрезидент на партия Възраждане настоящият европейски депутат Петър Волгин по БНТ.

Бившият журналист и радио водещ обясни, че Възраждане не иска България да се кара с никого.

„Искаме да разговаряме с всички – и със САЩ, и с Русия, и с Китай, и с ЕС, с всички.

Не искаме да се вдигат стени и прегради в отношенията. Освен това този икономически модел, по който работи сега ЕС, влоши икономическото състояние на европейските граждани. ПБ имаше много хубави послания точно за тази независимост, но виждаме, че има разминавания между предизборните им обещания и действията.

Надяваме се хората да коригират вота си от 19 април.“

Според него най-важното на тези избори е България да определи своята посока.

Петър Волгин каза, че Възраждане е за повече правомощия на президентската институция.

Президентът да има право на законодателна инициатива, свикване на референдум, да има по-голяма роля при съставянето на правителство.

Всичко това може да стане без да се стига до президентска република, увери Волгин.

Относно външната политика, той коментира:

„Радев хубаво каза, че нямаме място в коалиция на желаещите, но буквално на следващия ден външната министърка отиде в Киев и подкрепи онази декларация. Самолетите в Безмер, за които като президент беше против, сега нямаше нищо против да ги приеме. Тоест, едни неща, които се казват в кампания, след това не се изпълняват. Гледайте делата.

Йотова хубаво казва, че е против йес политиката, но защо ги казва сега в кампанията, а не го видяхме 9 години.“

Петър Волгин обясни и защо толкова много се е забавило обявяването на кандидат-президентската двойка на Възраждане.

„Забавихме кандидатурата, защото номинацията беше свързана с едно допитване, което направихме до членовете и симпатизантите на партията. Анкетата беше направена с помощта на местните структури на партията. Беше оставено на хората да кажат коя двойка виждат като най-подходяща. Анкетата беше отворена, а не с поставени опции.

Аз вярвам, че ако една партия е сериозна, тя ще издигне своя лидер. Не приемам тази работа с инициативните комитети. Трябва лидерът да излезе, да се нагърби с отговорността и да бъде на висотата на изискванията.

Не делим избирателите. Разчитаме на всички хора, които искат България да бъде независима и самостоятелна при взимането на решенията. Българските институции да бъдат достатъчно силни и активни в международен план и да могат да отстояват българския интерес. Една от критиките през последните 40 години към българските политици е, че не са самостоятелни при взимането на решенията. Това искаме да променим.“