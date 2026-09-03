Крум Зарков: Вярвам, че Йотова ще спечели. Тя има всички основания за това

БСП подкрепи Илияна Йотова за президент, защото тя е дългогодишен партньор на партията, но и защото според лидера на социалистите има всички основания да спечели предстоящите президентски избори. Това заяви Крум Зарков в предаването „Лице в лице“ по bTV.

„Не е тайна, че между БСП и Илияна Йотова има дълготрайни, успешни връзки, от които никой не се е отрекъл. И не е също така тайна, тъй като е очевидно за всички, че през последната година Илияна Йотова се държа много достойно като държавен глава в един много труден момент“, заяви Зарков.

По думите му най-логичното решение за БСП е да се консолидира около кандидатурата на Йотова и да допринесе за избирането ѝ за държавен глава.

Според лидера на БСП президентските избори трябва да се превърнат в съдържателен политически дебат, независимо от това кои ще бъдат кандидатите.

Той коментира имената, които вече се обсъждат, сред които Андрей Гюров, Христанов, Василев, Сидеров и Димов, както и евентуален кандидат на „Възраждане“.

„Вярвам, че Илияна Йотова ще спечели. Мисля, че тя има всички основания за това. Мисля, че трудно ще се намери някой, който по-добре да познава както българската, така и европейската политика, така и институцията президент по обективни причини“, каза Зарков.

Той обаче подчерта, че не очаква изборите да бъдат просто състезание между отделни личности.

„Надявам се, искрено се надявам, не само на резултата, а да се проведе съдържателен дебат между тези кандидати и българското гражданство за това що е то президентът и какво се крие зад този въпрос – що е то единство на нацията, що е то държавност“, посочи той.

По думите му президентът трябва да има способността да намира каузите, които могат да бъдат поставени отвъд политическите боричкания.

Зарков защити ролята на президента в парламентарната република и определи институцията като ключово важна. По думите му държавният глава има отношение към парламентарната власт чрез правото си на вето, към съдебната – чрез съответните номинации, а към изпълнителната – чрез общи назначения и други правомощия.

Зарков обърна внимание и на ролята на вицепрезидента.

„Вицепрезидентът също е важно да напомним – не е заместник на президента, а отделна институция, която е натоварена от президента с различни функции и то значими, като тези от българското гражданство“, каза той.

Според него президентът по принцип би могъл да не делегира правомощия на вицепрезидента, но това няма логика да се случи.

Лидерът на БСП определи първите месеци на правителството на премиера Радев като противоречиви.

„Това беше период от време, в който големи надежди и едри заявки се сблъскаха с една доста трудна действителност“, каза той. Според него в правителствената програма има предложения, които заслужават подкрепа. Сред тях той посочи заявката за „деолигархизация“.

„Тая сложна дума – да се надяваме да бъде изпълнена със съдържание, но при всички случаи внасянето на повече почтеност в управлението е нещо, с което правителството се е заело“, каза Зарков.

Той посочи още въпроса с концесионните такси и заявката за реформа в образованието като важни теми. В същото време Зарков изрази притеснения от икономическата и социалната политика на кабинета.

Зарков коментира и разминаването между очакванията за лява политика от страна на Румен Радев и действията на неговото управление.