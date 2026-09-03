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Крум Зарков: Вярвам, че Йотова ще спечели. Тя има всички основания за това

Крум Зарков: Вярвам, че Йотова ще спечели. Тя има всички основания за това

3 Септември, 2026 20:18 493 16

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  • спечелване-
  • избори за президент

Според лидера на БСП президентските избори трябва да се превърнат в съдържателен политически дебат, независимо от това кои ще бъдат кандидатите.

Крум Зарков: Вярвам, че Йотова ще спечели. Тя има всички основания за това - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

БСП подкрепи Илияна Йотова за президент, защото тя е дългогодишен партньор на партията, но и защото според лидера на социалистите има всички основания да спечели предстоящите президентски избори. Това заяви Крум Зарков в предаването „Лице в лице“ по bTV.

„Не е тайна, че между БСП и Илияна Йотова има дълготрайни, успешни връзки, от които никой не се е отрекъл. И не е също така тайна, тъй като е очевидно за всички, че през последната година Илияна Йотова се държа много достойно като държавен глава в един много труден момент“, заяви Зарков.

По думите му най-логичното решение за БСП е да се консолидира около кандидатурата на Йотова и да допринесе за избирането ѝ за държавен глава.

Според лидера на БСП президентските избори трябва да се превърнат в съдържателен политически дебат, независимо от това кои ще бъдат кандидатите.

Той коментира имената, които вече се обсъждат, сред които Андрей Гюров, Христанов, Василев, Сидеров и Димов, както и евентуален кандидат на „Възраждане“.

„Вярвам, че Илияна Йотова ще спечели. Мисля, че тя има всички основания за това. Мисля, че трудно ще се намери някой, който по-добре да познава както българската, така и европейската политика, така и институцията президент по обективни причини“, каза Зарков.

Той обаче подчерта, че не очаква изборите да бъдат просто състезание между отделни личности.

„Надявам се, искрено се надявам, не само на резултата, а да се проведе съдържателен дебат между тези кандидати и българското гражданство за това що е то президентът и какво се крие зад този въпрос – що е то единство на нацията, що е то държавност“, посочи той.

По думите му президентът трябва да има способността да намира каузите, които могат да бъдат поставени отвъд политическите боричкания.

Зарков защити ролята на президента в парламентарната република и определи институцията като ключово важна. По думите му държавният глава има отношение към парламентарната власт чрез правото си на вето, към съдебната – чрез съответните номинации, а към изпълнителната – чрез общи назначения и други правомощия.

Зарков обърна внимание и на ролята на вицепрезидента.

„Вицепрезидентът също е важно да напомним – не е заместник на президента, а отделна институция, която е натоварена от президента с различни функции и то значими, като тези от българското гражданство“, каза той.

Според него президентът по принцип би могъл да не делегира правомощия на вицепрезидента, но това няма логика да се случи.

Лидерът на БСП определи първите месеци на правителството на премиера Радев като противоречиви.

„Това беше период от време, в който големи надежди и едри заявки се сблъскаха с една доста трудна действителност“, каза той. Според него в правителствената програма има предложения, които заслужават подкрепа. Сред тях той посочи заявката за „деолигархизация“.

„Тая сложна дума – да се надяваме да бъде изпълнена със съдържание, но при всички случаи внасянето на повече почтеност в управлението е нещо, с което правителството се е заело“, каза Зарков.

Той посочи още въпроса с концесионните такси и заявката за реформа в образованието като важни теми. В същото време Зарков изрази притеснения от икономическата и социалната политика на кабинета.

Зарков коментира и разминаването между очакванията за лява политика от страна на Румен Радев и действията на неговото управление.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Яшар

    11 0 Отговор
    И аз така мислех Зарков , но днес се потвърди че слабия играч търси още по слаб партньор

    20:22 03.09.2026

  • 2 Сандокан

    14 0 Отговор
    Изчезни бе зайко.

    20:23 03.09.2026

  • 3 вопъл

    11 1 Отговор
    от блатото

    Коментиран от #15

    20:24 03.09.2026

  • 4 а че ще спечели

    3 5 Отговор
    това е сигурно
    Българите обичаме да ни е споко, че ще сме в сигурни ръце още десет години. Да живее ЦК

    20:27 03.09.2026

  • 5 тоя не беше ли

    12 0 Отговор
    наритан жестоко от народа в кофите за боклук?

    20:33 03.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Цирков палячо

    9 0 Отговор
    А къде му е топчето на носа...

    20:33 03.09.2026

  • 8 оня с коня

    9 0 Отговор
    Зарков твърдо вярваше че БСП ще влезе и в това НС,но това не се случи.Политолозите пък отчитат че дори и Йотова да спечели,от това Столетницата няма да стане по-значима.

    20:35 03.09.2026

  • 9 Цирк глобус

    4 0 Отговор
    Смешника е най-добрия от всички циркове.... ЩЕ прекарате приятно...

    20:36 03.09.2026

  • 10 Веселяка

    6 1 Отговор
    Ако се кандидатира Волен ще гласувам за него 🤪 ей така само за майтапа 😆 ако не се кандидатира ще гласувам за Лупи 😂 разбрахте ли, простовати индивиди 🤣

    20:36 03.09.2026

  • 11 куманизъма е обявен за престъпен

    7 0 Отговор
    тоз що не е в затвора?

    20:38 03.09.2026

  • 12 ЦК на БКП

    6 0 Отговор
    Ти немаш думата. Нека да чуем първо мнението на магнитския . Той я познава основно

    20:39 03.09.2026

  • 13 Просто човек

    5 0 Отговор
    Ти си вярваше и че БС(К)П ще влезе в парламента…

    20:40 03.09.2026

  • 14 Истинско обещание 🇮🇷

    12 0 Отговор
    Цяла България се надява да не спечели! На България и омръзна от ДС и ЦК на БКП! България иска националисти които са против олигархията!! Йотова е част от най мръсното статукво на олигархията на БКП и ДС ,,само един завършен и,ди,иот и м,а,лоу,мник може да гласува за Йотова

    20:42 03.09.2026

  • 15 Хаха хаха ха

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "вопъл":

    Зарков, ти и в социализма вярваше, а какво стана?

    20:52 03.09.2026

  • 16 Много

    3 0 Отговор
    Ми се иска да му се изплюя.

    21:08 03.09.2026

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