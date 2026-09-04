ЦИК обяви местата за вот зад граница

Броени часове след като Централната избирателна комисия прие правилата за кампанията, институцията даде официален старт на мащабната подготовка за гласуването на българските граждани зад граница. Изборите за президент и вицепрезидент са насрочени за 25 октомври 2026 г., а организацията в чужбина ще се ръководи по стриктни критерии в синхрон с Министерството на външните работи (МВнР).

В публикуваното решение на комисията се посочват държавите и конкретните населени места, в които ще могат да се разкриват избирателни секции. Списъкът е съобразен с информацията от дипломатическите и консулските ни представителства относно изискванията на приемащите страни и съображенията за сигурност. Заради организационна невъзможност или рискове за сигурността, МВнР е дало отрицателно становище за определени локации, което ЦИК е приела изцяло в своето финално решение.

Как се определя точният брой на секциите?

Автоматичното разкриване на места за гласуване в държавите от Европейския съюз се базира на данни от „Информационно обслужване“. Проверяват се локациите, където на предходни избори през изминалите пет години са гласували не по-малко от 100 избиратели.

Окончателният брой на секциите във всяка държава обаче ще стане ясен едва след като изтече крайният срок за подаване на електронни заявления от българите в чужбина. На база на събраните заявления и мотивираните доклади на посланиците ни зад граница, ЦИК ще утвърди окончателната изборна карта.

Важни срокове за вота през октомври 2026 г.

Предизборната хронограма вече е в ход, като ключовите дати са:

2 септември 2026 г. – ЦИК започна приема на документи за регистрация на партии и коалиции.

– ЦИК започна приема на документи за регистрация на партии и коалиции. 17 септември 2026 г. – Краен срок за регистрация на политическите сили за президентския вот.

– Краен срок за регистрация на политическите сили за президентския вот. 25 септември 2026 г. – Официален старт на предизборната кампания.

– Официален старт на предизборната кампания. 25 октомври 2026 г. – Ден на изборите за президент и вицепрезидент.

Следващата стъпка за сънародниците ни зад граница е отварянето на електронната система за подаване на заявления за гласуване, която ще бъде достъпна на официалния портал на ЦИК.