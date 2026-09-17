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40 човека с доходи над 9,6 млн. лв. за миналата година

40 човека с доходи над 9,6 млн. лв. за миналата година

17 Септември, 2026 09:33 759 9

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Петимата с най-високи заплати са получили над 30 млн. лв. През декември, когато традиционно дават бонуси, 135 души са взели над 800 хил. лв.

40 човека с доходи над 9,6 млн. лв. за миналата година - 1
Снимка: Shutterstock
Труд Труд медия

40 човека са обявили доходи за миналата година в размер над 9,6 млн. лв. Това гласи писмен отговор на Националната агенция за приходи на въпроси, зададени по Закона за достъп до обществена информация. Всеки от тези 40 човека има средно на месец доходи над 800 хил. лв. В тези получени суми влизат както доходи от заплати, така и от наеми, от дейност като едноличен търговец или земеделски производител и др. Общият размер на дължимия от тях данък върху доходите за миналата година е 88,4 млн. лв., пише "Труд".
Има хора, които декларират огромни по размер доходи само от трудови правоотношения. През миналата година през януари 19 човека имат месечен облагаем доход над 800 хил. лв. През следващите месеци броят на хората с такива доходи нараства, докато през ноември достига 95. През декември, когато традиционно дават бонуси в редица големи компании, доходи от заплати в размер над 800 хил. лв. са получили 135 човека. Като е важно да бъде подчертано, че тук става въпрос само за доходи от трудови и приравнени на тях правоотношения, включително договори за управление и контрол на фирми, тоест доходите, декларирани в Приложение №1 на годишната данъчна декларация за миналата година. И то доходи след приспадане на платените осигуровки и ползвани данъчни облекчения, тоест това е месечната данъчна основа върху която се дължи 10% данък върху доходите.
Някои хора декларират заплати в размер над милион. Петимата човека в България, които в годишната си данъчна декларация за 2025 г. в графата “Доходи от трудови правоотношения” са обявили най-големи суми, са получили за година над 30 млн. лв. Тези суми са формирани от доходи от много работодатели с различни икономически дейности. Но според това от кой сектор е работодателят, които е изплатил най-голям дял от заплатите им, може да се каже, че тези хора са работили в секторите “Преработваща промишленост”, “Търговия”, “Строителство” и “Професионални дейности и научни изследвания”.
През предходната 2024 г. ситуацията е била подобна. Петте най-високи годишни данъчни основи, посочени в графата “Доходи от трудови правоотношения” на годишната данъчна декларация, са в размер над 25 млн. лв. Секторите, в които са работили тези хора, са “Преработваща промишленост”, “Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети”, “Строителство” и “Професионални дейности и научни изследвания”.
Броят на хората, които имат облагаеми доходи от заплати в размер между 500 хил. и 800 хил. лв. не се различава много от тези с над 800 хил. лв. на месец, показват данните на НАП. През миналата година броя на хората с месечни доходи от заплати между 500 хил. и 800 хил. лв. постепенно нараства от 13 през януари до 113 през ноември. А през декември, когато дават коледни бонуси, броят им достига 143 души.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Цукърбърг

    3 2 Отговор
    В бг и милионерите са бедни.

    09:34 17.09.2026

  • 2 НаБАБАфърчилото

    14 2 Отговор
    В този списък ли е човека с Чекмеджетата , отхкоито надничаха кюлчета и пачки по 500 ? Или те не се броят , защото нямат легален произход ?

    09:38 17.09.2026

  • 3 Последния Софиянец

    13 2 Отговор
    Олигарсите стават все по богати а народа по беден.

    Коментиран от #4

    09:43 17.09.2026

  • 4 Роналд Рейгън

    7 2 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Бедността е най-справедливото наказание за глупостта на един народ.

    09:56 17.09.2026

  • 5 Любознателен

    3 0 Отговор
    При нашето законодателството най-лесният и безопасен начин за изпиране на пари е през заплата. Само срещу 10% при такива заплати ти може да раздаваш пари в пликове на когото си поискаш

    10:00 17.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 А бе

    1 0 Отговор
    затова трябва прогресивен данък но 240 не искат да плащат,а само да лапат

    10:09 17.09.2026

  • 8 нннн

    2 0 Отговор
    Много и честно са се трудили тия. С пот на челото и мазоли на ръцете са си изкарали заплатите.
    А бедните? Те са бедни, защото ги мързи да работят - каза телевизорът наскоро.

    10:09 17.09.2026

  • 9 горивата !!!!

    0 0 Отговор
    бензин 1.7 дизел 2 еврака !!!

    10:10 17.09.2026

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