Костадин Костадинов: Българите искат референдуми за НАТО и ЕС

Лидерът на партия „Възраждане“ Костадин Костадинов и евродепутатът Петър Волгин, които влизат в битката за „Дондуков“ 2, обявиха намерението си да инициират референдуми за членството на България в НАТО и Европейския съюз. В ефира на NOVA кандидатите представиха основните акценти от предстоящата си кампания, като се обявиха за възстановяване на доставките на руски газ и остро критикуваха позициите на основните си политически опоненти.

Изборът на кандидати

Според Петър Волгин директното издигане на лидера на партията за президент е знак за политическа смелост, а криенето зад независими комитети е опит за бягство от отговорност.

„С избора на Костадин Костадинов за кандидат-президент „Възраждане” показа зрялост, защото една формация, която вярва в себе си, издига своя ръководител”, заяви Волгин в предаването „Здравей, България”.

Процесът по определяне на двойката е преминал през широко допитване в структурите на партията. Първоначалният списък от 27 имена е бил редуциран до пет, преди да се стигне до финалния избор.

„Най-големият дефицит на българската политика е, че никога не се питат хората, освен по време на избори, но дори и тогава изборът е някак предпоставен”, посочи Костадинов.

Критика към опонентите

Лидерът на „Възраждане“ отрече да има каквито и да било допирни точки с политиката на Илияна Йотова, като даде за пример нейните позиции относно войната в Украйна.

„Ако един човек си сменя мнението в политиката в рамките на няколко месеца и няма значение какво е казвал преди, това е един много неприятен принцип. Той може да бъде обобщен по следния начин: „не ме гледай какво правя, слушай ме какво говоря". Точно това е различното между нас и другите – ние не сме променили никога, дори за секунда, нашите виждания и каузи”, категоричен бе Костадинов.

Според кандидатите националният идеал на България трябва да бъде търсенето на пълна независимост. Петър Волгин изрази мнение, че през последните 30 години държавата е изцяло зависима и целта на формацията е политиците да отговарят единствено пред своите избиратели.

Енергетика и външна политика

Темата за енергийната сигурност също е ключова в платформата на кандидатите. По въпроса за руския природен газ и въглищните централи, Костадинов даде за пример Унгария и Словакия, които успяха да договорят изключения от европейските санкции.

„Нашият национален интерес изисква населението ни да живее добре. Как ще живее добре, ако получаваме скъпи енергоносители, за които ни казват, че са скъпи, но са демократични, а пък руските са евтини, но токсични?”, попита реторично лидерът на „Възраждане”.

Относно конфликта в Украйна, Костадинов затвърди позицията си, която се разминава с официалния международен прочит. „Това не е войната на Путин. Това е войната на Порошенко срещу собствения му народ, прераснала във войната на Зеленски срещу собствения му народ”, заключи той.