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Костадин Костадинов: Българите искат референдуми за НАТО и ЕС

Костадин Костадинов: Българите искат референдуми за НАТО и ЕС

24 Септември, 2026 10:24 961 84

  • костадин костадинов-
  • възраждане-
  • президент-
  • избори

Кандидат-президентската двойка на „Възраждане“ представи приоритетите си

Костадин Костадинов: Българите искат референдуми за НАТО и ЕС - 1
Снимка: Нова телевизия
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Лидерът на партия „Възраждане“ Костадин Костадинов и евродепутатът Петър Волгин, които влизат в битката за „Дондуков“ 2, обявиха намерението си да инициират референдуми за членството на България в НАТО и Европейския съюз. В ефира на NOVA кандидатите представиха основните акценти от предстоящата си кампания, като се обявиха за възстановяване на доставките на руски газ и остро критикуваха позициите на основните си политически опоненти.

Изборът на кандидати

Според Петър Волгин директното издигане на лидера на партията за президент е знак за политическа смелост, а криенето зад независими комитети е опит за бягство от отговорност.

„С избора на Костадин Костадинов за кандидат-президент „Възраждане” показа зрялост, защото една формация, която вярва в себе си, издига своя ръководител”, заяви Волгин в предаването „Здравей, България”.

Процесът по определяне на двойката е преминал през широко допитване в структурите на партията. Първоначалният списък от 27 имена е бил редуциран до пет, преди да се стигне до финалния избор.

„Най-големият дефицит на българската политика е, че никога не се питат хората, освен по време на избори, но дори и тогава изборът е някак предпоставен”, посочи Костадинов.

Критика към опонентите

Лидерът на „Възраждане“ отрече да има каквито и да било допирни точки с политиката на Илияна Йотова, като даде за пример нейните позиции относно войната в Украйна.

„Ако един човек си сменя мнението в политиката в рамките на няколко месеца и няма значение какво е казвал преди, това е един много неприятен принцип. Той може да бъде обобщен по следния начин: „не ме гледай какво правя, слушай ме какво говоря". Точно това е различното между нас и другите – ние не сме променили никога, дори за секунда, нашите виждания и каузи”, категоричен бе Костадинов.

Според кандидатите националният идеал на България трябва да бъде търсенето на пълна независимост. Петър Волгин изрази мнение, че през последните 30 години държавата е изцяло зависима и целта на формацията е политиците да отговарят единствено пред своите избиратели.

Енергетика и външна политика

Темата за енергийната сигурност също е ключова в платформата на кандидатите. По въпроса за руския природен газ и въглищните централи, Костадинов даде за пример Унгария и Словакия, които успяха да договорят изключения от европейските санкции.

„Нашият национален интерес изисква населението ни да живее добре. Как ще живее добре, ако получаваме скъпи енергоносители, за които ни казват, че са скъпи, но са демократични, а пък руските са евтини, но токсични?”, попита реторично лидерът на „Възраждане”.

Относно конфликта в Украйна, Костадинов затвърди позицията си, която се разминава с официалния международен прочит. „Това не е войната на Путин. Това е войната на Порошенко срещу собствения му народ, прераснала във войната на Зеленски срещу собствения му народ”, заключи той.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Копейката се е пОБЪРКАЛА

    39 40 Отговор
    Търси внимание и пари…

    Коментиран от #68

    10:26 24.09.2026

  • 2 ...

    31 23 Отговор
    Тия българи с тебе ли са в стаята в момента?

    10:26 24.09.2026

  • 3 честен ционист

    26 40 Отговор
    Русия го иска тоя референдум. На Ганчо му е все едно. Само да има за краднене.

    10:26 24.09.2026

  • 4 стига с тия

    41 49 Отговор
    глупости!!! Кой и кога си попитал????? Искаме си съюза и нато. Искаме също Костадинов вън от политиката.

    Коментиран от #8, #17

    10:27 24.09.2026

  • 5 авантгард

    25 21 Отговор
    Точно така е.

    10:27 24.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 честен ционист

    17 8 Отговор

    До коментар #4 от "стига с тия":

    Не е важно ти докога искаш да седиш на гости, а кога домакините са решили да те изгонят.

    10:29 24.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 честен ционист

    18 4 Отговор

    До коментар #9 от "Голем смех":

    Мислиш ли, че западнякът прави разлика между видовете българи?

    10:30 24.09.2026

  • 11 ШЕФА

    33 30 Отговор
    Ако има Референдуми за излизането от тези две престъпни организации които унищожиха България с помоща на техните лакей от ГРОБ,ДПС,ИТН,ПП-ДБ ,БСП и ПБ ние ще излезем от блатото на евро-либералните фашисти и натовците които ни водят към упадък,мизерия и война !

    Коментиран от #66, #83, #84

    10:33 24.09.2026

  • 12 Българин

    30 34 Отговор
    ВЪН НАТО ЕС! СОЮЗ С РУСИЯ!!!

    10:33 24.09.2026

  • 13 Българин, родолюбец и патриот

    26 22 Отговор
    Абе късак, Радев излезе доста по-умен от теб и съвсем лесно ти обра целия електорат, който сега ше гласува масово за Йотова. Ти и оня "красивия", дето от много родолюбие си смени фамилията с руска няма да вземете и 0,001% от гласовете, няма ви вече просто, Радев ви затри, приеми фактите.

    10:34 24.09.2026

  • 14 Зависимост

    17 0 Отговор
    Но кога ще бъдем независими от корупцията мафията олигархията и всичките онези които извършват престъпления през глава и по този начин вредят на цялото общество и на цялата държава. Кога ще бъдем независими от троскотията на шлямандурите, които качват от себеподобните си на власт постоянно. Кога ще бъдем независими от наглостта на политическата корумпирана и олигархична каста която десетилетия се самовъзпроизвежда сред нас? Кога ще бъдем независими от хората които хвърлят европейски и народни пари през прозорците на джипки и самолети на определени избрани места и хора, всякаш те лично са ги заработили тези пари? Кога ще бъдем независими от хората които определят и разпределят кой да получи кой да не получи кой има бъдеще и кой няма бъдеще кой да бъде осъден и кой да не бъде осъден според техните си приумици кой да бъде ударен и кой да не бъде ударен с бухалката на властта силна на деня?

    10:35 24.09.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 ТИР

    18 13 Отговор

    До коментар #4 от "стига с тия":

    За да няма такива глупави изявления референдум би решил споровете,,, Съгласен ,,,?

    10:37 24.09.2026

  • 18 Просто човек

    14 7 Отговор
    Не, не искаме!!! 🇧🇬✨🇪🇺

    10:38 24.09.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 истината

    20 17 Отговор
    Освен Радев сега москва пусна и Костя за надпревара в изборите. Много иска да ни върне в блатата под ботуша си

    10:39 24.09.2026

  • 21 Костадинов

    18 18 Отговор
    Първо да говориш от името на всички българи е фашизъм. Защо да искам излизане от ЕС, когато българската азбука се нареди до латинската и гръцката където е и нейното историческо място. Когато Путин и неговите дипломати се опитва да заличи историята на българската азбука и провеждат антибългарска политика? Костадинов е историк и очаквам от него да не интриганства. 1 + 1 = 2!

    10:40 24.09.2026

  • 22 Папизмът в дъното

    17 11 Отговор
    Това в Украйна е заложено още с т.н. Уния от Брест от 1595/6г. Тогава Западна Украйна е покатоличена и започна цивилизационен сблъсък.Порошенко и Зеленски ръководят брутален "Възродителен процес" - репресират православните,забраняват руския език,рушат паметници,сменяват имената. Нашият Възродителен процес в сравнение с украинския беше нищо.

    Коментиран от #28, #31

    10:42 24.09.2026

  • 23 истината

    15 12 Отговор
    Костя и той като Радев казват каквото иска русия да става в България за да ни върнат в блатата.

    10:43 24.09.2026

  • 24 Натовски генерал на конци

    14 8 Отговор
    Такъв референдум чака на трупчета, иницииран от гражданската организация в България - Сдружение „Дойран 2025“ с над 300 000 подписа, а натовският генерал радев се прави на разсеян

    10:43 24.09.2026

  • 25 Стига!

    10 14 Отговор
    Стига бе, така наречените "национални телевизии"! Стига сте ни натрапвали този лакей и подлога на кремълския злодей! Стига сте ни натрапвали и фамилията Райчеви, които не спират да изливат кофи с помия по Гюров и Кандев! Стига слагачество на "прогресивните" измамници и лъжци бе, "национални" медии, стига! Не, неврастенико Райчев и отрочето ти Ружка, не! Българският народ няма да гласува за покровителка на наркоббарони и опасни престъпници! Няма да гласува за кремълската и фатмашка слугиня, която е дала български паспорти на няколко хиляди руски агенти, шпиоин и убийцие като онези, които отровиха Гебрев и сина му! А Копейката, този нагъл и безсрамен наглец, просто да си затвори мръсната уста и да се качи на влака за Москва! Този наглец, както и останалите копейки от комунистическата му пасмина от 10 руски агенти, остават седнали, когато се свири химнът на Европа! Е, КОЙ нормален българин ще гласува за тези чисто проба мерзавци?! Всъщност, по-точната дума е проста..и!

    10:43 24.09.2026

  • 26 СЕРП И МОЛОТ-СМЕРТЬ И ГОЛОД

    9 11 Отговор
    Когато Коце Максудата върне времето и направи референдум за влизане на България в СИВ и Варшавския Договор тогава ще има руферендум за Европа и НАТО. Не ни се живее в нова Желязна Завеса. Той и против ваксинирането беше а се оказа че е набоден три пъти.

    10:44 24.09.2026

  • 27 Павел Пенев

    11 8 Отговор
    Ако това са вашите искания и цели като президент и вице президент,твърдо ще гласуваме за вас!

    10:46 24.09.2026

  • 28 До 22

    3 4 Отговор

    До коментар #22 от "Папизмът в дъното":

    Откъде ги измука тия глупости. Прочети какво казва Пригожин за започването на войната и причините русия да заграбва суверенна чужда територия. Прочети какво кава приятеля на путин Пригожин и не пиши глупости да ти се смеим

    10:47 24.09.2026

  • 29 Да си умреш от майтап!

    8 9 Отговор
    този руски агент, дето си купи две скъпи къщи на морето с пари от партийните субсидии и със заплатата си от Кремъл, премина всякакви граници на наглост, безочие и простащина! Този руски агент и подлога на кремълското чудовище слага себе си и наицоналните предатели от проскубаната му партийка за "българския народ"! Че какво обще имаш ти с българския народ бе, Копейката?! Ти не си българин бе, мерзавец и скъпо платен руски агент! Само че, от Кремъл напразно си дадват парите за нищожества като вас бе, Копейката! Ама нищо, може да си купиш и трета къща на морето с мръсните и кървави руски пари! Само че, нямая да прокопсаш бе, Копейката!

    10:49 24.09.2026

  • 30 Майора

    9 6 Отговор
    Копейкин , ясно си личи чии интереси защитаваш , щом диктатора Путин не е агресор и не водои война!Така че си хващайте пътя с Волгин иотивайте при него! Национслни предатели като вас не ни трябват, още повече че заради ексцесиите пред сградата на ЕК трябваше отдавна дасте забранени , а ти в затвора!

    10:50 24.09.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Айде бе,

    10 11 Отговор
    Не българите, Възраждане заедно с останалите техни глашатаи и копейки искат такъв референдум, защото си въобразяват, че ще доминират над целия народ и сами ще диктуват правилата както БКП по времето на Т. Живков. Разумните хора правят разумни предложения за бъдещето на цялото население, а не клишета на политическа основа обслужващи шепа самовлюбени нарцисисти.

    Коментиран от #35

    10:52 24.09.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Ха-ха-ха!

    7 7 Отговор
    тоав червено изчадие на ада се слага за "българин"! Не ви ли побиват тръпки, балгари? За истинските българи питам, не за "прогресивните" отрочета на ДС - началници, активни борци и подлоги на кремълския масов убиец!

    10:54 24.09.2026

  • 35 Баце ЕООД

    7 7 Отговор

    До коментар #32 от "Айде бе,":

    А ПП-ДБ като искат да ни вкарат във война срещу ядрена сила е окей? Я да се прегледаш

    Коментиран от #52, #56

    10:55 24.09.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Рефер

    5 3 Отговор
    Долен лъжец!

    10:55 24.09.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 АГАТ а Кристи

    7 7 Отговор
    Р.у.с.с.к.а.я. с.у.ч.к.а !!!

    10:58 24.09.2026

  • 40 Роки

    6 5 Отговор
    ШаТъ ЕБ ъ и Руската подлога. Тук не е Москва. Вече си аут. Политически труп

    Коментиран от #44

    10:59 24.09.2026

  • 41 НИЩО МУ НЯМА

    4 2 Отговор
    НАЧАЛНИК🗣
    ГЛЕДАЙ КОМИНИТЕ НА МК КРЕМИКОВЦИ..☝
    КОГА ПОЧНАТ ДА БЪЛВАТ ПУШЕК
    ЗНАЧИ СМЕ ИЗВЪН ...НАТО И ЕС....👍

    10:59 24.09.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Напъни от ботуша руски

    7 4 Отговор
    Коце , ти нали щеше да се самозапалваш когато приемем еврото ? Два литра бензин ли нямаш ?

    11:00 24.09.2026

  • 44 И аззз

    3 3 Отговор

    До коментар #40 от "Роки":

    Го тура наВолгин

    11:01 24.09.2026

  • 45 различно мнение

    4 3 Отговор
    Кандидат за президент Костадинов, за да има достъп до медиите и за да се изяви като добър манипулатор искащ референдуми за всеки въпрос, чието обсъждане води до оспорване на мнения, т.е. до разделение и до съмнения в обществото, което е цел на хибридната политика на неприятелските страни.

    11:02 24.09.2026

  • 46 ВРЪЩАЙ

    6 5 Отговор
    ПАРИТЕ!

    Коментиран от #61

    11:02 24.09.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Копанар

    5 4 Отговор
    Всякакви простотии бълвам само кинти да падат . Може и рубли и копейки.

    11:03 24.09.2026

  • 50 ОТЧАЯН НАЦИОНАЛИСТ

    2 1 Отговор

    До коментар #48 от "ОТЧАЯН НАЦИОНАЛИСТ":

    НА ПЪРВИ ТУР НА ИЗБОРИТЕ ЩЕ ГЛАСУВАМ ЗА ВАС, НО СИЛНО СЕ ОПАСЯВАМ ,ЧЕ
    Ру $о фо би т€, И ТО ГОЛЯМА ЧАСТ ,ОТ КОИТО НЕ ЖИВ€ЯТ В РБ, Щ€ ГЛА$УВАТ ЗА
    ПРО-уКРАЙ н$ки ят Ру $о фоб-ма к€ дон$ ко то д€ вой ч€ 2 -г ю р OFF(пл€в на ли €в Б€Ш€ 1)!
    ГОСПОД,ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ . У Р В И и нато-Дж€н д€ р . $ ти!

    11:04 24.09.2026

  • 51 Т Живков

    5 3 Отговор
    Смрът на комунизма!

    11:04 24.09.2026

  • 52 Айде бе,

    5 3 Отговор

    До коментар #35 от "Баце ЕООД":

    Никъде не съм направил даже намек, че ПП-ДБ са еталон за подражание. Не се опитвай да сменяш темата само и само за да се разпишеш в коментарите. Ако държиш да изградиш авторитет и имаш нещо конкретно да кажеш няма проблем, но ако нямаш какво да кажеш по добре замълчи за да не се излагаш като кифладжия.

    Коментиран от #71

    11:04 24.09.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Копейка

    5 5 Отговор
    Идкаме си в рудкия крепостен свят.Тежък визов режим щото гледам българите обикалят сводно двета, а на нас копейките това не ни харесва.И най важното Кодтя пРезидент минимум 26г.Гледаме он братушките....а и дефицити от бензин до....полупразни магазини.
    Ще ви направиме Корекоми , но само за гледане с леФчета не може.

    Коментиран от #59

    11:08 24.09.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Кои по-точно?

    1 4 Отговор
    Твоите простовати избиратели ли?

    11:12 24.09.2026

  • 58 az СВО Победа 81

    5 0 Отговор
    Гледайте ги!
    Нито една от провокациите на двете водещи мисирки, настроени от самото началото за конфронтация и сблъсък не успя! 🤣🤣🤣

    Успех на изборите!

    11:12 24.09.2026

  • 59 ТИР

    7 0 Отговор

    До коментар #55 от "Копейка":

    Ако цената да обикаляш света е да разграбват родината ни то Не , Благодаря,,,, Всичко построено и разграбвано 36 години е построено през Соца,,,Теглене на заеми тогава беше рядкост ,,,,

    Коментиран от #77

    11:18 24.09.2026

  • 60 А бе Коце стига с тези тъпотии!

    2 3 Отговор
    Ако искаш да те изберат трябва да смениш плочата. Като излезем от ЕС и НАТО къде ще идем? На времето СССР не ни щяха за 16-та република и след като се разпадна СИВ и Варшавския договор останахме дибидюс без съюзници. Разгеле ни приеха и в НАТО и в ЕС и не бива да мърдаме от там. Трябват ни съюзници, а ако забелязваш извън НАТО и ЕС няма такива , където да са се наредили на опашка да се съюзяват с България, че след като ни се изредиха всички мераклии за управници от политическата класа от нас има само едно голямо "няма нищо". Няма нужда да се лашкаме по други съюзи. Трябва да се мисли от тук нататък какво да се направи за да се спре краденето и разрухата, които сътворяват всички без изключение, които се докопат до властта от последните 36 години.

    Коментиран от #67

    11:21 24.09.2026

  • 61 Оооо

    4 2 Отговор

    До коментар #46 от "ВРЪЩАЙ":

    Кои пари , онези от чувалите ли,,? или предплатените самолети ?

    Коментиран от #65

    11:21 24.09.2026

  • 62 Емигрант

    3 4 Отговор
    Кои българи бе проруско мекере, ония от Столипиново ли ? Истинските българи по- скоро искат заличаване на шайката ти антибългарска, ти си престъпник щом говориш от името на целия българдки народ, направи референдум и съобщи тезултат преди да мснипулираш и ссереш против противниците си и не слоупотребявай с простолюдието !

    11:23 24.09.2026

  • 63 Хахахаха

    3 4 Отговор
    Искаме, но ПОИМЕННО. И след това, тези които загубят, да напускат България. Ако ЗА ЕС спечели русофилите поименно в раша. Ако ПРОТИВ ЕС спечели еврофилите напускат за Европа! Пускайте референдума ПОИМЕННО. Иначе България никога няма да се оправи.

    11:25 24.09.2026

  • 64 Иво

    2 4 Отговор
    Коце и на теб е време да извадят кирливите ти ризи, да те видят заблудените овце, що за патриот си!

    11:25 24.09.2026

  • 65 Кво се правиш на

    3 4 Отговор

    До коментар #61 от "Оооо":

    ударен бе ббалък, става въпрос за твоите пари с които ти и другите будали като теб му осигурихте субсидиите и беше обещал да ви ги върне, но си издигна палат на брега на кафявото езеро ! Наглостта ви на действителни 9простаци е безгранична !

    Коментиран от #70

    11:28 24.09.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 стига стари дъвки

    3 3 Отговор

    До коментар #60 от "А бе Коце стига с тези тъпотии!":

    Коzето не иска да има някой по високо от него поне в държавата за да може сам да се разпорежда за всичко. Навън на кого ще се навеждаме изобщо не му пука, важното е да няма конкуренция вътре в сраната. Ако бяхме ориентирани към Русия щеше да ни продъни ушите да се оттегляме и да въвеждаме "западните ценности".

    11:32 24.09.2026

  • 68 не съди

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Копейката се е пОБЪРКАЛА":

    по себе си

    11:33 24.09.2026

  • 69 Копейка, която

    3 4 Отговор
    не можа да стане рубльов, дори в Максуда не искат такива референдуми! Искат да са в ЕС защото там просията е по-доходоносна!

    11:34 24.09.2026

  • 70 Оооо

    4 0 Отговор

    До коментар #65 от "Кво се правиш на":

    Убавец ,,,,сигурен съм че си от онези дето не искат деца а се борят за правата на кучетата,,

    11:34 24.09.2026

  • 71 Евтинджос пропагандос

    2 4 Отговор

    До коментар #52 от "Айде бе,":

    На тия, каквото и да им кажеш, което не им оттърва - веднага започват репертоара: ПП-ДБ, Петрохан, педофили, джендъри, либерали, евроатлантици.

    Гладки, мозъци, господине! Шлайфани!

    11:40 24.09.2026

  • 72 Второ разрядник

    2 3 Отговор
    Много плямпа, но едва ли някой го припознава за своя президент. За президент не ставаш, по ти приляга да си останеш крадец. Сульо и Пульо, комидийни и трагико комични личности са подали документи. Видяла жабата че подковават коня и тя пожелала да я подловят. Българите останаха една шепа, а над 20 двойки, сиреч 40 българи си мислят че могат да станат президенти. Хубава работа, но ц....ска, идиоти и полу идиоти ще се над преварват. Пак шоу за чужденците. Никога не е късно да станеш за резил. Може и в Москва да ходи, но бабите са по умни от теб и са преценили че за президент Не ставаш.

    11:43 24.09.2026

  • 73 Ха ха ха

    3 3 Отговор
    Копейкин ръси руска пропаганда

    11:47 24.09.2026

  • 74 Не, не искаме референдум за НАТО и ЕС

    2 2 Отговор
    Ако искахме, щяхме да съберем подписи за това! Искахме референдум за еврото, но вие го провалихте!

    Коментиран от #75

    11:48 24.09.2026

  • 75 НЕ НИ ТРЯБВА ПРЕЗИДЕНТ,

    2 2 Отговор

    До коментар #74 от "Не, не искаме референдум за НАТО и ЕС":

    КОЙТО ДА НИ КАЗВА КАКВО ДА ИСКАМЕ! ТАКИВА ИМАТ САМО ТОТАЛИТАРНИТЕ ДЪРЖАВИ!

    11:48 24.09.2026

  • 76 неизбежнжто предстои

    3 0 Отговор
    Няма нужда от референдуми които няма да допуснат фашистите.Добрата новина е ,че нато и ес са разпадат и до някоя друга година всички ще се отървем от тях.

    11:49 24.09.2026

  • 77 ха, ха, ха...

    1 2 Отговор

    До коментар #59 от "ТИР":

    Е те тогава много неща бяха рядкост. Радкост беше да успееш да си купиш или смениш автомбила, да си смениш местоработата, да си смениш жилището, да си смениш местожителството, без специален документ да доближиш гараницата на по малко от 30-40 км. освен румънската, да притежаваш чужда валута и да пазаруваш стоки от българския магазин Кореком. Да имаш свои лични мисли и да ги казваш на глас ако не съвпада с линията на партията, да говориш на публично място нещо различно от партийните клишета, да направиш опит пекосиш всяка друга граница без разрешение те очакваше затвор, а само за румънската те очакваше лудница, защото уж правиш опит за бягство, но не на запад, а на изток. Никой нормален и тогава не искаше да се преселва на изток, а само такива с психическо разстройство. Даже имаше едни които се самонаричаха правоимащи и разполагаха с всичките държавни (общи за целия народ) средства като с лични, а останлите правонямащи имаха единствено правото да работят за да осигуряват средства за правоимащите. Милицията правеха специални хайки за лов на безработни и без да искат личното им мнение веднага ги назначаваха на работа на позиции където те решат.

    11:52 24.09.2026

  • 78 Стенли

    1 1 Отговор
    Много е прав , Костадинов , но за съжаление , такава ситуацията в България, че дори да излезем от тези съюзи , ситуацията в България , ще се влоши , едва ли ще стане по добре за обикновения човек , трябваше поне да не влизаме е клуба на рогатите, но като цяло с такива управници начело на то така наречен ЕС нищо добро не очаква хората живеещи в държавите членуващи в този съюз

    11:53 24.09.2026

  • 79 гост

    1 1 Отговор
    Рубльов,не говори в множествено число,моля ти се,кажи че една група,алкохолици искат да променят пътя на България.

    11:57 24.09.2026

  • 80 Не не искат точка

    1 1 Отговор
    Това, че 10 - 15 процента лумпени, утайката на обществото, руските полезни идиоти, искат да излизат от НАТО и ЕС, не значи, че трябва да се съобразяваме с тях и да харчим грешни пари.

    11:58 24.09.2026

  • 81 Няма

    0 1 Отговор
    Не мечтайте за руски нефт. Американец купува активите на Лукойл, включително и Нефтохим Бургас.

    11:59 24.09.2026

  • 82 От Максуда

    0 1 Отговор
    Ние сме силно възмутени от нашия брат Костя

    12:00 24.09.2026

  • 83 Ха ха ха

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "ШЕФА":

    И после мислиш ли какво ще стане с България без ЕС и НАТО. Ще трябва виза да ходиш до Гърция на море, а твърде вероятно и да не можеш да си позволиш да отидеш там.

    12:02 24.09.2026

  • 84 Димитър

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "ШЕФА":

    Много бързо се оядохте и забравихте кой ни управляваше 1995/97година!!!! Споко, хората помнят!!!!

    12:02 24.09.2026

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