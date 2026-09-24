Костадин Костадинов: Българите искат референдуми за НАТО и ЕС

Лидерът на партия „Възраждане“ Костадин Костадинов и евродепутатът Петър Волгин, които влизат в битката за „Дондуков“ 2, обявиха намерението си да инициират референдуми за членството на България в НАТО и Европейския съюз. В ефира на NOVA кандидатите представиха основните акценти от предстоящата си кампания, като се обявиха за възстановяване на доставките на руски газ и остро критикуваха позициите на основните си политически опоненти.
Изборът на кандидати
Според Петър Волгин директното издигане на лидера на партията за президент е знак за политическа смелост, а криенето зад независими комитети е опит за бягство от отговорност.
„С избора на Костадин Костадинов за кандидат-президент „Възраждане” показа зрялост, защото една формация, която вярва в себе си, издига своя ръководител”, заяви Волгин в предаването „Здравей, България”.
Процесът по определяне на двойката е преминал през широко допитване в структурите на партията. Първоначалният списък от 27 имена е бил редуциран до пет, преди да се стигне до финалния избор.
„Най-големият дефицит на българската политика е, че никога не се питат хората, освен по време на избори, но дори и тогава изборът е някак предпоставен”, посочи Костадинов.
Критика към опонентите
Лидерът на „Възраждане“ отрече да има каквито и да било допирни точки с политиката на Илияна Йотова, като даде за пример нейните позиции относно войната в Украйна.
„Ако един човек си сменя мнението в политиката в рамките на няколко месеца и няма значение какво е казвал преди, това е един много неприятен принцип. Той може да бъде обобщен по следния начин: „не ме гледай какво правя, слушай ме какво говоря". Точно това е различното между нас и другите – ние не сме променили никога, дори за секунда, нашите виждания и каузи”, категоричен бе Костадинов.
Според кандидатите националният идеал на България трябва да бъде търсенето на пълна независимост. Петър Волгин изрази мнение, че през последните 30 години държавата е изцяло зависима и целта на формацията е политиците да отговарят единствено пред своите избиратели.
Енергетика и външна политика
Темата за енергийната сигурност също е ключова в платформата на кандидатите. По въпроса за руския природен газ и въглищните централи, Костадинов даде за пример Унгария и Словакия, които успяха да договорят изключения от европейските санкции.
„Нашият национален интерес изисква населението ни да живее добре. Как ще живее добре, ако получаваме скъпи енергоносители, за които ни казват, че са скъпи, но са демократични, а пък руските са евтини, но токсични?”, попита реторично лидерът на „Възраждане”.
Относно конфликта в Украйна, Костадинов затвърди позицията си, която се разминава с официалния международен прочит. „Това не е войната на Путин. Това е войната на Порошенко срещу собствения му народ, прераснала във войната на Зеленски срещу собствения му народ”, заключи той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Копейката се е пОБЪРКАЛА
Коментиран от #68
10:26 24.09.2026
2 ...
10:26 24.09.2026
3 честен ционист
10:26 24.09.2026
4 стига с тия
Коментиран от #8, #17
10:27 24.09.2026
5 авантгард
10:27 24.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 честен ционист
До коментар #4 от "стига с тия":Не е важно ти докога искаш да седиш на гости, а кога домакините са решили да те изгонят.
10:29 24.09.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 честен ционист
До коментар #9 от "Голем смех":Мислиш ли, че западнякът прави разлика между видовете българи?
10:30 24.09.2026
11 ШЕФА
Коментиран от #66, #83, #84
10:33 24.09.2026
12 Българин
10:33 24.09.2026
13 Българин, родолюбец и патриот
10:34 24.09.2026
14 Зависимост
10:35 24.09.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 ТИР
До коментар #4 от "стига с тия":За да няма такива глупави изявления референдум би решил споровете,,, Съгласен ,,,?
10:37 24.09.2026
18 Просто човек
10:38 24.09.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 истината
10:39 24.09.2026
21 Костадинов
10:40 24.09.2026
22 Папизмът в дъното
Коментиран от #28, #31
10:42 24.09.2026
23 истината
10:43 24.09.2026
24 Натовски генерал на конци
10:43 24.09.2026
25 Стига!
10:43 24.09.2026
26 СЕРП И МОЛОТ-СМЕРТЬ И ГОЛОД
10:44 24.09.2026
27 Павел Пенев
10:46 24.09.2026
28 До 22
До коментар #22 от "Папизмът в дъното":Откъде ги измука тия глупости. Прочети какво казва Пригожин за започването на войната и причините русия да заграбва суверенна чужда територия. Прочети какво кава приятеля на путин Пригожин и не пиши глупости да ти се смеим
10:47 24.09.2026
29 Да си умреш от майтап!
10:49 24.09.2026
30 Майора
10:50 24.09.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Айде бе,
Коментиран от #35
10:52 24.09.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Ха-ха-ха!
10:54 24.09.2026
35 Баце ЕООД
До коментар #32 от "Айде бе,":А ПП-ДБ като искат да ни вкарат във война срещу ядрена сила е окей? Я да се прегледаш
Коментиран от #52, #56
10:55 24.09.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Рефер
10:55 24.09.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 АГАТ а Кристи
10:58 24.09.2026
40 Роки
Коментиран от #44
10:59 24.09.2026
41 НИЩО МУ НЯМА
ГЛЕДАЙ КОМИНИТЕ НА МК КРЕМИКОВЦИ..☝
КОГА ПОЧНАТ ДА БЪЛВАТ ПУШЕК
ЗНАЧИ СМЕ ИЗВЪН ...НАТО И ЕС....👍
10:59 24.09.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Напъни от ботуша руски
11:00 24.09.2026
44 И аззз
До коментар #40 от "Роки":Го тура наВолгин
11:01 24.09.2026
45 различно мнение
11:02 24.09.2026
46 ВРЪЩАЙ
Коментиран от #61
11:02 24.09.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Копанар
11:03 24.09.2026
50 ОТЧАЯН НАЦИОНАЛИСТ
До коментар #48 от "ОТЧАЯН НАЦИОНАЛИСТ":НА ПЪРВИ ТУР НА ИЗБОРИТЕ ЩЕ ГЛАСУВАМ ЗА ВАС, НО СИЛНО СЕ ОПАСЯВАМ ,ЧЕ
Ру $о фо би т€, И ТО ГОЛЯМА ЧАСТ ,ОТ КОИТО НЕ ЖИВ€ЯТ В РБ, Щ€ ГЛА$УВАТ ЗА
ПРО-уКРАЙ н$ки ят Ру $о фоб-ма к€ дон$ ко то д€ вой ч€ 2 -г ю р OFF(пл€в на ли €в Б€Ш€ 1)!
ГОСПОД,ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ . У Р В И и нато-Дж€н д€ р . $ ти!
11:04 24.09.2026
51 Т Живков
11:04 24.09.2026
52 Айде бе,
До коментар #35 от "Баце ЕООД":Никъде не съм направил даже намек, че ПП-ДБ са еталон за подражание. Не се опитвай да сменяш темата само и само за да се разпишеш в коментарите. Ако държиш да изградиш авторитет и имаш нещо конкретно да кажеш няма проблем, но ако нямаш какво да кажеш по добре замълчи за да не се излагаш като кифладжия.
Коментиран от #71
11:04 24.09.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Копейка
Ще ви направиме Корекоми , но само за гледане с леФчета не може.
Коментиран от #59
11:08 24.09.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Кои по-точно?
11:12 24.09.2026
58 az СВО Победа 81
Нито една от провокациите на двете водещи мисирки, настроени от самото началото за конфронтация и сблъсък не успя! 🤣🤣🤣
Успех на изборите!
11:12 24.09.2026
59 ТИР
До коментар #55 от "Копейка":Ако цената да обикаляш света е да разграбват родината ни то Не , Благодаря,,,, Всичко построено и разграбвано 36 години е построено през Соца,,,Теглене на заеми тогава беше рядкост ,,,,
Коментиран от #77
11:18 24.09.2026
60 А бе Коце стига с тези тъпотии!
Коментиран от #67
11:21 24.09.2026
61 Оооо
До коментар #46 от "ВРЪЩАЙ":Кои пари , онези от чувалите ли,,? или предплатените самолети ?
Коментиран от #65
11:21 24.09.2026
62 Емигрант
11:23 24.09.2026
63 Хахахаха
11:25 24.09.2026
64 Иво
11:25 24.09.2026
65 Кво се правиш на
До коментар #61 от "Оооо":ударен бе ббалък, става въпрос за твоите пари с които ти и другите будали като теб му осигурихте субсидиите и беше обещал да ви ги върне, но си издигна палат на брега на кафявото езеро ! Наглостта ви на действителни 9простаци е безгранична !
Коментиран от #70
11:28 24.09.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 стига стари дъвки
До коментар #60 от "А бе Коце стига с тези тъпотии!":Коzето не иска да има някой по високо от него поне в държавата за да може сам да се разпорежда за всичко. Навън на кого ще се навеждаме изобщо не му пука, важното е да няма конкуренция вътре в сраната. Ако бяхме ориентирани към Русия щеше да ни продъни ушите да се оттегляме и да въвеждаме "западните ценности".
11:32 24.09.2026
68 не съди
До коментар #1 от "Копейката се е пОБЪРКАЛА":по себе си
11:33 24.09.2026
69 Копейка, която
11:34 24.09.2026
70 Оооо
До коментар #65 от "Кво се правиш на":Убавец ,,,,сигурен съм че си от онези дето не искат деца а се борят за правата на кучетата,,
11:34 24.09.2026
71 Евтинджос пропагандос
До коментар #52 от "Айде бе,":На тия, каквото и да им кажеш, което не им оттърва - веднага започват репертоара: ПП-ДБ, Петрохан, педофили, джендъри, либерали, евроатлантици.
Гладки, мозъци, господине! Шлайфани!
11:40 24.09.2026
72 Второ разрядник
11:43 24.09.2026
73 Ха ха ха
11:47 24.09.2026
74 Не, не искаме референдум за НАТО и ЕС
Коментиран от #75
11:48 24.09.2026
75 НЕ НИ ТРЯБВА ПРЕЗИДЕНТ,
До коментар #74 от "Не, не искаме референдум за НАТО и ЕС":КОЙТО ДА НИ КАЗВА КАКВО ДА ИСКАМЕ! ТАКИВА ИМАТ САМО ТОТАЛИТАРНИТЕ ДЪРЖАВИ!
11:48 24.09.2026
76 неизбежнжто предстои
11:49 24.09.2026
77 ха, ха, ха...
До коментар #59 от "ТИР":Е те тогава много неща бяха рядкост. Радкост беше да успееш да си купиш или смениш автомбила, да си смениш местоработата, да си смениш жилището, да си смениш местожителството, без специален документ да доближиш гараницата на по малко от 30-40 км. освен румънската, да притежаваш чужда валута и да пазаруваш стоки от българския магазин Кореком. Да имаш свои лични мисли и да ги казваш на глас ако не съвпада с линията на партията, да говориш на публично място нещо различно от партийните клишета, да направиш опит пекосиш всяка друга граница без разрешение те очакваше затвор, а само за румънската те очакваше лудница, защото уж правиш опит за бягство, но не на запад, а на изток. Никой нормален и тогава не искаше да се преселва на изток, а само такива с психическо разстройство. Даже имаше едни които се самонаричаха правоимащи и разполагаха с всичките държавни (общи за целия народ) средства като с лични, а останлите правонямащи имаха единствено правото да работят за да осигуряват средства за правоимащите. Милицията правеха специални хайки за лов на безработни и без да искат личното им мнение веднага ги назначаваха на работа на позиции където те решат.
11:52 24.09.2026
78 Стенли
11:53 24.09.2026
79 гост
11:57 24.09.2026
80 Не не искат точка
11:58 24.09.2026
81 Няма
11:59 24.09.2026
82 От Максуда
12:00 24.09.2026
83 Ха ха ха
До коментар #11 от "ШЕФА":И после мислиш ли какво ще стане с България без ЕС и НАТО. Ще трябва виза да ходиш до Гърция на море, а твърде вероятно и да не можеш да си позволиш да отидеш там.
12:02 24.09.2026
84 Димитър
До коментар #11 от "ШЕФА":Много бързо се оядохте и забравихте кой ни управляваше 1995/97година!!!! Споко, хората помнят!!!!
12:02 24.09.2026